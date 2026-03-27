Kémsztori és dubajozás

Napindító hírlevelünkben összeszedtük a legfontosabb csütörtöki cikkeket, híreket.
Összeraktad ezt az egész tiszás kémsztorit Henryvel meg Gundalffal? Hát a filmekben nincs ilyen, mi meg ebben élünk! Titkos állami elitosztag akarta kicsinálni az ellenzéket, de egy tizenéves hekker nem tojt be, és a haverjával ellentervet szőtt. A kémeknek nem maradt más választásuk, mint kamusztorival nyomozókat uszítani rájuk, de egy rendőr inkább a lelkiismeretére hallgatott. 2026, magyarul beszélő, 3D, megtörtént események alapján.
Érdemben senki nem cáfolta a kormányzati szervek részéről a Direkt36 anyagában írt vádakat – mondta Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt. A kampány utolsó időszakára megszaporodtak a titkosszolgálati hátterű akciók. A szakértőt a lehallgatásokról, az orosz befolyásról és az álhírekről is kérdeztük.
Gulyás Gergely szerint a kettős kémügy az igazi Watergate, derült ki a Kormányinfón. Tuzson Bence szerint Panyi Szabolcs önfeljelentést tett, és maga mesélte el a sztoriját, miközben a valóságban a kormánymédia tette közzé egy lehallgatott telefonbeszélgetését. Panyi cáfolta a kémvádakat és meglebegtette, hogy magyar kormányzati és magángépeken készpénzt és drágaköveket hozhattak Oroszországból. A MÚOSZ tiltakozik a Panyi elleni kémvádak miatt.
Összecsapott Hann Endre és Mráz Ágoston. Hann belengette, nem biztos, hogy folytatja április 12. után, és azzal vádolta Mrázt, hogy propagandista és etikai vétséget is elkövetett ellene. Mráz szerint a Nézőpont független, a Medián számai furcsák. Évtizedes sérelmeit is felhozta.
Magyar Péter szerint a Mi Hazánk hajlandó lesz még a választások előtt visszaléptetni több tucat jelöltjét a Fidesz javára. Szegeden visszalépett az MSZP-s Szabó Sándor. A Kutyapárt listavezetője egyik jelöltjüket se fogja megkérni arra, hogy lépjen vissza.
A szavazat ára című film azt állítja, hogy készpénzben 10-20 ezer forint most egy szavazat, főleg reggel szállítják le szervezetten a lefizetetteket. Akit nem tudnak, azt megfenyegetik. A Fidesz állítólag 500 ezer voksot remél a rendszertől, a polgármesterek a kulcsfigurák.
Konténerekben hordják Dubajba a Matolcsy család vagyontárgyait. Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik. Csaknem kiürítették a V-Híd Vagyonkezelő Kft. számláját, az összeg Mészáros Lőrinc számlájára ment.
Hír volt még:
Több sebből is vérzik Orbán szuverenista európai utópiája, de a nemzetközi szövetsége így is segíti a politikai céljait. A miniszterelnök csak ellenfeleitől sajnálja a külföldi hatalmak támogatását, ő maga kifejezetten büszke külföldi szövetségeseire. Lassan egy évtizede tervezi Brüsszel elfoglalását, és azt állítja, ez már csak egy-két év kérdése. Hiába erősödik azonban a populista jobboldal Európában, számos akadály tornyosul a teljes hatalomátvétel előtt – ezek egy része magukból a pártokból fakad.
Alekszandr Lukasenko Phenjanba repült, de Mar-a-Lagóba vágyik – és egyre nagyobb az esély, hogy el is juthat oda. A Lukasenko szívéhez vezető út trágárkodással és vodkaivással van kikövezve, állítja az amerikai elnök Belarusz-ügyi különmegbízottja. Valóban így lehet, hiszen John Coale-nak máris több száz politikai fogoly szabadon bocsátását sikerült elérnie. Ám a történetnek még nincs vége.
Trump szerint Irán „fél” beismerni, hogy tárgyal, Teherán tagadja, hogy bármilyen egyeztetés zajlana. Az amerikai elnök újabb 10 napos határidőt adott a Hormuzi-szoros megnyitására, miközben a kormányzat már azt vizsgálja, mit tenne az amerikai gazdasággal, ha 200 dollárra nőne az olaj hordónkénti ára. Oroszország drónokat küldhet Iránnak.
Érdemben senki nem cáfolta a kormányzati szervek részéről a Direkt36 anyagában írt vádakat - mondta Buda Péter volt nemzetbiztonsági főtiszt. A kampány utolsó időszakára megszaporodtak a titkosszolgálati hátterű akciók. A nemzetbiztonsági szakértőt a lehallgatásokról, az orosz befolyásról és az álhírekről is kérdeztük.
