Kémsztori és dubajozás

Belföld

Összeraktad ezt az egész tiszás kémsztorit Henryvel meg Gundalffal? Hát a filmekben nincs ilyen, mi meg ebben élünk! Titkos állami elitosztag akarta kicsinálni az ellenzéket, de egy tizenéves hekker nem tojt be, és a haverjával ellentervet szőtt. A kémeknek nem maradt más választásuk, mint kamusztorival nyomozókat uszítani rájuk, de egy rendőr inkább a lelkiismeretére hallgatott. 2026, magyarul beszélő, 3D, megtörtént események alapján.

Szabó Bence százados sztorija miatt már Dragomán György is rendszerváltó hangulatba került. Ügyvédje szerint Szabó nincs jó állapotban.

Érdemben senki nem cáfolta a kormányzati szervek részéről a Direkt36 anyagában írt vádakat – mondta Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt. A kampány utolsó időszakára megszaporodtak a titkosszolgálati hátterű akciók. A szakértőt a lehallgatásokról, az orosz befolyásról és az álhírekről is kérdeztük.

Gulyás Gergely szerint a kettős kémügy az igazi Watergate, derült ki a Kormányinfón. Tuzson Bence szerint Panyi Szabolcs önfeljelentést tett, és maga mesélte el a sztoriját, miközben a valóságban a kormánymédia tette közzé egy lehallgatott telefonbeszélgetését. Panyi cáfolta a kémvádakat és meglebegtette, hogy magyar kormányzati és magángépeken készpénzt és drágaköveket hozhattak Oroszországból. A MÚOSZ tiltakozik a Panyi elleni kémvádak miatt.

Magyar Péter azt állítja, a Pegazus-utód kémszoftvert küldték rájuk, ezt akarták feltárni az informatikusaik.

Összecsapott Hann Endre és Mráz Ágoston. Hann belengette, nem biztos, hogy folytatja április 12. után, és azzal vádolta Mrázt, hogy propagandista és etikai vétséget is elkövetett ellene. Mráz szerint a Nézőpont független, a Medián számai furcsák. Évtizedes sérelmeit is felhozta.

Magyar Péter szerint a Mi Hazánk hajlandó lesz még a választások előtt visszaléptetni több tucat jelöltjét a Fidesz javára. Szegeden visszalépett az MSZP-s Szabó Sándor. A Kutyapárt listavezetője egyik jelöltjüket se fogja megkérni arra, hogy lépjen vissza.

Soha olyan kevés egyéni jelölt nem volt még, amennyi az idei választáson lesz.

A szavazat ára című film azt állítja, hogy készpénzben 10-20 ezer forint most egy szavazat, főleg reggel szállítják le szervezetten a lefizetetteket. Akit nem tudnak, azt megfenyegetik. A Fidesz állítólag 500 ezer voksot remél a rendszertől, a polgármesterek a kulcsfigurák.

Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait. Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik. Csaknem kiürítették a V-Híd Vagyonkezelő Kft. számláját, az összeg Mészáros Lőrinc számlájára ment.

Külföld

Több sebből is vérzik Orbán szuverenista európai utópiája, de a nemzetközi szövetsége így is segíti a politikai céljait. A miniszterelnök csak ellenfeleitől sajnálja a külföldi hatalmak támogatását, ő maga kifejezetten büszke külföldi szövetségeseire. Lassan egy évtizede tervezi Brüsszel elfoglalását, és azt állítja, ez már csak egy-két év kérdése. Hiába erősödik azonban a populista jobboldal Európában, számos akadály tornyosul a teljes hatalomátvétel előtt – ezek egy része magukból a pártokból fakad.

Alekszandr Lukasenko Phenjanba repült, de Mar-a-Lagóba vágyik – és egyre nagyobb az esély, hogy el is juthat oda. A Lukasenko szívéhez vezető út trágárkodással és vodkaivással van kikövezve, állítja az amerikai elnök Belarusz-ügyi különmegbízottja. Valóban így lehet, hiszen John Coale-nak máris több száz politikai fogoly szabadon bocsátását sikerült elérnie. Ám a történetnek még nincs vége.

Trump szerint Irán „fél” beismerni, hogy tárgyal, Teherán tagadja, hogy bármilyen egyeztetés zajlana. Az amerikai elnök újabb 10 napos határidőt adott a Hormuzi-szoros megnyitására, miközben a kormányzat már azt vizsgálja, mit tenne az amerikai gazdasággal, ha 200 dollárra nőne az olaj hordónkénti ára. Oroszország drónokat küldhet Iránnak.