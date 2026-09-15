Lehet, hogy nem is ravasz bűnözők, hanem hiszékeny, megvezetett, ügyetlen emberek álltak az ország élén?

Miközben a NER 16 éve alatt a politika csúcsán lévő emberek családjai mesés vagyonokra tettek szert a semmiből, a rengeteg korrupciógyanús ügyet elnézve sokakban kialakulhatott az az elképzelés, hogy bűnözők vezették az országot.
Tíz évvel ezelőtt még arról írtunk, hogy amikor valami nem stimmelt, akkor az esetleges hibának rendszerint a feleség volt a felelőse. Az utóbbi időkben viszont sorra kerültek elő olyan információk, amik alapján azért merülhetett fel a tisztességtelenség gyanúja, mert az ország vezetői egyszerűen csak balfácánok voltak.
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Nahát: Menczer Tamás propagandavideókat forgat a minisztériumban, Szijjártó sajtótájékoztatóira pedig a sajtó jelentős részét nem hívják meg. És mit keresett Lázár János Moszkvában?
Többeket kaptak már nyílt hazugságon a Nemzeti Együttműködés 13 éve alatt, de ennyire nyamvadt lebukást, mint amit a frakcióvezető mutatott be múlt héten, eddig keveset láttunk.
Majd az ünnepre való tekintettel a Jézust eláruló Júdáshoz hasonlította a kérdezőt.
Ahol a magyar állam és a magyar álom összeért: 2010 után néhány év alatt gigantikus cégbirodalmak nőttek ki a semmiből, elképesztő vagyonok halmozódtak fel, és pártbürokraták váltak nagytőkésekké.
„Mulasztást lehet, hogy elkövettem, de szándékos jogsértést, károkozást soha” – írta a volt miniszter, aki hosszú idő után posztolt újra.
Ha valaki, akkor a korábbi belügyminiszter és országos rendőrfőkapitány igazán vághatná, hogy milyen jogszabályoknak kéne megfelelni autózás közben.
„Van, aki ezt képes férfiasan kezelni, és van, aki inkább az asszony mögé bújik” – mondta Orbán arról, hogy Vona felesége levélben könyörgött, a habonyi médiában ne nevezzék teljesen alaptalanul homoszexuálisnak a férjét.
Ami persze nem nyaralóként szerepel a miniszter vagyonnyilatkozatában, mert arra nem lehet fölvenni a csokot.
Magyar egy éve még azt írta, bízik abban, hogy talán még lesz módja a ház kertjében focizni az unokáival és a fiaival fröccsözni a medence partján. Nem lesz.
Az Öt lecke a valóság felszámolásáról című dokumentumfilmben közelről látjuk, hogy néz ki egy olyan leleplezés, amibe demokráciákban belebukna egy politikus.
60 mondat a rendszerről, amiben élnünk kellett.
Ráadásul négy éven keresztül. Pedig még közjegyzőhöz is elmentek. A befektetésről szóló megállapodást pedig többször át kellett írni.
Mindenki nyugodjon meg!
A dokumentumból kiderül, hogy a köztársasági elnök igazgatósága sem támogatta K. Endre kegyelmét, de Novák Katalin ennek ellenére kegyelmet adott, indoklás nélkül.
A hatvanpusztai zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és egyre több jel szerint a kegyetlenség is.
Havi több mint bruttó 7 millió forintért látta el feladatait a volt miniszterelnök. Ebből jött össze a 4 milliós gyarapodás.
Zsigó Róbertet kérdeztük arról, mit gondol a párt Rogán Antal vagyonnyilatkozatának hiányosságairól. Meglepetésünkre a válaszban előkerült Simon Gábor.