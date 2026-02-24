Mexikói pokol, magyar purgatórium

Jó reggelt! Ez a 444 reggeli hírlevele, benne az elmúlt nap fontosabb híreivel, anyagaival. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Utoljára csapott össze Orbán és a régi ellenzék a parlamentben napirend előtt: a kispártok többsége belenyugodott, hogy nem maradnak benn az Országgyűlésben, de remélik, Orbán se lesz áprilistól miniszterelnök.
Már több mint 900-an jelentkeztek képviselőjelöltnek. Magyar Péter szerint aki nem rájuk szavaz, az a Fideszre szavaz. A Németh Szilárdot háromszor legyőző Szabó Szabolcs mégsem indul a választáson. A Tisza és a Fidesz ellen induló ellenzéki képviselők beszéltek az aláírásgyűjtés tapasztalatairól.
Földszintes kilátó épült Verőcén, de nem ez, hanem a kormány szívatta meg a falut, 300 milliót kellene fizetniük az EU-nak: világörökségi helyszíneknek szánt pénzből építettek a római limes részét képező egykori hadikikötőt felidéző dolgokat, csakhogy a kormány még 2021-ben kiugrott a kapcsolódó pályázatból.
Piacgazdaság, ahogy a Fideszben elképzelik, és egy ötlet, ami tökéletesen szembemegy a közgazdasági logikával: Nagy Márton már nemcsak arról beszélt, hogy öt nagy bank maradhat, de négyet meg is nevezett közülük.
„Magyarország Oroszország dolgait intézi” – teljesen kiakadt az EU Orbánékra az Ukrajnának szánt hitel és a 20. szankciós csomag vétója miatt. Az EU-tagállamok kormányai már hozzászoktak a magyar vétókhoz, ahhoz viszont még nem, hogy Orbán ne tartsa magát a saját szavához. Orbán Viktor szerint a Magyarország és Ukrajna közötti diplomáciai kapcsolatok mélypontra jutottak, az EU a Barátság vezeték ügyében egy tagország helyett Ukrajna oldalára áll, ami súlyos szerződésszegés Magyarországgal szemben, és nyílt beavatkozás a választásokba.
Az ukrán nemzetiségi szószóló azt kérte a pártoktól, hogy hagyják ki a kampányból „az ukránokat, a rokonainkat, a barátainkat, az ismerőseinket”. Azokat, akik felett négy éve „lebeg a halál orosz rakéták és drónok formájában”.
Mexikó legnagyobb hatalmú drogkartelljének vezetőjét amerikai segítséggel sikerült likvidálni: El Mencho El Chapo lekapcsolása után jutott a csúcsra, és az ő halála után elszabadult pokol már az újabb hatalmi harc előszele lehet.
Az EU magyarázatot vár az USA-tól Trump új vámja miatt, az amerikai elnök arról posztolt, hogy aki játszadozni akar vele, az sokkal magasabb vámmal fog szembesülni.
Azzal utasította vissza Grönland a kórházhajót, hogy náluk ingyenes a közegészségügy: kiderült, hogy miközben Trump erről posztolt, a dán parti őrség mentett ki egy beteg amerikai tengerészt egy tengeralattjáróról és vitte helikopterrel egy grönlandi kórházba.
Norvégia sorozatban negyedszer végzett a téli olimpia éremtáblázatának élén, rekordot jelentő 18 arannyal: a siker mögött tudatosan felépített utánpótlásrendszer áll, ami a játékosságot, az együttműködést és az örömöt helyezi a középpontba.
Az ellenzéki képviselők szerint ezek Orbán utolsó napjai a hatalomban, Orbán pedig rájuk nézve azt mondta: ez már nem is hattyúdal, hanem hattyúkórus. Ebben a formában utoljára ütköztek meg a parlamentben, itt vannak a legerősebb pillanatok.
Orbán azzal válaszolt, hattyúdalról már hallott, de hattyúkórust most hallott először. Szerinte az ellenzék Ukrajna oldalára áll, és jó is, hogy kikerülnek a parlamentből.
Közülük 52-t már nyilvántartásba vettek, de további csaknem kétszázan is leadták az ajánlásokat. Köztük még nincs kutyapárti jelölt, DK-s is csak elvétve akad.
A Tisza elnöke mintha két pártnak üzent volna azzal, hogy „nem lehet az egyéni politikai érdekeknek alárendelni a haza sorsát és viccet sem érdemes csinálni több millió honfitársunk reményéből”.
„Az aláírásgyűjtés tapasztalatai számomra azt jelzik, hogy a jelenlegi körülmények között nem tudnám megnyerni az országgyűlési választást” - írta Facebookján.
Értik az aggodalmakat, a rémálom is bekövetkezhet, de nem akarnak visszalépni. Tordai és Hadházy a töredékszavazatokkal érvel, Szabó Tímea érzi a szeretetet, Kunhalmi kompromisszumkész. A Tisza és a Fidesz ellen induló ellenzéki képviselők beszéltek az aláírásgyűjtés tapasztalatairól.
Orbán Viktor szerint a jó kormányzás csak szakmai ügy, de ő nem erre vállalkozott 2010-ben. Az ő titkos ambíciója az, hogy megváltoztatja a magyarok lelki karakterét, kiírtja a kishitűséget, a cinizmust és a balsorsot. Mertünk nagyok lenni?
