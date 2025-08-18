Utazás az őskorba és Putyin Alaszkában

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Üdvözlünk mindenkit a melegrekord után is kitartó augusztusi hőségben! Ismét jelentkezik a 444 reggeli hírlevele (ami nem az egyedüli hírlevelünk), benne a hétvége fontosabb anyagaival.

PUTYIN ÉS TRUMP

Nem váltotta meg a világot Trump és Putyin pár óra alatt, áttörés nélkül zárult a találkozó Alaszkában: nem született megállapodás, mindkét elnök a tervezettnél korábban hagyta el Alaszkát, az előzetesen tervezett munkaebédet törölték, a sajtótájékoztatón pedig nem kérdezhettek az újságírók. A New York Times úgy tudja, a Donbaszt kérte a tűzszünetért cserébe Putyin. Steve Witkoff, Trump különmegbízottja szerint a találkozó győzelem volt, mivel „jelentős biztonsági garanciákban” állapodtak meg Ukrajnával kapcsolatban.

Fotó: GAVRIIL GRIGOROV/AFP

Az első reakciók szerint az alaszkai találkozó kizárólag Putyinnak volt jó, no meg Trump egójának, a Kyiv Independent dühösen reagált. Az orosz hadsereg egyébként a találkozó alatt is drónokkal és rakétákat támadta Ukrajnát. Ha arra sem képesek parancsot adni, hogy álljanak le a légicsapások, hogyan lehet tartós békét kötni? – kérdezte Zelenszkij.

Az orosz lakosság addig mindenképp támogatja az Ukrajna elleni háborút, amíg azt mások vívják meg helyette: a passzív támogatás fenntartásához a harcoló orosz „önkénteseket” és elítélteket két lábon járó, modernkori hősöknek, vérbeli hazafiaknak kell beállítani a putyini propagandának, erre pedig a Kreml minden eszközt bevetve rápörgött.

Trump kirúgta az amerikai statisztikai hivatal vezetőjét, mert nem tetszettek neki a hivatalos adatok, és a kinézett utód fő erénye, hogy hűséges az elnökhöz – közben a jegybank ostroma is zajlik tovább, és a nagy kérdés, hogy milyen következményei lesznek, ha a befektetők elkezdenek majd nem hinni az amerikai adatoknak.

  • Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban, Európa legfontosabb vezetői – akik sziklaszilárd biztonsági garanciákat akarnakelkísérik.
  • Szijjártó Péter pedig váltott pár szót telefonon Szergej Lavrovval.
  • Melania Trump levelet írt Putyinnak az elrabolt ukrán gyerekek miatt.
  • Több mint 300 tiltakozást tartottak szombaton az Egyesült Államokban, mivel Trump átrajzolná a kongresszusi választókerületeket Texasban.
  • Kim Dzsongun előtt lépett fel a legnépszerűbb orosz énekes, Shaman.

POLITIKA

Magyarországon nincs Brat Summer – Lentulai Summer van: bemutattuk az embert, akinek még a trieszti nyaralásán is az jut eszébe a reggeli fánkról, hogy Magyar Péter beszart.

Fotó: Mandiner/Youtube

Magyar Péter levelet írt az orosz nagykövetnek arról, hogy elfogadhatatlan beavatkozás Magyarország belpolitikai folyamataiba: egyértelmű biztosítékot követel arra, hogy az Oroszországi Föderáció tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősíthető.

  • A Fidesz régi csodafegyverére, a CAP a jelek szerint még létezik.
  • Kórházigazgató, korábbi és jelenlegi fővárosi fideszes képviselő, államtitkár és miniszterelnöki főtanácsadó is van Szentkirályi Alexandra Digitális Polgári Körében.
  • Választási óriásplakátkampányt indít a választáson egyébként nem induló Momentum.

BELFÖLD

Takács Péter államtitkár szerint csak jelzőbaktérium, Boldogkői Zsolt biológus szerint viszont veszélyes kórokozó okoz gondot a fehérvári kórházban.

