Tömegek és vezetők

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, az elmúlt hétvége legfontosabb-érdekesebb cikkeivel. Akadnak mindenféle hírleveleink, itt lehet feliratkozni rájuk.
Lement egy újabb kampányhajrás hétvége, Orbán ismét a regisztrált fideszesek előtt, zárt térben riogatott a háborúval és gyalázta a háborúban megtámadott Ukrajnát, Magyar pedig több helyszínen is jelentős tömeg előtt beszélt, Budakeszin például arról, hogy „még Goebbels is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha olyan propagandája lett volna, mint Orbán Viktornak.”
Hír volt még a hétvégén, hogy valamiért Magyar Pétert emlegetve reagált az orosz nagykövetség a beavatkozási műveletről szóló kérdésre, mire válaszul Magyar ismét felszólította az orosz vezetést, hogy tartózkodjanak a választások befolyásolásától. Kiderült az is, hogy a szavazólapokon a Tisza a harmadik, a Fidesz az utolsó helyet kapta.
Hétfő reggeli cikkünkben bemutattuk, hogy másmilyen kampányt visz Gödön Tuzson Bence igazságügyi miniszter, mint a választókerületének egyéb városaiban. A gödi Samsung-botrány az ellenzék kiemelt témája, ő viszont minden erejével igyekszik elkerülni ezt a kérdést. És beszámoltunk arról is, hogy tizenhat év után nyert a Fidesz Kazincbarcikán.
Rácsodálkozva a gárdonyi, mindig pezsgő közéletre, írtunk arról is, hogy Balatonfüredről lenne gárdonyi helyi képviselő a faszvárosozó fürdőigazgató, foglalkoztunk azzal, hogy ebben a kampányban Orbán egyszerre igyekszik atomholokauszttal fenyegetni, miközben próbálja megmutatni az Emberi Arcát, és csetlik-botlik az országban, és megírtuk azt is, hogy Hadházy szerint Németh Szilárd lánya lett a Kuala Lumpur-i konzul.
Bertók Krisztina 2023-ban halt meg 25 évesen, máig tisztázatlan körülmények között. Édesanyja évek óta küzd, hogy megtudja, hogyan vesztette életét a lánya, miközben a hatóságok a mai napig nem hallgatták ki a férfit, akivel párkapcsolatban élt, és aki utolsóként látta őt élve. Az egyszer már lezárt ügyet újranyitották, ez a nyomozás minősített emberölés ügyében zajlik.
A hétvégén is lángolt a Közel-Kelet, és egyelőre nem látni, hogy az Izrael és az Egyesült Államok által indított háborúnak hogyan lesz majd vége. Hír volt, hogyIrán új legfőbb vezetője a meggyilkolt ajatollah, Ali Khamenei fia lett, és megírtuk, hogy bár semmilyen hivatalos információ nem utalt erre, Trump már azt állítja, hogy az irániak bombázták le az iráni lányiskolát.
Közben Trump hivatalosan is elismerte a venezuelai kormányt, és méltatta Delcy Rodriguezt, és úgy gondolja, hogy Kuba is meg akar egyezni velük, és írtunk arról is, hogy Elon Musk nagy hatással volt az orosz-ukrán háború menetére, de a hír még Ukrajna támogatóit is félelemmel tölti el.
Németországban a Zöldek lenyomták a CDU-t a baden-württembergi tartományi választáson, érdemes elolvasni a felvezető cikkünket is, és megírtuk, hogy keményvonalas konzervatív miniszterelnök-jelölttel megy neki a jövő évi választásoknak a lengyel ellenzék.
Elképzelhető-e, hogy egyszer majd nem a biztonsági szolgálatokhoz kötődő elnök lesz Oroszország élén? Mennyire stabil valójában a Putyin-rezsim? Hogyan befolyásolja Oroszországot az iráni válság? Interjú Catherine Beltonnal, a Washington Post oknyomozó újságírójával.
Nádas Péter három halott barátjáról írt búcsúkönyvet, három rendkívüli emberről. Egyiküket sem kíméli, magát sem, miközben megható és megrázó történeteit botrányos pletykákkal vegyíti.
És megnéztük az Ipar negyedik évadát is, hogy megállapíthassuk, nincs nagyon ma sorozat, ami ennyire telibe tudná találni a korszellemet.
is volt, szokás szerint.
A kormány kérdéseknek álcázott sejtetésekkel próbálja a pénzszállítós ügyet Magyar Péterre és a Tiszára tolni – ez volt a debreceni kampányesemény fő újdonsága.
A Tisza elnöke szerint ez azt mutatja, hogy „a magyar vidék egyszerűen fellázadt a Fidesz-maffia ellen”.
