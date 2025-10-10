Krasznahorkai Nobelt kapott, minden más a szokásos

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt 24 óra legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Például ezzel a néggyel:
Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Micsoda nap volt a tegnapi, hiszen kiderült, idén Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat. Ünneplésgyanánt előszedtük tavalyi podcastunkat, amikor köteteinek állandó szerkesztőjével, Szegő Jánossal beszélgettünk arról, hogyan érdemes Krasznahorkait olvasni, valamint cikkünket, melyet a Herscht 07769. című regénye nyomán készült színdarabról írtunk, a Qubiton pedig Nagy Gergely írt arról, hogy Krasznahorkai díja azt példázza, hogy tényleg csak annak a művészetnek van értelme, ami minden pillanatában a létezésről gondolkodik.
Összeszedtük emellett, hogy miket mondott Krasznahorkai a Nobelről, idéztük a bejelentés utáni első nyilatkozatát („Nagyon boldog vagyok! Nyugodt vagyok és nagyon ideges egyszerre”), és megírtuk, hogy hogyan sietett mindenki gratulálni, még a kormányoldalról is, pedig nemrég még Bayer Zsolt szólt vissza az író egy stockholmi interjúja miatt.
És ha már irodalom: Nem rossz könyvek podcastunkban egy másik Nobel-díjas, Annie Ernaux életművéről beszélgettünk a magyar köteteinek szerkesztőjével, Orzóy Ágnessel, és megírtuk azt is, hogy Erdő van idebenn című regényével Tóth Marcsi nyerte a Margó-díjat.
Volt csütörtökön kormányinfó, ahol Gulyás Gergely összevissza hablatyolt a kérdéseink után, a kérdező Herczeg Márk kollégámat pedig utána megkereste az utcán Bede Zsolt, megpróbálta leköpni egy rágóval (fél méterről sem sikerült), majd nekiállt baszogatni, hogy aztán ne merje kirakni az erről készült videóját.
Közben egyre több minden utal arra, hogy a Fideszben tényleg Varga Judit visszatérést készíthetik elő, ezért megírtuk, hogy Magyar Péter idegesítésére ez lehet ugyan alkalmas eszköz, de a kegyelmi botrány miatt hatalmas kockázattal járna a kormánypárt számára is a lépés.
Csütörtök reggel írtuk meg, hogy jelentős értékű bolti lopással gyanúsítanak egy magas rangú kormánytisztviselőt, aki beismerte a tettét, délelőtt pedig jött a hír, hogy ki is fogjál rúgni.
Hír volt még ezenkívül, hogy a Tisza belső vizsgálata szerint egy beépített önkéntes szivárogtatta ki az adataikat, illetve hogy Bódis Kriszta lehet a párt jelöltje Hadházy Ákos körzetében, hogy kiszivárgott Óbuda DK-s alpolgármesterének levele, amelyben a szintén DK-s polgármesterről és a kerület ingatlanügyeiről pakol ki, valamint hogy négyezer forintot kér a Népszabadság archívumának böngészéséért a Mediaworks, és megírtuk, hogy 115 millió forintot vett ki a Nakamából Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata tavaly.
Csütörtök reggelre derült ki, hogy elvben megvan a megállapodás Izrael és a Hamász között, ha minden a tervek szerint alakul, napokon belül szabadulhatnak a túszok. Sok minden történt még a világban, például beszámoltunk róla, hogy
Lehet-e akkora szerencséje ennek az országnak, hogy bírósági tárgyalásra fusson ki az az ügy, hogy Hajdú Péter nem érti egy elég alap társasjáték szabályait? Egyelőre úgy fest, hogy igen, összeszedtünk mindent, amit erről most tudni lehet.
Évek óta az esélyesek között emlegették, most ő lett a második magyar irodalmi Nobel-díjas.
Kétélű fegyver lehet a volt politikus visszahozatala: fel lehet építeni egy sztorit vele Magyar Péter ellen, de közben újból fókuszba helyezné a kegyelmi ügyet. Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont, és Hann Endre a Medián ügyvezető igazgatója is úgy vélik, a Fidesz kétségbeesését és gyengeségét mutatja az ötlet.
Megpróbált leköpni, aztán megfenyegetett, végül nem merte kirakni az erről készített videóját.
Hajdú szerint „karaktergyilkosság” folyik ellene, amiért az RTL szerint szabályt és így szerződést szegett a csatorna gyilkosos játékrealityjében, aminek producere szerint a tévés veszélyeztette a komplett játékot „egy fékezhetetlen egotrip hatására”.
