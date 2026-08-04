Visszatérő híradók, újabb melegrekordok

Jó reggelt! Ez itt a 444 napindító hírlevele a hétvége legfontosabb cikkeivel, híreivel. Vannak más hírleveleink is, ezekre itt lehet feliratkozni.

Belföld

Végrehajtás, büntetőfeljelentés és három év kellett hozzá, de végül kiderült, hogy Szijjártó Péter mégsem volt olyan nagy barátja a sajtószabadságnak. Pedig a Fidesz külügyminisztere szeretett lódítani azzal, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint Nyugaton.

Reggel új negatív vízállásrekordot mértek Paksnál, vasárnap pedig megdőlt a fővárosi melegrekord. Forsthoffer Ágnes egyeztetni hívta a kormányt, és a pártokat, mire Bóka János Fidesz-frakcióvezető illegális lakásfoglalónak nevezte a Sándor-palota átmeneti lakóját. A MAVIR adatai szerint a magyar cégek és lakosok tényleg visszafogták az áramfogyasztásukat, de a döntő ez a hét lesz. Magyar Péter felszólította Mészáros Lőrincet, hogy tekerje le az egyik gyárát.

Minden egyéb hőséggel kapcsolatos hírünk – beleértve Magyar Péter sajtótájékoztatóját – az egész napos élő adásunkból olvasható vissza.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Tények helyett TV2 Híradó néven indul újra a TV2 híradója, a Mandiner felfüggeszti a hetilap kiadását, az M1 Híradója pedig azzal a Borsa Miklóssal indul újra, aki onnan való távozása után elismerte, hogy korábban hazudott. Feledy Botond lett a Magyar Külügyi Intézet vezetője, Rácz András pedig a helyettese. Budai Gyula lemondott a mandátumáról, Habony Árpád pedig emigrált.

Hankó Balázs: Nem próbálok elszökni, nem akadályozom a hatóságok munkáját, és együttműködöm velük. Nagy Ervin verssel reagált Hankóra.

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Külföld

Sok jel utal arra, hogy a ceutai válság nem egészen az volt, aminek elsőre látszott. Volt, aki szerint a marokkói rendőrök azt kiabálták nekik: „Most fussatok, rohanjatok Spanyolországba!” Úgy tűnik, mintha a spanyol exklávékba irányuló migráció pont akkor növekedne, amikor a marokkói vezetés fel akarná hívni a figyelmet a jószomszédi viszony fontosságára. Vagy épp arra, hogy Spanyolországnak nem kellene túlságosan közel kerülni Algériához.

Fotó: MARCOS MORENO/Anadolu via AFP

Ekkorát még egyszer sem hallgattak az oroszok, ha tábornokok ellen követtek el merényleteket. A szombat esti moszkvai étteremrobbantás célpontja nagy valószínűséggel Alekszandr Csajko vezérezredes volt, akiről azóta sem tudni, hogy sértetlen-e, vagy sem. A lánya szinte biztosan megsebesült. A történteket terrortámadásként kezelik.

Mélyen orosz területen csaptak le az ukránok az éjjel.

Még jobban szorul a hurok Infantino nyaka körül, az FA megvonta tőle a támogatását, már a választás előtt kirúghatják.

Podcast

Borízű hang #281: 444-es rendszerváltás, filippínók szmokingban, Schicklgruberék, Antonescu-washing – csapatjuk, mint külügyes a VIP-váróban [rövid verzió].

Grafika: Kiss Bence / 444

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