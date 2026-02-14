Hétvégi olvasnivalók arról, hogy szétvertük a meetinget

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt hét nagyobb-fontosabb anyagait összefogva. Akad többfelé hírlevelünk is, itt lehet rájuk feliratkozni.
Kezdjük a végén: tegnap este jelent meg videónk arról, ahogy Nagy Márton és pár államtitkár egy osztrák négycsillagos szállodában tervezett találkozót tartani, de pusztán attól, hogy ott megjelentünk és feltettünk ezzel kapcsolatban pár kérdést, inkább lefújták az egészet. Ha valaki nem látta volna az egészen zavarbaejtő videót, érdemes pótolni.
Csütörtökön jelent meg interjúnk Magyar Péterrel, aki többek között arról beszélt, hogy vannak forgatókönyveik különböző arányú győzelmekre, de szerinte a Fidesz nem fogja könnyen beismerni a vereséget, illetve hogy olyan közbeszerzési rendszer lesz, amin Mészáros cégei nem fognak tudni nyerni.
A Telex cikke után a hét egyik kiemelt témája a gödi akkumulátorgyár volt, melynek kapcsán írtunk arról, hogy feltűnő volt, hogy a kormány mennyire lassan reagált a kirobbanó botrányra. Kérdeztük a történetről Szijjártó Pétert is, aki azt állította, hogy nem volt olyan kormányülés, ahol a gödi gyárban történt szabálytalanságokról szóló titkosszolgálati jelentést tárgyalták volna, és megírtuk azt is, hogy mi várhat azokra, akik a mérgező munkakörnyezet miatt akarnak kártérítéshez jutni.
Jártunk a héten Szentendrén, ahol Orbán Viktor Fidesz-aktivistákkal találkozott, és kérdeztük Menczer Tamást, többek között arról, hogy hogyan kerültek a párthoz a Lázár János gyöngyösi fórumát megzavaró emberek monogramjairól és vélt bűntényeiről közzétett adatok, vagy hogy aggódik-e a gödi akkugyárról szóló cikk miatt. Ott voltunk a kormányinfón is, ami kifejezetten feszülten alakult Göd miatt, a hétfő reggeli élő műsorunkban pedig a fideszes trollfarmról volt szó.
A hét másik kiemelt témája a rejtélyes honlap volt a rajta szereplő fotóval a rejtélyes ágyról, amivel alighanem Magyar Pétert tervezték lejáratni, bár egyelőre sok minden nem derült ki róla. Magyar mindenesetre elément a dolgoknak, és közölte, hogy 2024-ben Vogel Evelinnel konszenzuális szexuális kapcsolatot létesített, és akkor nem ismerte fel, hogy szerinte titkosszolgálati akció zajlott ellene. Beszéltünk Vogel Evelinnel, aki azt mondta, hogy semmi köze a felvételekhez, és mindketten áldozatai a történteknek; és megtaláltuk a lakáshotelt, ahol a felvétel készülhetett. Látszott, hogy hirtelenjében a fideszes propaganda sem tudott mit kezdeni Magyar bejelentésével, de aztán lassan elkezdték összeszedni a paneleket a karaktergyilkossági kísérletükhöz.
Folytatódott országjárásunk, ezúttal Kelet-Csongrádból, ahol az utóbbi időben szinte mindig a jobboldali jelölt nyert, Lázár János pedig abszolút többséget szerzett 2022-ben. Azonban a miniszter hátralépésével előidézett új helyzet az országos politikai hangulat változásával együtt esélyt biztosít az ellenzéknek a Fidesz legyőzésére.
A rendszerváltás egyik leghíresebb fotója készült Fábry Béláról, amint a kommunista utódpárt első elnökségi ülésére érkezik Trabantjával. Mint nekünk mesélte, nem hitte volna, hogy még megéli az MSZP eljelentéktelenedését, és komolyan felmerüljön, hogy csak egy másik pártra szavazva tudja elérni politikai célját.
Oroszország újra válogatás nélkül lő civil és katonai épületeket egyaránt. A donyecki frontvárosban, Kramatorszkban dolgozó tűzoltókat az esetek kétharmadában orosz támadások után riasztják. Volt olyan tűzoltó, aki saját maga ásta ki nagyszülei holttestét a romok alól. Helyszíni tudósításunkban arról meséltek, hogyan lehet lelkileg elviselni ezt a szolgálatot.
Interjút készítettünk Linus Terhorsttal, a RUSI védelmi ipari kutatójával, többek között arról, hogy hogyan áll Európa védelmi ipara az Egyesült Államokról való leválással és hogy milyen hatása lehet a 150 milliárd eurós uniós fegyverkezési hitelprogramnak.
Foglalkoztunk a rejtélyes halálesetekkel, melyek teljes lázban tartják Bulgáriát, és amit már a bolgár Twin Peaksként emlegetnek, és a hazai és a külföldi felsorolásba is illik cikkünk, melyben megnéztük, hogyan alakult a közmédia sorsa Lengyelországban a kormányváltás után.
Riporttal jelentkeztünk a legrégebbi magyarországi pride-ról, a vadászok éves expójáról, ahol Mészáros Lőrinc és udvartartása is felbukkant.
A 100 éves Kurtág Györgyöt ünnepi rendezvénysorozat köszönti. Cikkünkben iparkodtunk gyorsan leróni a tiszteletköröket, hogy aztán közelebb léphessünk az egyik legnagyobb élő magyar művész zenéjéhez és személyes drámájához.
Mit jelentett a magyar irodalomban a Sátántangó megjelenése és hogyan néz ki a szerkesztői munka Krasznahorkai Lászlóval? És miért mondhatta a Nobel-díjról, hogy „több mint egy katasztrófa”? Többek között ezekről beszélgettünk szerkesztőjével, Szegő Jánossal a Nem rossz könyvek közönség előtt felvett epizódjában.
Folytatódott kalória és kapitalizmus sorozatunk, ezúttal a hosszú soraival hírhedtté vált New York Kávéházba merészkedtek be tudósítóink. És megnéztük az új Üvöltő szeleket is, bár olyan sok köszönet nem volt benne.
Szijjártó Péter azt állítja: nem volt olyan kormányülés, ahol a gödi gyárban történt szabálytalanságokról szóló titkosszolgálati jelentést tárgyalták volna. Nagykanizsai fóruma előtt szembesítettük a külügyminisztert a Samsung-gyár ügyében megjelent súlyos információkkal.
A Telex hétfőn írt arról, hogy súlyosan mérgező, rákkeltő környezetben kellett dolgozniuk a gödi Samsung gyár alkalmazottainak. A cég félrevezető információkról írt, és állítja, megfelelnek az előírásoknak. Megkérdeztünk egy munkajogászt, milyen lehetőségei vannak az érintetteknek.
Azért vagyok itt, hogy elkérjem Önöktől az utolsó hetüket a választások előtt - mondta a fideszes aktivistáknak a miniszterelnök Szentendrén. Amikor Lázár János vécépucolós kijelentéséről kérdeztük, egyetlen szóval válaszolt.
A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a pártnak nincs köze a radnaimark.hu oldalhoz. A gödi akkugyárról szóló cikk miatt nem aggódik, és továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy a Fidesz a sajtóból tudta a Lázár ellen tüntetők monogramjait, bár azt nem tudja megmondani, hol olvasta ezt.
Gulyás Gergely a Kormányinfón állandóan másról beszélt, mint amiről kérdeztük a gödi Samsung-gyár ügyében.
Bemutatjuk a központot, ahonnan álprofilok százával ontják a fideszes kommenteket a Facebookon.
A Tisza elnöke azt mondta, nem ismerte fel, hogy titkosszolgálati akcióval áll szemben.
Vogel úgy véli, Magyarral együtt mindketten áldozatai az ügynek, és józan eszű ember nem gondolhatja, hogy ő ebben közreműködött.
Radnai Márk a 444-nek azt mondta, soha életében nem járt az apartmanban. A weboldalra közben kikerült egy dátum.
Önmagában kevésnek tűnik, hogy egy felnőtt férfi és egy felnőtt nő saját akaratából szexelt, úgyhogy más irányból kezdték el támadni Magyart, aki videós vallomásával elébe vágott az ismeretlenek által építgetett szobás sztorinak.
Bár Kelet-Csongrádban szinte mindig jobboldali jelölt nyert, Lázár János pedig abszolút többséget szerzett 2022-ben, a miniszter hátralépésével előidézett új helyzet az országos politikai hangulat változásával együtt esélyt biztosít az ellenzéknek a Fidesz legyőzésére. A választást a kormánypárt elbizonytalanodott hívei dönthetik el.
Kiugróan lejt a pálya a győztes számára, ami eddig a Fidesz volt.
A házban, amiben a reklám forgott, a lakások fele üresen áll, van, amiben már tíz éve nem lakik senki, van, amiből kisgyerekes családot költöztettek ki. A nemzeti vagyonkezelő azt írta: az üres lakások „hasznosítására vonatkozó koncepció kidolgozása jelenleg is folyamatban van”.
Brutálisan sok tao-támogatást kért ebben a szezonban a felcsúti focialapítvány, az indoklást nem ragozták túl.
Minden idők legnagyobb budapesti Pride-ja, elmaradt nagytakarítás és Magyarország ellen fordított Ukrajna: nem minden jött be Orbán egy évvel ezelőtt politikai ígéreteiből, a választások előtti osztogatást viszont a tervek szerint elindította.
Orbán hadüzenetként mutatott be egy Politico-cikket, amiben állításával szemben nem szerepel, hogy az EU kormányt buktatna Magyarországon, és Zelenszkij még csak meg sem szólal benne.
Egy 15 éves fiú és öt másik férfi halt meg pár nap különbséggel a Balkán-hegységben: egy Bear Grylls szerű spirituális guru lehet a kulcsfigura, de sokak szerint a rendőrség megpróbálja eltussolni az igazságot.
A lengyel közmédia felszabadítására tett kísérletek sikeressége vitatott, de a választások előtt álló Magyarország szempontjából érdekes megnézni, mit csinált Tusk a megszállt közmédiával. Polyák Gábor szerint a Tisza Pártnak már most el kellene kezdenie összeírni az MTVA bűnlajstromát, hogy legyen hivatkozási alapja az átalakítására.
Csütörtök kora délelőtt van, munkanap, de a Hungexpo „A” csarnokában nyüzsögnek a legrégebbi magyarországi pride résztvevői. A melegek csak 1997 óta vonulnak végig Budapesten a vicces ruháikban, a vadászok viszont már 32 éve emelik magasba a Fehován különleges szexuális kisebbségük olajzöld-barna-keki csíkos zászlaját. Tarts velünk a szezon legszórakoztatóbb fegyver-, horgász- vadászkiállítására!
Minden turista hülye, aki beáll a sorba az Erzsébet körúton? Vagy mégis megéri megfizetni az influenszeradót? Miért semmisült meg a New York Café bennszülöttek által is látogatható helyként? Új sorozatunk jegyében utánajártunk.
Bátran indul, de aztán a legkönnyebb utat választja.