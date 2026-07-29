Proseccohajók az eltűnő folyó medrében

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevele, benne az elmúlt nap legfontosabb-érdekesebb híreivel. Ami talán most a legfontosabb, hogy ismét jön a súlyos hőség, az országos tisztifőorvos tegnap harmadfokú hőségriasztást rendelt el csütörtöktől jövő kedd éjfélig. A hőséget kíséri az aszály is, és szomorú negatív rekord született kedden, délelőtt 28 centis volt a Duna Budapestnél, és még mindig apadóban van, emiatt már a paksi atomerőmű teljesítményét is csökkentik. Ennél sokkal kevésbé komoly probléma, de az alacsony vízállás miatt leállt a gödi komp is.

Az élet itthon

Fotó: Kristóf Balázs/444

Szerda reggel arról az északi-pesti fideszes „civil” szervezetről írtunk, amely egyházi kiadványok sokszorosítására kaptak pénzt az államtól, végül valahogy fideszes kampánylapokat adtak ki a választások előtt.

Volt tegnap parlament, megszavazták a Vagyonvisszaszerzési Hivatal felállításáról szóló törvényt, elhárultak az akadályok az elől, hogy uniós forrásból új HÉV-eket és InterCity-kocsikat szerezzenek be, de a nap legemlékezetesebb pillanata alighanem így is Hegedűs Zsolt indulatos beszéde lett, amivel Takács Péter felszólalására reagált. Emellett pedig volt vita az ügynökakták megnyitásának kérdéséről is.

Hír volt még itthonról, hogy:

Bús Balázst is meggyanúsította az ügyészség az óbudai korrupciós ügyben,

kiderült, hogy 18,2 milliárd forintnyi közpénzből hirdette a választás előtt az utolsó „nemzeti” „petíciót” a Fidesz-kormány,

a Qubit pedig arról írt, hogy a kutatóhálózat 18 intézete az MTA alatt, sajátos jogállású jogi személyként működik majd tovább.

Kedden részletesen foglalkoztunk a proseccohajók jelenségével: a korlátlan alkoholos sétahajózás rövid időn belül lett Budapest turizmusának egyik kiemelt színtere, de bőven vannak ellenzői is, és hiába a sok vita, Karácsonyék egyelőre nem jöttek elő a megoldással.

Világ

Fotó: Slawomir Kaminski/Agencja Wyborc/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Részletesen írtunk arról, hogy jelentős átalakulás zajlik éppen a lengyel jobboldalon, és Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök távozása még nehezebb helyzetbe hozhatja a válságban lévő PiS-t. Az országhoz kapcsolódó hír volt még, hogy Varsó visszautasította Putyin Ukrajna felosztásáról szóló állítását, valamint hogy Lech Wałęsa üzent Magyar Péternek. És hír volt még, hogy: