Sok hűhó Grönlandért

reggel 4
A szabolcsi mínusz 20 fokosnál melegebb, jó reggelt kívánunk mindenkinek, még a seprűvel vakaródzó tehénnek is! Ismét itt a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

ULTRATRUMPIZMUS

Donald Trump pénzügyminisztere irrelevánsnak nevezte Dániát, az amerikai elnök pedig zavaros monológjában arról beszélt Davosban, hogy az USA hülye volt, hogy visszaadta Grönlandot a dánoknak. A dán külügyminiszter közölte, hogy nem tárgyalnak Grönland átadásáról, és Trump fenyegetései miatt az Európai Parlament elhalasztotta a szavazást az amerikaiakkal kötött kereskedelmi megállapodásról. Aztán este Trump váratlanul bejelentette, hogy megegyeztek Grönlandról, visszavonja a büntetővámokat.

Fotó: Harun Ozalp/Anadolu via AFP

Mark Carney történelminek mondott beszédében Václav Havelt idézve temette el a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amiről eleve mindenki tudta, hogy részben hamis: a kanadai miniszterelnök szerint az új helyzetben a közép- és kisebb hatalmaknak össze kell fogniuk, a többi alternatíva csak rosszabbnak tűnik ennél.

Miután Steve Witkoff bejelentette, hogy csütörtökön találkoznak Putyinnal, emiatt hiába akarta Zelenszkij kihagyni a davosi fórumot, mégis odautazik, hogy személyesen tárgyaljon Trumppal.

  • Benjamin Netanjahu is csatlakozik Trump Béketanácsához, és Orbán Viktor is odautazik Svájcba.
  • Hiába a törvényi kötelezettség, egy hónappal a határidő lejárta után sem nyilvános az Epstein-iratok 99 százaléka.

BELFÖLD

Újraválasztása után ismerte el a kiskunfélegyházi polgármester, hogy nem mondott igazat a kampányban: Csányi József a 444-ről is töröltetné azokat a korábbi állításait, amiket már nem tart helytállóknak.

Fotó: Csányi József - a Polgi/Facebook

Szombat hajnalban leszállították az éjszakai buszról az eltűnt Egressy Mátyást, a BKK szerint nem kért segítséget. A gimnáziuma már elbúcsúzott tőle.

  • Egy véletlenül megosztott dokumentáció szerint a Tisza Világhoz hasonló alkalmazáson dolgozhat a DPK-k mögötti cég.
  • Szijjártó Péter azt mondta, Kóka János megmentette az életét.

GAZDASÁG

A kormány átvállalja a januári fűtésnél keletkező többletköltséget, és akciótervet indít az éttermek megsegítésére: a 100 milliárd forintos csomag adókönnyítésekkel, bérek fehérítésével és kedvezményes hitellel segítené a melegkonyhás éttermeket, Nagy Márton nem aggódik a költségvetési kockázat miatt.

Forrás: Orbán Viktor/Facebook
  • A Tisza és a Fidesz is megszavazta az EP-ben, hogy vizsgálják felül a dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi egyezményt.
  • Lakatos Benjámin MET-vezér 35 százalékos tulajdonrészt szerez a német nyelvű CNBC-ben.
  • Sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárát a kenyérbogár-fertőzéstől.

KÜLFÖLD

Már hatszázezren menekültek el az áram, fűtés és víz nélkül maradt Kijevből, Vitalij Klicsko polgármester szerint Oroszország humanitárius katasztrófát akar előidézni az ukrán fővárosban.

Fotó: FREDERIC DIDES/Hans Lucas via AFP

Az iráni állami média szerint több mint 3000 ember halt meg a kormányellenes tüntetéseken: ez az első eset, hogy hivatalos adatokat közöltek a tüntetések halottainak számáról.

Dmitrij Zimin életét tragikus keretbe foglalta az orosz történelem, azon kevesek közé tartozott, akit egy pillanatig se vakított el a birodalmi nagyravágyás: szép és tanulságos film készült az orosz üzletember és mecénás utolsó utazásáról.

