Listázás és folytonos háború

Belföld

A Tisza szerint folytatólagos adatlopás történt, folyik a belső vizsgálat, a propaganda pedig torzít. A propaganda valóban beindult, a Fidesz villámgyorsan kezdte el saját célra használni a tiszások adatait. Lázár hódmezővásárhelyi lapja odáig ment, hogy kilistázta azokat a hódmezővásárhelyieket, akik rajta voltak a listán. Magyar Péter országjárásának első állomásán azt mondta, „a rettegő hatalom ott tart, hogy háborút indított a saját nemzete ellen”.

21 Kutatóközpont: a Fidesz felé lejt a pálya, úgy is többségbe kerülhetnek, ha a Tisza kapja a legtöbb szavazatot.

Fotó: Németh Dániel/444

Lázár háborút indított Magyarország legnagyobb avállalkozója, a Strabag ellen. Gerendai szerint alapvető hibákat követett el a Sziget előző tulaja, de már ő sem ért ahhoz, hogyan kell zenei fesztivált szervezni. A Portik-perből ismert egyik ügyvéd fogja védeni a több minisztériumot érintő korrupciós óriásper fővádlottját. Távozásának körülményeiről nyilatkozott a Blikk volt főszerkesztője. Hilarion volt asszisztense szerint a metropolita rendszeresen lobbizott Semjén Zsoltnál Kirill pátriárka és mások ügyében.

A Széchenyi fürdő vizét is veszélyezteti Tiborcz volt üzlettársának irodatömbje.

Ott lenne szükség leginkább a lakásfelújítási támogatásokra, ahol sokszor azt sem tudják, hogyan kell azt igényelni.

Videó

Miért jár egy 19 éves fiú orosz katonai egyenruhában egy Zala megyei faluban, és miért vesznek be jódtablettát egy fővárosi buliban a szimulált atomtámadás után? Miközben Ukrajnában valódi háború zajlik, magyar fiatalok a szabadidejükben játsszák el, milyen lehet egy fegyveres konfliktus. Riportfilmünkben négy fiatal történetén keresztül mutatjuk be a katonai cosplay világát.

Külföld

New York újdonsült polgármestere, a muszlim szocialista Zohran Mamdani Barack Obama-kaliberű politikai tehetségnek tűnik, aki minden konvenciót sikeresen rúgott fel a kampányában. Mamdani győzelmi beszédében keményen beszólt Donald Trumpnak. Trump újrajelölte Elon Musk űrhajós spanját a NASA élére a magyar kormány kormányzati gigadelegációja pedig a Wizzair gépével utazik Trumphoz.

Mamdani egy november 1-i kampányrendezvényen Fotó: STEPHANIE KEITH/Getty Images via AFP

Volodimir Zelenszkij szerint Orbán Putyint támogatja Ukrajna uniós csatlakozásának blokkolásával. Putyin javaslatokat kér az orosz nukleárisfegyver-kísérletek felújítására. Az egyik legesélyesebb cseh külügyminiszter-jelölt lejjebb tekerné az Ukrajnának nyújtott katonai támogatást. Hazaengedték a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetemről sorozás miatt elvitt magyar diákokat Ukrajnában.