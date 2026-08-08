Hétvégi olvasnivalók dunai mérgezésektől egymást mérgező AI-kig

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt nyári hét legfontosabb, érdekesebb nagyobb cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)
Csak áramra százmilliárdokkal többet kell költenie az országnak a hőség miatt, és nagy a baj a földeken is.
Az elmúlt években hatalmas árvízek vonultak le a Dunán, elég éles a kontraszt a mostani, nagyon alacsony vízálláshoz képest.
Mérgező anyag szabadult el Rákospalotán, de lapítanak a hatóságok, miközben összeért a rákospalotai és újpesti szennyezés.
Csorog a rákkeltő méreg a kiszáradó Dunába Óbudán, katasztrófafilmet is lehetne forgatni az egykori Óbudai Gázgyár part menti területén – a kármentesítés hosszú évekbe és több tízmilliárd forintba kerülhet.
Nem lett köztévés kinevezett két olyan újságíró, akik részt vettek az orbáni hazugságpropagandában (egyikük Mészáros Lőrincnek is dolgozott a legutolsó időkig), de úgy néz ki, hogy Magyar Péter kérésére történt (bár ő ezt tagadja).
Számos furcsaság van öt, fideszes kötődésű civil szervezet NKA-s pályázatai körül: nemcsak a békemenetre bérelt buszt finanszírozták közpénzből, de a pályázatok elszámolását is egy olyan önkormányzati cégnél dolgozó személy készítette el, akinek hivatalosan semmi köze a szervezetekhez, amelyeknek egyébként szinte sehol sincs nyomuk.
Három év szünet után újra járnak személyvonatok Komlóra, pedig a város polgármestere korábban a vasútvonal városon belüli szakaszának elbontásáért lobbizott.
Végrehajtás, büntetőfeljelentés és három év kellett hozzá, de végül kiderült, hogy Szijjártó Péter mégsem volt olyan nagy barátja a sajtószabadságnak.
Hatalomátmentés vagy rendszerváltás: a Corvinuson a régi gárda szívesen irányítaná az egyetem NER utáni átalakítását.
Sok jel utal arra, hogy a ceutai válság nem egészen az volt, aminek elsőre látszott: a keménykedő Európának Ceuta csak ürügy volt, a különutasság miatt vették össztűz alá Spanyolországot.
Sztrájkoló sírásókkal riogat a brit jobboldal, Andy Burnham viszont évtizedek óta a legbaloldalibb programmal, és rég tapasztalt lendülettel kezdte el a miniszterelnökségét.
A Magyar Külügyi Intézet két új vezetője, Feledy Botond és Rácz András a 444-nek adták első interjújukat.
Amikor a vezérigazgató kiáll a nyilvánosság elé, hogy bízik a befektetők jóindulatában, akkor már tudod, hogy baj van.
Az EU-tagállamok elismerték Spanyolország gyors és hatékony fellépését a ceutai válság kezelésében, de akkor miért viselkedett a Spanyolország menekültpolitikáját levélben bíráló 22 tagállam úgy, mintha leégett volna a fél kontinens? Ha a konfliktus nem a konkrét ceutai esetről szól, akkor mégis miről?
A szárazság miatt kevesebb az áram, miközben a hőség miatt több kellene. Paks nagyon olcsón termel, ezért pénzügyileg is fájó, hogy nyolc turbinájából hét leállt. Gazdasági sokkot nem okoz a krízis, de lesznek fájdalmas hatásai.
Pedig a Fidesz külügyminisztere szeretett lódítani azzal, hogy Magyarországon a média sokkal szabadabb, mint Nyugaton.
Az oktatók borítanák a rendszert, de a kekvás egyetemek kaptak egy év fórt a kormánytól, és ezalatt a régi vezetésük megpróbálja még bebiztosítani magát. A Corvinuson Hernádi Zsolt jelöltje is aktív még.
Mióta lezárták a háza melletti hidat, a 72 éves Tóth Géza csak jelentős kerülővel tud bemenni Sátoraljaújhelyre. Jelenleg valószínűleg ő az egyetlen az országban, aki egy egyszemélyes exklávéban él. Az önkormányzatnak nincs pénze a híd felújítására, így egyelőre kevés az esély a probléma megoldására.
Az elmúlt években hatalmas árvízek vonultak le a Dunán, elég éles a kontraszt a mostani, nagyon alacsony vízálláshoz képest.
Számos furcsaság van öt, fideszes kötődésű civil szervezet NKA-s pályázatai körül. Nemcsak a békemenetre bérelt buszt finanszírozták közpénzből, de a pályázatok elszámolását is egy olyan önkormányzati cégnél dolgozó személy készítette el, akinek hivatalosan semmi köze a szervezetekhez, amelyeknek egyébként szinte sehol sincs nyomuk.
A paksi lakótelepen élők többsége értékeli az önkormányzat erőfeszítését, de máshogy oldaná meg a tisztálkodást, ha az utolsó blokk leállása után melegvíz nélkül maradnának. Helyszíni riportunk Paksról, ahol márciusban még a honvédség gyorsnaszályai védtek az ukrán beavatkozástól.
Három év szünet után újra járnak személyvonatok Komlóra, pedig a város polgármestere korábban a vasútvonal városon belüli szakaszának elbontásáért lobbizott. Bár Vitézy Dávid szimbolikus projektként kezeli az újranyitást, Polics József nem tett le a vasútmentes belvárosról.