Fotó: Takács Péter/Facebook
  • „Megmenti” az MCC a pécsi Nemzeti Casino lerohadt épületét, amit nem adtak el Orbánék a pécsi önkormányzatnak.
  • Bige László szerint hozzá vagyunk szokva ehhez a maffiarendszerhez, ami ebben az országban működik.
  • Medencét is talált Zsidai Roy luxusnyaralóra kísértetiesen emlékeztető tihanyi gyümölcsfeldogozójában Hadházy.
  • Szombaton a pécsi, vasárnap a szolnoki vonala omlott össze a MÁV-nak.

KÜLFÖLD

Megvan a kulcs, hogyan állíthatjuk meg a klímaváltozást, már csak használni kell: a technika kész van, és még csak az eddigi fogyasztásunkról sem kell lemondanunk, elég meggyőzni a politikusokat – mondja Bart István klímaszakértő.

Fotó: VICTOR DE SCHWANBERG/SCIENCE PHO/Science Photo Library via AFP

Novak Đoković és Aleksandar Vučić végigment a szakítás összes fázisán, majd a teniszező emelt fővel magával vitte a teniszversenyét Görögországba.

  • Folytatódnak a szerbiai tüntetések, Vučić kemény fellépést ígért.
  • Több ezren tüntettek Izraelben a gázai háború lezárásáért és a túszok elengedéséért.
  • Felháborodást váltott ki, hogy gyilkosoknak nevezték a lengyeleket egy izraeli focicsapat ultrái Debrecenben.

KULTÚRA

70 éve mutatták be Karel Zeman időutazásos sci-fi-jét, a számos úttörő trükkfilmes megoldással operáló Utazás az őskorba című filmet. Ezt és pár későbbi munkáját is vetítették Amerikában, és látta is őket sok későbbi nagy rendező, Spielbergtől Wes Andersonig. Miért nem közismert Karel Zeman neve, és mi lett az örökségével?

Fotó: MUZEUM KARLA ZEMANA - CESKOSLOVE/Collection ChristopheL via AFP

Kötetben adták ki Térey János és Karsai György tragédiafordításait. Hogyan lehet élvezhető egy 2500 éves ógörög szöveg? És hogyan viselkednek a „hőseink” a hétköznapokban? Ezekről beszélt a klasszika-filológus professzor.

  • A Jeti Mozi bemutatta a BP Underground harmadik részét is, ami az elektronikus zene szubkultúráját mutatja be.
  • „Szerintem rossz módja a szabadelvű művészekkel való diskurzusnak” – mondta ByeAlex a lemondott augusztus 20-i koncertjéről.
  • Letartóztatták a kerekesszékes szurkolót, aki rasszista bekiabálásokkal zavarta meg a Premier League nyitómeccsét.
  • Palvin Barbarát endometriózissal műtötték.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Budapesten mára virradóra megdőlt a fővárosi és az országos hajnali melegrekord, nem is kevéssel

25,3 alá nem ment a hőmérséklet a leghidegebb hajnali órában sem, pedig a János-hegyen mérték.

Szily László
időjárás

Napos, meleg idővel kezdődik a hét, majd eső és kisebb lehűlés érkezik

Az augusztus 20-i nemzeti ünnepen 29-35 fok várható, csapadéknak kicsi a valószínűsége.

Herczeg Márk
időjárás

Nem váltotta meg a világot Trump és Putyin pár óra alatt, áttörés nélkül zárult a találkozó Alaszkában

Nem született megállapodás, mindkét elnök a tervezettnél korábban hagyta el Alaszkát, az előzetesen tervezett munkaebédet törölték, a sajtótájékoztatón pedig nem kérdezhettek az újságírók.

Takács Lili
külföld

New York Times: Donbaszt kérte a tűzszünetért cserébe Putyin

A területért cserébe hajlandó írásban garantálni Ukrajna és Európa békéjét.

