Jobbos valóságtagadás, fidesztelenített önéletrajz

Jön a kegyelmi dosszié, átalakítják a végrehajtást, mennek a vármegyék és meglesz a módja Sulyok eltávolításának is – Magyar Péter megtartotta a Tisza-kormány második ülése utáni sajtótájékoztatóját. Kinevezték a közigazgatási államtitkárokat, május 19-ével lépnek hivatalba.
A magyar választási eredmény hatására javult meg egy csapásra a Druzsba vagy tényleg ennyi ideig tartott megjavítani az orosz pusztítást? Ukrán energetikai szakértőket kérdeztünk arról, mi történt valójában, és hogy tényleg soknak számított-e a három hónapos javítási időszak.
Sajtóklub-szemle: Huth Gergely arról beszélt, hogy mindig röhögtek a libernyákokon, hogy 16 évet lehúztak valóságtagadásban, de most ő van abban. Néző László nem bánja, hogy nem mondják meg felülről, mit csináljanak, de 16 év alatt elfelejtették, ezt hogyan kell csinálni. Bayer Zsolt pedig azt mondta, hogy minden túlzás nélkül olyan a helyzet, mint 1919-ben.
Nagy Ervin és Molnár Áron egyszerre posztolta ki Mága Zoltán NKA-s pályázatát, amiben a prímás a választások sikeréért kért félmilliárdot Hankó Balázstól. Ezt a támogatási célt egy szintén kiszivárgott levél szerint a kulturális és innovációs miniszter jóváhagyta.
A modellváltó egyetemek nem kerülnének vissza az államhoz, de a KEKVA-s rendszert már Merkely Béla ,a Magyar Rektori Konferencia (MRK) elnöke is átalakítaná. A Semmelweisen rektoroskodó Merkely szerint Hankó Balázs remek gyógyszerész, csak az a baj, hogy megkapta a kultúrát, amihez nem ért. A 444-nek arról beszélt, hogy az egyetemi kuratóriumok túlpolitizáltak és túlterjeszkedtek, ő az osztrák modellre térne át.
Új idők új CV-jei: Répássy exállamtitkár olyan szakmai önéletrajzzal néz a jövőbe, amelyből kimaradt az a szó, hogy Fidesz. Répássy exállamtitkár, aki valójában mindig is ügyvéd volt, valószínűleg a civil életre próbál felkészülni a kicsit egyoldalúra sikeredett szakmai önéletrajzával, amely alapján immár nem túl büszke az elmúlt 16 év egynémely intézkedésére.
Havasi Bertalan feljelentette Magyar Pétert, mert szerinte a miniszterelnök visszaélt hivatali helyzetével, amikor a Készenléti Rendőrséggel akarta kivezettetni a minisztérium épületéből. Egy egykori államtitkár azt is mondta, hogy felmentési pénzét nem ajánlja fel a kárpátaljai gyerekeknek, sem senki másnak.
Hír volt még:
Érdemi viták helyett bűnbakképzés, ellenségképgyártás, hangulatkeltés. Az Orbán-rendszer kommunikációjáról adatelemzéssel is kimutatható, hogyan tért el a demokratikus normáktól. Hogy tudta föltörni a független sajtó a legyőzhetetlennek hitt propagandát? Sik Domonkos szociológus az RC2S2 kutatásáról.
Borízű hang #270: „Halvány őszi zuhanyrózsa” – revarázstalanítás a járadékvadászati világkiállításon [rövid verzió]
Jannik Sinner első teniszezőként teljesítette a tökéletes tavaszi szezont. Bár nem indult jól az éve, az olasz játékos márciustól megállíthatatlanul játszott. Öt Masters-tornát nyert egymás után, hazai versenyén pedig több rekordot is megdöntött. A Roland Garrosra toronymagas esélyesként érkezik.
A telexes Fábián Tamás elevenítette fel Bódis Andrásék cikksorozatát, amire aztán a civilek elleni hadjáratot és a sorosozást építette az Orbán-rendszer.
Ki épített stadiont Azahriahnak? Ne támogasson az állam semmit! De Gómezt és Mágát semmiképpen. Versenyképes sonkákat! Lázár János megalázása. Mikor mehetünk a Karmelitába? A túlértékelt zuhanyrózsa.
A vírus a Kongói Demokratikus Köztársaság határain túlra is elterjedt, két megerősített esetet jelentettek a szomszédos Ugandában.
A katolikus egyházfő első enciklikájának bemutatójára egy AI-vállalat alapítóját is meghívták.
A független szerkesztőségek csoportja –a 444 részvételével – munkaanyagot készített a médiaszabályozás lehetséges kereteiről. Átláthatóság, számonkérhetőség, takarékos és független közmédia, 1+1+1 százalék.
Hankó Balázs remek gyógyszerész, csak az a baj, hogy megkapta a kultúrát, amihez nem ért - mondta a 444-nek a Semmelweis rektora saját korábbi helyetteséről. Szerinte az egyetemi kuratóriumok túlpolitizáltak és túlterjeszkedtek, ő az osztrák modellre térne át.
A szülészetért mindig harcolnak a polgármesterek, de Velkey György János szerint a rendszer fenntarthatatlan. Személyes kudarcának tartja, hogy a gyermekegészségügy nem lett prioritás az Orbán-kormány alatt.
