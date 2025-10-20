Budapesti rémálmok

Jó reggelt! Itt 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétvégi cikkekkel. Másfajta hírleveleink itt elérhetőek.

Belföld

A hétvégére biztossá vált, hogy a több, rendőrség felé tett jelzés és bejelentés mellett legalább egy hivatalos feljelentést is tettek a Szőlő utcai igazgató ügyében. Egészen pontosan a bűntársa ellen, aki a gyerekeket behálózta. Kiderítettük azt is, hogy az egyik, a gyanú szerint prostitúcióra kényszerített lány 17 évesen házassággal nagykorúvá vált, ezért idő előtt kikerült a gyermekvédelmi rendszerből.

Leállították a személyforgalmat a Debreceni-Nagykereki vasútvonalon, mert egy akkumulátorgyár miatt el kell bontani belőle egy szakaszt. Az ország egyik legforgalmasabb mellékvonala a 11. vonal, amit Lázár János bezárat. Bár a MÁV ígéri, hogy újranyitják, sokkal valószínűbb, hogy végleges lesz a bezárás. Pedig a vonal még trainonot is túlélte.

Fotó: Németh Dániel/444

A helyi civilek aláírást gyűjtenek az újpesti stadionépítés ellen, és nehezményezik, hogy az önkormányzat nem áll melléjük. Ráadásul a talaj szennyezett a volt gyár miatt, a lakók pedig attól tartanak, hogy hiába a kármentesítés a leendő stadion alatt, a kicsivel arrébb lévő szennyezést megbolygatja majd az építkezés.

Illusztráció: Kiss Bence/444

Úgynevezett sztárokkal tárgyalnak ki „meghökkentő”, internetes videókat a Duna Tv új talkshow-jában egy közmédiás bemondónak álcázott ismeretlen színésszel, hogy mindenki azt érezze, újra 1992-ben vagyunk, és Guinness-rekordokra csodálkozunk rá a Friderikusz Show-ban.

Fotó: Janza Kata/Facebook

Csikósokat, menyecskéket, székrekedéses borbélyokat és rengeteg szárított fűszerpaprikát szerepeltető zenés-táncos revüszínház épült a szupermagyaros látványosságra vágyó turistáknak a régi gettó közepén. Ott volt a helyünk.

Fotó: Bankó Gábor/444

Hír volt még itthon:

Külföld

Trump azután találkozott Zelenszkij elnökkel, hogy előtte Putyinnal beszélt telefonon, ami meg is érződött a tárgyalás hangvételén: az amerikai elnök káromkodott, és elzárkózott a Tomahawk rakáték eladásától. Az orosz elnök sajtóhírek szerint a teljes donecki régió átadását követeli a békéért, Zelenszkij szerint pedig Oroszország csak az erőből ért, és nem szabad engedni neki. Egy spanyol lap több európai uniós forrással beszélt, akik rémálomnak nevezték Trump és Putyin tervezett budapesti találkozóját.

Még meg sem alakult a cseh kormány, máris botrány robbant ki Andrej Babiš egyik koalíciós partnere, az Autósok legismertebb arca, a külügyminiszteri posztra pályázó Filip Turek Facebook-posztjai miatt. Az ügy miatt csúszik maga a kormányalakítás is.

Fotó: MICHAL CIZEK/AFP

Miközben Kínában példátlan léptékű építkezések zajlottak az elmúlt 40 évben, az Egyesült Államokban elfelejtették, hogyan is kell ezt csinálni. Kínában azonban pont a kommunista párt a legfőbb akadálya annak is, hogy az ország igazán prosperáljon. Elolvastuk az év legtöbbet méltatott Kína-könyvét.

Bár a dinasztiákat egy olyan korban találták fel, amikor a hatalom még vér szerint öröklődött, a leszármazottak hatalomhoz juttatását a demokráciák sem tudták teljesen felszámolni. A 21. századi autoriter fordulat pedig Izraeltől Brazílián át Amerikáig feltámasztotta a királyi családokat.

Még egy hete sincs, hogy Donald Trump vezetésével Izrael és a Hamász aláírta a gázai tűzszüneti megállapodás, de már mindkét fél folytatta a fegyveres erőszakot. Hankó Balázs soron kívüli választ vár az ELTE rektorától azután, hogy megzavarták egy izraeli történész előadását.

Fotó: MOSAB SHAWER/Middle East Images via AFP

Az Egyesült Királyságban minden adott volt a politikai thrillerhez: kémkedés, intrikák, titkos jelentések, őrizetbe vétel. Ehhez képest a tárgyalásig sem jutottak el a nagy kínai kémbotrányban. A főügyész szerint azért omlott össze az ügy, mert a brit kormány nem hajlandó nemzetbiztonsági fenyegetésnek minősíteni Kínát.

Fotó: HENRY NICHOLLS/AFP

Egyáltalán nem Nagy István Labubu-unboxingja az influenszerpolitizálás csúcsa. A csúcson Nikol Pasinjan van, aki azzal ér el milliós megtekintéseket, hogy leborotválja a szakállát, vagy hogy orosz popzenére bámul a kamerába. (Labubut tettek Kádár János sírjára.)

Kultúra

Megnéztük Marina Abramović bécsi életmű-kiállítását, ami egyszerre kínál extatikus, kényelmetlen és felejthetetlen élményt, miközben megmutatja, miért vált az alkotó a kortárs művészet ikonikus alakjává.

Hétvégi ébredések mellé kitalált sorozatunkban ezúttal Koronkay András válogatása segítette a napkezdést.

Fotó: OPrics Dóra

Borízű

Lakadalom van a mi Kínánkban. A jegyesfotózás trükkjei. A magyar esküvőifotó-biznisz. És tényleg van baath sajttorta! Mi lesz a Szigettel? Minek megmenteni azt, aminek vége van? Újabb macskabújócskatippek, tyúkpszichológia. Chatbotok – az emberiség újabb ellenségei.

Sport