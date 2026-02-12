Gyengén üvöltenek a szelek, nem sok jót jelentenek

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Hírleveleinkre feliratkozni itt lehet.
Radnai Márk vagy Magyar Péter hálószobájával kapcsolatban ne tegyen fel nekem kérdést! - mondta a 444-nek Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója. A gödi akkugyárról szóló hírek miatt nem aggódik, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Fidesz a sajtóból tudta a Lázár ellen tüntetők monogramjait, bár azt nem tudja megmondani, hol olvasta ezt. Pócs János viszont első fideszeszként beleállt a Radnai nevével létrehozott rejtélyes honlapos „történetbe”, amivel kapcsolatban végül semmi nem derült ki szerdán. A Tisza vezetőjével kapcsolatos hír volt, hogy Magyar bejelentette, pozitív választ kapott Polt Péter utódjától a személyes találkozóra.
A gödi akkumulátorgyárral kapcsolatban írtunk arról, hogy egyáltalán, hogyan lehet itthon kártérítéshez jutni mérgező munkakörnyezet miatt, és hír volt, hogy már a rendőrség is nyomozást indított, miközben Magyar Péter sürgős találkozót kezdeményezett az akkugyár vezetőivel. A Helsinki Bizottság a blogján arról írt, hogy a gödi szennyezést is rendelettel akarta elsikálni a kormány, míg a Qubit összefoglalta, hogy miért veszélyes a gödi akkugyár munkásai által nagy mennyiségben belélegzett nikkel, kobalt és mangán.
Szerda reggel jelent meg videónk arról, hogy előző este Orbán Viktor Szentendrén egy fideszes aktivista-találkozón vett részt, ahol próbáltuk mi is kérdezni a miniszterelnököt, és ahol elmondta, hogy a Fidesz kampányát három ember fogja vinni: Lázár János, Szijjártó Péter és ő. Orbánhoz kapcsolódott az az anyagunk is, melyben grafikonon mutattuk be, mennyire igaza volt, mikor beismerte, hogy aránytalan a választási rendszer. És szintén a miniszterelnökhöz is kapcsolódott szorosan cikkünk, melyben megírtuk, hogy 15,2 milliárd tao-támogatást kért Felcsút, ennek több mint a fele a határon túlra, 2,3 milliárd pedig a fizetésekre megy.
Ezeken túl megírtuk, hogy
A háborúval kapcsolatos fontos értesülés volt, hogy a Financial Times úgy tudja, Zelenszkij február 24-én jelentené be, hogy elnökválasztást és népszavazást tartanak Ukrajnában, ami viszont biztosnak tűnik, hogy február 17-18-án az Egyesült Államokban folytatódhat az ukrán–orosz–amerikai egyezkedés. Írtunk arról is, hogy az orosz katonák is dühösek a Kremlre, amiért elkezdték lassítani a Telegramot, valamint hogy a norvég főparancsnok szerint nem zárhatják ki az orosz invázió lehetőségét. Hír volt még, hogy megszavazta az Európai Parlament a 90 milliárdos hitelt Ukrajnának, a Fidesz és a Tisza is ellene voksolt, és írtunk arról is, hogy
Az elmúlt nap legnagyobb médiaérdeklődést kiváltó sztorija alighanem az volt, hogy sírva vallotta be a norvég biatlonos az olimpián, hogy megcsalta a barátnőjét, de megírtuk azt is, hogy a NOB ugyan megtiltotta, az ukrán szkeletonversenyző mégis viselni fogja a háborúban elesett sportolók képeivel díszített sisakját, és hogy a váltó után egyéniben is olimpiai bajnok lett a biatlonos Julia Simon, aki tavaly felfüggesztettet kapott, mert meglopta csapattársait.
Elkészült az új verzió: bátran indul, de aztán nem hozza azt, amit hozhatna.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a pártnak nincs köze a radnaimark.hu oldalhoz. A gödi akkugyárról szóló cikk miatt nem aggódik, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Fidesz a sajtóból tudta a Lázár ellen tüntetők monogramjait, bár azt nem tudja megmondani, hol olvasta ezt.
