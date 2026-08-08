Hétvégi olvasnivalók dunai mérgezésektől egymást mérgező AI-kig

reggel 4

Jó reggelt, itt a 444 napindító hírlevelének hétvégi kiadása, az elmúlt nyári hét legfontosabb, érdekesebb nagyobb cikkeivel. (A hírleveleinkre itt lehet feliratkozni.)

ENERGIAVÁLSÁG

Csak áramra százmilliárdokkal többet kell költenie az országnak a hőség miatt, és nagy a baj a földeken is.

Az elmúlt években hatalmas árvízek vonultak le a Dunán, elég éles a kontraszt a mostani, nagyon alacsony vízálláshoz képest.

Fotó: Németh Dániel/444

PUSZTÍTÁS

Mérgező anyag szabadult el Rákospalotán, de lapítanak a hatóságok, miközben összeért a rákospalotai és újpesti szennyezés.

Illusztráció: Kiss Bence

Csorog a rákkeltő méreg a kiszáradó Dunába Óbudán, katasztrófafilmet is lehetne forgatni az egykori Óbudai Gázgyár part menti területén – a kármentesítés hosszú évekbe és több tízmilliárd forintba kerülhet.

BELFÖLD

Nem lett köztévés kinevezett két olyan újságíró, akik részt vettek az orbáni hazugságpropagandában (egyikük Mészáros Lőrincnek is dolgozott a legutolsó időkig), de úgy néz ki, hogy Magyar Péter kérésére történt (bár ő ezt tagadja).

Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivõi tájékoztatón 2026. augusztus 7-én
Fotó: Purger Tamás/MTI/MTVA

Számos furcsaság van öt, fideszes kötődésű civil szervezet NKA-s pályázatai körül: nemcsak a békemenetre bérelt buszt finanszírozták közpénzből, de a pályázatok elszámolását is egy olyan önkormányzati cégnél dolgozó személy készítette el, akinek hivatalosan semmi köze a szervezetekhez, amelyeknek egyébként szinte sehol sincs nyomuk.

Három év szünet után újra járnak személyvonatok Komlóra, pedig a város polgármestere korábban a vasútvonal városon belüli szakaszának elbontásáért lobbizott.

  • Kis magyar Kalinyingrád: a sátoraljaújhelyi Géza csak Szlovákián keresztül tud beautózni a városba.
  • Eltűnt közel 20 milliárd forint a jegybanki alapítványokhoz kötődő GTC magyar leányánál.

FIDESZ

Végrehajtás, büntetőfeljelentés és három év kellett hozzá, de végül kiderült, hogy Szijjártó Péter mégsem volt olyan nagy barátja a sajtószabadságnak.

Fotó: Bankó Gábor / 444

Hatalomátmentés vagy rendszerváltás: a Corvinuson a régi gárda szívesen irányítaná az egyetem NER utáni átalakítását.

KÜLFÖLD

Sok jel utal arra, hogy a ceutai válság nem egészen az volt, aminek elsőre látszott: a keménykedő Európának Ceuta csak ürügy volt, a különutasság miatt vették össztűz alá Spanyolországot.

Fotó: MARCOS MORENO/Anadolu via AFP

Sztrájkoló sírásókkal riogat a brit jobboldal, Andy Burnham viszont évtizedek óta a legbaloldalibb programmal, és rég tapasztalt lendülettel kezdte el a miniszterelnökségét.

  • Ukrajna nemcsak egy orosz online kereskedőcéget támad, hanem a hadigazdaság egyik tartóoszlopát is.

PODCAST

A Magyar Külügyi Intézet két új vezetője, Feledy Botond és Rácz András a 444-nek adták első interjújukat.

Illusztráció: Kovács Bendegúz/444

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