Magánhelikopterrel a kiszáradt medrű tavakhoz

Az élet itthon

Micsoda véletlenek vannak: hétfő reggel arról írtunk, hogy pont akkor repült Bodrogkeresztúrra és vissza a Mészárosék által használt magánhelikopter, amikor Várkonyi Andrea átvette ott a díszpolgári címét. Közben alighogy elkezdődött a „nemzeti konzultáció”, de a kormány már aláírásgyűjtésbe is kezdett „Brüsszel háborús tervei ellen”, mi pedig alaposan megnéztük, hogy a konzultációnál mi valósult meg abból, hogy Orbán Viktor azt ígérte, a jog és a politikai ízlés határán belül maradnak majd a kérdésekkel.

A hétvégén Orbán vezetésével újabb AI-videót terjeszt a fideszes propagandagépezet, melyben a magyarul beszélő Zelenszkij ajánlja a „Tiszafont”, és a videó láttán Török Gábor is arra jutott, hogy Fidesz kampányában egyre több a „nem eléggé átgondoltnak látszó tartalom.” Kovács kormányszóvívő szerint külföldi titkosszolgálati lejárató kampány az, hogy kiderült, az EU ellen kémkedett a magyar kormány.

És hír volt még a hétvégén, hogy

A magyar válogatott pedig nyerni tudott az örmények elleni vébéselejtezőn, kedden azonban várhatóan nehezebb dolguk lesz Portugáliában.

Partmenti és drónós fotógalériával jelentkeztünk a Balaton és a Velencei tó mellől, ahol annyira alacsony a vízszint, hogy egyes partszakaszok mentén mindkét tó medrében száraz talajon lehet sétálni.

Világok dolgai

A hétvégén Moszkva egész nyíltan, Ukrajna példáját felemlegetve fenyegette meg Moldovát, míg Lukasenka elrendelte a belarusz hadsereg harckészültségi állapotának ellenőrzését. A Financial Times közben washingtoni források alapján írt arról, hogy az Egyesült Államok hírszerzése részletes információkkal segíti Ukrajnát abban, hogy hosszú hatótávolságú csapásokat mérjen az orosz energetikai létesítményekre, és már Trump is nyilvánosan beszél arról, hogy Tomahawk rakétákat küldhet Ukrajnának. Mmegírtuk azt is, hogy nem csökken az amerikai szankciók miatti szerbiai üzemanyag-para, hiába növelte a MOL a szállításait, miközben a szerb elnök csalódott az oroszok ajánlatában.

Hétfőn már Trump részvételével zajlik majd a békecsúcstalálkozó Izrael és a Hamász között, az amerikai elnököt nagy tömeg éltette Izraelben, miközben Netanjahut kifütyülték. Az elnök szerint már vége is a háborúnak, miközben Gázában fegyveres összecsapások törtek ki a Hamász és rivális klánok között. Trump ezzel együtt sem kapta meg a Nobel-békedíjat, de a győztes María Corina Machado elmondása szerint neki ajánlotta. És hír volt még a világból, hogy

és kiderült, hogy Tony Blair hivatalban levő miniszterelnökként találkozott Jeffrey Epsteinnel a Downing Street 10-ben.

A hétvégén 79 éves korában meghalt az Oscar-díjas Diane Keaton.

Jó dolgok

Randi- és találkozási pontként is emlegetik azt az oszlopot, ami múlt héten jelent meg a Blahán. A Trash of Köztér alapítójával próbáltunk utánajárni, mi is ez az egész, és mi köze van az egésznek az űrodüsszeiához, a pi-hez és a politikusok átadásmániájához.

Interjúztunk Benkó Bencével, az az Apertúra alapítójával: a társulat nemrég fontos szakmai díjat kapott különleges Sirály-rendezéséért, a beszélgetés során Csehov mellett a hazai független színházi színtér helyzetéről is volt szó. Megjelent nálunk Dragomán György Puskák vagy galambok című novellája, ami húsz év után aktuálisabb, mint valaha, beszámoltunk Krasznahorkai László első, Nobel utáni posztjáról is, és megnéztük a sorozatot Amanda Knoxról, aki húszévesen Olaszországba ment tanulni, de meggyanúsították a lakótársa meggyilkolásával, és évekig tartott, mire tisztázni tudta magát.

Boríz

Volt ezúttal is, szokás szerint egyelőre csak a hosszabb, előfizetőknek szóló verzió érhető el, de hétfőn jön majd az ingyenes, rövidebb változat is.