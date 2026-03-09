Tömegek és vezetők

Az élet itthon

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Lement egy újabb kampányhajrás hétvége, Orbán ismét a regisztrált fideszesek előtt, zárt térben riogatott a háborúval és gyalázta a háborúban megtámadott Ukrajnát, Magyar pedig több helyszínen is jelentős tömeg előtt beszélt, Budakeszin például arról, hogy „még Goebbels is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha olyan propagandája lett volna, mint Orbán Viktornak.”

Hír volt még a hétvégén, hogy valamiért Magyar Pétert emlegetve reagált az orosz nagykövetség a beavatkozási műveletről szóló kérdésre, mire válaszul Magyar ismét felszólította az orosz vezetést, hogy tartózkodjanak a választások befolyásolásától. Kiderült az is, hogy a szavazólapokon a Tisza a harmadik, a Fidesz az utolsó helyet kapta.

Hétfő reggeli cikkünkben bemutattuk, hogy másmilyen kampányt visz Gödön Tuzson Bence igazságügyi miniszter, mint a választókerületének egyéb városaiban. A gödi Samsung-botrány az ellenzék kiemelt témája, ő viszont minden erejével igyekszik elkerülni ezt a kérdést. És beszámoltunk arról is, hogy tizenhat év után nyert a Fidesz Kazincbarcikán.

Rácsodálkozva a gárdonyi, mindig pezsgő közéletre, írtunk arról is, hogy Balatonfüredről lenne gárdonyi helyi képviselő a faszvárosozó fürdőigazgató, foglalkoztunk azzal, hogy ebben a kampányban Orbán egyszerre igyekszik atomholokauszttal fenyegetni, miközben próbálja megmutatni az Emberi Arcát, és csetlik-botlik az országban, és megírtuk azt is, hogy Hadházy szerint Németh Szilárd lánya lett a Kuala Lumpur-i konzul.

Nőnap

Illusztráció: Németh Dóra/444

Bertók Krisztina 2023-ban halt meg 25 évesen, máig tisztázatlan körülmények között. Édesanyja évek óta küzd, hogy megtudja, hogyan vesztette életét a lánya, miközben a hatóságok a mai napig nem hallgatták ki a férfit, akivel párkapcsolatban élt, és aki utolsóként látta őt élve. Az egyszer már lezárt ügyet újranyitották, ez a nyomozás minősített emberölés ügyében zajlik.

Világ

Fotó: REZA B/Middle East Images via AFP

A hétvégén is lángolt a Közel-Kelet, és egyelőre nem látni, hogy az Izrael és az Egyesült Államok által indított háborúnak hogyan lesz majd vége. Hír volt, hogyIrán új legfőbb vezetője a meggyilkolt ajatollah, Ali Khamenei fia lett, és megírtuk, hogy bár semmilyen hivatalos információ nem utalt erre, Trump már azt állítja, hogy az irániak bombázták le az iráni lányiskolát.

Közben Trump hivatalosan is elismerte a venezuelai kormányt, és méltatta Delcy Rodriguezt, és úgy gondolja, hogy Kuba is meg akar egyezni velük, és írtunk arról is, hogy Elon Musk nagy hatással volt az orosz-ukrán háború menetére, de a hír még Ukrajna támogatóit is félelemmel tölti el.

Németországban a Zöldek lenyomták a CDU-t a baden-württembergi tartományi választáson, érdemes elolvasni a felvezető cikkünket is, és megírtuk, hogy keményvonalas konzervatív miniszterelnök-jelölttel megy neki a jövő évi választásoknak a lengyel ellenzék.

Interjú

Catherine Belton Budapesten
Fotó: Political Capital

Elképzelhető-e, hogy egyszer majd nem a biztonsági szolgálatokhoz kötődő elnök lesz Oroszország élén? Mennyire stabil valójában a Putyin-rezsim? Hogyan befolyásolja Oroszországot az iráni válság? Interjú Catherine Beltonnal, a Washington Post oknyomozó újságírójával.

Jó dolgok

Esterházy Péter, Polcz Alaine, Mészöly Miklós
Illusztráció: Németh Dóra/444

Nádas Péter három halott barátjáról írt búcsúkönyvet, három rendkívüli emberről. Egyiküket sem kíméli, magát sem, miközben megható és megrázó történeteit botrányos pletykákkal vegyíti.

És megnéztük az Ipar negyedik évadát is, hogy megállapíthassuk, nincs nagyon ma sorozat, ami ennyire telibe tudná találni a korszellemet.

Borízű

Grafika: Kiss Bence

is volt, szokás szerint.

