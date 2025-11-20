A nagy gondosóraterror

reggel 4
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Hűvös, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb híreivel. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)

TISZA

Arányaiban ötször annyi női jelöltje van a Tiszának az előválasztáson, mint ahánnyal a Fidesz nekivágott 2022-nek: sok a pedagógus és az orvos a névsorban, ez az a két ágazat, aminek a legtöbb vitája volt az állammal az utóbbi években.

Fotó: Bankó Gábor/444
  • Arról levelezett az államtitkár és a helyettes államtitkár, hogy egy be nem válogatott tiszás jelöltjelöltről a főispáni értekezleten tárgyalnak majd.
  • Miután a Tisza jelöltjelöltje lett a polgármester, lemondott az alpolgármester, akit egyébként a Mi Hazánk-jelöltként választottak meg.
  • A közmédia manipulatív kérdéssorral üldözi a Tisza-jelölteket, Magyar szerint a Megafon a jelöltek családtagjait zaklatja.

BELFÖLD

Az állam 2611 forintos áron ad olyan részvényeket Mészáros Lőrinc bankjának, amik tőzsdei ára 5700 forint: a magyar állam 50 milliárdot bukik, Mészáros bankja – aminek a 2023. augusztusi piacra lépése óta az árfolyama 52 százalékkal csökkent – 50 milliárdot nyer.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Június óta politikai fogolyként őriznek egy magyar nőt Venezuelában: Bossányi Zsuzsannát spanyol, holland és egyéb külföldi állampolgárokkal együtt vették őrizetbe, miután a venezuelai rezsim azzal vádolja őket, hogy hajójukkal kémtevékenységet folytattak.

Csak a fideszes propagandától nem véd meg a 65 év felettieknek osztogatott gondosóra: a gondosóra tulajai megtudhatták, mi minden rosszat akar tenni a magyarokkal Brüsszel és persze az ellenzék.

Szofi évekig tartó küszködés után vágott bele a nemi megerősítő kezelésekbe, vállalva ennek minden következményét: a vidéki tinédzser története egyszerre kivételes és tipikus, a végletes fejleményekről nemcsak őt, hanem az anyját és az apját is kérdezte a 444.

  • 25 éve nem látott lakásdrágulást vár idénre az MNB, részben az Otthon Start Program miatt.
  • Az osztrák Standard szerint Tiborcz továbbra is megvenné a Raiffeisen orosz cégét, erről Orbán már Trumppal is tárgyalt.
  • A Párbeszéd elnöksége támogatja a párt társelnökének új pártját.
  • Ilyen nincs: megint csaltak Tiszaburán, újra új választás lesz.
  • Újabb drograzziákra készül a rendőrség a szórakozóhelyeken.

KÜLFÖLD

A New York Times szerint Trump jóváhagyta a Venezuela elleni CIA-műveletekről szóló tervet, de állítólag ezzel párhuzamosan újrakezdték az informális tárgyalásokat Maduro elnökkel, aki már odaengedné az amerikai cégeket a venezuelai olajkincshez.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen, hogy rúgja ki a saját árnyékát: távozhat a mindenható Andrij Jermak az elnöki hivatal éléről

  • Egyetlen képviselő szavazott az Epstein-akták publikálása ellen: Clay Higgins Epstein számos áldozatának személyes adatait félti.
  • Amerikai és orosz tisztviselők szerint a Trump-kormányzat új orosz–ukrán béketerven dolgozik.
  • Trump helyretette az újságírót, aki Dzsamál Hasogdzsi újságíró meggyilkolásáról merte kérdezni a szaúdi trónörököst.
  • A hétvégi robbantásos vasúti szabotázsakció után Lengyelország bekeményít az oroszokkal szemben.
  • A brit védelmi miniszter szerint egy brit vizeken haladó orosz kémhajó lézerrel célzott a RAF vadászpilótáira.
  • 25 áldozatnál jár a nyugat-ukrajnai orosz csapás, három gyerek halt meg.

