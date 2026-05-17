Nemcsak a politikusoknak, a Fidesz kultúrharcos ikonjainak is új időszak jön

Hivatalosan is vége van a Fidesz 16 éven át tartó regnálásának. Mostantól nemcsak a leköszönt kormánypárt politikusaiból és megmondóembereiből kapunk kevesebbet, hanem a Fidesz által tudatosan kiépített kulturális elit oszlopos tagjaiból is. A teljesség igénye nélkül emlékbe összeszedtük egy csokorba az exrendszer legkedvesebb alkotóit.
Szőke Gábor Miklós szobrász először a Fradi-stadion előtt golyómarkoló fémsassal dobta be magát a köztudatba. A NER kedvenc plasztikusa nemsemmi megrendeléseket kapott az évek során. A közpénzszivattyú 2017-es vizes világbajnokságra hét óriási köztéri faszobrot készített (ebből egy kísértetiesen hasonlított egy másik, már létező alkotásra), az MNB 667 millióért rendelt tőle 3 művet, a Postapalota csodaszarvasa és suhanó aranyvonata pedig 326,5 millióba fájt. Neki köszönhetjük a Semjén-féle vadászati világkiállítás 10 tonnás agancskapuját, gazdagabb lett miatta a Honvédelmi Minisztérium 4 turulszoborral, ezeket a művész 90 millióból tudta kihozni.
A párját ritkító gigamegbízásokról Szőke azt nyilatkozta a HVG-nek: „a műalkotásoknak van ára, amit nem kell szégyellni”.
Többször is írtunk tavaly Vészabó Noémi festőről, akit a Munkácsy-díj botrányhőseként ismerhet a nyilvánosság. Vészabó képei egy vattacukros stand tövében pingáló vásári árus színvonalát simán hozza, 2025-ben mégis megkapta a magyar művészeti élet egyik legrangosabb kinevezését. Nem meglepő, hogy a festőnő a kinevezés előtt nem is szerepelt a szakmai szervezetek által előterjesztett művészek között. Mi több, számos zsűritag kifejezetten tiltakozott a szemet szúróan pocsék artist kitüntetése ellen, majd díjazása miatt a teljes Munkácsy-bizottság lemondott.
Vészabó politikai beágyazottságára rövidesen fényt derített a hazai sajtó: az alkotó több körben Schmidt Máriával pózolt fotókon, 2021-ben a 24.hu videózta le, ahogy akkori férjével, Dézsy Zoltán filmessel visz egy becsomagolt festményt Kötcsén. A lap kérdésére Vészabó azt mondta, hogy „miniszterelnök úrnak egy festményt hoztam, festőművész vagyok". Hankó Balázs kulturális miniszter újra és újra bevédte Vészabót, államtitkára, Zsigó Róbert azt is elárulta, 2018 óta minden évben előterjesztették Munkácsy-díjra a giccsfestőt. Később kiderült, hogy a Hankó édesapja által felügyelt kiadó évek óta patronálta Noémit. Ha csak egy képet emelhetnék ki Vészabótól, ennek a csillogó szemű, fénylő ajkú úriembernek a portréja lenne az:
Folytassuk is a sort Dézsy Zoltán Balázs Béla-díjas rendezővel, az Elment az öszöd megálmodójával. Az 5 milliós állami támogatásból készült, Gyurcsány Ferenc börtönben töltött napjairól szóló filmet aznap mutatták be, amikor a 444 elindult. Dézsy mostanában is felbukkant a hírekben, ő volt a főszerkesztője annak az objectiv.hu oldalnak, ahol Magyar Péter szerint az őt lejárató hangfelvételeket akarták sorra kihozni. Dézsy Hadházy mintájára kísérletezett hídfoglalással is, április 17-én 4 napra stoppolta le az Erzsébet hidat egy „tízezreket megmozgató tömegdemonstráció” miatt. Az akció jelmondata „Visszaszerezzük Erzsébetet!” volt, célja valószínűleg annyiban merült ki, hogy Hadházy Ákos és ellenzéki szabadcsapatai addig se lehetnek ott. Az elmúlt 16 év mozgóképes nyertese azonban közel sem Vészabó exférje, hanem a történelmi ihletésű szirupfilmek nagyágyúja: Rákay Philip.
