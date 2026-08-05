Cenzúratörténelem és home office-stratégiák

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Újabb nap, újabb fővárosi melegrekord dőlt meg, miközben egy hangyányit emelkedni kezdett a Duna vízszintje Budapestnél (így néz ez ki most), de Pakson is. A fővárosban mellesleg szabad locsolni, nincs semmiféle vízkorlátozás. „A válaszlevél bizonyára nem jutott el Miniszterelnök úrhoz” – Mészáros Lőrinc cégcsoportja reagált Magyar Péter áramspórolásos kritikájára.
Energiát spórol a home office, vagy csak máshol fogy az áram? A Telekom kéthetes otthoni munkavégzést rendel el, míg a Mol-toronyba továbbra is be kell járni. Ennél valamivel rugalmasabb a Richter és az OTP. Milyen a hatékony munkaszervezés az energiaválság idején? Mikor generálunk többletenergiát a jószándék ellenére és hány háztartásban van egyáltalán légkondi?
Az energiaválság hozta el az ellenzéki Fidesz eddigi legaktívabb kormányellenes kampányát: 1983-ban még ment! A „Tisza-nyalonc” Majkának szabad! „Klíma megy, hűtő megy!” A fideszes politikusok és influenszerek aktívabbak, mint a választás óta bármikor.
Máris visszavonták Hajdú Gábor és Borsa Miklós megbízatását, egyikük sem lesz az M1 Híradó munkatársa. Ez önmagában nem volna rossz hír, az viszont már sokkal inkább, hogy egyelőre úgy néz ki a helyzet, hogy mindez Magyar Péter kérésére történt. Stohl Luca az ATV-ből a közmédiába megy, az RTL híradója pedig beszólt a Tények utáni TV2-nek: A lényeg az, hogy nekünk továbbra is a tények a legfontosabbak.
A Magyar Rádió kedd este bemutatja a 12 éve kicenzúrázott hangjátékot, ami a Szily László könyvéből készült. Laci most megírta, hogy is volt az eset.
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Ukrajna nemcsak egy orosz online kereskedőcéget támad, hanem a hadigazdaság egyik tartóoszlopát is. A Wildberries raktáráruházai elleni csapások már eddig is sok milliárdos kárt okoztak – és folytatódnak. Vevői oldalon ott a csomag, ami már nem fut be, a kereskedői oldalon pedig a kár, amit senki sem térít meg.
Valerij Zaluzsnij szerint Ukrajna soha nem lesz a NATO tagja, az egykori ukrán főparancsnok szerint az orosz hadsereg magasabb fejlettségi szinten áll, mint az észak-atlanti szövetség. Török teherhajót lőhettek ki az ukránok Novorosszijszknál. Saját bajtársaira és civilekre nyitott tüzet egy orosz katona a megszállt Krím-félszigeten.
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A lánc 1995-ben jelent meg hazánkban, és ez idő szerint 200 boltja van.
A választási kampányban adták át nagy csinnadrattával Sátoraljaújhelyen.
Az ukrán fegyveres erők egykori főparancsnoka szerint az orosz hadsereg sokkal magasabb fejlettségi szinten áll, mint a NATO.
Adorján Ferenc független nukleáris biztonsági szakértő szerint a Duna alacsony vízállásának nincs hatása az erőmű biztonságára. A három, már leállított blokk újraindítása viszont napokig is eltarthat.
Volt olyan terület, amelyet hektáronként 150 millió forintért vették meg a tulajdonosoktól.
A TV2 Tények Pluszban is dolgozott korábban.
A luxus sokszor fontosabb volt, mint a hasznosság.
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Helyenként akár 50 métert is lehet befelé sétálni bokáig érő vízben. Képek a megváltozó Balatonról.
Nem lett köztévés kinevezett két olyan újságíró, akik részt vettek az orbáni hazugságpropagandában, egyikük Mészáros Lőrincnek is dolgozott a legutolsó időkig. Ez jó. Mindez úgy néz ki, hogy Magyar Péter kérésére történt. Ez rossz.
Odaszúrtak az RTL Híradó műsorvezetői a konkurenciának, miközben a TV2 a „Tények” beszántása után hetekkel újraindította hírszolgáltatását.
Ismét Újpest nyerte el a címet.
10 százalékkal alacsonyabb energiafelhasználással fog működni a Kall Ingredients, és ez még nem is minden.
A Telekom kéthetes otthoni munkavégzést rendel el, míg a Mol-toronyba továbbra is be kell járni. Ennél valamivel rugalmasabb a Richter és az OTP. Milyen a hatékony munkaszervezés az energiaválság idején? Mikor generálunk többletenergiát a jószándék ellenére és hány háztartásban van egyáltalán légkondi?
A mianmari katonai junta által bebörtönzött Nobel-békedíjas politikus két és fél év után adhatott életjelet.
Négy embert ölt meg, tettének oka ismeretlen.
A Lánchídnál is előbukkant a meder.
1983-ban még ment! A „Tisza-nyalonc” Majkának szabad! „Klíma megy, hűtő megy!” A fideszes politikusok és influenszerek aktívabbak, mint a választás óta bármikor.
Mérgesek a benzinárak miatt, ezért gazdaságpolitikai kérdésekben hitelesebbnek látják most már a demokratákat.
A leminősített Opusból a kereskedés első perceiben kétszer annyi cserélt gazdát, mint az elmúlt harminc napban. Az MBH-részvények forgalma két nagy üzlettel csaknem harmincszorosa az átlagosnak.
Az apadó folyó minden korábbinál nagyobb területet hagyott szárazon a kisoroszi Szigetcsúcsnál és a Nagymarosi-zátonyon. Drónfelvételeken mutatjuk meg a helyzetet.
Hétvégére várható egy láthatóbb emelkedés.
482 oldalas dokumentumot adott át a Magyar Távirati Iroda néhány munkatársa a közmédia kinevezett vezetőinek.
A megújuló közmédia hírszolgáltatásának ugyanis vissza kell állítania a társadalom bizalmát.
A vidékfejlesztési minisztérium és a budapesti kormányhivatal tiltásról szóló posztjai okozták a félreértést. Kedden délután a tárca elismerte a hibát és elnézést is kért.
A találkozón a tagállamok ugyanakkor elismerték Spanyolország gyors és hatékony fellépését a válság kezelésében. Magyarországot Pósfai Gábor belügyminiszter képviselte.
A kameruni zászló alatt hajózó Nadezhda legénységének zöme is török volt.
2014-ben készült, közpénzből, csodás színészekkel, szerkesztőkkel, rendezővel és dramaturggal. Már benne volt a print rádióújságban, amikor rájöttek, hogy ki írta.
Az énekesnő igyekezett megnyugtatni az aggódó rajongókat, hogy nem impulzív döntést hozott.
A Wildberries raktáráruházai elleni csapások már eddig is sok milliárdos kárt okoztak – és folytatódnak. Vevői oldalon ott a csomag, ami már nem fut be, a kereskedői oldalon pedig a kár, amit senki sem térít meg.
A Kew Gardens botanikus kert meteorológiai állomásán a felállítása óta még nem mértek csapadékmentes hónapot. Aztán jött 2026 júliusa.