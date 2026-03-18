Országjárás, ukránozás, ilyesmi

reggel 4

Jó reggelt! Ismét itt a 444 napindító – de nem az egyetlen – hírlevele, benne az elmúlt nap legfőbb híreivel, anyagaival. De előtte egy szolgálati közlemény:

délutánig kérhető a levélben szavazók névjegyzékbe vétele.

VÁLASZTÁS

Hogyan lett a tüntizésből szervezett ellenzék? – erről beszélgetett Ács Dániel és Plankó Gergő, akik szerint másfél évtizeden át járt ki a Kossuth-térre szinte teljesen hiába az ellenzéki közönség, hogy tiltakozzon az egyre keményedő rendszer ellen, de Magyar Péter megjelenésével váratlanul minden megváltozott, mert stratégiával is rendelkező kihívója lett a hatalomnak.

Illusztráció: Kiss Bence

A Fideszhez köthető, trollfarmot működtető, DPK-t szervező cég, a Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászló kiterítését, miközben a téren egy olyan biztonsági őrrel voltak telefonos kapcsolatban, aki korábban Orbán Viktort is védte. Magyar Péter erről azt mondta, egészen szánalmas módon lőtte lábon magát az orbáni hatalom. Azt bejelentette, hogy elfogadja az RTL meghívását a miniszterelnök-jelölti vitára, várja Orbánt is.

Lázár János véletlenül a kamerába tartotta a Lázárinfó forgatókönyvét, rajta minisztériumi dolgozók neveivel és rengeteg mobiltelefonszámmal: a szigorúan nem miniszterként, hanem fideszesként a Fidesznek kampányoló Lázárt ezek szerint minisztériumi dolgozók segíthetik.

  • Csepelen már az örökkévalóságnak szól, hogy a kerülettel frissen ismerkedő fideszes jelölt letette a Lidl-bolt alapkövét: nem Király Nóra Csepel parlamenti képviselője, de az ő nevét vésték az alapkőre.
  • Drogbirtoklás gyanújával indított nyomozást a rendőrség a házibuli miatt, ahol Magyar Péter is ott volt.
  • „Erősödik egy másik párt, erre aktivitás a válasz” – Orbán országjárásán kérdeztük a kaposváriakat.
  • Egy MSZP-s és egy kutyapártos politikus is szólt, hogy nem írtak alá a DK-s Simon Anitának, mégis ott vannak az ajánlók között.
  • Tisza Péter lemondott, mégsem indul a választáson.

BELFÖLD

Farkas Örs, Budai Gyula, több NGM-es és egy belügyes államtitkár is hivatalos volt egy NAV-os vezető magánbulijába, ahol Demeter Tamás az előléptetését ünnepelte: a NAV és a politika összefonódásával kapcsolatos furcsaságoknak az „aranykonvoj” ügye ad különös aktualitást.

A Zselicvölgy Szabadidőfarm Hajmáson, Kaposvártól húsz kilométerre
Forrás: Panyi Szabolcs

Néhány nappal azután, hogy a kormány tényfeltáró delegációt küldött Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték ügyében, a küldöttség már haza is tért: nem jutott el a vezetékhez, nem végzett vizsgálatot, és hivatalos tárgyalásokat sem folytatott az ukrán kormánnyal, de így is megállapították, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítható. Egyébként vizsgálóbizottság tart a sérült vezetékhez, de Magyarország és Szlovákia nem lesz ott.

Hivatali visszaélés és terrorcselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a lefoglalt pénzszállítók kapcsán: a hét ukrán pénzszállító képviseletében is feljelentést tettek jogellenes fogvatartás, valamint hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt.

2 milliárd forintot kap Szentgotthárd, miután kiderült, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a helyi termálhotel: a hotelhez szervesen kapcsolódó fürdőnek 1,8 milliárdos tartozása van, ezt a vissza nem térítendő támogatásból rendezik.