  • Sikkasztással és pénzmosással vádolják az Ukrán Elnöki Hivatal korábbi helyettes vezetőjét.
  • 23 évre ítélték a volt dél-koreai miniszterelnököt, a 76 éves Han Dokszut a szükségállapot kihirdetésében való bűnrészesség miatt.
  • A felvidéki magyarok utcára mennek a jogaikért Pozsonyban.
  • A német légierő röplapok ledobását gyakorolja.
Kapcsolódó cikkek

Szabolcsban -20 fokot mértek az éjjel

Az előrejelzés szerint a hétvégére enyhül a fagy, vasárnap akár plusz 10 fok is lehet.

Benics Márk
időjárás

Csodájára járnak a tudósok a seprűvel vakaródzó tehénnek

Korábban nem gondolták, hogy a tehenek képesek eszközhasználatra.

Fődi Kitti
ÁLLAT

Donald Trump pénzügyminisztere irrelevánsnak nevezte Dániát

Scott Bessent szerint nem fogja meghatni az Egyesült Államokat, ha a dán nyugdíjalapok kivonulnak az amerikai államkötvények piacáról.

Fődi Kitti
külföld

Trump zavaros monológjában arról beszélt Davosban, hogy az USA hülye volt, hogy visszaadta Grönlandot a dánoknak

Az amerikai elnök a svájci Világgazdasági Fórumon tartott egy, a mostanában megszokottnál is összefüggéstelenebb, hosszú beszédet, ahol egyebek mellett Európáról és Grönland megvásárlásáról is beszélt.

Takács Lili
külföld

Dán külügyminiszter: Nem tárgyalunk Grönland amerikai átvételéről

Pedig Donald Trump tárgyalni szeretne.

Molnár Kristóf
külföld

Trump fenyegetései miatt az EP elhalasztotta a szavazást az amerikaiakkal kötött kereskedelmi megállapodásról

Az Európai Parlament határozatlan időre tolta el a szavazást.

Molnár Kristóf
külföld

Trump: Megegyeztünk Grönlandról, nem fogom bevezetni a büntetővámokat

Azt írta, nagyon produktív tárgyalást folytatott Mark Rutte NATO-főtitkárral nemcsak Grönlandról, hanem az egész sarkvidéki régióról. Egy interjúban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok ásványkincsjogokat kaphat a szigeten.

Haász János
külföld

A kanadai miniszterelnök Davosban kimondta, amit nyugati vezető eddig nem mert vagy nem akart

Mark Carney történelminek mondott beszédében Václav Havelt idézve temette el a szabályokon alapuló nemzetközi rendet, amiről eleve mindenki tudta, hogy részben hamis. Szerinte az új helyzetben a közép- és kisebb hatalmaknak össze kell fogniuk, a többi alternatíva csak rosszabbnak tűnik ennél.

Inkei Bence
külföld

Steve Witkoff bejelentette, hogy csütörtökön találkoznak Putyinnal

A találkozót Witkoff szerint az orosz fél kérte.

Fődi Kitti
háború

Hiába akarta Zelenszkij kihagyni a davosi fórumot, mégis odautazik, hogy személyesen tárgyaljon Trumppal

Mivel Donald Trump ingatlanmágnás Putyin-közvetítőjét Moszkvába rendelték az oroszok, valószínűleg Zelenszkij jobbnak látta mielőbb személyesen találkozni az amerikai elnökkel.

Takács Lili
külföld

Benjamin Netanjahu is csatlakozik Trump Béketanácsához

Az izraeli miniszterelnök hivatala korábban bírálta a végrehajtó bizottság összetételét, mert oda bekerült Katar és Törökország is, akik ellenezték a gázai háborút.

Benics Márk
külföld

Orbán Viktor is megy Donald Trump Béketanácsára Svájcba

Meghívást kapott az amerikai elnöktől.

Fődi Kitti
külföld

Hiába a törvényi kötelezettség, egy hónappal a határidő lejárta után sem nyilvános az Epstein-iratok 99 százaléka

Hiába írta elő a kongresszus az Epstein-ügy teljes feltárását, az amerikai igazságügyi minisztérium nem siet sehova. Az áldozatok közben egyre hangosabban tiltakoznak.

Benics Márk
külföld

Újraválasztása után ismerte el a polgármester, hogy nem mondott igazat a kampányban

A 444-ről is töröltetné azokat a korábbi állításait, amiket már nem tart helytállóaknak.

