Hétvégi olvasnivalók védekezésekről, eltorgyánosodásól és erődemonstrációkról

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét fontosabb-nagyobb anyagaival. Többféle hírlevelünk is van, itt lehet közöttük válogatni, illetve feliratkozni.
A hétvégén vasárnap történnek majd igazán a dolgok, a kötcsei pikniket természetesen követjük majd mi is, és mint beharangozó cikkünkben írtuk, Orbán egy húszéves jobboldali hagyományt kénytelen felrúgni Magyar Péter miatt. Magyarék a héten viszont éppen először kényszerültek védekezésre a kormányerőkkel szemben, ráadásul pont a legkényesebb területen, ezért is lesz érdekes figyelni, mi történik vasárnap. És azt is kiszámoltuk a héten, hogy milyen költségekkel járna Magyar 10 pontos programja.
Interjút készítettünk Hadházy Ákossal, a független képviselő Hatvanpuszta mellett többek között arról is beszélt, hogy Magyar jobb miniszterelnök lenne Orbánnál, de Ruszin-Szendiben nem bízik. Megírtuk, hogy Mészáros Lőrinc magánrepülője is Brac szigetén járt, amikor együtt látták Orbán Viktorral, összeszedtük a NER azon szereplőit, akik nyugaton építik a jövőjüket magyar közpénzből, és megmutattuk, hogyan lépett az eltorgyánosodás útjára Kubatov Gábor.
Lázár János is megtartotta éves nagyobb sajtótájékoztatóját, mi is kérdeztünk a minisztertől, aki nekifutott annak is, hogy elmagyarázza, Orbán magángépezése miért nem számít luxusnak, és foglalkoztunk azzal is, hogy a miniszter növelné a megengedett maximális sebességet az autópályákon. Ott voltunk a közgazdász vándorgyűlésen, ahol meghallgattuk Varga Mihályt, Nagy Mártont és Windisch Lászlót is.
És hír volt még, hogy felmondott a melegek mellett kiálló két pszichológus a Pázmányon, harmadik társukat a dékán hetente fogja leckéztetni a katolikus tanításról, valamint megnéztük, hogy hogyan érkezett meg a 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program.
Hétfő reggel debütált új élő műsorunk, az első rész arról szólt, hogy ki is nyerte valójában ezt a nyarat.
A hét legnagyobb érdeklődéssel kísért eseménye a kínai díszszemle és erődemonstráció volt, ahol a Maónak öltözött Hszi mellett felvonult számos autokrata vezető, sőt, még Szijjártó Péter is. Ott volt egy észak-koreai tinédzserlány, illetve Narendra Modi is, ami nyomán írtunk arról is, hogy Donald Trump hogyan volt képes tönkretenni az amerikai-indai kapcsolatokat. Ursula von der Leyen közben az EU keleti országait turnézta végig, írtunk arról, hogy az EU véget vetne a csetüzenetek titkosságának, bemutattuk, hogyan lett a finn elnök Trump legjobb európai barátja, és megírtuk azt is, hogy ki volt az az Andrij Parubij, akit fényes nappal lőttek szitává Ukrajnában.
Interjút készítettünk Joakim Medin svéd újságíróval, aki Törökországba utazott tudósítani, amikor tömegtüntetések söpörtek végig az országon az isztambuli főpolgármester letartóztatása miatt. A magyar ügyekben is jártas újságíró álmaiban sem gondolta volna, hogy ugyanabban a börtönben fog kikötni, ahová Erdoğan legnagyobb kihívóját zárták.
A 444 új kiadványának bemutatóján három szerzőnk, Haszán Zoltán, Herczeg Márk és Takács Lili beszélgetett Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságáról, az orosz befolyás mélységéről, a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről, és arról, hogy vajon lesz-e még jobb.
A Tyúkól eheti része pedig a nők elleni erőszakról, bántalmazásról és zaklatásról, politikai ignoranciáról, a társadalom elfordulásáról és az áldozathibáztatásról szólt.
A Netflix mutatta be a Thursday Murder Club/A csütörtöki nyomozóklub című filmet, amihez hiába szedtek össze egy csomó remek színészt, bőven akadtak problémák. De még mindig sokkal kevesebb, mint a kereskedelmi csatornák őszi produkcióival.
Kötcse 2004 óta a fideszes elit zárt körű, zavartalan, lagzihangulatú bulija. Idén viszont Magyar Péter rászervezett a napra és a helyszínre, ilyet ellenzéki szereplő még sosem tett. Orbánék erre kvázi kinyitották a pikniket: egész napos élő közvetítést ígérnek. Kötcsei hétvége még sosem tartogatott ennyi izgalmat.
Magyar Péterék először kényszerültek védekezésre a kormányerőkkel szemben, ráadásul pont a legkényesebb területen. Ezért valami nagyot kell dobniuk Kötcsén, ha vissza akarják szerezni a kezdeményezést.
A matekozás végére alsó hangon 6800 milliárd forintig jutottunk. Van a programpontok között irreális és furcsa, de olyan is, amihez nem pénz kell, csak politikai szándék. A legtöbb forrást az oktatás és az egészségügy vinné el.
A független országgyűlési képviselő szerint Orbán Viktor magyarázkodásának és a zebráknak is köszönhető, hogy egyre több embert érdekel Hatvanpuszta. Magyar Péter jobb miniszterelnök lenne, de Ruszin-Szendiben nem bízik. A rendszer bekeményítésére számít, és nem olyan optimista a 2026-os választással kapcsolatban, mint sokan az ellenzéki oldalon. Ha nem nyer egyéniben, 2026-ban befejezi a politizálást.
Két nappal később Botswana vadászvidékeire repült tovább a gép.