Botos Tamás
külföld

Witkoff szerint a Trump–Putyin-találkozó győzelem volt, mivel „jelentős biztonsági garanciákban” állapodtak meg Ukrajnával kapcsolatban

Mike Pence, Trump korábbi alelnöke szerint Steve Witkoff értékelése „biztató” volt a találkozón elhangzott garanciákról, de figyelmeztette a Fehér Házat, hogy „ne felejtsék el, hogy itt a rosszfiú Putyin”.

Jelinek Anna
külföld

Az alaszkai találkozó kizárólag Putyinnak volt jó, no meg Trump egójának – az első reakciók

Meglehetősen visszafogottan, vagy inkább kritikusan értékelik az első megszólalók Donald Trump és Vlagyimir Putyin péntek esti találkozóját. Még az egyébként Trumpot támogató Fox News sem bánt kesztyűs kézzel az amerikai elnökkel.

Inkei Bence
külföld

Kyiv Independent az alaszkai találkozóról: Émelyítő, szégyenteljes, haszontalan

A lap szerkesztőségi cikke szerint Trump nem értette meg, hogy Putyin nem tranzakciós szempontból tekint Ukrajnára, és hogy az orosz elnökkel nem lehet megállapodásokat kötni.

Horváth Bence
külföld

Oroszország az alaszkai találkozó alatt is drónokkal és rakétákkal támadta Ukrajnát

Az éjszakai támadások célpontjai a Szumi, Donyeck, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk régiók frontvonalbeli területei voltak.

Inkei Bence
külföld

Ha arra sem képesek parancsot adni, hogy álljanak le a légicsapások, hogyan lehet tartós békét kötni? – kérdezi Zelenszkij

Trump arra próbálja rávenni Ukrajnát, hogy területeket adjon fel, akár olyanokat is, amik jelenleg is az ő kezükben vannak. Zelenszkij eddig kőkeményen állt ellen, de a legfrissebb közleménye már rugalmasságra utal. Pörögnek az események békeügyben és hétfőn fontos Trump-Zelenszkij találkozó következik.

Szily László
külföld

Korunk orosz „hősei”

Az orosz lakosság addig mindenképp támogatja az Ukrajna elleni háborút, amíg azt mások vívják meg helyette. A passzív támogatás fenntartásához a harcoló orosz „önkénteseket” és elítélteket két lábon járó, modernkori hősöknek, vérbeli hazafiaknak kell beállítani a putyini propagandának, erre pedig a Kreml minden eszközt bevetve rápörgött.

Takácsy Dorka
külföld

Háború a számok ellen

Trump kirúgta az amerikai statisztikai hivatal vezetőjét, mert nem tetszettek neki a hivatalos adatok, és a kinézett utód fő erénye, hogy hűséges az elnökhöz. Közben a jegybank ostroma is zajlik tovább, és a nagy kérdés, hogy milyen következményei lesznek, ha a befektetők elkezdenek majd nem hinni az amerikai adatoknak.

Horváth Bence
gazdaság

Zelenszkij hétfőn találkozik Trumppal Washingtonban

Az ukrán és az amerikai elnök másfél órás telefonbeszélgetést folytattak az alaszkai találkozót követően.

Inkei Bence
külföld

Az európai vezetők üdvözlik Trump erőfeszítéseit, de sziklaszilárd biztonsági garanciákat követelnek Ukrajnának

Nem szabad semmilyen korlátozást bevezetni Ukrajna fegyveres erőire, Oroszország nem gyakorolhat vétójogot Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásával kapcsolatban, és Ukrajnára tartozik, hogy döntsön saját területéről, mondják.

Inkei Bence
külföld

Von der Leyen, Merz, Macron, Meloni: Európa legfontosabb vezetői is Zelenszkijjel tartanak a Fehér Házba

Stubb finn elnök és Rutte NATO-főtitkár is velük utazik.

Szily László
külföld

Szijjártó váltott pár szót telefonon Lavrovval

„Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad.”

