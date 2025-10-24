Másnap a menetek után

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel, cikkeivel. Hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.
Nem sima október 23-ai emléknap volt a tegnapi, hanem az ideje már azért elindult kampányidőszak végérvényes berúgása. Délelőtt Békemenet volt, ahonnan videós és írott riporttal is jelentkeztünk, meghallgattuk Orbán beszédét, elemzésünkben arról írtunk, hogy Orbán a fiataloknak próbált üzenni, de minta még keresné a hangot, végignéztük a beszéd közben Eperjes Károly arckifejezéseit, megtaláltuk a Felcsút buszát, rácsodálkoztunk a fideszes ötletgyár színvonalára, és írtunk arról, hogy éjjel előállítottak három kutyapártos aktivistát, amiért békepárti üzeneteket fújtak fel a Békemenet útvonalán, valamint felvezetőként megírtuk még reggel, hogy a Fidesz már megint mennyire sorsdöntőnek állította be ezt a Békemenetet.
Délután pedig jött a Tisza-féle Nemzeti Menet, jelentős tömeggel, ahol aztán Magyar Péter az ünnepi beszédében az öreg Kádárhoz hasonlította Orbánt, az 56-os szabadságvággyal állította párhuzamba a jelenlegi helyzetet, és egy derűs, szelíd, mindenkit befogadó Tiszát ajánlott a választóknak. Az esemény után Magyar többek között arról beszélt nekünk, hogy a megbékélési törvény nem jelenti majd a fideszes bűnök elfelejtését, az ügynökaktákat pedig biztosan nyilvánosságra hozzák majd.
Már napközben beindult a számháború, és mint részletesen megindokoltuk, nagyon nehéz pontos számokat mondani a résztvevők számáról, ám ezzel együtt az is biztosnak tűnik, hogy a hangzatos fideszes állítások tegnapról nem stimmelnek. Uj Péter pedig arról írt cikkében, hogy egyértelműen Magyar nyerte a napot, de tudni azt is, hogy a választásokig még sok idő van, és a kormányoldalon rengeteg erőforrás mocskos trükkökre.
Ott voltunk emellett a Mi Hazánk október 23-ai eseményén is, ha pedig valaki az egész napot lefedő, remek, folyamatosan frissülő tudósításunkat szeretné visszaolvasni, azt itt teheti meg, a mai nap folyamán pedig még videós nagyriporttal is érkezünk!
És ezen túl hír volt még itthonról, hogy
A budapesti csúcstalálkozó megakadása után Trump komoly szankciókat jelentett be az orosz olajipar két legnagyobb szereplője ellen, India pedig hamar közölte is, hogy jelentősen csökkentik az orosz olajimportot az új amerikai szankciók miatt. Az amerikaiak emellett feloldották az Ukrajna nagy hatótávolságú európai rakétáira vonatkozó korlátozást. Közben az Európai Unió vezetői is elfogadták az újabb szankciós csomagot Oroszország ellen, míg Oroszország fájdalmas válaszlépést ígért, ha az EU elkobozza a befagyasztott vagyonát, de ez egyelőre megint nem történt meg.
Oroszországban tíz ember meghalt egy újabb gyárrobbanásban, 100-150 Gripen eladásáról születhet megállapodás Svédország és Ukrajna között, Rubio figyelmeztette Izraelt, hogy az USA nem támogatja Ciszjordánia annektálását, közben pedig az amerikaiak már napi szinten lőnek ki latin-amerikai hajókat, azt állítván, hogy azokon drogot szállítottak.
Van, aki napi 5-6 órát tölt digitális harccal, más Nobel-békedíjat adna Orbánnak. A Békemeneten vonulók nagyon bíztak benne, hogy ők lesznek többségben, ehhez most először bevetették Lázár Jánost is.
Határon túli magyarokkal, olaszokkal, lengyelekkel és németekkel vonultak a fideszesek a Békemeneten. A jászságiak Pócs János-feliratú sapkával érkeztek, a legnagyobb feltűnést azonban a rocksztárként fogadott Lázár János okozta.
Brüsszel vagy Ukrajna? Háború vagy béke? Trump vagy Putyin? Mit mondott ki többször a miniszterelnök?