KULTÚRA

A mindössze 150 ezer fős Curaçao a vébék történetének legkisebb nemzete lesz, az eddigi rekordot Izland tartotta: ráadásul a mindent eldöntő meccsen ott sem volt Dick Advocaat szövetségi kapitány, aki szintén rekordot dönt a jövő évi vb-n.

Fotó: RICARDO MAKYN/AFP
  • 236 millió dollárért kelt el Gustav Klimt egyik festménye, ezzel a második legdrágább elárverezett műtárgy lett.
  • Száz külső kamerát szerelnek fel a Louvre-ra.
reggel 4 napindító reggeli hírlevél hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

Hideg van

A hétvégén a nyugati országrészben élők már havazásra is felkészülhetnek.

Haász János
időjárás

Nők, tanárok, orvosok – mintha egy Fidesznek szánt üzenet lenne a tiszás jelöltek összetétele

Arányaiban ötször annyi női jelöltje van a Tiszának az előválasztáson, mint ahánnyal a Fidesz nekivágott 2022-nek. Sok a pedagógus és az orvos a névsorban, ez az a két ágazat, amelynek a legtöbb vitája volt az állammal az utóbbi években.

Keller-Alánt Ákos, Fődi Kitti
POLITIKA

Arról levelezett az államtitkár és a helyettes államtitkár, hogy egy be nem válogatott tiszás jelöltjelöltről a főispáni értekezleten tárgyalnak majd

A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium két vezetője levelezett egymással.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Miután a Tisza jelöltjelöltje lett a polgármester, lemondott az alpolgármester

Akit egyébként a Mi Hazánk-jelöltként választottak meg.

Haász János
belföld

A közmédia manipulatív kérdéssorral üldözi a Tisza-jelölteket, Magyar szerint a Megafon a jelöltek családtagjait zaklatja

Az M1 7 pontos kérdéssort küldött a riportereinek, ezek a kormánypropagandából ismert állításokra vonatkoznak.

Inkei Bence
belföld

A magyar állam 2611 forintos áron ad olyan részvényeket Mészáros Lőrinc bankjának, amik tőzsdei ára 5700 forint

A magyar állam 50 milliárdot bukik, Mészáros bankja 50 milliárdot nyer. Van ilyen ¯\_(ツ)_/¯

Haász János
gazdaság

Megnéztük, hogyan teljesített a tőzsdén Mészáros Lőrinc bankja, aminek egy részvénye érhet 5700 forintot is, meg 2611 forintot is

A 2023. augusztusi piacra lépés óta az MBH árfolyama 52 százalékkal csökkent. A nagy ellenlábas OTP-é két és félszeresére nőtt ugyanebben az időben.

Haász János
gazdaság

Június óta politikai fogolyként őriznek egy magyar nőt Venezuelában

Bossányi Zsuzsannát spanyol, holland és egyéb külföldi állampolgárokkal együtt vették őrizetbe, miután a venezuelai rezsim azzal vádolja őket, hogy hajójukkal kémtevékenységet folytattak.

Inkei Bence
külföld

Csak a fideszes propagandától nem véd meg a 65 év felettieknek osztogatott gondosóra

A gondosóra tulajai megtudhatták, mi minden rosszat akar tenni a magyarokkal Brüsszel és persze az ellenzék.

Bódog Bálint
belföld

„Tudom, a Sátán a példakép, annak is jó kis csöcsei vannak” – a saját anyja lakoltatta ki a transznemű lányt

Szofi évekig tartó küszködés után vágott bele a nemi megerősítő kezelésekbe, vállalva ennek minden következményét. A vidéki tinédzser története egyszerre kivételes és tipikus, a végletes fejleményekről nemcsak őt, hanem az anyját és az apját is kérdezte a 444.

Bankó Gábor
Belföld

25 éve nem látott lakásdrágulást vár idénre az MNB

Részben az Otthon Start Programnak köszönhetően.

Bódog Bálint
lakhatás

Az osztrák Standard szerint Tiborcz továbbra is megvenné a Raiffeisen orosz cégét, erről Orbán már Trumppal is tárgyalt

A lap azt is írja, hogy állítólag Putyinhoz közeli orosz oligarchák támogatják Tiborczot, aki a cégcsoportján keresztül cáfolta a hírt, hogy érdeklődik a bank iránt.

