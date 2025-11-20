A nagy gondosóraterror

Hűvös, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb híreivel. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)

TISZA

Arányaiban ötször annyi női jelöltje van a Tiszának az előválasztáson, mint ahánnyal a Fidesz nekivágott 2022-nek: sok a pedagógus és az orvos a névsorban, ez az a két ágazat, aminek a legtöbb vitája volt az állammal az utóbbi években.

Fotó: Bankó Gábor/444

Arról levelezett az államtitkár és a helyettes államtitkár, hogy egy be nem válogatott tiszás jelöltjelöltről a főispáni értekezleten tárgyalnak majd.

Miután a Tisza jelöltjelöltje lett a polgármester, lemondott az alpolgármester, akit egyébként a Mi Hazánk-jelöltként választottak meg.

A közmédia manipulatív kérdéssorral üldözi a Tisza-jelölteket, Magyar szerint a Megafon a jelöltek családtagjait zaklatja.

BELFÖLD

Az állam 2611 forintos áron ad olyan részvényeket Mészáros Lőrinc bankjának, amik tőzsdei ára 5700 forint: a magyar állam 50 milliárdot bukik, Mészáros bankja – aminek a 2023. augusztusi piacra lépése óta az árfolyama 52 százalékkal csökkent – 50 milliárdot nyer.

Illusztráció: Botos Tamás/444

Június óta politikai fogolyként őriznek egy magyar nőt Venezuelában: Bossányi Zsuzsannát spanyol, holland és egyéb külföldi állampolgárokkal együtt vették őrizetbe, miután a venezuelai rezsim azzal vádolja őket, hogy hajójukkal kémtevékenységet folytattak.

Csak a fideszes propagandától nem véd meg a 65 év felettieknek osztogatott gondosóra: a gondosóra tulajai megtudhatták, mi minden rosszat akar tenni a magyarokkal Brüsszel és persze az ellenzék.

Szofi évekig tartó küszködés után vágott bele a nemi megerősítő kezelésekbe, vállalva ennek minden következményét: a vidéki tinédzser története egyszerre kivételes és tipikus, a végletes fejleményekről nemcsak őt, hanem az anyját és az apját is kérdezte a 444.

25 éve nem látott lakásdrágulást vár idénre az MNB, részben az Otthon Start Program miatt.

Az osztrák Standard szerint Tiborcz továbbra is megvenné a Raiffeisen orosz cégét, erről Orbán már Trumppal is tárgyalt.

A Párbeszéd elnöksége támogatja a párt társelnökének új pártját.

Ilyen nincs: megint csaltak Tiszaburán, újra új választás lesz.

Újabb drograzziákra készül a rendőrség a szórakozóhelyeken.

KÜLFÖLD

A New York Times szerint Trump jóváhagyta a Venezuela elleni CIA-műveletekről szóló tervet, de állítólag ezzel párhuzamosan újrakezdték az informális tárgyalásokat Maduro elnökkel, aki már odaengedné az amerikai cégeket a venezuelai olajkincshez.

Fotó: ROBERTO SCHMIDT/Getty Images via AFP

Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen, hogy rúgja ki a saját árnyékát: távozhat a mindenható Andrij Jermak az elnöki hivatal éléről

Egyetlen képviselő szavazott az Epstein-akták publikálása ellen: Clay Higgins Epstein számos áldozatának személyes adatait félti.

Amerikai és orosz tisztviselők szerint a Trump-kormányzat új orosz–ukrán béketerven dolgozik.

Trump helyretette az újságírót, aki Dzsamál Hasogdzsi újságíró meggyilkolásáról merte kérdezni a szaúdi trónörököst.

A hétvégi robbantásos vasúti szabotázsakció után Lengyelország bekeményít az oroszokkal szemben.

A brit védelmi miniszter szerint egy brit vizeken haladó orosz kémhajó lézerrel célzott a RAF vadászpilótáira.

25 áldozatnál jár a nyugat-ukrajnai orosz csapás, három gyerek halt meg.

KULTÚRA

A mindössze 150 ezer fős Curaçao a vébék történetének legkisebb nemzete lesz, az eddigi rekordot Izland tartotta: ráadásul a mindent eldöntő meccsen ott sem volt Dick Advocaat szövetségi kapitány, aki szintén rekordot dönt a jövő évi vb-n.

Fotó: RICARDO MAKYN/AFP