Magyar Péter-bábuval „beszélget” a sajátos stílusáról ismert jászsági képviselő.
A Telex hétfőn írt arról, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő környezetben kellett dolgozniuk a gödi Samsung gyár alkalmazottainak. A cég félrevezető információkról írt, és állítja, megfelelnek az előírásoknak. Megkérdeztünk egy munkajogászt, milyen lehetőségei vannak az érintetteknek.
Más politikusok mellett Vona Gábor is feljelentést tett a Telex hétfői cikke után.
Dobrev Klára pedig az Európai Bizottság elnökétől kért beavatkozást.
A kormány veszélyhelyzeti rendelettel teremtette meg annak a lehetőségét, hogy 2023-ban ne kelljen leállítani a Samsung SDI gödi gyárát.
A rosszindulatú daganatok képződésétől a Parkinson-kórhoz hasonló mangánizmusig terjed a toxikológiai kockázatok sora – főleg a hatérértéket akár 500-szorosan meghaladó koncentrációban.
Azért vagyok itt, hogy elkérjem Önöktől az utolsó hetüket a választások előtt - mondta a fideszes aktivistáknak a miniszterelnök Szentendrén. Amikor Lázár János vécépucolós kijelentéséről kérdeztük, egyetlen szóval válaszolt.
Kiugróan lejt a pálya a győztes számára, ami eddig a Fidesz volt.
Brutálisan sok tao-támogatást kért ebben a szezonban a felcsúti focialapítvány, az indoklást nem ragozták túl.
A német cég állítólag nem kapta meg az exportengedélyt.
Ha bejut, igen jól fog keresni, a polgármesteri tisztségről viszont le kell majd mondania.
A vezérigazgatót csaknem 10 milliárdos sikkasztással gynaúsítják, amiért akár 15 év börtönt kaphat.
A győri polgármester tüntetést is szervez az eltűnt 1,7 milliárd forint miatt.
A magyar cég egy spanyol multival és a török állami vállalattal együtt kutathat Líbiában.
Az amerikai kormány helyez nyomást Ukrajnára, hogy május 15-ig megtartsa a szavazásokat, máskülönben a biztonsági garanciát elvesztését kockáztatja.
„Az oroszoknak van egy megfogalmazásuk, nekünk egy másik, az amerikaiaknak egy harmadik” – mondta az ukrán elnök a tűzszünet ellenőrzéséről a Bloombergnek.
A korlátozás a hadsereg mindennapi működését és az állami kommunikációt is veszélybe sodorhatja.
Oroszországnak megvan a lehetősége a támadásra, ha meg akarja védeni az északon állomásozó nukleáris képességeit.
Ukrajnának akkor kell visszafizetnie az összeget, amikor háborús jóvátételt kap Oroszországtól.
Többször is kiabálásba torkollott Pam Bondi igazságügyi bizottsági meghallgatása.
Pedig most pont olyan ciklon fejti ki a hatását, ami épp hűteni tudna, ha ez megszűnik vagy jön az El Niño, a szélsőségek erősödni fognak.
A lépés szimbolikus, de közben a Legfelsőbb Bíróság is tárgyalja az ügyet.
Egy nappal később pedig a bocsánatkérés miatt is bocsánatot kellett kérnie.
Az Olimpiai Charta tiltja a politikai demonstrációt, de Heraszkevics nem tart attól, hogy kizárják.
A francia szövetség hat hónapra tiltotta el, amiből öt hónapot felfüggesztettek, így indulhatott az olimpián.
Bátran indul, de aztán a legkönnyebb utat választja.
A Tisza-elnök a bicskei gyermekotthonnál adott át adományokat a politikai pályafutását elindító interjú kétéves évfordulóján. Azt mondta, sok kérdése lesz Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyészhez, és arról is beszélt, hogy a gödi akkumulátorgyár vezetőjével is személyesen szeretne tárgyalni.