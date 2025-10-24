Másnap a menetek után

reggel 4
Menetek napja

Fotó: Bankó Gábor/444

Nem sima október 23-ai emléknap volt a tegnapi, hanem az ideje már azért elindult kampányidőszak végérvényes berúgása. Délelőtt Békemenet volt, ahonnan videós és írott riporttal is jelentkeztünk, meghallgattuk Orbán beszédét, elemzésünkben arról írtunk, hogy Orbán a fiataloknak próbált üzenni, de minta még keresné a hangot, végignéztük a beszéd közben Eperjes Károly arckifejezéseit, megtaláltuk a Felcsút buszát, rácsodálkoztunk a fideszes ötletgyár színvonalára, és írtunk arról, hogy éjjel előállítottak három kutyapártos aktivistát, amiért békepárti üzeneteket fújtak fel a Békemenet útvonalán, valamint felvezetőként megírtuk még reggel, hogy a Fidesz már megint mennyire sorsdöntőnek állította be ezt a Békemenetet.

Délután pedig jött a Tisza-féle Nemzeti Menet, jelentős tömeggel, ahol aztán Magyar Péter az ünnepi beszédében az öreg Kádárhoz hasonlította Orbánt, az 56-os szabadságvággyal állította párhuzamba a jelenlegi helyzetet, és egy derűs, szelíd, mindenkit befogadó Tiszát ajánlott a választóknak. Az esemény után Magyar többek között arról beszélt nekünk, hogy a megbékélési törvény nem jelenti majd a fideszes bűnök elfelejtését, az ügynökaktákat pedig biztosan nyilvánosságra hozzák majd.

Fotó: Németh Dániel/444

Már napközben beindult a számháború, és mint részletesen megindokoltuk, nagyon nehéz pontos számokat mondani a résztvevők számáról, ám ezzel együtt az is biztosnak tűnik, hogy a hangzatos fideszes állítások tegnapról nem stimmelnek. Uj Péter pedig arról írt cikkében, hogy egyértelműen Magyar nyerte a napot, de tudni azt is, hogy a választásokig még sok idő van, és a kormányoldalon rengeteg erőforrás mocskos trükkökre.

Ott voltunk emellett a Mi Hazánk október 23-ai eseményén is, ha pedig valaki az egész napot lefedő, remek, folyamatosan frissülő tudósításunkat szeretné visszaolvasni, azt itt teheti meg, a mai nap folyamán pedig még videós nagyriporttal is érkezünk!

És ezen túl hír volt még itthonról, hogy

Világok

Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

A budapesti csúcstalálkozó megakadása után Trump komoly szankciókat jelentett be az orosz olajipar két legnagyobb szereplője ellen, India pedig hamar közölte is, hogy jelentősen csökkentik az orosz olajimportot az új amerikai szankciók miatt. Az amerikaiak emellett feloldották az Ukrajna nagy hatótávolságú európai rakétáira vonatkozó korlátozást. Közben az Európai Unió vezetői is elfogadták az újabb szankciós csomagot Oroszország ellen, míg Oroszország fájdalmas válaszlépést ígért, ha az EU elkobozza a befagyasztott vagyonát, de ez egyelőre megint nem történt meg.

Oroszországban tíz ember meghalt egy újabb gyárrobbanásban, 100-150 Gripen eladásáról születhet megállapodás Svédország és Ukrajna között, Rubio figyelmeztette Izraelt, hogy az USA nem támogatja Ciszjordánia annektálását, közben pedig az amerikaiak már napi szinten lőnek ki latin-amerikai hajókat, azt állítván, hogy azokon drogot szállítottak.

reggel 4 hírlevél 444 hírlevél reggel 4