Szily László
POLITIKA

Melania Trump levelet írt Putyinnak az elrabolt ukrán gyerekek miatt

A levelet Trump adta át Putyinnak Alaszkában.

Horváth Bence
külföld

Több mint 300 tiltakozást tartottak szombaton az Egyesült Államokban, mivel Trump átrajzolná a kongresszusi választókerületeket Texasban

Kalifornia demokrata kormányzója, Gavin Newsom eközben az államának szintén új választókerületi térképet tervezett, ami szerinte öt új kongresszusi helyet biztosítana a demokratáknak, hogy kiegyensúlyozzák a republikánus előretörést Texasban.

Jelinek Anna
külföld

Kim Dzsongun előtt lépett fel a legnépszerűbb orosz énekes

A háborút lelkesen támogató Shaman Észak-Korea függetlenségi napját ünnepelte.

Botos Tamás
külföld

Magyarországon nincs Brat Summer – Lentulai Summer van

Az ember, akinek még a trieszti nyaralásán is az jut eszébe a reggeli fánkról, hogy Magyar Péter beszart: Lentulai Krisztián 50 évesen felért a csúcsra, és lassan le is veti magát róla.

Herczeg Márk
életmód

Magyar Péter levele az orosz nagykövetnek: elfogadhatatlan beavatkozás Magyarország belpolitikai folyamataiba

Egyértelmű biztosítékot követel arra, hogy az Oroszországi Föderáció tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősíthető.

Szily László
POLITIKA

Ki emlékszik már a Fidesz régi csodafegyverére, a CAP-ra? Pedig a jelek szerint létezik még

Orbán Balázs szombat reggel bedobta a csodahashtaget, és nem maradt egyedül főnöke ajnározásában.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Kórházigazgató, korábbi és jelenlegi fővárosi fideszes képviselő, államtitkár és miniszterelnöki főtanácsadó Szentkirályi Alexandra Digitális Polgári Körében

Ők a budapesti digitális honfoglaló vezérek.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Választási óriásplakátkampányt indít a választáson egyébként nem induló Momentum

Pénzt számoló NER-es arcok karikatúráival.

Szily László
POLITIKA

Takács államtitkár szerint csak jelzőbaktérium, a szakértő szerint viszont veszélyes kórokozó okoz gondot a fehérvári kórházban

Boldogkői Zsolt biológus szerint az Egészségügyi Világszervezet is a veszélyes baktériumok közé sorolja a pseudomonas aeruginosát.

Botos Tamás
Egészségügy

„Megmenti” az MCC a pécsi Nemzeti Casino lerohadt épületét, amit nem adtak el Orbánék a pécsi önkormányzatnak

Még a fideszes vezetésű önkormányzatnak sem adták el, most az MCC pécsi központja létesülhet a város egyik legpatinásabb épületében.

Inkei Bence
belföld

Bige László: Hozzá vagyunk szokva ehhez a maffiarendszerhez, ami ebben az országban működik

A Nitrogénművek péti gyára hetek óta nem kap újraindulási engedélyt a kormányhivataltól, miután júniusban leállt a rutinkarbantartásra. Bige szerint politikai okból késleltetik a gyára újraindulását.

Inkei Bence
belföld

Medencét is talált Zsidai Roy luxusnyaralóra kísértetiesen emlékeztető tihanyi gyümölcsfeldogozójában Hadházy

A kérdés már csak az, hogy hová ültessék az újabb pálmákat.

Szily László
ÉLET

Mávinform: összeomlott a pécsi vonal

Meghibásodott motorvonat miatt pótlóbuszozás.

Botos Tamás
közlekedés

Összeomlott a MÁV szolnoki vonala, és jelentős késésekre kell számítani, miután majdnem frontálisan ütközött két mozdony

A két vonat 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt.

Jelinek Anna
közlekedés

Megvan a kulcs, hogy állíthatjuk meg a klímaváltozást, már csak használni kell

A technika kész van, és még csak az eddigi fogyasztásunkról sem kell lemondanunk, elég meggyőzni a politikusokat. Hőségriadós interjú Bart István klímaszakértővel.