A miniszterelnök a 2002-es TF-beszédét megidézve ünnepi szónoklat helyett toborzót tartott. Erőt akart mutatni, de helyenként bizonytalanságot lehetett érezni rajta.
A színész nagy átéléssel volt jelen a színpadon.
Az EU is láthatta, hogy a pénzükből vett buszokat is használják Magyarországon.
Csúcsra ért a fideszes ötletgyár.
A Békemenet résztvevői biztosan örülni fognak a támogató üzeneteknek.
A régi szép időkben még csak az IMF vagy Soros György ármánykodása ellen kellett menetelni. Brüsszel persze örök, de hát van itt egy háború is a szomszédban. Ja, meg jönnek a választások is.
Magyar az ünnepi beszédében az öreg Kádárhoz hasonlította Orbánt, az 56-os szabadságvággyal állította párhuzamba a jelenlegi helyzetet, és egy derűs, szelíd, mindenkit befogadó Tiszát ajánlott a választóknak, éles kontrasztban Orbán harcosságával és megosztó politikájával.
Magyar Péter azt mondta, a megbékélési törvény nem jelenti majd a fideszes bűnök elfelejtését. Az ügynökaktákat ígérete szerint biztosan nyilvánosságra hozzák, ha kormányra kerülnek. Orbán Viktor az idős Kádár Jánosra, a Fidesz pedig a rendszerváltás előtti MSZMP-re emlékezteti.
Nem, nem, nem jön ki sehogy a matek. Meglepő?
Dübörgő hatalmi gépezet, mozgósítás és lélektelen stadionrock az egyik oldalon, remény, magabiztosság és spontán lelkesedés a másikon. De a választásokig még sok idő van, és rengeteg erőforrás mocskos trükkökre.
A Mi Hazánk szerint a Fidesz és a Tisza is a globalista elit szolgálatában áll, a radikális jobboldal azonban a világ legjobb helyévé tenné Magyarországot.
Délelőtt a CÖF hívására vonult fel a Békemenet, egészen Orbán Viktorig, délután Magyar Péter vitte a Hősök terére a híveit. Percről percre követtük az eseményeket.
Az egyik férfi a rendszerváltás előtt kémelhárító volt, és a rendszerváltás után is dolgozott az Információs Hivatalban.
Súlyos videóösszecsapások zajlanak a Nagy-Kevély lábánál.
Szijjártó Péter azonnal bekérette az osztrák nagykövetet.
Az indoklás szerint következetesen dolgozott a demokratikus intézmények megerősítésén és az alapvető szabadságjogok védelmén.
Vlagyimirral mindig jól elbeszélgetünk, de utána nem jutunk sehova – indokolta a lépést.
Donald Trump második ciklusának első, Oroszország elleni intézkedései november 21-ig adnak időt a tranzakciók lezárására.
A brit gyártású Storm Shadow rakéták amerikai hírszerzési adatokat használnak, ezért az USA korlátozta a használatukat, egészen mostanáig.
A legjelentősebb eleme, hogy 2027-től megtiltják az orosz cseppfolyósított földgáz importját. Orbán a nemzeti ünnep miatt nem vett részt a döntésben.
Az Európai Bizottság csütörtökön tárgyalja azt a javaslatot, amely szerint az Európában befagyasztott orosz vagyont Ukrajnának szánt, 140 milliárd eurós „jóvátételi kölcsön” finanszírozására használnák fel. Orbán Viktor és Marija Zaharova szerint ez lopás lenne.
Hangsúlyozták, hogy az esetnek nincs köze dróntámadáshoz.
A két ország hosszú távú együttműködési megállapodást kötött a légvédelem területén, melynek keretében Ukrajna 100-150 új Gripen E vadászgépet kaphat majd.
Szélsőjobboldali politikusok szimbolikus lépésként előzetes jóváhagyást adtak egy törvényjavaslatnak, amely felhatalmazná Izraelt Ciszjordánia annektálására.
Kedden és szerdán is támadtak egy-egy hajót, ezúttal a a Csendes-óceánon. Öt ember halt meg a felrobbantott motorcsónakokon.