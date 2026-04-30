Tisza-kampány belülről, román összeomlás kívülről

reggel 4

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a szerdai nap legfontosabb híreivel, cikkeivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Hatvan éve nem nyert akkorát Európában ellenzékből egyetlen párt sem, mint 2026. április 12-én a Tisza. Mi kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessen? Tíz fejezetben a kampány belső történetéről.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

Korrupciós bűncselekménnyel gyanúsították meg Sára Botond főispánt egy olyan ügyben, aminek főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal. A bukott miniszterelnök levélben magyarázta a Fidesz tagjainak, hogy most nem nemzeti kormányzás jön. Egy fideszes képviselő annyira kiakadt Pócs János parlamentbe jutásán, hogy majdnem elsírta magát a jászberényi képviselő-testületben. Menczer Tamás a 444-nek: A lelkiismeretemben és a munkámban nem kívánok megújulni.

Sára Botond
Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az MCC bevételeinek 60-70 százaléka lóg a levegőben, miután a Richter és a Mol elhalasztotta az osztalékfizetést Magyar Péterék kérésére. A választás óta először megszólalt a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke, Lánczi Tamás szerint ha ők meg is szűnnek (ahogy azt Magyar tervezi), azok a folyamatok, amiket feltártak, nem fognak eltűnni. A Fidesz úgy maga ellen fordította a magyar tudományt, hogy a vereségük után hetek alatt dől össze az egész tákolmányuk.

Lánczi Tamás az MCC fesztiválján
Fotó: Kristóf Balázs/444

A vezetőség tehetett volna többet, miután 2022-ben felmerült a szexuális erőszak gyanúja egy hallgatóval szemben – derül ki az Magyar Képzőművészeti Egyetem számára készült belsős vizsgálatból. Miután az ügy 2025 novemberében kipattant, a vezetőség azzal hárított, hogy mivel büntetőeljárás indult, ők semmit nem tehettek az ártatlanság vélelme miatt. A tüntető hallgatóság hatására elindított belső vizsgálat alapján azonban bár minden jogszerű volt, igenis lett volna mozgásterük. A kancellár azt mondta, ha korábban szembesülnek a felháborodással, lehet, más döntéseket hoznak.

Fotó: BALINT SZENTGALLAY/NurPhoto via AFP

Hír volt még:

Podcast

„Az Orbán-rendszerben bőven van még bányászni való” – Újságírás és média eddig és ezután. A független média túlélte a NER-t, és komoly szerepe volt annak vereségében. De mi vár rá most? Hogy kellene a Fidesz politikusait kezelni? A Tisza a programjában új médiatörvényt, közmédiát és nemzeti sajtóalapot ígért – de nem biztos, hogy pont ezekre van szükség. Bodrogi Bea médiajogásszal és Nádori Péterrel, a Direkt36 operatív igazgatójával beszélgettünk minderről.

Forrás

Külföld

A szocdemek a szélsőjobbal összeállva lökték káoszba Romániát. A PSD az AUR-ral együtt nyújtott be bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen. A román posztkommunista utódpárt nagyon érzékeny gazdasági és politikai helyzetben kezdett politikai hazárdjátékba.

Fotó: IMAGO/Lucian Alecu/IMAGO/Lucian Alecu via Reuters Connect

Inkább nyugdíjba vonul a legmagasabb rangú amerikai diplomata Kijevből, annyira elege van Donald Trumpból. Az amerikai elnök arra utasította munkatársait, hogy készüljenek fel Irán elhúzódó blokádjára.

Fotó: MANDEL NGAN/AFP

Megugrottak a katonai kiadások Európában és Ázsiában, 16 éve nem költött ennyit fegyverkezésre a világ. Katonai eszközök nélkül rendezik meg a győzelem napi katonai parádét Moszkvában.

Moszkvai parádé egy korábbi győzelem napi ünnepségen
Fotó: ALEXANDER NEMENOV/AFP
reggel 4 napindító reggeli hírösszefoglaló reggeli hírlevél hírlevél 444 hírlevél reggel 4
Kapcsolódó cikkek

A Fidesz úgy maga ellen fordította a magyar tudományt, hogy a vereségük után hetek alatt dől össze az egész tákolmányuk

Rendszerváltó lázadásban a kutatók, az MTA új elnökkel folytatja, számíthatnak a tiszás kapcsolatok is.

Kolozsi Ádám
TUDOMÁNY

Menesztették a hivatalból a Magyar Pétert trágár szavakkal gyalázó piliscsabai jegyzőt

Juhász Andrea a választás estéjén, a Fidesz eredményvárója után borult meg a Népszava kamerája előtt, amikor elkezdte mondani: „Az a baj, hogy a kis buzi Magyar Péternek hittek a választók.”

Mészáros Juli
POLITIKA

Korrupciós bűncselekménnyel gyanúsították meg Sára Botond főispánt

Egy olyan ügyben gyanúsították meg, aminek főszereplői üzleti kapcsolatban álltak Orbán Áronnal.

Molnár Kristóf
bűnügy

Medián: Már a Fidesz-szavazók ötöde is alkalmas miniszterelnöknek látja Magyar Pétert

A Fidesz-szavazók 18 százaléka is a korrupciót jelölte meg az Orbán-kormány bukásának fő okaként.