  • Orbán egy „tétova igennel" válaszolt Bayer Zsoltnak arra a kérdésre, hogy van még értelme Magyarországnak az EU-ban maradnia.
  • 700 forint fölött a gázolaj nem védett ára, a 95-ös benziné 648 forint.
  • Olyan álláshalmozó államtitkárok dolgoznak Nagy Márton minisztériumában, hogy többet keresnek, mint a miniszter, van, akinek 10 millió fölött van a fizetése.
  • Mészáros Lőrinc újabb 13,5 milliárdos közbeszerzést nyert el Lázár János minisztériumától.

IRÁNI HÁBORÚ

Az iráni háború miatt lemondott a Trump-kormányzat terrorelhárításért felelős vezetője: Joe Kent szerint Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra, a háborút „Izrael és annak erős amerikai lobbija miatt” indították el.

Fotó: SAUL LOEB/AFP
  • Miután Trump hiába kért segítséget a NATO-tagállamoktól a háborújához, közölte, hogy soha nem is volt szükségük segítségre.
  • Izrael megölte az iráni rezsim biztonsági vezetőjét.
  • Az iráni háború miatt elhalasztják Trump és Hszi Csin-ping találkozóját.

KÜLFÖLD

10-15 km széles az a „kill zone” a frontvonalnál, ahol bármikor lecsaphatnak az FPV-k, sokan mégsem hagynák el házaikat, és vannak, akik elkésnek a döntéssel: ara, az evakuátor városát már lerombolták az oroszok, most ő az, aki életét kockáztatva menekíti az embereket – riport Harkivon túlról, ahol nem csak óriásplakátokon van háborús veszély. Zelenszkij szerint Ukrajnának már megvan a technológiája ahhoz, hogy megállítsák az olcsó iráni drónokat.

Fotó: Bankó Gábor/444

Körözést adtak ki Oroszországban a legnagyobb független lap, a Meduza főszerkesztője ellen: az orosz belügyminisztérium szerint Ivan Kolpakov ellen már büntetőeljárás is folyik, de a vádakat nem hozták nyilvánosságra.

Egész Kubában elment az áram. Trump azt mondta, azt csinál Kubával, amit csak akar, a kormánya pedig közölte, Miguel Díaz-Canel elnöknek le kell mondania.

  • Egyébként Sean Penn az Oscar-gála helyett Ukrajnába ment, hogy Zelenszkijjel találkozzon, pedig idén ő kapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat.
  • Lebombáztak egy drogrehabilitációs központot Kabulban.
  • Drón- és rakétatámadás érte a bagdadi amerikai nagykövetséget, egy hotelből is lángok csaptak fel az iraki fővárosban.

És végül a hét legkevésbé meglepő híre: egy új tanulmány szerint a kannabisz mégsem segíthet a szorongáson és a depresszión.

Az iráni háború miatt lemondott a Trump-kormányzat terrorelhárításért felelős vezetője

Joe Kent szerint Irán nem jelentett közvetlen fenyegetést az Egyesült Államokra, a háborút „Izrael és annak erős amerikai lobbija miatt" indították el.

Lázár János véletlenül a kamerába tartotta a Lázárinfó forgatókönyvét, rajta minisztériumi dolgozók neveivel és rengeteg mobiltelefonszámmal

A szigorúan nem miniszterként, hanem fideszesként a Fidesznek kampányoló Lázárt ezek szerint minisztériumi dolgozók segíthetik. Meglepetés!

Körözést adtak ki Oroszországban a legnagyobb független lap, a Meduza főszerkesztője ellen

Az orosz belügyminisztérium szerint Ivan Kolpakov ellen már büntetőeljárás is folyik, de a vádakat nem hozták nyilvánosságra.

A Digitális Demokráciafejlesztési Ügynökség három munkatársa koordinálta az ukrán zászló kiterítését

Ez a Fideszhez köthető, trollfarmot működtető, DPK-t szervező cég. Miközben a téren egy olyan biztonsági őrrel voltak telefonos kapcsolatban, aki korábban Orbán Viktort is védte.

