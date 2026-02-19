Kutyapárt kutyaszorítóban

Mindenkinek jó reggelt kívánok a görény évében, hóesés előtt! Újra itt a napindító (és nem az egyedüli) hírlevelünk az elmúlt nap legfontosabb híreivel, anyagaival.
Miközben egyre nagyobb a nyomás az MKKP-n a választási indulás miatt – és a helyzetet bonyolította Csoki videós mikrobotránya –, a párt meghatározói arcai kiálltak, hogy lenyugtassák az aktivistáikat.
Navracsics Tibor azt mondta, otthagyja a politikát, ha áprilisban nem nyer a tapolcai, Veszprém 3-as választókerületben.
Magyarország leállította a dízelüzemanyag szállítását Ukrajnába, amíg az ukránok újra nem indítják az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken Magyarország irányába. Közben az Európai Bizottság nyomást gyakorol Ukrajnára a Barátság kőolajvezeték helyreállításával kapcsolatban. Az ukrán külügyi szóvivő szerint Magyarország az első naptól tudja, hogy Oroszország lőtte le a „kedvenc olajinjekciójukat”. A horvát gazdasági miniszter mindenesetre örül, hogy Szijjártó hirtelen rájött, mégis használható az Adria kőolajvezeték.
Sok szobában még az ágyneműt sem húzták le, hat éve pusztul Balatonalmádi kellős közepén a volt postásüdülő: hat éve költségcsökkentésre hivatkozva zárta be a posta, a város idősek otthonát nyitna benne, több helyen érdeklődtek, választ nem kaptak senkitől.
Milliárdokat kapott az államtól a DÁP-os arcfelismerőért a Tiborcz-közeli FaceKom: nemzetbiztonsági bizottsági döntéssel akarták eltitkolni, mennyiért vett az állam arcfelismerő szolgáltatást a Digitális Állampolgárság Program alkalmazásához, de megszereztük a szerződést.
Egy diák meglincselése süllyesztheti el az eddigi legsikeresebb baloldali populista kísérletet Európában: a lincselés miatt őrizetbe vett fiatalok közül legalább heten az LFI betiltott ifjúsági szervezete, az Ifjú Gárda tagjai voltak, de rács mögé került egy parlamenti képviselő asszisztense is.
Miután eredmény nélkül zárult a genfi béketárgyalás első napja, és Zelenszkij szerint pedig nem fair, hogy Trump rájuk helyez nyomást, a második napon az orosz és az ukrán fél egyaránt nehéznek nevezték a tárgyalásokat.
Stephen Colbert szerint a CBS megakadályozta, hogy adásba kerüljön az interjúja egy demokrata politikussal: a csatorna azzal védekezik, hogy csak jogi iránymutatást adtak, hogyan lehetne megfelelni a szabálynak, mely szerint a tévé- és rádiócsatornáknak azonos műsoridőt kell biztosítaniuk az egymással versengő politikai jelölteknek.
A molnárgörényt választotta 2026-ban az Év Emlősének a Vadonleső Program szakmai közössége. Tavaly a szöcskeegér, tavalyelőtt a vadmacska kapta meg a kitüntetett figyelmet.
Az elsőfokú ítélet szerint a kormányközeli lapnak helyreigazítást kell közölnie a valótlan állítások miatt.
Az ágybotrány után a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai vezetője is feltűnt az esélyesek között egy fogadási oldalon. Egy interjúban most rákérdeztek erre.
A szállítást addig nem indítja újra a magyar kormány, míg az ukránok újra nem indítják az olajszállítást a Barátság-kőolajvezetéken Magyarország irányába.
Szeretnék megismerni a vezeték helyreállításának ütemtervét.
Heorhij Tihij furcsállja, hogy Magyarország egyszer sem nyilatkozott arról, hogy Oroszország lőtte le a vezetéket.
Szijjártó Péter uniós kötelezettségre hivatkozva követeli a horvátoktól, hogy orosz olajat szállítsanak Magyarországnak, amelynek veszélybe került az olajellátása a Barátság kilövése miatt.
Így indokolta, hogy miért nem tartott lakossági fórumokat a kormány az akkumulátoripari beruházásokról.
A történtek idején 56-an dolgoztak az üzemrészben, ahol az oltórendszer habot is kibocsátott.
A fővárosi HÉV-vonalakon jelenleg futó NDK-szerelvények közül egyre több éri el a 60 éves kort, amikor végleg ki kellene vonni ezeket a forgalomból.
A felsőoktatásért felelős miniszter járta ki, hogy az állam helyett a Semmelweis Egyetem vegye át a gödöllői szakrendelőt. A javaslatot minden fél támogatta, az egyetem 400 milliót különített el a teljes projektre. Hankó Balázs azóta ezzel is kampányol.
A megye egyik legnagyobb földbirtokosa továbbra is szorgalmasan terjeszkedik Hatvanpuszta környékén.
A Magyar Független Fuvarozók Egyesülete is kiakadt a hangfelvétel kiszivárogtatása miatt. Elkeserítőnek tartják, ami történt, és mélységesen elítélik minden érintettjét az ügynek.
A lincselés miatt őrizetbe vett fiatalok közül legalább heten az LFI betiltott ifjúsági szervezete, az Ifjú Gárda tagjai voltak. Rács mögé került egy parlamenti képviselő asszisztense is. Jean-Luc Mélenchon bajban van.
Ukrajna és Oroszország delegációi szerdán Genfben ismét a tárgyalóasztalhoz ülnek. Túlzott elvárások egyik oldalon sincsenek.
Az Egyesült Államok jelentős katonai erőket csoportosított a Közel-Keletre, miközben Irán csütörtökre rakétaindításokat jelentett be.
A Szentszék a válságok kezelésében elsődlegesen az ENSZ szerepét tartja meghatározónak.
Kína tagadja a robbantást.
Szuverenitástól hangos Európa, de nem úgy, ahogy itthon megszokhattuk. Hirtelen sok helyen döbbentek rá: nem szerencsés, hogy az európai digitális élet ennyire ki van szolgáltatva az amerikai óriáscégeknek. De mit lehet egyáltalán kezdeni ezzel a helyzettel?