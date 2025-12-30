Akkumulátorgyár miatt bezárt vonal, részeg vasutas miatt leállított vonatok, kaotikus nyári hétvégék – 15 felejthetetlen MÁV-pillanat 2025-ből

közlekedés
Amióta Lázár János a közlekedési miniszter, a magyar vasút újra reflektorfényben van. Az ország legkonfliktusosabb, egyben legmédiaérzékenyebb politikusa elintézte, hogy a MÁV körüli történések automatikusan politikai színezetet kapjanak. Mivel extrém történésekből idén sem volt hiány a magyar vasúton, a MÁV többet szerepelt a hírekben, mint Orbán Viktort, Magyar Pétert, Lázár Jánost és Szijjártó Pétert kivéve bármelyik magyar politikus. A tavalyi évhez hasonlóan idén is összegyűjtöttünk 15 olyan pillanatot, amikor mindenki a MÁV-ról beszélt az országban.

1. Az utasoknak fagyban kell besétálniuk a tatabányai állomásra

Január 14-én reggel meghibásodott az oroszlányi személyvonat. Mivel a Budapestre tartó járat nem sokkal Tatabánya előtt, a nyílt pályán robbant le, az utasoknak a fagyos időben be kellett sétálniuk a város vasútállomására. Egyik olvasónk fotókat is készített a sínek között gyalogló utasokról.

Forrás: Olvasó

Az utasok végül a következő, Budapest felé tartó vonattal utazhattak tovább Tatabányáról. A meghibásodott szerelvény miatt a vonal menetrendje is felborult, az oroszlányi személyvonatok 30-60 perccel hosszabb menetidővel közlekedtek. Az egyik járat utasainak pedig pótlóbuszra kellett átszállniuk.

2. Két mozdony kiég a Keletiben

A MÁV járműveinek többsége évtizedek óta szolgálja a magyar vasutat. Örökké azonban még a legstrapabíróbb mozdonyok sem tudnak működni. Erre tökéletes példa volt január 17-e, amikor a Keleti pályaudvar kocsijavító műhelyében kigyulladt egy szerelvények előfűtésére szolgáló villanyfűtőgép. Mivel a tűz átterjedt egy másik villanyfűtőgépre is, aznap este két mozdony égett ki a Keletiben.

A tűz továbbterjedését a vasutasok akadályozták meg, miután 30 kocsit állítottak át a pályaudvar másik vágányaira. A MÁV-csoport vezérigazgatója profiknak és bátraknak nevezte a balesetre reagáló kollégáit. Hegyi Zsolt azt írta, „a mentés során önmagukat sem kímélték, egyikük füstmérgezés gyanújával kórházba is került”. Neki gyors felépülést kívánt.

3. Forgalomba állítják a HÉV-festésű Bz-motorvonatot

Egészen szokatlan látványban lehetett részük azoknak, akik május 29-én a Baja-Kiskunfélegyháza vasútvonalon utaztak. A két város közötti egyik InterRégió vonat ugyanis a HÉV-ekre jellemző, zöld-fehér festésű Bz-motorkocsival közlekedett. A látvány azért volt nagyon szokatlan, mert a Bz-motorvonatok piros-sárga festéssel szoktak közlekedni. Ezért is hívják őket a köznyelvben piroskának.

A szokatlan festésű Bz-motorkocsi azért zöld-fehér színű, mert korábban a MÁV-HÉV tulajdona volt. A motorkocsit 2019-ben igazították a HÉV arculatához, akkor festették zöld-fehérre. A MÁV azonban 2025 februárjában nagyjavításra a MÁV dombóvári műhelyébe szállította, májusban pedig forgalomba is állította. A zöld-fehér kocsi azóta járja az országot.

A HÉV-festésű Bz-motorkocsi
Forrás: Marcfotos/Facebook

Kinézete annyira meglepő, hogy több olvasói levelet is kaptunk miatta. Egyik olvasónk például a balatonszepezdi strandról azt írta, „egyszercsak felbukkant egy Bzmot-szerelvény, amit konkrétan egy HÉV húzott. Meséltem a többieknek, teljesen hülyének néztek”.

4. Összeomlik a balatoni fővonal közlekedése az első nyári hétvégén

közlekedés vonat vasút Lázár János Építési és Közlekedési Minisztérium keleti pályaudvar MÁV
