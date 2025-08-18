Utazás az őskorba és Putyin Alaszkában

Üdvözlünk mindenkit a melegrekord után is kitartó augusztusi hőségben! Ismét jelentkezik a 444 reggeli hírlevele (ami nem az egyedüli hírlevelünk), benne a hétvége fontosabb anyagaival.
Nem váltotta meg a világot Trump és Putyin pár óra alatt, áttörés nélkül zárult a találkozó Alaszkában: nem született megállapodás, mindkét elnök a tervezettnél korábban hagyta el Alaszkát, az előzetesen tervezett munkaebédet törölték, a sajtótájékoztatón pedig nem kérdezhettek az újságírók. A New York Times úgy tudja, a Donbaszt kérte a tűzszünetért cserébe Putyin. Steve Witkoff, Trump különmegbízottja szerint a találkozó győzelem volt, mivel „jelentős biztonsági garanciákban” állapodtak meg Ukrajnával kapcsolatban.
Az első reakciók szerint az alaszkai találkozó kizárólag Putyinnak volt jó, no meg Trump egójának, a Kyiv Independent dühösen reagált. Az orosz hadsereg egyébként a találkozó alatt is drónokkal és rakétákat támadta Ukrajnát. Ha arra sem képesek parancsot adni, hogy álljanak le a légicsapások, hogyan lehet tartós békét kötni? – kérdezte Zelenszkij.
Az orosz lakosság addig mindenképp támogatja az Ukrajna elleni háborút, amíg azt mások vívják meg helyette: a passzív támogatás fenntartásához a harcoló orosz „önkénteseket” és elítélteket két lábon járó, modernkori hősöknek, vérbeli hazafiaknak kell beállítani a putyini propagandának, erre pedig a Kreml minden eszközt bevetve rápörgött.
Trump kirúgta az amerikai statisztikai hivatal vezetőjét, mert nem tetszettek neki a hivatalos adatok, és a kinézett utód fő erénye, hogy hűséges az elnökhöz – közben a jegybank ostroma is zajlik tovább, és a nagy kérdés, hogy milyen következményei lesznek, ha a befektetők elkezdenek majd nem hinni az amerikai adatoknak.
Magyarországon nincs Brat Summer – Lentulai Summer van: bemutattuk az embert, akinek még a trieszti nyaralásán is az jut eszébe a reggeli fánkról, hogy Magyar Péter beszart.
Magyar Péter levelet írt az orosz nagykövetnek arról, hogy elfogadhatatlan beavatkozás Magyarország belpolitikai folyamataiba: egyértelmű biztosítékot követel arra, hogy az Oroszországi Föderáció tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősíthető.
Takács Péter államtitkár szerint csak jelzőbaktérium, Boldogkői Zsolt biológus szerint viszont veszélyes kórokozó okoz gondot a fehérvári kórházban.
Megvan a kulcs, hogyan állíthatjuk meg a klímaváltozást, már csak használni kell: a technika kész van, és még csak az eddigi fogyasztásunkról sem kell lemondanunk, elég meggyőzni a politikusokat – mondja Bart István klímaszakértő.
Novak Đoković és Aleksandar Vučić végigment a szakítás összes fázisán, majd a teniszező emelt fővel magával vitte a teniszversenyét Görögországba.
70 éve mutatták be Karel Zeman időutazásos sci-fi-jét, a számos úttörő trükkfilmes megoldással operáló Utazás az őskorba című filmet. Ezt és pár későbbi munkáját is vetítették Amerikában, és látta is őket sok későbbi nagy rendező, Spielbergtől Wes Andersonig. Miért nem közismert Karel Zeman neve, és mi lett az örökségével?
Kötetben adták ki Térey János és Karsai György tragédiafordításait. Hogyan lehet élvezhető egy 2500 éves ógörög szöveg? És hogyan viselkednek a „hőseink” a hétköznapokban? Ezekről beszélt a klasszika-filológus professzor.
25,3 alá nem ment a hőmérséklet a leghidegebb hajnali órában sem, pedig a János-hegyen mérték.
Az augusztus 20-i nemzeti ünnepen 29-35 fok várható, csapadéknak kicsi a valószínűsége.
A területért cserébe hajlandó írásban garantálni Ukrajna és Európa békéjét.
Mike Pence, Trump korábbi alelnöke szerint Steve Witkoff értékelése „biztató” volt a találkozón elhangzott garanciákról, de figyelmeztette a Fehér Házat, hogy „ne felejtsék el, hogy itt a rosszfiú Putyin”.
Meglehetősen visszafogottan, vagy inkább kritikusan értékelik az első megszólalók Donald Trump és Vlagyimir Putyin péntek esti találkozóját. Még az egyébként Trumpot támogató Fox News sem bánt kesztyűs kézzel az amerikai elnökkel.
A lap szerkesztőségi cikke szerint Trump nem értette meg, hogy Putyin nem tranzakciós szempontból tekint Ukrajnára, és hogy az orosz elnökkel nem lehet megállapodásokat kötni.
Az éjszakai támadások célpontjai a Szumi, Donyeck, Csernyihiv és Dnyipropetrovszk régiók frontvonalbeli területei voltak.
