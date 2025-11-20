A nagy gondosóraterror

Hűvös, jó reggelt! Újra itt a 444 napindító hírlevele az elmúlt nap legfontosabb híreivel. (A hírleveleink közül itt lehet válogatni.)
Arányaiban ötször annyi női jelöltje van a Tiszának az előválasztáson, mint ahánnyal a Fidesz nekivágott 2022-nek: sok a pedagógus és az orvos a névsorban, ez az a két ágazat, aminek a legtöbb vitája volt az állammal az utóbbi években.
Az állam 2611 forintos áron ad olyan részvényeket Mészáros Lőrinc bankjának, amik tőzsdei ára 5700 forint: a magyar állam 50 milliárdot bukik, Mészáros bankja – aminek a 2023. augusztusi piacra lépése óta az árfolyama 52 százalékkal csökkent – 50 milliárdot nyer.
Június óta politikai fogolyként őriznek egy magyar nőt Venezuelában: Bossányi Zsuzsannát spanyol, holland és egyéb külföldi állampolgárokkal együtt vették őrizetbe, miután a venezuelai rezsim azzal vádolja őket, hogy hajójukkal kémtevékenységet folytattak.
Csak a fideszes propagandától nem véd meg a 65 év felettieknek osztogatott gondosóra: a gondosóra tulajai megtudhatták, mi minden rosszat akar tenni a magyarokkal Brüsszel és persze az ellenzék.
Szofi évekig tartó küszködés után vágott bele a nemi megerősítő kezelésekbe, vállalva ennek minden következményét: a vidéki tinédzser története egyszerre kivételes és tipikus, a végletes fejleményekről nemcsak őt, hanem az anyját és az apját is kérdezte a 444.
A New York Times szerint Trump jóváhagyta a Venezuela elleni CIA-műveletekről szóló tervet, de állítólag ezzel párhuzamosan újrakezdték az informális tárgyalásokat Maduro elnökkel, aki már odaengedné az amerikai cégeket a venezuelai olajkincshez.
Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen, hogy rúgja ki a saját árnyékát: távozhat a mindenható Andrij Jermak az elnöki hivatal éléről
A mindössze 150 ezer fős Curaçao a vébék történetének legkisebb nemzete lesz, az eddigi rekordot Izland tartotta: ráadásul a mindent eldöntő meccsen ott sem volt Dick Advocaat szövetségi kapitány, aki szintén rekordot dönt a jövő évi vb-n.
A hétvégén a nyugati országrészben élők már havazásra is felkészülhetnek.
Arányaiban ötször annyi női jelöltje van a Tiszának az előválasztáson, mint ahánnyal a Fidesz nekivágott 2022-nek. Sok a pedagógus és az orvos a névsorban, ez az a két ágazat, amelynek a legtöbb vitája volt az állammal az utóbbi években.
A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium két vezetője levelezett egymással.
Akit egyébként a Mi Hazánk-jelöltként választottak meg.
Az M1 7 pontos kérdéssort küldött a riportereinek, ezek a kormánypropagandából ismert állításokra vonatkoznak.
A magyar állam 50 milliárdot bukik, Mészáros bankja 50 milliárdot nyer. Van ilyen ¯\_(ツ)_/¯
A 2023. augusztusi piacra lépés óta az MBH árfolyama 52 százalékkal csökkent. A nagy ellenlábas OTP-é két és félszeresére nőtt ugyanebben az időben.
Bossányi Zsuzsannát spanyol, holland és egyéb külföldi állampolgárokkal együtt vették őrizetbe, miután a venezuelai rezsim azzal vádolja őket, hogy hajójukkal kémtevékenységet folytattak.
A gondosóra tulajai megtudhatták, mi minden rosszat akar tenni a magyarokkal Brüsszel és persze az ellenzék.
Szofi évekig tartó küszködés után vágott bele a nemi megerősítő kezelésekbe, vállalva ennek minden következményét. A vidéki tinédzser története egyszerre kivételes és tipikus, a végletes fejleményekről nemcsak őt, hanem az anyját és az apját is kérdezte a 444.
Részben az Otthon Start Programnak köszönhetően.
A lap azt is írja, hogy állítólag Putyinhoz közeli orosz oligarchák támogatják Tiborczot, aki a cégcsoportján keresztül cáfolta a hírt, hogy érdeklődik a bank iránt.
Eloszlatják a nyilvánosságban terjedő feltételezéseket.
Választásicsalás-rekorder lett a település.
Az V. kerületi Dojo Clubbal kapcsolatban kérdezett a Magyar Nemzet. A rendőrség szerint „ezeknek az ellenőrzéseknek sosem az adott szórakozóhely ellehetetlenítése vagy az ott szórakozók vegzálása a célja, hanem a drog elleni hatékony küzdelem.”
De állítólag ezzel párhuzamosan újrakezdték az informális tárgyalásokat Maduro elnökkel, aki már odaengedné az amerikai cégeket a venezuelai olajkincshez.
Az elnöki hivatal erős vezetőjét sokan Zelenszkij társelnökének hívják, és az ő menesztését várják annak érdekében, hogy valamennyire kontroll alatt lehessen tartani a továbbgyűrűző korrupciós botrányt.
Clay Higgins Epstein számos áldozatának személyes adatait félti.
Amelyről titokban egyeztet az orosz féllel, de az ukránok is tudnak a dologról.
Egy 2021-es jelentés szerint Mohammed bin Szalmán hagyta jóvá a műveletet, Trump szerint viszont semmit nem tudott róla.
Bezárják az utolsó orosz konzulátust, felszólították az EU-tagokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben, és „nem diplomáciai választ” is ígérnek.
John Healey szerint a Yantar hajó „nagyon veszélyes” lépését rendkívül komolyan veszik.
Az ország nyugati részén fekvő várost a háború kitörése óta nem érte ilyen sok áldozattal járó támadás.
A mindössze 150 ezer fős Curaçao a világbajnokságok történetének legkisebb nemzete lesz, az eddigi rekordot Izland tartotta. Ráadásul a mindent eldöntő meccsen ott sem volt Dick Advocaat szövetségi kapitány, aki szintén rekordot dönt a jövő évi vb-n.
20 percig ment a licitálás.
A nagy rablás után biztonsági szigorításokat hoznak.