Proseccohajók az eltűnő folyó medrében

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Ami talán most a legfontosabb, hogy ismét jön a súlyos hőség, az országos tisztifőorvos tegnap harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő kedd éjfélig. A hőséget kíséri az aszály is, és szomorú negatív rekord született kedden, délelőtt 28 centis volt a Duna Budapestnél, és még mindig apadóban van, emiatt már a paksi atomerőmű teljesítményét is csökkentik. Ennél sokkal kevésbé komoly probléma, de az alacsony vízállás miatt leállt a gödi komp is.

Az élet itthon

Fotó: Kristóf Balázs/444

Szerda reggel arról az északi-pesti fideszes „civil” szervezetről írtunk, amely egyházi kiadványok sokszorosítására kaptak pénzt az államtól, végül valahogy fideszes kampánylapokat adtak ki a választások előtt.

Volt tegnap parlament, megszavazták a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényt, elhárultak az akadályok az elől, hogy uniós forrásból új HÉV-eket és InterCity-kocsikat szerezzenek be, de a nap legemlékezetesebb pillanata alighanem így is Hegedűs Zsolt indulatos beszéde lett, amivel Takács Péter felszólalására reagált. Emellett pedig volt vita az ügynökakták megnyitásának kérdéséről is.

Hír volt még itthonról, hogy:

  • Bús Balázst is meggyanúsította az ügyészség az óbudai korrupciós ügyben,
  • kiderült, hogy 18,2 milliárd forintnyi közpénzből hirdette a választás előtt az utolsó „nemzeti” „petíciót” a Fidesz-kormány,
  • a Qubit pedig arról írt, hogy a kutatóhálózat 18 intézete az MTA alatt, sajátos jogállású jogi személyként működik majd tovább.

Kedden részletesen foglalkoztunk a proseccohajók jelenségével: a korlátlan alkoholos sétahajózás rövid időn belül lett Budapest turizmusának egyik kiemelt színtere, de bőven vannak ellenzői is, és hiába a sok vita, Karácsonyék egyelőre nem jöttek elő a megoldással.

Világ

Fotó: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborc/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Részletesen írtunk arról, hogy jelentős átalakulás zajlik éppen a lengyel jobboldalon, és Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök távozása még nehezebb helyzetbe hozhatja a válságban lévő PiS-t. Az országhoz kapcsolódó hír volt még, hogy Varsó visszautasította Putyin Ukrajna felosztásáról szóló állítását, valamint hogy Lech Wałęsa üzent Magyar Péternek. És hír volt még, hogy:

  • megtalálták a 2014-ben elkergetett ukrán elnököt, álnéven tengeti az életét Szocsiban,
  • elkészült az első közúti határátkelő Oroszország és Észak-Korea között, katonai utánpótlási útvonal lehet belőle,
  • Bordeaux közelébe értek a lángok, Macron elnök szerint a második világháború óta nem voltak ilyen súlyos erdőtüzek Franciaországban,
  • kivonult az amerikai delegáció az ENSZ Biztonsági Tanácsának üléséről a francia felszólalás alatt,
  • és hogy Lengyelországban alkotmányellenesnek nyilvánították az azonos neműek házasságának anyakönyvezését lehetővé tevő rendeletet.
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