Krasznahorkai Nobelt kapott, minden más a szokásos

Nobel

Fotó: LEO NEUMAYR/AFP

Micsoda nap volt a tegnapi, hiszen kiderült, idén Krasznahorkai László kapja az irodalmi Nobel-díjat. Ünneplésgyanánt előszedtük tavalyi podcastunkat, amikor köteteinek állandó szerkesztőjével, Szegő Jánossal beszélgettünk arról, hogyan érdemes Krasznahorkait olvasni, valamint cikkünket, melyet a Herscht 07769. című regénye nyomán készült színdarabról írtunk, a Qubiton pedig Nagy Gergely írt arról, hogy Krasznahorkai díja azt példázza, hogy tényleg csak annak a művészetnek van értelme, ami minden pillanatában a létezésről gondolkodik.

Összeszedtük emellett, hogy miket mondott Krasznahorkai a Nobelről, idéztük a bejelentés utáni első nyilatkozatát („Nagyon boldog vagyok! Nyugodt vagyok és nagyon ideges egyszerre”), és megírtuk, hogy hogyan sietett mindenki gratulálni, még a kormányoldalról is, pedig nemrég még Bayer Zsolt szólt vissza az író egy stockholmi interjúja miatt.

És ha már irodalom: Nem rossz könyvek podcastunkban egy másik Nobel-díjas, Annie Ernaux életművéről beszélgettünk a magyar köteteinek szerkesztőjével, Orzóy Ágnessel, és megírtuk azt is, hogy Erdő van idebenn című regényével Tóth Marcsi nyerte a Margó-díjat.

Az élet itthon

Volt csütörtökön kormányinfó, ahol Gulyás Gergely összevissza hablatyolt a kérdéseink után, a kérdező Herczeg Márk kollégámat pedig utána megkereste az utcán Bede Zsolt, megpróbálta leköpni egy rágóval (fél méterről sem sikerült), majd nekiállt baszogatni, hogy aztán ne merje kirakni az erről készült videóját.

Fotó: Németh Dániel/444

Közben egyre több minden utal arra, hogy a Fideszben tényleg Varga Judit visszatérést készíthetik elő, ezért megírtuk, hogy Magyar Péter idegesítésére ez lehet ugyan alkalmas eszköz, de a kegyelmi botrány miatt hatalmas kockázattal járna a kormánypárt számára is a lépés.

Csütörtök reggel írtuk meg, hogy jelentős értékű bolti lopással gyanúsítanak egy magas rangú kormánytisztviselőt, aki beismerte a tettét, délelőtt pedig jött a hír, hogy ki is fogjál rúgni.

Hír volt még ezenkívül, hogy a Tisza belső vizsgálata szerint egy beépített önkéntes szivárogtatta ki az adataikat, illetve hogy Bódis Kriszta lehet a párt jelöltje Hadházy Ákos körzetében, hogy kiszivárgott Óbuda DK-s alpolgármesterének levele, amelyben a szintén DK-s polgármesterről és a kerület ingatlanügyeiről pakol ki, valamint hogy négyezer forintot kér a Népszabadság archívumának böngészéséért a Mediaworks, és megírtuk, hogy 115 millió forintot vett ki a Nakamából Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Kata tavaly.

Világ

Fotó: MENAHEM KAHANA/AFP

Csütörtök reggelre derült ki, hogy elvben megvan a megállapodás Izrael és a Hamász között, ha minden a tervek szerint alakul, napokon belül szabadulhatnak a túszok. Sok minden történt még a világban, például beszámoltunk róla, hogy

Médiatörténelem

Fotó: RTL

Lehet-e akkora szerencséje ennek az országnak, hogy bírósági tárgyalásra fusson ki az az ügy, hogy Hajdú Péter nem érti egy elég alap társasjáték szabályait? Egyelőre úgy fest, hogy igen, összeszedtünk mindent, amit erről most tudni lehet.