Műkincsrablás és tüntikézés

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői hírekkel. Másfajta hírleveleink itt elérhetőek.
Magyar Péter az ATV-nek adott interjújában azt mondta, a kormány pontosan tudja, mi hangzik el a Tisza Párt hétfői vezetői értekezletein – és a lehallgatás mellett azt is lehetségesnek tartja, hogy valaki jelent nekik a párt jelenlévő 12 vezetője közül. Orbán Viktor azonnali kérdésekre válaszolt a parlamentben: Dúró Dóra a gyerekkort tönkretevő telefonok szabályozásáról kérdezett, a miniszterelnök a KDNP-t bízta meg a szabályok kidolgozásával. A DK folytatta a Zsolti bácsizást, mire Semjén Zsolt bejelentette, hogy Zsolti bácsi egy politikai termék, „egy zavart elméjű próféta fantáziája”.
Orbán a harcosok edzőtáborában a Telex szerint Kubatov Gábor megsegítésére szólította fel az összegyűlteket: „Segítsétek őt. Nem állunk jól. Nem állunk jól. Nincsenek jó állapotban az adatbázisaink.” Ha nem értettük volna eléggé, a miniszterelnök a lap információi szerint azzal magyarázta a Digitális Polgári Körök és a Harcosok Klubja közötti különbséget, hogy előbbiek csak azután érkeznek meg a disznóvágásra, mikor utóbbiak már kolbászt csináltak a malacból.
Az elmúlt időszakban kétszer is az adós javára ítélt a bíróság a devizahiteles perben egy uniós ítélet nyomán. Ez nem jelenti azt, hogy megváltozott volna a bírói gyakorlat, de több pénzt kaphat vissza, aki korábban is nyert volna. Ettől függetlenül a devizahiteleseknek nincs túl sok oka az optimizmusra.
A 444-en természetesen nem szeretnénk kormánypropagandát reklámozni az olvasóinknak, ezért azonnal elkezdtünk azon dolgozni, hogy a Mandiner reklámjai eltűnjenek a felületeinkről. Ebben olvasóink segítségét kérjük. Hogy egyáltalán miért lehetnek ilyen hirdetések, azt cikkben szedtük össze.
Hír volt még, hogy lángok csaptak fel a MOL százhalombattai finomítójában, robbanások hangja is hallatszott. Hajnali házkutatást tartottak a józsefvárosi ellenzéki jelöltnél, Horváth Alexander lakását hat nyomozó szállta meg.
Még hosszú napok vannak hátra a budapesti Trump-Putyin találkozóig, de az amerikai elnök pénteki – Putyin által befolyásolt – véleményéhez képest is hétfőn már megint egészen mást gondol az orosz-ukrán háborúról, és inkább az ukránok felé mozdult. Donald Tusk szerint Moszkvára kell nyomást gyakorolni, nem Zelenszkijre. Az ukrán elnök bizonyos feltételek mellett szívesen eljönne Budapestre tárgyalni, de nem gondolja, hogy Orbán túl sok jót akarna az ukránoknak. A budapesti Putyin-Trump találkozó az orosz forgatókönyv alapján valósul meg Rácz András szerint.
Szombaton az ország történetének egyik legnagyobb tüntetéssorozatát rendezték Amerikában. Trumpékat azonban joggal nem hozta zavarba a 6-7 millió felvonuló. Valószínűleg Robert De Niro sem sok vizet zavart, mikor azt mondta a tüntetésekről, hogy egy zsarnokkal nem is lehet másképp szembeszállni.
Nem volt biztonsági kamera, nem hallatszott idegesítő riasztó, sima ablaküveget kellett betörniük. Majdnem annyit bénáztak, mint 1911-ben, amikor ellopták innen a Mona Lisát és két évig nem találták meg. Nézd meg az összes elrabolt kincset cikkünkben, melyben minden eddig tudhatót összegyűjtöttünk a Louvre kirablásáról.
András herceg ugyan lemondott a királyi címeiről, az ügyének viszont messze nincs vége. A döntés Epstein egyik áldozatának, Virginia Giuffre posztumusz memoárjának megjelenése előtt született. A herceg továbbra is tagadja a vádakat, politikusok és civil szervezetek viszont újabb vizsgálatot és a hercegi cím hivatalos megvonását sürgetik.
Hétfővel szabaddá vált a Borízű! Lakadalom van a mi Kínánkban. A jegyesfotózás trükkjei. A magyar esküvőifotó-biznisz. És tényleg van baath sajttorta! Mi lesz a Szigettel? Minek megmenteni azt, aminek vége van? Újabb macskabújócskatippek, tyúkpszichológia. Chatbotok – az emberiség újabb ellenségei.
Ukránzászlós Magyar Péter, felpofozott Hadházy Ákos, digitális klónok – gátlás nélkül veti be a kormány a mesterséges intelligenciát. Hogyan tehetünk különbséget valóság és káprázat között? Reggeli műsorunkban Rényi Pál Dániel és Herczeg Márk beszélgetett.
Az elmúlt időszakban kétszer is az adós javára ítélt a bíróság a devizahiteles perben egy uniós ítélet nyomán. Ez nem jelenti azt, hogy megváltozott volna a bírói gyakorlat, de több pénzt kaphat vissza, aki korábban is nyert volna.