Új regénnyel jelentkezett a 70. születésnapját ünneplő író, így nem is lehetett kérdés, ki legyen a Nem rossz könyvek podcast új részének témája. Vendégünk Szegő János, Krasznahorkai műveinek állandó szerkesztője.
Német-magyar előadás készült Krasznahorkai László regényéből, a szélsőjobb térnyerését feldolgozó Herscht 07769-ből. Nem sokkal a jénai premier után most nálunk is bemutatták. Mit tehetünk egy olyan világban, ahol száz év után újra felbukkantak farkasok?
A művészeti ipar, az irodalmi ipar leszoktatott már bennünket arról, hogy úgy gondoljuk, hogy csak annak a művészetnek van értelme, ami minden pillanatában a létezésről gondolkodik. Krasznahorkai László Nobel-díja azt példázza, hogy tényleg csak annak van értelme, és annak van tétje.
Már kilenc éve is felmerült, hogy megkaphatja, akkor váratlanul játékosan reagált erre az eshetőségre.
A svéd közszolgálati rádiónak nyilatkozott először Krasznahorkai László, miután kiderült, ő kapja az idei irodalmi Nobel-díjat. Rá jellemző választ adott a kérdésekre.
Az író január végén hatalmas jogfosztott, tanulatlan magyarországi tömegről nyilatkozott.
A Nobel-díjas francia írónő élete személyes történéseit mindig a társadalmi mozgások felől írja meg. A magyarul most megjelent A szégyenben például azt, ahogy 12 évesen végignézte, ahogy apja majdnem megöli az anyját. A Nem rossz könyvek podcastban Orzóy Ágnessel, Ernaux magyar köteteinek felelős szerkesztőjével beszélgettünk.
„A Kádár-kockák Family Frosttal megzenésített világában játszódik, az erdő által körülölelt faluban, ahova az anya kamaszlányával visszaköltözik, hogy barátnője panziójában dolgozva kezdjen új életet.”
Gulyás Gergely jövő kedden találkozik Varga Judittal, akit szerdán egy videóban biztatott a visszatérésre. A kormányinfón elhangzott, hogy kiigazítják az Otthon start szabályait, rendkívüli intézkedésként 17 milliárdot kapnak az állami szociális intézmények. És Pride volt a pécsi Pride?
Arról is érdeklődtünk, miért hívták meg Bede Zsoltot a Digitális Polgári Körök show-jára, és hogy tettek-e feljelentést az állítólagos puccskísérlet miatt. (Nem.)
Az eset nagyjából másfél hónapja történt. A gyanúsított a beismeréssel egyidejűleg mediációs eljárást kért, amivel akár meg is szűnhet a büntethetősége. Az ügyészség folytatná a büntetőeljárást.
Hamarosan felmentik hivatalvezetői állásából azt a nográdi kormányhivatali vezetőt, akinek lopási ügyéről a 444 számolt be.
A párt alelnöke gyanúja szerint a személy az orbáni titkosszolgálat beépített embere lehetett.
A lap úgy tudja, Bujdosó Andreát és Forsthoffer Ágnest is jelöli a párt az november elején kezdődő előválasztáson.
„Nem szándékozom öngyilkosságot elkövetni, és soha nem is volt ilyen gondolatom” – kezdi a levelét Zábó Attila.
A lap bezárása után annak online archívumát is elérhetetlenné tette a kormányközeli kiadó. Most pénzért árulják a hozzáférést.
Bár tavaly csökkent a cég bevétele, sőt a nyeresége is, mégis több pénzt fizettek ki maguknak, mint egy évvel korábban.
A megállapodás részletei még nem ismertek, de az izraeliek és a gázaiak egyaránt ünnepelnek. Az izraeli hadsereg 24 órán belül hátrébb vonulhat, a túszok és foglyok cseréje pedig 72 órán belül megtörténhet. Közben folytatódnak a nemzetközi tárgyalások Gáza jövőjére.
Továbbra is ő marad az Európai Bizottság elnöke.
A hírek után célkeresztben a magyar biztos, aki a feltárt esetek ideján nagykövet volt. Szijjártó is megszólalt az ügyben.
Csaknem egy évbe telt, hogy az orosz elnök beismerje, a légvédelmük hibája miatt halt meg 38 utas a tragédia során.
Fegyveres drónok telepítése, a pilóták tűzparancsra vonatkozó szabályozásának enyhítése is felmerült az orosz provokációkra válaszul.
A legtöbb párt nem akar előrehozott parlamenti választást, újabb bravúros túlélés készülődik az Elysée-palotában.
Donald Trump jelentősen csökkentette a bénkefenntartó programok támogatását.
Nemzetbiztonsági okokra hivatkoznak.
A Fehér Ház tagadja, hogy ez igaz lenne.