Hétvégi olvasnivalók közellenségekről, meglepett miniszterekről és a szobából kiküldött felnőttekről

reggel 4
Szép napot, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét legfontosabb-nagyobb anyagaival. A héten elindult év végi kalendáriumunk, melyben az év legnagyobb-fontosabb cikkeit-videóit mutatjuk be napról napra, érdemes azt is követni. És még egy programajánló: december 10-én, szerdán jön a 444 karácsonyi könyvvására, ahol nem csak kedvezményesen lehet beszerezni a kiadványainkat, de számos szerzővel is lehet találkozni.

Az élet itthon

Fotó: Kiss Bence/444

Hol van még április, de a héten is gőzerővel ment előre a kampány. A Fidesz immár teljesen légből kapott alapokra építi a lejáratókampányát: részletesen bemutattuk, az Indexet használva hogyan indítottak totális letámadást a Tisza ellen, interjúztunk Simonovits Andrással, akiből a nyugdíjakról mondott szavai miatt csinált közellenséget a kormánypárt, és térképre rakva mutattuk meg, hogy fűt-fát megígér Orbán a településeknek, ahol Magyar Péter megjelent az országjárásán. Közben egy új, nagymintás kutatás alapján írtunk egyrészt arról, hogy egyelőre az osztogatások sem segítik a Fideszt, a kormánypárt már csak a kisebb településeken vezet, másrészt hogy ebben a kutatásban hibahatáron mozgó Tisza-előnyt mértek.

Illusztráció: Kaufmann Balázs/444

A hét alighanem legnagyobb visszhangot kiváltó cikke arról szólt, hogy miután olvasónk ügyeletre vitte gyerekét, ahol kabátban lévő orvosokat talált a rossz fűtés miatt, annyira felhúzta magát, hogy ráírt Takács Péter egészségügyi államtitkárra, aki bazmegolva válaszolt. Takács később bocsánatot kért a stílusért, mi pedig Kapuváron kérdeztük arról, hogy elfogadható lenne-e, ha egy kórházi dolgozó beszélne így egy állampolgárral, valamint hogy kapott-e visszajelzést a kormánytól.

Megírtuk, hogy kormányzati kitüntetést kapott, és máig vezető pozícióban van az a Szőlő utcai nevelőnő, akire terhelő vallomást tett egy fiú, és azt is, hogy a nyomozás mostanra elért Juhász Péter Pál bizalmasaiig.

Meghallgattuk Szijjártó Pétert a parlamenti bizottsági meghallgatásán, és utána kérdeztünk is a minisztertől, akit több dologgal is sikerült meglepnünk azzal kapcsolatban, hogy mi folyik a minisztériumában. Ott voltunk Nagy Márton meghallgatásán is, ami a miniszter és a költségvetési bizottság ellenzéki elnökének kétszemélyes showműsora lett, a hétfői rendkívüli fővárosi közgyűlés elé megírtuk, hogyan áll most a főváros és a kormány küzdelme, megnéztük, ahogy Karácsony felhívására kétezren fáklyákkal vonultak a Karmelitához, és a hétfői eseményekről videóriportot is készítettünk.

Írtunk arról, hogy kiket támogatott Rogán minisztériuma, bemutattuk a kartonembert, azaz Kovacsics Imrét, nyomoztunk azután, hogy hol lehet a kormány által beígért pandémiás terv, és podcastban foglalkoztunk azzal, hogy milyen állapotban van most a magyar gazdaság.

Helyzet:van!

Fotó: Kovács Bendegúz/444

Hétfő reggeli élő műsorunk vendége Rácz András volt, akivel többek között az Orbán-Putyin találkozóról beszélgettünk. Az epizódot itt lehet visszanézni, de a legfontosabb állításokat cikkben is összefoglaltuk.

Világ

Fotó: CHIP SOMODEVILLA/Getty Images via AFP

Foglalkoztunk a héten részletesen azzal, hogy milyen állapotban van éppen a Trump-kormányzat, írtunk a külpolitikai téren tapasztalható belső feszültségekről, megnéztük, mit tud kezdeni a lengyel jobboldal a magyar kormány oroszpártiságával, és interjúztunk Jarábik Balázzsal az amerikai béketervről és az ukrán vezetés kilátásaival.

Interjú

Fotó: Bankó Gábor/444

Tisza István 1918. őszi meggyilkolása óta hideg polgárháborúban él Magyarország, mondta Hatos Pál történész, aki könyvet írt a témáról. Interjúnkban szóba került, hogy centrális erőtér már száz évvel ezelőtt is volt, Orbán Viktor mégsem onnan vehette az ellenzéket ellehetetlenítő politikáját; és hogy van valamilyen strukturális minta a történelmünkben, amelyben különböző előfeltételek hasonló válaszokat hívnak elő.

Interjúztunk Fuchsia Dunloppal, a kínai konyha és gasztronómia legnagyobb nyugati szakértőjével, többek közt arról, hogy mi a baj a hotpot-éttermekkel, mi a különbség az európai kínai éttermek közt, és mennyit változott az utóbbi 30 évben a kínai étkezési kultúra.

Remek dolgok

Illusztráció: Kiss Bence/444

Hogyan érdemes zenét hallgatni? Mennyit számít, hogy gyerekként mit hallgatunk? És egyáltalán, hogyan lehet a zenéről írni? A Nem rossz könyvek podcast vendége Fazekas Gergely zenetörténész volt, vele beszélgettünk sok minden más mellett erről is. És megnéztük Olasz Renátó Minden csillag című filmjét, és nagyon tetszett, amit láttunk.

