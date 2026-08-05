Így kezelte a Fidesz a válságokat kormányon

Az utóbbi évtizedek legnagyobb magyarországi energiaválsága fenyeget, az elmúlt 16 évben kormányzó Fidesz-KDNP nem is hagyja ki a ziccert, üti-vágja a legatyásodott infrastruktúrát kezelni próbáló, három hónapja kormányzó Tisza Pártot.
De vajon 2010 és 2026 között hogyan kezelte a Fidesz az élén Európa erős emberével a felmerülő katasztrófákat, válságokat?
Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!Már előfizetőnk vagy?
Izzadjon velünk percről percre.
Több mint ezer embercsempészt engedtek már szabadon, négyen nem hagyták el időben az országot.
Minél kevesebb vagyunk az országban, annál kevesebb áram kell, pupákok!
Elképzelhető, hogy megjelent egy új drog a piacon, vagy a terjesztői hálózatok erősödtek Budapesten, mindenesetre a város több pontján érezhetően romlott a helyzet. A rendőrség rákapcsol, Pikó András polgármester az új főkapitánnyal egyeztet.
Már több embercsempészt fognak el Magyarországon, mint a szerb-magyar határkerítés építése előtt. Naponta érkeznek hírek tucatnyi menekülttel megpakolt életveszélyes furgonokról, és már külföldön is feltűnt, hogy Magyarország átjáróház lett.
Két évvel a sárlavina után a recskiek még mindig tartanak attól, hogy a NER-közeli bánya újra a házaikra omolhat. A kormány által beígért 500 millióból viszont egy forintot sem kaptak.
Az eredeti tervek szerint ezt már jóval korábban el kellett volna kezdeniük.
És erre mégsem került sor, pedig látták, hogy „a teljes megsemmisülés felé haladunk”.
A kinevezésről szóló határozatból nem derül ki, hogy a hajtóvadászaton túl terveznek-e kezdeni valamit azokkal, akik már gyerekként függővé váltak.
A Jászság ura végigjárta azokat a folyókat, ahol egyáltalán nincs készültség, majd megállapította, hogy náluk minden rendben van.
A tiltakozás leverése olyan fontos volt a kormánynak, hogy nem számított, milyen károkat okoznak a státusztörvénnyel Magyarország jövőjének. Az állampolgárok ügyeinek képviseletével megbízott honatyák pontosan tisztában voltak azzal, hogy mit okoznak, amikor megnyomták az igen gombot.
1983-ban még ment! A „Tisza-nyalonc” Majkának szabad! „Klíma megy, hűtő megy!” A fideszes politikusok és influenszerek aktívabbak, mint a választás óta bármikor.
A kormány PR-osai úgy gondolták, hogy érdemes megemlékezni a covidról. Orbán Viktor mindenütt megoldott minden problémát. Mégis fájóan hiányos a videó.
Közülük tizenhetet zártak újra börtönbe.
Júniusban kevesebben születtek és kevesebben is haltak meg, mint egy évvel korábban, a természetes fogyás enyhén mérséklődött.
Rottyon van a gatya: állítólag nem volt internet a pártszékházban, ezért egy kocsibejárón nyomakodva lehetett 20 percig egy 6 sávos út és egy zajos építkezés között a tűző napon kérdezni a Fidesz elnökét arról, hogyhogy olyasvalaki lett a párt frakcióvezetője, aki még 2009-ben is az SZDSZ jelöltje volt.
A vereség után először szólalt meg a leköszönő miniszterelnök. Azt mondja, fájdalmat érez és ürességet.
A miniszterelnök jobban örülne, ha a „jár nekem” meg „követelem” helyett a menekültektől gyakrabban hallanánk a „kérem” és a „köszönöm” kifejezéseket. És azt is mondta: „Aki fél, az ne menjen az erdőbe.”
MINDEN, ami minden idők legnagyobb magyar beruházásának megkötése óta kiderült. Kösz, Vologya!
Van, aki úgy érzi, hogy utálják, akár egy BKV-ellenőrt, mások nem tudnak megélni.
Keddtől tárgyalja az új nemzeti drogstratégiát a kormány. Nem sokkal rosszabb, mint a 2010-ben kidobott régi, három év alatt leginkább a retorikát sikerült jobbra tolni.
Beérett a kormányzati drogstratégia. Január 1-től Magyarország tiszta ország. Ennek viszont komoly ára lesz. A kijózanodás 13 következménye +1 jó tanács. Mit tegyünk, ha véletlenül maradt nálunk drog?
Piacpárti Viktor a közrádióban szállt bele páros lábbal Ársapkás Viktorba, bár a szándéka egész más volt.
Az egész világ bámulta, hogy mi folyik nálunk.
Nagy formában van a Mi Hazánk, amely már azzal is nagyot gurított, hogy Schiffer Andrást jelölte alkotmánybírónak, az viszont még nagyobb dobásnak tűnik, hogy köztársasági elnöknek dr. Tóth Máté energiajogászt jelöli a párt.