Trump arra próbálja rávenni Ukrajnát, hogy területeket adjon fel, akár olyanokat is, amik jelenleg is az ő kezükben vannak. Zelenszkij eddig kőkeményen állt ellen, de a legfrissebb közleménye már rugalmasságra utal. Pörögnek az események békeügyben és hétfőn fontos Trump-Zelenszkij találkozó következik.
Az ukrán és az amerikai elnök másfél órás telefonbeszélgetést folytattak az alaszkai találkozót követően.
Nem szabad semmilyen korlátozást bevezetni Ukrajna fegyveres erőire, Oroszország nem gyakorolhat vétójogot Ukrajna EU- és NATO-csatlakozásával kapcsolatban, és Ukrajnára tartozik, hogy döntsön saját területéről, mondják.
Stubb finn elnök és Rutte NATO-főtitkár is velük utazik.
„Azt pedig reméljük, hogy az Alaszkában elindult békefolyamat megfúrására irányuló minden nyílt és leplezett kísérlet sikertelen marad.”
A levelet Trump adta át Putyinnak Alaszkában.
Kalifornia demokrata kormányzója, Gavin Newsom eközben az államának szintén új választókerületi térképet tervezett, ami szerinte öt új kongresszusi helyet biztosítana a demokratáknak, hogy kiegyensúlyozzák a republikánus előretörést Texasban.
A háborút lelkesen támogató Shaman Észak-Korea függetlenségi napját ünnepelte.
Az ember, akinek még a trieszti nyaralásán is az jut eszébe a reggeli fánkról, hogy Magyar Péter beszart: Lentulai Krisztián 50 évesen felért a csúcsra, és lassan le is veti magát róla.
Egyértelmű biztosítékot követel arra, hogy az Oroszországi Föderáció tartózkodni fog minden olyan cselekménytől, amely Magyarország belpolitikai folyamataiba való beavatkozásnak minősíthető.
Orbán Balázs szombat reggel bedobta a csodahashtaget, és nem maradt egyedül főnöke ajnározásában.
Ők a budapesti digitális honfoglaló vezérek.
Pénzt számoló NER-es arcok karikatúráival.
Boldogkői Zsolt biológus szerint az Egészségügyi Világszervezet is a veszélyes baktériumok közé sorolja a pseudomonas aeruginosát.
Még a fideszes vezetésű önkormányzatnak sem adták el, most az MCC pécsi központja létesülhet a város egyik legpatinásabb épületében.
A Nitrogénművek péti gyára hetek óta nem kap újraindulási engedélyt a kormányhivataltól, miután júniusban leállt a rutinkarbantartásra. Bige szerint politikai okból késleltetik a gyára újraindulását.
A kérdés már csak az, hogy hová ültessék az újabb pálmákat.
Meghibásodott motorvonat miatt pótlóbuszozás.
A két vonat 200 méterre állt meg egymástól, személyi sérülés nem történt.
A technika kész van, és még csak az eddigi fogyasztásunkról sem kell lemondanunk, elég meggyőzni a politikusokat. Hőségriadós interjú Bart István klímaszakértővel.
Novak Djokovic a világ egyik legismertebb sportolója, aki közel húszéves pályafutása alatt számos balkáni politikai krízist élt meg. Eddig megúszta, a tüntető diákok melletti kiállása viszont Vučić számára megbocsáthatatlan, így emelt fővel, és egy teniszversennyel a zsebében távozik Szerbiából.
„A szerb állam erősebb bármely tüntetésnél” - üzente a Vucic elnök a demonstrálóknak.
Netanjahu eközben a kabinet vasárnapi ülésén továbbra is arról beszélt, hogy eltökélt szándéka végrehajtani a korábbi döntését, hogy a hadsereg elfoglalja Gázavárost.
A Maccabi Haifa szurkolói „Gyilkosok 1939 óta” feliratú transzparenssel fogadták a lengyel Rakow Czestochowát a csütörtöki Konferencia Liga-mérkőzésen.
Hetven éve mutatták be Karel Zeman időutazásos sci-fi-jét, a számos úttörő trükkfilmes megoldással operáló Utazás az őskorba című filmet. Ezt és pár későbbi munkáját is vetítették Amerikában, és látta is őket sok későbbi nagy rendező, Spielbergtől Wes Andersonig. Miért nem közismert Karel Zeman neve, és mi lett az örökségével?
Kötetben adták ki Térey János és Karsai György tragédiafordításait. Hogyan lehet élvezhető egy 2500 éves ógörög szöveg? És hogyan viselkednek a „hőseink” a hétköznapokban? – kérdeztük a klasszika-filológus professzort.
Bemutatjuk a Koltay Anna és Turán Eszter által készített BP Underground dokumentumfilm-sorozat harmadik részét, ami az elektronikus zene szubkultúrájába visz el minket. A filmben megszólal DJ Titusz, Prieger Zsolt és Zságer Balázs, miközben olyan kultikus helyekről is szó esik, mint az FMK, a Tilos bulik vagy Ozora.
Az énekes azt sejti, hogy az „Az én országom” című dala miatt nem léphetnek fel az állami ünnepséghez kapcsolódó rendezvényen.
A Bournemouth csatára jelezte az incidenst a játékvezetőnek, aki azonnal leállította a játékot.
Azt írja, most három hónapig a pihenésre fókuszált, de már izgatott, és kész visszatérni a munkába.