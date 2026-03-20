Orbán megpróbálta felpörgetni a kampányt, csak aztán a Fidesz gereblyére lépett és tökön rúgta magát

Ennek a hétnek papírforma és az ígéretek szerint körülbelül arról kellett volna szólnia, hogy Orbán Viktor évek óta először óriási tömegek előtt tart lelkesítő beszédeket városok főterein, és streetfighter módra áll minden kérdés elébe, mutatva, hogy félelemnek és fáradásnak nyoma sincs. Aztán futott egy olyan hetet a Fidesz, amikor napról napra jöttek a kellemetlen ügyek, szétestek kívül, szétestek belül, a fórumokból nem az lett, amit ígértek, és még azoknak is jutott meglepetés, akik kizárólag az M1 elemző-megmondó műsoraiból tájékozódnak.
A napokban két ügyben is megkapta a kormánypárt az Uno visszafordító kártyáját, két olyan dolog kezd rájuk égni, amellyel ők támadják az ellenfelüket. Ráadásul az egyik téma pont a háború, ami köré az egész kampányát szervezi a Fidesz négy(!) éve.
Nem, nem, nem jön ki sehogy a matek. Meglepő?
A szigorúan nem miniszterként, hanem fideszesként a Fidesznek kampányoló Lázárt ezek szerint minisztériumi dolgozók segíthetik. Meglepetés!
Orbán szerint marhaságot beszélt az az embere, aki hétről hétre kiáll, hogy elmagyarázza, „mit miért tesz a kormány”.
Ez a Fideszhez köthető, trollfarmot működtető, DPK-t szervező cég. Miközben a téren egy olyan biztonsági őrrel voltak telefonos kapcsolatban, aki korábban Orbán Viktort is védte.
A miniszterelnök 20 év után tartott újra kampánygyűlést Eger főterén. A helyi Fidesz jól szervezte meg az eseményt, de a választási győzelemhez többre lesz szükség. Orbán motiválta a sajátjait, de visszafogottabb stílusával már a bizonytalanoknak is próbálhatott üzenni.
Közzétesszük az MNB-től kiperelt több mint 500 oldalas tételes listát a székházfelújítás százmilliárdos költségeiről. Túlzott luxus vagy puritán elegancia? Segíts eldönteni!
És hány éves a kapitány?
A pártelnök nem tartotta viccesnek a történetet.
A Turisztikai Ügynökség úgy becsült tömeget, hogy a három nagy mobilcég közül az egyiktől biztosan nem kapta meg a cellainformációkat. De nem ez az egyetlen probléma azzal, hogy a kormánymédia hivatalos, egzakt adatokként tálalta az MTÜ számait.
A Fidesz a Tisza mintájára vidéki országjárásba kezdett. Kaposváron volt ingyenzászló, fáklya, már csak egy fehér ingbe bújt slankos miniszterelnök hiányzott nemzeti zászlóval a kezében.
Márki-Zay Péter egykori miniszterelnök-jelölt felidézte, hogy 2022-ben őt egy ugyanilyen kijelentés miatt „nyírta Orbán”.
Magyar Péter egyből rárepült a miniszter szavaira, ami nem csoda: Márki-Zay Péter négy éve egy hasonló kijelentés miatt elképesztő háborúpártizást kapott a nyakába.
Egy a tábor, egy a zászló jeligével villámgyorsan felzárkózott hozzá a teljes NER univerzum.
Több beszámoló is van a buszoztatásról, amihez a buszokat az érkezők szerint a Fidesz fizette.
A köztévének nyilatkozó elemző arról is beszélt: „ha már itt vagyunk a közmédiában, nem tartanám jónak, ha a Fidesz dicsérete után a Tisza dicséretét kellene éveken át hallgatnunk". Azért kapott Magyar kritikát is jócskán.
„Ha lesz tengerünk és hajónk, majd megfontoljuk” – mondta a miniszterelnök a brüsszeli uniós csúcs után.
A térfoglalós országjárásra induló Orbán azt mondta, hogy őt eddig is lehetett kérdezni. Megnéztük, ki kapott erre lehetőséget. Számos olyat találtunk, aki elfelejtette elárulni, hogy valójában fldeszes politikus.
Andrij Jermak az ukrán elnök régi szövetségese, a kormány operatív irányítója, a világpolitika egyik kulcsszereplője, a most folyó béketárgyalások résztvevője. Nagyon inog a széke.
A Fidesz frakcióvezetője szerint „a felfoghatatlan luxusköltések a Magyar Nemzeti Bank székházának felújításánál magyarázatra és büntetőjogi eljárásra szorulnak”.