Mészáros Juli
POLITIKA

A szocdemek a szélsőjobbal összeállva lökték káoszba Romániát

A PSD az AUR-ral együtt nyújtott be bizalmatlansági indítványt a Bolojan-kormány ellen. A román posztkommunista utódpárt nagyon érzékeny gazdasági és politikai helyzetben kezdett politikai hazárdjátékba.

Inkei Bence
külföld

Menczer Tamás a 444-nek: A lelkiismeretemben és a munkámban nem kívánok megújulni

A Fidesz kommunikációs igazgatója még nem tudja, hogy marad-e a posztján, és állítja, hogy be sem akart ülni a parlamentbe.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Belsős vizsgálat a Képzőművészetin: A vezetőség tehetett volna többet, miután 2022-ben felmerült a szexuális erőszak gyanúja egy hallgatóval szemben

Miután az ügy 2025 novemberében kipattant, a vezetőség azzal hárított, hogy mivel büntetőeljárás indult, ők semmit nem tehettek az ártatlanság vélelme miatt. A tüntető hallgatóság hatására elindított belső vizsgálat alapján azonban bár minden jogszerű volt, igenis lett volna mozgásterük. A kancellár azt mondta, ha korábban szembesülnek a felháborodással, lehet, más döntéseket hoznak.

Bódog Bálint
belföld

„Az Orbán-rendszerben bőven van még bányászni való” – Újságírás és média eddig és ezután

A független média túlélte a NER-t, és komoly szerepe volt annak vereségében. De mi vár rá most? Hogy kellene a Fidesz politikusait kezelni? A Tisza a programjában új médiatörvényt, közmédiát és nemzeti sajtóalapot ígért – de nem biztos, hogy pont ezekre van szükség. Bodrogi Bea médiajogásszal és Nádori Péterrel, a Direkt36 operatív igazgatójával beszélgettünk minderről.

Bede Márton
Média

Egy fideszes képviselő annyira kiakadt Pócs János parlamentbe jutásán, hogy majdnem elsírta magát a jászberényi képviselő-testületben

Hajnal-Nagy Gábor szerint Pócs óriási károkat okozott a saját közösségének, ezért megalázó, hogy beülhet a parlamentbe.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Magyar Péter: Haladéktalanul megszüntetjük a Szuverenitásvédelmi Sóhivatalt

A leendő miniszterelnök szerint „ezzel hatmilliárd forint közpénzt”.

Mészáros Juli
POLITIKA

Megszűnik a Demokratikus Koalíció a „jelenlegi működési formájában” – írja a párt sajtósa

A párt alkalmazottainak április 13-án felmondtak.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Inkább nyugdíjba vonul a legmagasabb rangú amerikai diplomata Kijevből, annyira elege van Trumpból

Az eleve feszült amerikai–ukrán viszony tovább feszülhet.

Kaufmann Balázs
külföld

Lánczi Tamás megszólalt

A Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke először fogalmazott meg nyilvános gondolatokat a Fidesz választási veresége óta.

Mészáros Juli
POLITIKA

Katonai eszközök nélkül rendezik meg a győzelem napi katonai parádét Moszkvában

A „jelenlegi műveleti helyzet” miatt (értsd: Ukrajna).

Takács Lili
külföld

Orbán: Liberális kormányzás és nemzeti ellenzék az új felállás

A bukott miniszterelnök levélben magyarázza a Fidesz tagjainak, hogy most nem nemzeti kormányzás jön.

Herczeg Márk
parlament

A kiskereskedelmi adó miatt perel, az üzemanyagár-szabályok miatt kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben az Európai Bizottság

Nem oké a Bizottság szerint, hogy a külföldiek jelenleg drágábban tankolhatnak, mint a magyarok.

Kaufmann Balázs
POLITIKA

Megugrottak a katonai kiadások Európában és Ázsiában, 16 éve nem költött ennyit fegyverkezésre a világ

Egy friss jelentés szerint a világ egyre kevésbé érzi magát biztonságban, és ezt a katonai kiadások növelésével próbálja ellensúlyozni.

Benics Márk
külföld

Komolyan megrogyna a NER káderképzője, ha nem kapná meg az osztalékokat a Moltól és a Richtertől

Bevételeinek 60-70 százaléka lóg a levegőben, miután a Richter és a Mol elhalasztotta az osztalékfizetést Magyar Péterék kérésére.

Székely Sarolta
gazdaság

Trump arra utasította munkatársait, hogy készüljenek fel Irán elhúzódó blokádjára

A blokád folytatása továbbra is magasan tartja az olaj és ezáltal az üzemanyagok árát.

Kaufmann Balázs
külföld

Magyar Péter találkozott von der Leyennel, aztán bejelentette, hogy május 25-én már miniszterelnökként tér vissza Brüsszelbe megkötni az EU-s pénzekről szóló megállapodást

A leendő kormányfő szerint az Európai Unió nem támaszt olyan feltételeket, amelyek ellentétesek lennének hazánk érdekeivel.

Haszán Zoltán
POLITIKA

Átforgatták a földet – a Tisza kampányának belső története tíz fejezetben

Hatvan éve nem nyert akkorát Európában ellenzékből egyetlen párt sem, mint 2026. április 12-én a Tisza. Mi kellett ahhoz, hogy ez megtörténhessen?

Bábel Vilmos
POLITIKA