Újpesten és Rákospalotán több száz fúrt kút használatát tiltották meg. A két terület alig egy kilométerre van egymástól, de a helyrajzi számok alapján megrajzolt térkép szerint a szennyezés összeért. Itt épülne az új újpesti stadion, a rákospalotai lakópark építéséről már letettek.
Nem lett köztévés kinevezett két olyan újságíró, akik részt vettek az orbáni hazugságpropagandában, egyikük Mészáros Lőrincnek is dolgozott a legutolsó időkig. Ez jó. Mindez úgy néz ki, hogy Magyar Péter kérésére történt. Ez rossz.
Tavaly bezártak egy óvodát tetraklór-etilén beltéri levegőszennyezettség miatt. Most háromszáz környékbeli ingatlantulajdonos levelet kapott a kutak használatának mellőzéséről. Hogy mennyire veszélyes a helyzet, arról senki sem tud semmit, beltéri mérések nincsenek.
A Telekom kéthetes otthoni munkavégzést rendel el, míg a Mol-toronyba továbbra is be kell járni. Ennél valamivel rugalmasabb a Richter és az OTP. Milyen a hatékony munkaszervezés az energiaválság idején? Mikor generálunk többletenergiát a jószándék ellenére és hány háztartásban van egyáltalán légkondi?
Brutális veszteséget kellett elkönyvelnie a GTC Origine Kft.-nek, miután a befektetései feltételezhetően nem érnek annyit, amennyit gondoltak, de például egy 6 milliárdos kölcsönt is leírtak, mondván, úgysem kapják vissza.
Katasztrófafilmet is lehetne forgatni az egykori Óbudai Gázgyár part menti területén. A kármentesítés hosszú évekbe és több tízmilliárd forintba kerülhet.
Az elmúlt 16 évben kormányzó Fidesz-KDNP nem hagyja ki a ziccert: az energiaválság miatt üti-vágja a legatyásodott infrastruktúrát kezelni próbáló, három hónapja kormányzó Tisza Pártot. De mit alakítottak Orbánék válságok idején?
444-es rendszerváltás fényfestéssel, Ace of Spadesszel, Bede-tánccal. Mi zajlik a szegedi Mick Mars téren? Az egészben kirántott medve autentikus receptje. A román utak leelőzik Ausztriát. Az egyszemélyes Bonnie és Clyde.
Volt, aki szerint a marokkói rendőrök azt kiabálták nekik: „Most fussatok, rohanjatok Spanyolországba!” Úgy tűnik, mintha a spanyol exklávékba irányuló migráció pont akkor növekedne, amikor a marokkói vezetés fel akarná hívni a figyelmet a jószomszédi viszony fontosságára. Vagy épp arra, hogy Spanyolországnak nem kellene túlságosan közel kerülni Algériához.
Gemencen vágásterület vágásterületet ér, a Bükkben 200 éves faállományt is kivágtak. A természetvédelem helyzete sem sokkal jobb, mint a gyerekvédelemé.
A nemrég a Fidesz felkérésére is szónokoló Tóth Elizabeth szerint nem fog újraindulni Paks, mert az oroszok nem adnak uránt. A Paksi Atomerőmű szerint ez egyáltalán nincs így, ráadásul bőven van tartalék üzemanyag. A maroknyi tüntető azt is megtudta, van már valami, ami elhozza a feltámadást.
Rögtön az első héten közérzetjavító intézkedéseket hozott az új miniszterelnök, aki felszámolná Margaret Thatcher hagyatékát. A közvélemény-kutatásokban már látszik a Burnham-hatás, de a java még csak most jön.
444-es rendszerváltás fényfestéssel, Ace of Spadesszel, Bede-tánccal. Mi zajlik a szegedi Mick Mars téren? Az egészben kirántott medve autentikus receptje. A román utak leelőzik Ausztriát. Az egyszemélyes Bonnie és Clyde.
A hőhullámok alatt az utcán jövő-menő nyaralóknak erősen ajánlott a mediterrán módi, a szabadban dolgozóknak meg egyenesen muszáj lenne megadni a lehetőséget az ebéd utáni pihenésre.
A huszonnégy szűk esztendő után a Buffalo Sabres által draftolt magyar jégkorongozó a kanadai top juniorligák egyikében folytathatja ősztől a karrierjét. De mi kell ahhoz, hogy a 18 éves hokis többre vigye már az OHL-ben is, mint azok, akik előtte próbálkoztak?
Hány prófétája van egy mesterséges intelligencia által létrehozott vallásnak? És mit szívnak, ha be akarnak bódulni? Észrevesszük, ha hazudnak nekünk? Megannyi nyugtalanító kérdés.
Megszűnt az alapítvány, ami az MCC fenntartója volt – mi lesz a hatalmas vagyonnal? Erről, és Paks 2 sorsáról és kérdeztük a miniszterelnököt.
2014-ben készült, közpénzből, csodás színészekkel, szerkesztőkkel, rendezővel és dramaturggal. Már benne volt a print rádióújságban, amikor rájöttek, hogy ki írta.
Teljes szakítás az Orbán Balázs-féle átpolitizált vezetéssel, készül az új külpolitikai stratégia. Miről kell szólnia a magyar külpolitikának? Miért baj, ha Brüsszelről csak annyit tudunk, hogy „rossz”? Hogy néznek ki a pragmatikus orosz kapcsolatok? Interjú a Magyar Külügyi Intézet új vezetésével.
A Wildberries raktáráruházai elleni csapások már eddig is sok milliárdos kárt okoztak – és folytatódnak. Vevői oldalon ott a csomag, ami már nem fut be, a kereskedői oldalon pedig a kár, amit senki sem térít meg.