Czinkóczi Sándor
képzavar

Szombat hajnalban leszállították az éjszakai buszról az eltűnt Egressy Mátyást, a BKK szerint nem kért segítséget

Önként hagyta el a járművet, és úgy tűnt, hogy nem szorul orvosi ellátásra, közölték a 444 érdeklődésére.

Diószegi-Horváth Nóra
belföld

Búcsúzik a Vörösmarty Mihály Gimnázium Egressy Mátyástól

A fekete zászlót már korábban kitűzték.

Fődi Kitti
belföld

Telex: A Tisza Világhoz hasonló alkalmazáson dolgozhat a DPK-k mögötti cég

Egy véletlenül megosztott dokumentáció utal erre.

Molnár Kristóf
TECH

Szijjártó: Kóka János megmentette az életemet

A külügyminiszter egy műsorban azt mondta, volt SZDSZ-es ellenfele unszolására ment el szűrővizsgálatokra, amin kiderült egy betegsége.

Benics Márk
POLITIKA

Orbán: A kormány átvállalja a januári fűtésnél keletkező többletköltséget

Rezsistopot vezetnek be.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Akciótervet indít a kormány az éttermek megsegítésére

A 100 milliárd forintos csomag adókönnyítésekkel, bérek fehérítésével és kedvezményes hitellel segítené a melegkonyhás éttermeket, Nagy Márton nem aggódik a költségvetési kockázat miatt.

Benics Márk
gazdaság

A Tisza és a Fidesz is megszavazta az Európai Parlamentben, hogy vizsgálják felül a dél-amerikai országokkal kötött szabadkereskedelmi egyezményt

Az Európai Unió Bíróságának meg kell vizsgálnia, hogy a megállapodás szövegei összhangban állnak-e az uniós alapszerződésekkel.

Benics Márk
külföld

Lakatos Benjámin MET-vezér 35 százalékos tulajdonrészt szerez a német nyelvű CNBC-ben

Az új platform várhatóan 2027 elején indul.

Molnár Kristóf
gazdaság

Sikerült megmenteni a Pannonhalmi Főapátság Könyvtárát a kenyérbogár-fertőzéstől

Egy könyv se volt menthetetlen, de vannak sérülések.

Fődi Kitti
belföld

Már hatszázezren menekültek el az áram, fűtés és víz nélkül maradt Kijevből

Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint Oroszország humanitárius katasztrófát akar előidézni az ukrán fővárosban.

Takács Lili
külföld

Az iráni állami média szerint több mint 3000 ember halt meg a kormányellenes tüntetéseken

Ez az első eset, hogy hivatalos adatokat közöltek a tüntetések halottainak számáról.

Takács Lili
külföld

Az övé volt az első orosz cég az amerikai tőzsdén, évtizedekig támogatta Putyin ellenzékét, de a háborút nem várta meg

Dmitrij Zimin életét tragikus keretbe foglalta az orosz történelem. Azon kevesek közé tartozott, akit egy pillanatig se vakított el a birodalmi nagyravágyás. Szép és tanulságos film készült az orosz üzletember és mecénás utolsó utazásáról.

Inkei Bence
FILM

Sikkasztással és pénzmosással vádolják az Ukrán Elnöki Hivatal korábbi helyettes vezetőjét

A gyanúsítottak a vádak szerint kb. egymilliárd forintnyi pénzt sikkasztottak el az energetikai szektorban.

Takács Lili
külföld

23 évre ítélték a volt dél-koreai miniszterelnököt a szükségállapot kihirdetésében való bűnrészesség miatt

Han Dokszu 76 éves.

Fődi Kitti
külföld

„Most kell megmutatnunk, hogy magyarnak lenni nem államellenes bűncselekmény”

Miközben az Orbán-kormány hallgat, a felvidéki magyarok utcára mennek a jogaikért Pozsonyban.

Kolozsi Ádám
külföld

99 Luftballons: a német légierő röplapok ledobását gyakorolja

A széljárás miatt nem zárható ki, hogy a héliumos lufikkal ledobott röplapok lengyel vagy cseh területen kössenek ki.

Takács Lili
külföld