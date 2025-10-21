Műkincsrablás és tüntikézés

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele a legfontosabb hétfői hírekkel. Másfajta hírleveleink itt elérhetőek.

Belföld

Magyar Péter az ATV-nek adott interjújában azt mondta, a kormány pontosan tudja, mi hangzik el a Tisza Párt hétfői vezetői értekezletein – és a lehallgatás mellett azt is lehetségesnek tartja, hogy valaki jelent nekik a párt jelenlévő 12 vezetője közül. Orbán Viktor azonnali kérdésekre válaszolt a parlamentben: Dúró Dóra a gyerekkort tönkretevő telefonok szabályozásáról kérdezett, a miniszterelnök a KDNP-t bízta meg a szabályok kidolgozásával. A DK folytatta a Zsolti bácsizást, mire Semjén Zsolt bejelentette, hogy Zsolti bácsi egy politikai termék, „egy zavart elméjű próféta fantáziája”.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos/MTI/MTVA

Orbán a harcosok edzőtáborában a Telex szerint Kubatov Gábor megsegítésére szólította fel az összegyűlteket: „Segítsétek őt. Nem állunk jól. Nem állunk jól. Nincsenek jó állapotban az adatbázisaink.” Ha nem értettük volna eléggé, a miniszterelnök a lap információi szerint azzal magyarázta a Digitális Polgári Körök és a Harcosok Klubja közötti különbséget, hogy előbbiek csak azután érkeznek meg a disznóvágásra, mikor utóbbiak már kolbászt csináltak a malacból.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Az elmúlt időszakban kétszer is az adós javára ítélt a bíróság a devizahiteles perben egy uniós ítélet nyomán. Ez nem jelenti azt, hogy megváltozott volna a bírói gyakorlat, de több pénzt kaphat vissza, aki korábban is nyert volna. Ettől függetlenül a devizahiteleseknek nincs túl sok oka az optimizmusra.

Iratok a felperes Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet által a magyar állam ellen indított devizahiteles per tárgyalásán. A per az első, bank által indított devizahiteles per. (Fotó: Máthé Zoltán / MTI)

Illusztráció: Kiss Bence/444

Hír volt még, hogy lángok csaptak fel a MOL százhalombattai finomítójában, robbanások hangja is hallatszott. Hajnali házkutatást tartottak a józsefvárosi ellenzéki jelöltnél, Horváth Alexander lakását hat nyomozó szállta meg.

Budapesti csúcs

Még hosszú napok vannak hátra a budapesti Trump-Putyin találkozóig, de az amerikai elnök pénteki – Putyin által befolyásolt – véleményéhez képest is hétfőn már megint egészen mást gondol az orosz-ukrán háborúról, és inkább az ukránok felé mozdult. Donald Tusk szerint Moszkvára kell nyomást gyakorolni, nem Zelenszkijre. Az ukrán elnök bizonyos feltételek mellett szívesen eljönne Budapestre tárgyalni, de nem gondolja, hogy Orbán túl sok jót akarna az ukránoknak. A budapesti Putyin-Trump találkozó az orosz forgatókönyv alapján valósul meg Rácz András szerint.

Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO/AFP

Külföld

Szombaton az ország történetének egyik legnagyobb tüntetéssorozatát rendezték Amerikában. Trumpékat azonban joggal nem hozta zavarba a 6-7 millió felvonuló. Valószínűleg Robert De Niro sem sok vizet zavart, mikor azt mondta a tüntetésekről, hogy egy zsarnokkal nem is lehet másképp szembeszállni.

Amerika több ritkaföldfémet vesz Ausztráliától, de Kína még így is uralja a piacot.

No Kings tüntetés Los Angelesben Fotó: FREDERIC J. BROWN/AFP

Nem volt biztonsági kamera, nem hallatszott idegesítő riasztó, sima ablaküveget kellett betörniük. Majdnem annyit bénáztak, mint 1911-ben, amikor ellopták innen a Mona Lisát és két évig nem találták meg. Nézd meg az összes elrabolt kincset cikkünkben, melyben minden eddig tudhatót összegyűjtöttünk a Louvre kirablásáról.

A kínos rablás után a francia szenátus előtt kell magyarázkodnia a Louvre elnökének.

Fotó: Quentin de Groeve/Quentin de Groeve / Hans Lucas via Reuters Connect

András herceg ugyan lemondott a királyi címeiről, az ügyének viszont messze nincs vége. A döntés Epstein egyik áldozatának, Virginia Giuffre posztumusz memoárjának megjelenése előtt született. A herceg továbbra is tagadja a vádakat, politikusok és civil szervezetek viszont újabb vizsgálatot és a hercegi cím hivatalos megvonását sürgetik.

Már kedden börtönbe vonul Nicolas Sarkozy, pedig még csak most fellebbezett.

András yorki herceg, Epstein egyik magas rangú barátja, és Ghislaine Maxwell, volt barátnője és bűntársa közre veszik Virginia Roberts Giuffre-t, Epstein egyik, nyilvánosság elé állt áldozatát.

Borízű: hang!

Helyzet: van!