Szombaton az ország történetének egyik legnagyobb tüntetéssorozatát rendezték Amerikában. Trumpékat azonban joggal nem hozta zavarba a 6-7 millió felvonuló.
Nem volt biztonsági kamera, nem hallatszott idegesítő riasztó, sima ablaküveget kellett betörniük. Majdnem annyit bénáztak, mint 1911-ben, amikor ellopták innen a Mona Lisát és két évig nem találták meg. Nézd meg az összes elrabolt kincset!
Ahogy elkezdett átalakulni az EU-ban a politikai hirdetési piac, úgy lett egyre több a nem kívánt hirdetés a 444-en. Olvasóink joggal lettek idegesek, mi pedig sehogy sem tudtuk magunkról levakarni az állami médiareklám szégyenfoltját. De legalább el tudjuk magyarázni, hogy mi történik.
Orbán Viktor illegális adatgyűjtésre hívott fel és megtámadta a saját nemzetét - mondta Magyar Rónai Egonnak.
A kormányfő azt mondta, meg kell vizsgálni, hogy az állam hol és meddig avatkozhat be a gyereknevelés kérdésébe, és ez körültekintést igényel, mert szülőket illető jogokat fognak korlátozni.
Arató Gergely Orbánt, Kálmán Olga Semjén Zsoltot kérdezte a parlamentben, továbbra is összekeverve a Szőlő utca ügyét és a Zsolti bácsizást. Orbán egy másik kérdésre bejelentette, hogy a gyerekvédelemben 10-20 százalék közötti béremelés várható, az étkeztetést napi 1500 forintról 4000-re emelik.
Egy friss háttéranyag teljesen szembe megy a kormány eddig hirdetett álláspontjával. A minisztérium tervezete szerint változtatni kell azon, hogy Oroszországból jön az olaj, a gáz nagy része, és Paks is csak orosz üzemanyaggal tud működni.
Arról is beszélt, hogy élete „meghatározó politikai élménye” az volt, amikor „egészen kis purdé” korában Alcsúton figyelte a baromfiudvart.
A miniszterelnök az edzőtáborban különös módon magyarázta el a harcosainak, hogyan is kell gondolni a körökbe rendeződött digitális polgárokra.
A nemzetgazdasági miniszter éjszakánként 700-800 ezer forintért szállt meg Brüsszelben.
Parlamenti bizottság hallgatta meg az idén hivatalba lépett jegybankelnököt az MNB gazdálkodásáról és az alapítványokról. Tavaly 788 milliárdos mínusszal zárt a nemzeti bank.
Egy alapanyag-feldolgozó üzem gyulladt ki, a tűzoltók mellett a katasztrófavédelem mobil laborját is riasztották a helyszínre. Személyi sérülés nem történt.
Drogozással vádolják, Pikó András szerint ez a rendőrség példátlan politikai felhasználása egy összevágott videó és koholt vádak alapján.
Egy hét alatt orosz, ukrán, majd megint orosz győzelmet jósolt, támogatta Zelenszkij, majd Putyin, aztán újra az ukrán elnök béketervét. A Donbászt feldarabolta volna, majd teljesen Putyinnak adta volna, most már újra darabolná. Trumpot követni szédítőbb bármilyen drognál, de tarts velünk, mert legális!
Az amerikai elnök vasárnap azt mondta, Putyin elnyert bizonyos területeket.
Már ha meghívják egyáltalán.
Ugyanaz lesz, mint Alaszkában: Putyin időt nyer, mert sikeresen tudja befolyásolni az amerikai elnököt, írja az Oroszország-szakértő.
A magyar miniszterelnök október 23-át fogja ünnepelni, így az EU-s vezetők akár még közös megegyezésre is juthatnak.
A Politico által megszellőztetett javaslattal „lehelnének életet a bővítési folyamatba”, amit jelenleg Orbán Viktor is blokkol.
Oroszország közölte, hogy a tervezett budapesti csúcson Ukrajnával kapcsolatos békerendezési lehetőségeket, valamint Moszkva és Washington kétoldalú kapcsolatainak javítását szeretnék megvitatni.
A kétszeres Oscar-díjas színész nem először megy neki az amerikai elnöknek.
Trump próbálja csökkenteni az amerikai vállalatok kitettségét a kínai feldolgozóiparral szemben, de nincs könnyű dolga.
A francia koronaékszereket a jelek szerint kevésbé védték, mint egy sarki kirakatot.
A döntés Epstein egyik áldozatának, Virginia Giuffre posztumusz memoárjának megjelenése előtt született. A herceg továbbra is tagadja a vádakat, politikusok és civil szervezetek viszont újabb vizsgálatot és a hercegi cím hivatalos megvonását sürgetik.
Az első francia elnök a modern történelemben, aki erre kényszerül.
Hétfő van, szabad a Borízű! Lakadalom van a mi Kínánkban. A jegyesfotózás trükkjei. A magyar esküvőifotó-biznisz. És tényleg van baath sajttorta! Mi lesz a Szigettel? Minek megmenteni azt, aminek vége van? Újabb macskabújócskatippek, tyúkpszichológia. Chatbotok – az emberiség újabb ellenségei.
Ukránzászlós Magyar Péter, felpofozott Hadházy Ákos, digitális klónok – gátlás nélkül veti be a kormány a mesterséges intelligenciát. Hogyan tehetünk különbséget valóság és káprázat között? A stúdióban Rényi Pál Dániel és Herczeg Márk.