A Fidesz célja a fejbelövős videókkal, hogy a Tisza brandje minél inkább összekapcsolódjon a háborúval. 2022-ben ez egyszer már bejött a kormánypártnak, Krekó Péter, a Political Capital igazgatója a Helyzet:van! hétfői adásában.
„A háború árát nem a döntéshozók fizetik meg, hanem például azok a gyerekek, akik már négy éve hiába várják haza az apjukat” – ilyen mondatokat hallhattak kicsik és nagyok vasárnap a templomban.
Világörökségi helyszíneknek szánt pénzből építettek a római limes részét képező egykori hadikikötőt felidéző dolgokat, csakhogy a kormány még 2021-ben kiugrott a kapcsolódó pályázatból. Verőce polgármestere állítja, ártatlanok az ügyben.
Piacgazdaság, ahogy a Fideszben elképzelik, és egy ötlet, ami tökéletesen szembemegy a közgazdasági logikával.
A jogszabály szerint csak a mikro- és kisvállalkozók számíthatnak az állami segítségre a Bászna Gabona-csőd miatt, a milliárdos károkat elszenvedett középvállalkozások nem. Papp Zsolt szerint de.
Volt ott minden a fekáliától a spermáig, de a református egyház jóvoltából, az önkormányzattal közösen új parkot építenek. Ez nem az egyetem része lesz, és nem csak az egyetemistákat szolgálja ki.
2023 második negyedéve óta folyamatos a lejtmenet.
Mintha Gondola Csaba körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkár mondatai nem teljesen vágnának egybe az Orbán–Szijjártó páros által ismételgetett olcsó orosz energiára vonatkozó kijelentésekkel.
Határozatképtelenség miatt sem az önkormányzati lakáskasszát kezelő Győr-Szoltól eltűnt 1,7 milliárd forint ügyét, sem a város költségvetését nem tudták megtárgyalni.
A 19 éves feltételezett elkövetőt egy napon belül elfogták, az ügyészség kezdeményezte a letartóztatását. Egy másik gyanúsított szabadlábon védekezhet.
Irányba állításával épp a választások előtt tűntek el a kritikai hangok az utóbbi években egyre politikusabbá váló Blikkből. A politizáló bulvárlap veszélyessé vált a Fidesz számára, mert az egyik legnagyobb értéke, hogy sok olyan ember olvassa, aki más közéleti újságot nem.
A német külügyminiszter szerint nem helyes, ha Magyarország a saját szabadságharcát használja fel az európai szuverenitás elárulására.
A miniszterelnök a Parlamentben beszélt napirend előtt. Szerinte a Magyarország és Ukrajna közötti diplomáciai kapcsolatok mélypontra jutottak, az EU a Barátság vezeték ügyében egy tagország helyett Ukrajna oldalára áll, ami súlyos szerződésszegés Magyarországgal szemben, és nyílt beavatkozás a választásokba.
Grexa Liliána azt kéri a pártoktól, hogy hagyják ki a kampányból „az ukránokat, a rokonainkat, a barátainkat, az ismerőseinket”. Azokat, akik felett négy éve „lebeg a halál orosz rakéták és drónok formájában”.
A Barátság kőolajvezeték Almetyevszk-kalejkinói szivattyúállomásán táplálják be az olajat a csővezetékrendszerbe. Egy ideig nem táplálják.
Azt is mondta, hogy február 6. óta az ukránok újra tudták volna indítani a szállítást, de halogatnak. Arról nem beszélt, hogy a szállítás eredetileg az oroszok miatt állt le.
A szlovák miniszterelnök szavaiból úgy tűnik, hogy az állandó áramszolgáltatás egyelőre nem szűnik meg a két ország között.
A szöuli külügyminisztérium kérte a transzparens eltávolítását, de az oroszok egyelőre nem reagáltak.
A művelet során az Egyesült Államok segítette információkkal Mexikót.
Az ország legnagyobb hatalmú drogkartelljének vezetőjét amerikai segítséggel sikerült likvidálni. El Mencho El Chapo lekapcsolása után jutott a csúcsra, és az ő halála utáni erődemonstráció már az újabb hatalmi harc előszele lehet. A mexikói elnök korábban rossz megoldásnak gondolta a kartellek lefejezését, de most amerikai nyomásra muszáj volt lépnie.
„A megállapodás az megállapodás”, véli Brüsszel.
Az Európai Parlament leállította az USA-val kötött átfogó kereskedelmi megállapodás ratifikációs folyamatát, Trump arról posztol, hogy aki játszadozni akar vele, az sokkal magasabb vámmal fog szembesülni.
Kiderült, hogy miközben Trump erről posztolt, a dán parti őrség mentett ki egy beteg amerikai tengerészt egy tengeralattjáróról és vitte helikopterrel egy grönlandi kórházba.
Norvégia sorozatban negyedszer végzett a téli olimpia éremtáblázatának élén, rekordot jelentő 18 arannyal. A siker mögött egy tudatosan felépített utánpótlásrendszer áll, ami a játékosságot, az együttműködést és az örömöt helyezi a középpontba.
Visszaütni látszik a Trump-adminisztráció demenspolitkája. Jó hónappal azután, hogy Billy Long, Donald Trump izlandi nagykövetjelöltje, azzal viccelődött, hogy Izland lehet az USA 52. tagállama és akkor ő nagykövet helyett kormányzó lesz, Izland látványos lépést tehet az EU-tagság felé.
Mandelson botránya már a letartóztatása előtt nagyon erősen megrengette Keir Starmer miniszterelnök pozícióját.