Haász János
gazdaság

A Párbeszéd elnöksége támogatja a párt társelnökének új pártját

Eloszlatják a nyilvánosságban terjedő feltételezéseket.

Inkei Bence
belföld

Végtelen történet: megint csaltak Tiszaburán, újra új választás lesz

Választásicsalás-rekorder lett a település.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Újabb drograzziákra készül a rendőrség a szórakozóhelyeken

Az V. kerületi Dojo Clubbal kapcsolatban kérdezett a Magyar Nemzet. A rendőrség szerint „ezeknek az ellenőrzéseknek sosem az adott szórakozóhely ellehetetlenítése vagy az ott szórakozók vegzálása a célja, hanem a drog elleni hatékony küzdelem.”

Bódog Bálint
belföld

New York Times: Trump jóváhagyta a Venezuela elleni CIA-műveletekről szóló tervet

De állítólag ezzel párhuzamosan újrakezdték az informális tárgyalásokat Maduro elnökkel, aki már odaengedné az amerikai cégeket a venezuelai olajkincshez.

Haász János
külföld

Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen, hogy rúgja ki a saját árnyékát – távozhat a mindenható Andrij Jermak az elnöki hivatal éléről

Az elnöki hivatal erős vezetőjét sokan Zelenszkij társelnökének hívják, és az ő menesztését várják annak érdekében, hogy valamennyire kontroll alatt lehessen tartani a továbbgyűrűző korrupciós botrányt.

Takács Lili
külföld

Egyetlen képviselő szavazott az Epstein-akták publikálása ellen

Clay Higgins Epstein számos áldozatának személyes adatait félti.

Fődi Kitti
külföld

Amerikai és orosz tisztviselők szerint a Trump-kormányzat új orosz-ukrán béketerven dolgozik

Amelyről titokban egyeztet az orosz féllel, de az ukránok is tudnak a dologról.

Fődi Kitti
háború

Trump helyretette az újságírót, aki Dzsamál Hasogdzsi újságíró meggyilkolásáról merte kérdezni a szaúdi trónörököst

Egy 2021-es jelentés szerint Mohammed bin Szalmán hagyta jóvá a műveletet, Trump szerint viszont semmit nem tudott róla.

Fődi Kitti
külföld

A hétvégi robbantásos vasúti szabotázsakció után Lengyelország bekeményít az oroszokkal szemben

Bezárják az utolsó orosz konzulátust, felszólították az EU-tagokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben, és „nem diplomáciai választ” is ígérnek.

Haász János
külföld

Egy brit vizeken haladó orosz kémhajó lézerrel célzott a RAF vadászpilótáira, állítja a brit védelmi miniszter

John Healey szerint a Yantar hajó „nagyon veszélyes” lépését rendkívül komolyan veszik.

Inkei Bence
külföld

Huszonöt áldozatnál jár a nyugat-ukrajnai orosz csapás, három gyermek halt meg

Az ország nyugati részén fekvő várost a háború kitörése óta nem érte ilyen sok áldozattal járó támadás.

Bódog Bálint
külföld

A Debrecen méretű karibi sziget, ami történelmet írva kijutott a focivébére

A mindössze 150 ezer fős Curaçao a világbajnokságok történetének legkisebb nemzete lesz, az eddigi rekordot Izland tartotta. Ráadásul a mindent eldöntő meccsen ott sem volt Dick Advocaat szövetségi kapitány, aki szintén rekordot dönt a jövő évi vb-n.

Benics Márk
foci

236 millió dollárért kelt el Gustav Klimt egyik festménye, ezzel a második legdrágább elárverezett műtárgy lett

20 percig ment a licitálás.

Fődi Kitti
MŰVÉSZET

Száz külső kamerát szerelnek fel a Louvre-ra

A nagy rablás után biztonsági szigorításokat hoznak.

Fődi Kitti
külföld