Egy MSZP-s és egy kutyapártos politikus is szólt, hogy nem írtak alá a DK-s Simon Anitának, mégis ott vannak az ajánlók között

Egyikük, egy kecskeméti MSZP-s képviselő azt mondta, feljelentést tesz, és felszólította a DK jelöltjét, hogy lépjen vissza.

Hivatali visszaélés és terrorcselekmény gyanúja miatt feljelentést tett az ukrán Oscsadbank a lefoglalt pénzszállítók kapcsán

A hét ukrán pénzszállító képviseletében is feljelentést tettek jogellenes fogvatartás, valamint hivatali visszaélés bűntettének gyanúja miatt.

Farkas Örs, Budai Gyula, több NGM-es és egy belügyes államtitkár is hivatalos volt egy NAV-os vezető magánbulijába

Demeter Tamás az előléptetését ünnepelte. A NAV és a politika összefonódásával kapcsolatos furcsaságoknak az „aranykonvoj" ügye ad különös aktualitást.

Drogbirtoklás gyanújával indított nyomozást a rendőrség a házibuli miatt, ahol Magyar Péter is ott volt

Ez az a házibuli, amit abban a lakásban tartottak, ahol a radnaimark.hu weboldalon már több mint egy hónapja látható kép készült.

Mészáros Lőrinc újabb 13,5 milliárdos közbeszerzést nyert el Lázár János minisztériumától

A fideszes dollármilliárdosnak továbbra is lesz miből luxizni, akárhogy is berzenkedik a miniszter (aki amúgy nem berzenkedik).

Olyan álláshalmozó államtitkárok dolgoznak Nagy Márton minisztériumában, hogy többet keresnek, mint a miniszter

Van, akinek 10 millió fölött van a fizetése.

Egész Kubában elment az áram

Hétfő estére Havanna lakosságának 5 százalékánál, valamint több kórházban is visszaállították az áramellátást, de a helyreállított áramkörök bármikor újra meghibásodhatnak.

Hogyan lett a tüntizésből szervezett ellenzék?

Másfél évtizeden át járt ki a Kossuth-térre az ellenzéki közönség, hogy tiltakozzon az egyre keményedő rendszer ellen, szinte teljesen hiába. Magyar Péter megjelenésével váratlanul minden megváltozott: stratégiával is rendelkező kihívója lett a hatalomnak. Mi lehet ebből? A stúdióban Plankó Gergő és Ács Dániel.

A háborúra rácsodálkozó turisták a Barátság kőolajvezeték nyomában: mire volt jó a Czepek-féle pszeudo-tényfeltárás?

Néhány nappal azután, hogy a magyar kormány tényfeltáró delegációt küldött Ukrajnába a Barátság kőolajvezeték ügyében, a küldöttség már haza is tért. Nem jutott el a vezetékhez, nem végzett vizsgálatot, és hivatalos tárgyalásokat sem folytatott az ukrán kormánnyal, de így is megállapították, hogy a Barátság kőolajvezeték újraindítható.

„Erősödik egy másik párt, erre aktivitás a válasz" – Orbán országjárásán kérdeztük a kaposváriakat

„Ijesztő volt a nagy tömeg a tiszások felvonulásán" – mondták a kaposvári esemény résztvevői. Volt, aki arra panaszkodott, hogy a tiszások ordenárék az interneten, mások inkább attól tartanak, hogy Magyar Péter kivinné a fiaikat az ukrán frontra.

Zelenszkij: Ukrajnának már megvan a technológiája ahhoz, hogy megállítsák az olcsó iráni drónokat

Az ukrán elnök a brit parlamentben azt mondta, Ukrajnának kb. 1000 elfogórakétára van szüksége naponta, és ezt a mennyiséget le is tudják gyártani maguknak.