A fizetések hamarabb utolérték Nyugat-Európát, mint a teljesítmény.
Rosszat.
Leginkább Matolcsy Ádám oldtimer sportautóit. A 444 értesülései szerint Matolcsy György is hónapok óta életvitelszerűen Dubajban tartózkodik.
Szabó az egyedüli ellenzéki politikus, aki a Fidesz 2010-es győzelme óta háromszor tudott vidéki választókerületben mandátumot szerezni.
Teljessé vált a választás előtti péntekre szervezett Hősök terei koncert névsora.
„Lehet, hogy lesz Fidesz és Mi Hazánk koalíció, még talán a DK is beszáll, de ez a koalíció ellenzékben lesz” – mondta Magyar Szentendrén.
Nem az első, de az eddigi leghosszabb halasztás.
Az újságíró éppen azt nyomozza, hogy a külügyminiszter az oroszoknak dolgozik-e és igaz-e az információ a készpénzzel és drágakövekkel teli magánrepülőkről.
Azt nem tudni melyik képviselő titkára, de a főnöke Kocsis Máté.
Titkos állami elitosztag akarta kicsinálni az ellenzéket, de egy tizenéves hekker nem tojt be, és a haverjával ellentervet szőtt. A kémeknek nem maradt más választásuk, mint kamusztorival nyomozókat uszítani rájuk, de egy rendőr inkább a lelkiismeretére hallgatott. 2026, magyarul beszélő, 3D, megtörtént események alapján.
Vitályos Eszter szerencsés kézzel választotta ki a kérdezőket, időből sem volt sok, ma nem kellett izzadnia a miniszternek.
Orbán közösségi médiás stábja trükkös fotópárokat készít napok óta annak bizonyítására, hogy Magyar rendezvényein alig vannak. Két tér is segít ennek eldöntésében.
Nyugati hírszerzési források szerint Moszkva fegyvereket, valamint élelmiszert és gyógyszert juttat Teheránba, a több ütemben zajló szállítási művelet előkészítését hamarosan befejezik.
Az ügyvéd nem számított rá, hogy ilyen gyorsan meggyanúsítják védencét.
A leggazdagabb magyarnak ma 3,4 milliárdos összeg landolt a magán számláján.
Ha az egy mandátumért induló jelöltek számát vesszük, akkor találunk egy választást, amikor még kisebb volt a verseny.
A Lukasenko szívéhez vezető út trágárkodással és vodkaivással van kikövezve, állítja az amerikai elnök Belarusz-ügyi különmegbízottja. Valóban így lehet, hiszen John Coale-nak máris több száz politikai fogoly szabadon bocsátását sikerült elérnie. Ám a történetnek még nincs vége.
„Íróként végignézve Szabó Bence százados videóját nehéz nem azt gondolni, hogy a legsötétebb politikai noir-kémregény-technothriller valóságban élünk.”
Az antiszemitizmus elleni zéró tolerancia vége: az országgyűlési képviselő a Vadhajtások arca mellett a narancskommandós influenszerrel együtt alázott egy Magyar Péter-bábut.
A szavazat ára című film azt állítja, hogy készpénzben 10-20 ezer forint most egy szavazat, főleg reggel szállítják le szervezetten a lefizetetteket. Akit nem tudnak, azt megfenyegetik. A Fidesz állítólag 500 ezer voksot remél a rendszertől, a polgármesterek a kulcsfigurák.
Ahelyett, hogy vizsgálatot indítanának a feltárt ügyekben.
Hann azzal vádolta Mrázt, hogy propagandista és etikai vétséget is elkövetett ellene. Mráz szerint a Nézőpont független, a Medián számai furcsák. Évtizedes sérelmeit is felhozta.
Irán a saját feltételeihez kötné a háború lezárását.
A Tisza Párt elnöke keleti hatalmakkal való kooperációról is beszélt az ügyben.
Az opciót Bedő Dávid, a Momentum frakcióvezetője vetette fel.
Orbán Viktor csak ellenfeleitől sajnálja a külföldi hatalmak támogatását, ő maga kifejezetten büszke külföldi szövetségeseire. Lassan egy évtizede tervezi Brüsszel elfoglalását, és azt állítja, ez már csak egy-két év kérdése. Hiába erősödik azonban a populista jobboldal Európában, számos akadály tornyosul a teljes hatalomátvétel előtt – ezek egy része magukból a pártokból fakad.
Ez már nem egyszerűen hazugság, hanem valami új kategória.