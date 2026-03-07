Hiába beszélt Lázár arról, hogy „az M5-ös a Tiszához vezet”, nem ott fogták el az ukrán pénzszállítókat

„Az ukrán pénzszállítók a rendőrségtől kapott útvonalengedély alapján haladtak az M1-es autópályától az M3-as felé, attól nem tértek el, az M5-öshöz semmi közük nem volt” – mondta a 24.hu-nak Horváth Lóránt, aki annak a hét ukránnak az ügyvédje, akikre a Terrorelhárítási Központ (TEK) csapott le csütörtökön, és akik ügyében a NAV közlése szerint büntetőeljárást indított.

Az első hírek szerint a TEK akciója az M5-ösön történt, ami azonban kérdéseket vetett fel, mivel az az autópálya nem Ukrajna, hanem Szerbia felé vezet – ezzel aztán Lázár János és Orbán Viktor is viccelődött a szombati DPK-kampányeseményen.

„Nem az M5-ös, hanem az M0-s autópálya egyik pihenőjénél csaptak le a TEK-es kommandósok az ukrán pénzszállítókra. Ezt természetesen bizonyítani is tudjuk” – mondta most az ukránok ügyvédje, aki szerint a háború kitörése óta ezen az útvonalon zajlik a szállítás a két bank között. Azt is mondta, korábban légi úton történt a szállítás, de az ukrajnai légtérzár miatt ez már nem lehetséges megoldás.

Az egyre intenzívebb ukrán–magyar konfliktussorozatba illeszkedő ügyet Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter robbantotta péntekre virradóra azzal a közlésével, mely szerint hét ukrán állampolgárt „ejtettek túszul” a magyar hatóságok Budapesten. A külügyminiszter elmondása szerint a „túszok” az ukrán állami Oscsadbank alkalmazottai voltak, és szabályos körülmények között szállítottak készpénzt és értékeket Ausztriából Ukrajnába.

Azóta az ukránok ügyvéde azt közölte, hogy az érintetteket nem gyanúsították meg, hanem péntek délután Záhonynál kiadták őket a határon – a lefoglalt pénzek (40 millió dollár, 35 millió euró és 9 kilogramm arany) pedig Magyarországon maradtak, a nyomkövetők alapján a TEK területén. Az ügyvéd szerint lesznek jogi következményei az ügynek, amiről a napokban egyeztet ukrán banki vezetőkkel.

Csütörtökön a magyar kormány részéről elsőként Szijjártó Péter nyilatkozott nyilatkozott – mondván, a magyar kormány azonnali választ és magyarázatot követel Ukrajnától a magyarországi készpénzszállítmányok ügyében. Az ukrán külügyminisztérium pedig arra szólította fel állampolgárait, hogy „a magyar hatóságok önkényes intézkedései miatt tartózkodjanak a Magyarországra utazástól”.

A történtek kapcsán indokolt felidézni, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök csütörtökön azt mondta, reméli, Orbán Viktor nem fogja blokkolni az ukránoknak szánt európai uniós támogatást, különben megadja a hadseregnek a miniszterelnök címét, hívják fel, és beszélgessenek el vele ők.

Erre első körben Szijjártó Péter külügyminiszter reagált, mondván, minden határon túlmegy, hogy Zelenszkij megöléssel fenyegeti egy EU-tagállam miniszterelnökét. Maga Orbán Viktor azt mondta, az ukrán elnök fenyegetései nem róla szólnak, az „olajblokádot” pedig erővel le fogják törni, és semmilyen életveszélyes fenyegetéssel nem lehet ettől őt eltántorítani.

Az ügyben Magyar Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt is állásfoglalt, közölve: egy magyart sem fenyegethet külföldi állam vezetője, még a leköszönő kormányt sem, az Európai Unió vezetőit pedig felszólította, szakítsák meg a kapcsolatot Ukrajnával, amíg Zelenszkij nem kér bocsánatot. A Tisza elnöke ezzel párhuzamosan arról beszélt, Vlagyimir Putyin sem fenyegetheti az országot. (Ezzel arra utalt, hogy Vlagyimir Putyin korábban azt sejttette, hogy addig jön az orosz olaj, amíg a magyar kormány politikája megfelelő.)