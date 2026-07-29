Proseccohajók az eltűnő folyó medrében

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Ami talán most a legfontosabb, hogy ismét jön a súlyos hőség, az országos tisztifőorvos tegnap harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő kedd éjfélig. A hőséget kíséri az aszály is, és szomorú negatív rekord született kedden, délelőtt 28 centis volt a Duna Budapestnél, és még mindig apadóban van, emiatt már a paksi atomerőmű teljesítményét is csökkentik. Ennél sokkal kevésbé komoly probléma, de az alacsony vízállás miatt leállt a gödi komp is.
Szerda reggel arról az északi-pesti fideszes „civil” szervezetről írtunk, amely egyházi kiadványok sokszorosítására kaptak pénzt az államtól, végül valahogy fideszes kampánylapokat adtak ki a választások előtt.
Volt tegnap parlament, megszavazták a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényt, elhárultak az akadályok az elől, hogy uniós forrásból új HÉV-eket és InterCity-kocsikat szerezzenek be, de a nap legemlékezetesebb pillanata alighanem így is Hegedűs Zsolt indulatos beszéde lett, amivel Takács Péter felszólalására reagált. Emellett pedig volt vita az ügynökakták megnyitásának kérdéséről is.
Hír volt még itthonról, hogy:
Kedden részletesen foglalkoztunk a proseccohajók jelenségével: a korlátlan alkoholos sétahajózás rövid időn belül lett Budapest turizmusának egyik kiemelt színtere, de bőven vannak ellenzői is, és hiába a sok vita, Karácsonyék egyelőre nem jöttek elő a megoldással.
Részletesen írtunk arról, hogy jelentős átalakulás zajlik éppen a lengyel jobboldalon, és Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök távozása még nehezebb helyzetbe hozhatja a válságban lévő PiS-t. Az országhoz kapcsolódó hír volt még, hogy Varsó visszautasította Putyin Ukrajna felosztásáról szóló állítását, valamint hogy Lech Wałęsa üzent Magyar Péternek. És hír volt még, hogy:
A képviselő szerint lopással vádolták a tiszás padsorokban, korábban a testalkatára tettek megjegyzést. Hegedűs miniszter válaszolt.
Vitézy Dávid közlekedési miniszter posztolt erről azután, hogy a parlament döntött kedden az országos közlekedésszervező és gördülőállomány-kezelő társaság létrehozásáról.
A lengyel politika legendás alakja szerint három hónapon belül börtönbe kellene kerülniük azoknak, akik bűnöket követtek el a magyar nemzet ellen.
A hőhullám tovább ronthat a helyzeten, Gironde megyében ezreket evakuáltak egyetlen éjszaka alatt.
A döntésben az ultrakonzervatív PiS két egykori politikusa is részt vett.
A gödi part közelében előkerült a mélyből egy mederborda, vészkotrással próbálkoznak.
Az átkelő hivatalosan a kereskedelmet és a turizmust élénkítené, egy ukrán kutatócsoport szerint azonban főként az észak-koreai katonák Oroszországba szállítását könnyítheti meg.
Kedd délután a Tudományos és Technológiai Minisztérium államtitkárai bemutatták az ELTE TK munkatársainak az új kutatóhálózati működés terveit.
Hajnali 3 óra óta többször is megdőlt a rekord. Nemcsak az aszály és a kánikula felelős ezért, hanem az emberi beavatkozás is.
Mínusz 106 centinél tart a folyó Paksnál.
Ukrán oknyomozók szerint Oleg Leonov néven él Oroszországban. Vagyonának jelentős része családtagjai és élettársa nevén van.
Az NVVH létrehozása a Tisza Párt egyik fő kampányígérete volt.
Az amerikai delegáció így tiltakozott amiatt, hogy Franciaország ENSZ-képviselete közölte: az Egyesült Államok már nem tekinthető az emberi jogok élharcosának.
A volt fideszes polgármester az ügyészség szerint 150 millió forintot kapott a parkfenntartási biznisz vesztegetési pénzeiből.
A lengyel külügy szerint az orosz elnök hamis állításokkal próbálja megosztani Ukrajnát és szövetségeseit.
Még utoljára rekordot döntöttek.
Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök távozása még nehezebb helyzetbe hozhatja a válságban lévő PiS-t. A lengyel pártrendszer előtt átrendeződések állnak, Jarosław Kaczyński most fizeti az árát annak, hogy úgy irányította a PiS-t, ahogy szövetségese, Orbán Viktor a Fideszt.
Az egészségügyi minisztert Takács Péter hozta ki a sodrából. Videón a vita.
És a következő napokban területi átlagban említésre méltó mennyiségű csapadék nem várható sem a Duna alpesi vízgyűjtőterületein, sem a Tisza vízgyűjtőjén.
Részegen pisilő turisták, taxishiénák és üvegszilánkok: tényleg olyan súlyos probléma 70 perc hajókázás, vagy csak Újlipótvárosban fújják fel az ügyet? A Vigadóhoz raknák át a hajókat, Karácsonyék egyelőre nem jöttek elő a megoldással.
Kikértük az északi-pesti fideszes „civil” szervezet pályázatát, hogy éppen a kampányban valóban fideszes propaganda terjesztésére kértek-e pénzt. Majdnem.
Az 1990-es parlament még ügynököktől hemzsegett, a mai, tiszás többségű törvényhozás törvénnyel nyitná meg az ügynökaktákat, digitális formában arra kereshetnénk rá, amire csak akarunk. A törvénytervezetről vitázott a parlament.