Kolozsi Ádám
TUDOMÁNY

Novak Djokovic és Aleksandar Vučić végigment a szakítás összes fázisán, majd a teniszező emelt fővel magával vitte a teniszversenyét Görögországba

Novak Djokovic a világ egyik legismertebb sportolója, aki közel húszéves pályafutása alatt számos balkáni politikai krízist élt meg. Eddig megúszta, a tüntető diákok melletti kiállása viszont Vučić számára megbocsáthatatlan, így emelt fővel, és egy teniszversennyel a zsebében távozik Szerbiából.

Tóth-Szenesi Péter
külföld

Péntek este is folytatódtak a tüntetések Szerbiában

„A szerb állam erősebb bármely tüntetésnél” - üzente a Vucic elnök a demonstrálóknak.

Botos Tamás
külföld

Több ezren tüntettek Izraelben a gázai háború lezárásáért és a túszok elengedéséért

Netanjahu eközben a kabinet vasárnapi ülésén továbbra is arról beszélt, hogy eltökélt szándéka végrehajtani a korábbi döntését, hogy a hadsereg elfoglalja Gázavárost.

Jelinek Anna
külföld

Felháborodást váltott ki, hogy gyilkosoknak nevezték a lengyeleket egy izraeli focicsapat ultrái Debrecenben

A Maccabi Haifa szurkolói „Gyilkosok 1939 óta” feliratú transzparenssel fogadták a lengyel Rakow Czestochowát a csütörtöki Konferencia Liga-mérkőzésen.

Inkei Bence
foci

Világsikert arattak a csehszlovák barkácsdinoszauruszok, akik évtizedekkel előzték meg a Jurassic Parkot

Hetven éve mutatták be Karel Zeman időutazásos sci-fi-jét, a számos úttörő trükkfilmes megoldással operáló Utazás az őskorba című filmet. Ezt és pár későbbi munkáját is vetítették Amerikában, és látta is őket sok későbbi nagy rendező, Spielbergtől Wes Andersonig. Miért nem közismert Karel Zeman neve, és mi lett az örökségével?

Inkei Bence
FILM

A férfi árulása, a gyilkos anya gonoszsága vagy az elhagyott nő nehézségei – miről szól a Médeia?

Kötetben adták ki Térey János és Karsai György tragédiafordításait. Hogyan lehet élvezhető egy 2500 éves ógörög szöveg? És hogyan viselkednek a „hőseink” a hétköznapokban? – kérdeztük a klasszika-filológus professzort.

Gócza Anita
könyv
Videó

BP Underground: Olyan fehérzajos acid buli volt, hogy ott mindenki megtért

Bemutatjuk a Koltay Anna és Turán Eszter által készített BP Underground dokumentumfilm-sorozat harmadik részét, ami az elektronikus zene szubkultúrájába visz el minket. A filmben megszólal DJ Titusz, Prieger Zsolt és Zságer Balázs, miközben olyan kultikus helyekről is szó esik, mint az FMK, a Tilos bulik vagy Ozora.

444.hu
FILM

ByeAlex a lemondott augusztus 20-i koncertjéről: Szerintem rossz módja a szabadelvű művészekkel való diskurzusnak

Az énekes azt sejti, hogy az „Az én országom” című dala miatt nem léphetnek fel az állami ünnepséghez kapcsolódó rendezvényen.

Haszán Zoltán
belföld

Letartóztatták a kerekesszékes szurkolót, aki rasszista bekiabálásokkal zavarta meg a Premier League nyitómeccsét

A Bournemouth csatára jelezte az incidenst a játékvezetőnek, aki azonnal leállította a játékot.

Botos Tamás
sport

Palvin Barbarát endometriózissal műtötték

Azt írja, most három hónapig a pihenésre fókuszált, de már izgatott, és kész visszatérni a munkába.

Jelinek Anna
belföld