A Tisza elnöke beszélt a róla készült képregényről, amit szerinte a fideszesek nem nagyon vesznek, csak a tiszások, akik folyton azt dedikáltatják vele.
Azt írják, „Szergej Kirijenko vagy Vadim Titov vezetésével egyetlen orosz delegáció sem dolgozik a nagykövetségen”. Az információt eredetileg közlő Panyi Szabolcs állítása azonban nem ez.
Elvárom a tiszteletet az Önök részéről minden magyar emberrel szemben és hazánk szuverenitása kapcsán is - írja Magyar Péter a nagykövetségi közlemény után.
Ezt a listát a Magyar Kétfarkú Kutya Párt vezeti.
Másmilyen kampányt visz Gödön Tuzson Bence igazságügyi miniszter, mint a választókerületének egyéb városaiban. A gödi Samsung-botrány az ellenzék kiemelt témája, ő viszont minden erejével igyekszik elkerülni ezt a kérdést.
A régi baloldal csúnyán felsült a mozgósítással, a Fidesz elvitte a 2024-es szavazóit, és egy kicsit többet is.
Gárdony nem ismeretlen terep számára, decemberben botrányos körülmények között, a kartonmását maga mögött hagyva távozott. Most azt mondja, nem az vezérli, hogy borsot törjön a polgármester orra alá.
Fidesz-kampány 2026-ban: miközben a Halál feni ránk a kaszáját, addig a Biztos Választás (azaz a szomszédos telken élő, kissé zavarodott bácsi) olyan, egyszerű műveletekkel sem boldogul, mint a rántottasütés vagy a kávéfőzés, rácsodálkozik az élet apró pillanataira.
Németh Virág korábban énektanárként dolgozott.
Bertók Krisztina 2023-ban halt meg 25 évesen, máig tisztázatlan körülmények között. Édesanyja évek óta küzd, hogy megtudja, hogyan vesztette életét a lánya, miközben a hatóságok a mai napig nem hallgatták ki a férfit, akivel párkapcsolatban élt, és aki utolsóként látta őt élve. Az egyszer már lezárt ügyet újranyitották, ez a nyomozás minősített emberölés ügyében zajlik.
Irán és Izrael lövik egymást, valamint az Öböl-országokat és Libanont. Trump további pusztítást ígér, Kína békét akarna.
Trump nem boldog.
Ezzel ellentmond a korábbi elemzéseknek, amelyek szerint az amerikaiak lehetnek felelősek a 168 gyerek haláláért.
Nyélbe ütöttek egy aranykereskedelmi üzletet is, amelyből kizárják Pekinget és Moszkvát.
Az amerikai elnök korábban még Kuba „baráti átvételének” lehetőségét is felvetette.
Két éve nem foglalt el olyan kevés ukrán területet Oroszország, mint februárban, sőt Ukrajna vissza is tudott venni 160 négyzetkilométert. Ebben komoly szerepe volt Elon Musknak azzal, hogy lekapcsolta az oroszok feketén szerzett Starlink-termináljait.
A harmadik helyen az Alternatíva Németországnak (AfD) végzett, ez a párt eddigi legjobb eredménye egy nyugatnémet tartományi választáson.
Hiába az egyik leggazdagabb német tartomány, Baden-Württemberg attól tart, hogy a rozsdaövezetté vált Detroit sorsára jut. A komoly gazdasági problémákkal küzdő tartománynak mindenképpen új miniszterelnöke lesz. A győztest azonban a váratlanul izgalmassá vált kampányhajrá miatt lehetetlen megjósolni.
Przemysław Czarnek a PiS oktatási minisztereként az „LGBT-ideológiát” a nácizmushoz hasonlította.
Elképzelhető-e, hogy egyszer majd nem a biztonsági szolgálatokhoz kötődő elnök lesz Ororszország élén? Mennyire stabil valójában a Putyin-rezsim? Hogyan befolyásolja Oroszországot az iráni válság? Interjú Catherine Beltonnal, a Washington Post oknyomozó újságírójával.
Három halott barátjáról írt búcsúkönyvet, három rendkívüli emberről. Egyiküket sem kíméli, magát sem. Megható és megrázó történeteit botrányos pletykákkal vegyíti.
A brit sorozat eleinte befektetési bankárokról szólt, ám az előző évadban az alkotók kitárták az ablakot a nagyvilágra. Az új évad az Epstein-botrány fényében megdöbbentően aktuálisnak is hathat.
A földből előbúvó férgek ünnepe és a Nógrádi-slop. Minden geopolitikai elemző rémálma: a lezárt Hormuzi-szoros. Sittesek for Orbán. Bezárják-e a választásokig az összes szórakozóhelyet? Gödölye-gida-gate. Halászlékalandok.