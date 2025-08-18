Utazás az őskorba és Putyin Alaszkában

Üdvözlünk mindenkit a melegrekord után is kitartó augusztusi hőségben! Ismét jelentkezik a 444 reggeli hírlevele (ami nem az egyedüli hírlevelünk), benne a hétvége fontosabb anyagaival.

PUTYIN ÉS TRUMP

Nem váltotta meg a világot Trump és Putyin pár óra alatt, áttörés nélkül zárult a találkozó Alaszkában: nem született megállapodás, mindkét elnök a tervezettnél korábban hagyta el Alaszkát, az előzetesen tervezett munkaebédet törölték, a sajtótájékoztatón pedig nem kérdezhettek az újságírók. A New York Times úgy tudja, a Donbaszt kérte a tűzszünetért cserébe Putyin. Steve Witkoff, Trump különmegbízottja szerint a találkozó győzelem volt, mivel „jelentős biztonsági garanciákban” állapodtak meg Ukrajnával kapcsolatban.

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Az első reakciók szerint az alaszkai találkozó kizárólag Putyinnak volt jó, no meg Trump egójának, a Kyiv Independent dühösen reagált. Az orosz hadsereg egyébként a találkozó alatt is drónokkal és rakétákat támadta Ukrajnát. Ha arra sem képesek parancsot adni, hogy álljanak le a légicsapások, hogyan lehet tartós békét kötni? – kérdezte Zelenszkij.

Az orosz lakosság addig mindenképp támogatja az Ukrajna elleni háborút, amíg azt mások vívják meg helyette: a passzív támogatás fenntartásához a harcoló orosz „önkénteseket” és elítélteket két lábon járó, modernkori hősöknek, vérbeli hazafiaknak kell beállítani a putyini propagandának, erre pedig a Kreml minden eszközt bevetve rápörgött.

Trump kirúgta az amerikai statisztikai hivatal vezetőjét, mert nem tetszettek neki a hivatalos adatok, és a kinézett utód fő erénye, hogy hűséges az elnökhöz – közben a jegybank ostroma is zajlik tovább, és a nagy kérdés, hogy milyen következményei lesznek, ha a befektetők elkezdenek majd nem hinni az amerikai adatoknak.

Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban, Európa legfontosabb vezetői – akik sziklaszilárd biztonsági garanciákat akarnak – elkísérik.

Szijjártó Péter pedig váltott pár szót telefonon Szergej Lavrovval.

Melania Trump levelet írt Putyinnak az elrabolt ukrán gyerekek miatt.

Több mint 300 tiltakozást tartottak szombaton az Egyesült Államokban, mivel Trump átrajzolná a kongresszusi választókerületeket Texasban.

Kim Dzsongun előtt lépett fel a legnépszerűbb orosz énekes, Shaman.

POLITIKA

Magyarországon nincs Brat Summer – Lentulai Summer van: bemutattuk az embert, akinek még a trieszti nyaralásán is az jut eszébe a reggeli fánkról, hogy Magyar Péter beszart.

Magyar Péter levelet írt az orosz nagykövetnek arról, hogy elfogadhatatlan beavatkozás Magyarország belpolitikai folyamataiba: egyértelmű biztosítékot követel arra, hogy az Oroszországi Föderáció tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősíthető.

A Fidesz régi csodafegyverére, a CAP a jelek szerint még létezik.

Kórházigazgató, korábbi és jelenlegi fővárosi fideszes képviselő, államtitkár és miniszterelnöki főtanácsadó is van Szentkirályi Alexandra Digitális Polgári Körében.

Választási óriásplakátkampányt indít a választáson egyébként nem induló Momentum.

BELFÖLD

Takács Péter államtitkár szerint csak jelzőbaktérium, Boldogkői Zsolt biológus szerint viszont veszélyes kórokozó okoz gondot a fehérvári kórházban.

Fotó: Takács Péter/Facebook

„Megmenti” az MCC a pécsi Nemzeti Casino lerohadt épületét, amit nem adtak el Orbánék a pécsi önkormányzatnak.

Bige László szerint hozzá vagyunk szokva ehhez a maffiarendszerhez, ami ebben az országban működik.

Medencét is talált Zsidai Roy luxusnyaralóra kísértetiesen emlékeztető tihanyi gyümölcsfeldogozójában Hadházy.

Szombaton a pécsi, vasárnap a szolnoki vonala omlott össze a MÁV-nak.

KÜLFÖLD

Megvan a kulcs, hogyan állíthatjuk meg a klímaváltozást, már csak használni kell: a technika kész van, és még csak az eddigi fogyasztásunkról sem kell lemondanunk, elég meggyőzni a politikusokat – mondja Bart István klímaszakértő.

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO/Science Photo Library via AFP

Novak Đoković és Aleksandar Vučić végigment a szakítás összes fázisán, majd a teniszező emelt fővel magával vitte a teniszversenyét Görögországba.

Folytatódnak a szerbiai tüntetések, Vučić kemény fellépést ígért.

Több ezren tüntettek Izraelben a gázai háború lezárásáért és a túszok elengedéséért.

Felháborodást váltott ki, hogy gyilkosoknak nevezték a lengyeleket egy izraeli focicsapat ultrái Debrecenben.

KULTÚRA

70 éve mutatták be Karel Zeman időutazásos sci-fi-jét, a számos úttörő trükkfilmes megoldással operáló Utazás az őskorba című filmet. Ezt és pár későbbi munkáját is vetítették Amerikában, és látta is őket sok későbbi nagy rendező, Spielbergtől Wes Andersonig. Miért nem közismert Karel Zeman neve, és mi lett az örökségével?

Fotó: MUZEUM KARLA ZEMANA - CESKOSLOVE/Collection ChristopheL via AFP

Kötetben adták ki Térey János és Karsai György tragédiafordításait. Hogyan lehet élvezhető egy 2500 éves ógörög szöveg? És hogyan viselkednek a „hőseink” a hétköznapokban? Ezekről beszélt a klasszika-filológus professzor.