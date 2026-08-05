Így kezelte a Fidesz a válságokat kormányon

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Az utóbbi évtizedek legnagyobb magyarországi energiaválsága fenyeget, az elmúlt 16 évben kormányzó Fidesz-KDNP nem is hagyja ki a ziccert, üti-vágja a legatyásodott infrastruktúrát kezelni próbáló, három hónapja kormányzó Tisza Pártot.

Panyi Miklós fideszes képviselő képzeletbeli migránsok átlagfogyasztásával védte meg az Orbán-kormányok politikáját: kiszámolta: ha „100 ezerrel nagyobb migránsközösség élne Magyarországon, akkor ők is 30-35 MW áramfogyasztással terhelnék a hálózatot az esti csúcsidőszakban. De nincs, ezért nem teszik.”

Pócs János képviselő egyenesen azt mondta, hogy Orbán Viktor – aki a magyarországi jogállam megszűnése idején éppen az USA-ban nézett focimeccseket – megelőzte volna a válságot.

A Hír TV pedig a mi hazánkos államfőjelöltet, Tóth Máté „energiajogászt” idézve számolt be arról, hogy: „Sokan kritizálták Szijjártó Pétert, amiért az adófizetők pénzén repülőgéppel utazott, hogy az ország égető ügyeit intézze – például az ilyen krízishelyzetek megelőzése érdekében.”

De vajon 2010 és 2026 között hogyan kezelte a Fidesz az élén Európa erős emberével a felmerülő katasztrófákat, válságokat?

Orbán Viktor az idei Tusványoson Fotó: Kristóf Balázs/444