Az elmúlt napokban Tiborczék is Amerikába költöztek, és Rákay Philipről is kiderült, hogy szeret lordot játszani Angliában. Pedig vannak még náluk is nagyobb NER-játékosok, akik nem csak egy tanévre vagy egy klubvacsorára mennek el Nyugatra.
A Fradi elnökének egyre meredekebb megnyilvánulásai a nagy előd Torgyán Józsefét idézik. Utoljára a kisgazdák elnöke telepedett rá ennyire a klubra.
Kövesse velünk élőben.
Lázár János szerint a magyar kormány jól reagált a munkácsi rakétatámadásra, ha pedig ki akarnánk cseszni az ukránokkal, azt elég gyorsan megtehetnénk. Az elbizonytalanodó Fidesz-szavazóknak üzeni: a Főnök rendet fog tenni.
Miért zötykölődjön 8-10 órát, ha másfél órán belül is odaérhet Brač szigetére, nem igaz?
Lázár János építési és közlekedési miniszter a közlekedésinfóján összekacsintott a gyorshajtókkal. Az átlagsebesség-mérést elutasította, noha erre a jelenlegi kamerák is alkalmasak lennének.
Az elmúlt tizenkét negyedévből hétben csökkent a magyar GDP. A jegybankelnök a veszprémi közgadász-vándorgyűlésen mondott igazat.
A nemzetgazdasági miniszter élesen kritizálta az EU-t a veszprémi közgazdász-vándorgyűlésen. Az USA-t és Trump vámjait viszont az egekig magasztalta.
Az Állami Számvevőszék elnöke szerint nem szabad, hogy megtévesszen bárkit is, ha van egy erős ember a közelben. Minden testületben pozíciót elvállaló személynek személyes felelőssége van a döntésekért.
A dékán be akarja bizonyítani, hogy a katolikusok nem is hülyébbek az országos átlagnál, és ezt maga akarja demonstrálni - pedig idáig ilyet senki sem állított.
Hétfőtől garantáltan 3 százalékos kamatozású hitellel vehet lakást, aki megfelel a feltételeknek. Kis kamatverseny és egyedi kedvezmények a bankoknál, unortodox testcselek az eladóknál. Most nagy a program lendülete, de van, aki szerint ez gyorsan kifullad, miközben az állam ezúttal sem a rászorulókon segít.
223 nap múlva választás jön Magyarországon. Akárki győz, Magyarországra áprilistól új idők jönnek. A sorsfordítónak ígérkező választási kampányt mostantól élőben követjük a 444-en. Ki szerzett előnyt a nyáron? Rényi Pál Dániel és Ács Dániel hétfő reggel a 444 stúdiójában.
A diktátorok tömkelege előtt tartott kínai díszszemlén végleg egyértelművé vált: Kína már nem a nyugati technológiák olcsó koppintója. Miután felvonult a kínai nukleáris arzenál, az ország csillapíthatatlan békevágyának demonstrálásaként még nyolcvanezer békegalambot is elengedtek.
De egyáltalán nem egy átlagos tinilányról van szó, hanem Kim Dzsongun lányáról, akit a szakértők nagy része a diktátor legvalószínűbb örökösének tart.
Fél éve még úgy tűnt, Amerika és India természetes szövetségesek, az ország vezetői közt pedig remek a kémia. Mára a biztonságpolitikai és gazdasági kapcsolatok is évtizedes mélypontra kerültek. Korábban elképzelhetetlen módón Amerika Pakisztánnal barátkozik, India meg Kínával.
Az Európai Bizottság elnöke négynapos körúton járt azokban az EU tagállamokban, amelyek Oroszországgal vagy Belarusszal határosak. Dicséretek, ígéretek, kérések garmadája a korábban perifériához tartozó keleti országokban.
Az EU 2022-ben találta ki, hogy a pedofil tartalmak elleni küzdelem részeként szűrni kellene a titkosított csetüzeneteket is. Európa megosztott a kérdésben, a javaslat eddig nem kapott többséget. Most azonban újra a célegyenesbe fordult a tervezet elfogadása, és megjósolhatatlan, mi lesz a vége.
Alexander Stubb nevét egy éve még kevesen ismerték Finnországon kívül. Ma neki van a legnagyobb befolyása Washingtonban az európai vezetők közül, nem véletlenül kísérte el ő is Zelenszkijt Trumphoz augusztusban. Tényleg csak a golftudásának köszönhető mindez?
Gyanúsított van, orosz szál is van, ám a részletekről nem beszélnek a hatóságok. Andrij Parubij, az áldozat az elmúlt évtizedekben szélsőséges és mérsékeltebb jobboldali pártok sorát járta be, egyesek a 2014-es odesszai tragédiáért is felelősnek tartották.
Joakim Medin Törökországba utazott tudósítani, amikor tömegtüntetések söpörtek végig az országon az isztambuli főpolgármester letartóztatása miatt. A magyar ügyekben is jártas újságíró álmaiban sem gondolta volna, hogy ugyanabban a börtönben fog kikötni, ahová Erdoğan legnagyobb kihívóját zárták.
A 444 új kiadványának bemutatóján három szerzőnk, Haszán Zoltán, Herczeg Márk és Takács Lili beszélgetett Szijjártó Péter és Szergej Lavrov barátságáról, az orosz befolyás mélységéről, a Moszkva folyó partján hallgatott podcastekről, és arról, hogy vajon lesz-e még jobb.
Eheti podcastunk nők elleni erőszakról, bántalmazásról és zaklatásról, politikai ignoranciáról, a társadalom elfordulásáról és az áldozathibáztatásról szól.
Csak annyi, hogy elkészült ez a film.
Egy teljes munkanapot töltöttem el tévézéssel, hogy kiderüljön ami eddig is nyilvánvaló volt.