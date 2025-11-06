Listázás és folytonos háború

Jó reggelt! Itt a 444 napindító hírlevele, benne a legfontosabb szerdai cikkekkel. Vannak másfajta hírleveleink is, ezek közül itt lehet válogatni.
A Tisza szerint folytatólagos adatlopás történt, folyik a belső vizsgálat, a propaganda pedig torzít. A propaganda valóban beindult, a Fidesz villámgyorsan kezdte el saját célra használni a tiszások adatait. Lázár hódmezővásárhelyi lapja odáig ment, hogy kilistázta azokat a hódmezővásárhelyieket, akik rajta voltak a listán. Magyar Péter országjárásának első állomásán azt mondta, „a rettegő hatalom ott tart, hogy háborút indított a saját nemzete ellen”.
Lázár háborút indított Magyarország legnagyobb avállalkozója, a Strabag ellen. Gerendai szerint alapvető hibákat követett el a Sziget előző tulaja, de már ő sem ért ahhoz, hogyan kell zenei fesztivált szervezni. A Portik-perből ismert egyik ügyvéd fogja védeni a több minisztériumot érintő korrupciós óriásper fővádlottját. Távozásának körülményeiről nyilatkozott a Blikk volt főszerkesztője. Hilarion volt asszisztense szerint a metropolita rendszeresen lobbizott Semjén Zsoltnál Kirill pátriárka és mások ügyében.
Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után? Miközben Ukrajnában valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Riportfilmünkben négy fiatal történetén keresztül mutatjuk be a katonai cosplay világát.
New York újdonsült polgármestere, a muszlim szocialista Zohran Mamdani Barack Obama-kaliberű politikai tehetségnek tűnik, aki minden konvenciót sikeresen rúgott fel a kampányában. Mamdani győzelmi beszédében keményen beszólt Donald Trumpnak. Trump újrajelölte Elon Musk űrhajós spanját a NASA élére a magyar kormány kormányzati gigadelegációja pedig a Wizzair gépével utazik Trumphoz.
Volodimir Zelenszkij szerint Orbán Putyint támogatja Ukrajna uniós csatlakozásának blokkolásával. Putyin javaslatokat kér az orosz nukleárisfegyver-kísérletek felújítására. Az egyik legesélyesebb cseh külügyminiszter-jelölt lejjebb tekerné az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást. Hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás miatt elvitt magyar diákokat Ukrajnában.
A Strabag próbált integrálódni a NER-be is, de Mészárosék már megvannak nélkülük: piaci újrafelosztási kísérlet kurucos pózokkal. A magyar kormány ürügyként használhatja az osztrákok ellen az M30-as autópályát.
Zohran Mamdani Barack Obama-kaliberű politikai tehetségnek tűnik, aki minden konvenciót sikeresen rúgott fel a kampányában. Győzelmétől még hangosabb lesz a vita azzal kapcsolatban, hogy merre érdemes indulnia a Trump ellen küzdő amerikai Demokrata Pártnak.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ nem fejtette ki, mi a logika abban az állításukban, hogy az ukránok befolyásolják majd a tiszás szavazókat, de az legalább kiderült, hogy a választásokat nem halasztják el emiatt.
Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után? Miközben Ukrajnában valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Riportfilmünkben négy fiatal történetén keresztül mutatjuk be a katonai cosplay világát.
Hamarabb találták meg az adatlopás áldozatait, mint a háborúpárti ukránok.
A Promenád24 volt az is, amely a városi rendőrfőkapitányt támadta be, aki ezután öngyilkos lett.
Magyar Péter a Fejér megyei Csákberényben útjára indította a Tisza legújabb országjárását. Elhangoztak újdonságok, de talán még érdekesebb, miket ismétel. Az esemény előtt és közben szimpatizánsokkal beszélgettünk.
A legújabb országjárásán Csákberényben Magyar hosszan beszélt a tiszás adatlopásról, és számon kérte Orbán Viktor Mihály adatvédelmi szakértőt (vagyis a miniszterelnököt), hogy hol volt, mikor az orosz hekkerek feltörték a külügy szervereit vagy a Krétát.
Ha a Mi Hazánk is bejut, legalább öt százalékpontos Tisza-fölény kellene a kormányváltáshoz.
„Semmi olyan nem történt az utóbbi években, ami abban segítene, hogy meg tudjam oldani a Sziget körül kialakult problémákat” - mondta a fesztivál alapítója, aki ennek ellenére belevág.
Vincze Tamás már a harmadik kirendelt védője lesz a 25 milliárdos ügy elsőrendű vádlottjának, akit első fokon elítéltek a korrupciós pert vezető bíró rágalmazása miatt. A per jövő nyáron folytatódhat.
Politikai és szakmai okai is voltak annak, hogy a tulajdonosváltás után távozott a Blikk éléről Nagy Iván. A lap kiadóját múlt héten vette át a NER-kötelékébe tartozó Indamédia.
George Suzuki szerint készpénzt is rendszeresen fogadott el oligarcháktól.
A Bayer Construct évi 3 millió köbméter termálvizet termelne ki zuglói irodakomplexuma fűtéséhez. Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. azt írta a 444-nek, minden jogi eszközt bevetnek a termálvizek védelmében, ügyfélként részesei is az engedélyeztetési eljárásnak.
A Habitat for Humanity lakhatási jelentésében összeszedte, miért nem érik el a leginkább a szegényebb háztartásokat a lakásfelújítási támogatások, miközben éppen őket sújtják leginkább a növekvő energiaárak és a klímaváltozás hatásai.
Zohran Mamdani megüzente az amerikai elnöknek: erővel fog fellépni ellene.
Májusban, amikor összezördült Trump és Musk, az elnök visszavonta Jared Isaacmant jelölését.
Azon ritka alkalmak egyike lesz, amikor Szijjártó Péter nem magángéppel utazik.
Trump korábbi rekordja dőlt meg.
De a 10 százalékos vám azért marad.
Az ukrán elnök felszólította Orbán Viktort, vonja vissza Ukrajna csatlakozási folyamatát blokkoló vétóját.
Szavakban már pörög az eszkaláció: pár napja Trump jelentette be a harminc éve szünetelő amerikai nukleáris tesztek felújítását.
Elképzelései szerint Csehország a katonai támogatásról a humanitárius segítségre helyezné át a hangsúlyt.
Az ukrajnai jogszabályok szerint ezek a hallgatók mentesítve vannak a sorozás alól.
Egy másik belga reptér is érintett volt az incidensben.
Az UNICEF jószolgálati nagyköveteként egy szülészetet és egy gyermekkórházat is meglátogatott.