Kétmilliárd forintot kap Szentgotthárd, miután kiderült, hogy Mészáros Lőrinchez kerül a helyi termálhotel

A hotelhez szervesen kapcsolódó fürdőnek 1,8 milliárdos tartozása van, ezt a vissza nem térítendő támogatásból rendezik.

Magyar a színpadról jelentette be, hogy elfogadja az RTL meghívását a miniszterelnök-jelölti vitára, várja Orbánt is

Orbán ugyanezt nem jelentette be az országjárásán.

Orbán egy „tétova igennel" válaszolt Bayer Zsoltnak arra a kérdésre, hogy van még értelme Magyarországnak az EU-ban maradnia

Orbán arról is beszélt, hogy minek jönnének ide oroszok elcsalni a választásokat, ha azt a kibervilágban távolról is megtehetnénk? Szóval szerinte ez egy mese.

Tisza Péter lemondott, mégsem indul a választáson

Egy kamujelölttel kevesebb.

Drón- és rakétatámadás érte a bagdadi amerikai nagykövetséget

Egy hotelből is lángok csaptak fel az iraki fővárosban.

Az iráni háború miatt elhalasztják Trump és Hszi Csin-ping találkozóját

De Trump nagyon várja a találkozót a kínai elnökkel.

Lebombáztak egy drogrehabilitációs központot Kabulban, sok ember meghalt

A tálib kormány Pakisztánt tette felelőssé a légicsapásért.

Szerdától 700 forint fölött lesz a gázolaj nem védett ára

A 95-ös benziné 648 forint.

Trump azt mondja, azt csinál Kubával, amit csak akar

Szerinte „Kuba a végnapjait éli", a kormánya pedig közölte, Miguel Díaz-Canel elnöknek le kell mondania.

Március 18-ig kérhető a levélben szavazók névjegyzékbe vétele

Szerda délutánig lehet benyújtani a kérelmet személyesen, elektronikusan vagy postai úton.

Egy új tanulmány szerint a kannabisz mégsem segíthet a szorongáson és a depresszión

A kutatók ugyanis nem találtak erre bizonyítékot.

Evakuálás a halálzónából: lehet, ma van az a nap, amikor nem térsz vissza

10-15 km széles az a "kill zone" a frontvonalnál, ahol bármikor lecsaphatnak az FPV-k. Sokan mégsem hagynák el házaikat, és vannak, akik elkésnek a döntéssel. Ara, az evakuátor városát már lerombolták az oroszok, most ő az, aki életét kockáztatva menekíti az embereket. Riport Harkivon túlról, ahol nemcsak óriásplakátokon van háborús veszély.

Sean Penn az Oscar-gála helyett Ukrajnába ment, hogy Zelenszkijjel találkozzon

Pedig idén ő kapta a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat.

Csepelen már az örökkévalóságnak szól, hogy a kerülettel frissen ismerkedő fideszes jelölt letette a Lidl-bolt alapkövét

Nem Király Nóra Csepel parlamenti képviselője, de az ő nevét vésték az alapkőre.

Magyar az ukrán zászló kifeszítéséről: Egészen szánalmas módon lőtte lábon magát az orbáni hatalom

A Tisza Párt elnöke azt is állította, hogy a belső felméréseik az eddigi legnagyobb előnyüket mutatják a Fidesszel szemben.

Izrael megölte az iráni rezsim biztonsági vezetőjét

Ali Laridzsani az iszlám köztársaság legbefolyásosabb politikusainak egyike volt.

Miután Trump hiába kért segítséget a NATO-tagállamoktól a háborújához, közölte, hogy soha nem is volt szükségük segítségre

„Mivel ilyen Katonai Sikereket értünk el, többé nincs »szükségünk«, vagy igényünk a NATO-Országok segítségére – SOHA NEM IS VOLT!" – duzzog az amerikai elnök, miután kikosarazták.

Vizsgálóbizottság indul a sérült Barátság kőolajvezetékhez, de Magyarország és Szlovákia nem lesz ott

Az Európai Bizottság „az elfogulatlanság

