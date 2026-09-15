Lehet, hogy nem is ravasz bűnözők, hanem hiszékeny, megvezetett, ügyetlen emberek álltak az ország élén?

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Miközben a NER 16 éve alatt a politika csúcsán lévő emberek családjai mesés vagyonokra tettek szert a semmiből, a rengeteg korrupciógyanús ügyet elnézve sokakban kialakulhatott az az elképzelés, hogy bűnözők vezették az országot.

Tíz évvel ezelőtt még arról írtunk, hogy amikor valami nem stimmelt, akkor az esetleges hibának rendszerint a feleség volt a felelőse. Az utóbbi időkben viszont sorra kerültek elő olyan információk, amik alapján azért merülhetett fel a tisztességtelenség gyanúja, mert az ország vezetői egyszerűen csak balfácánok voltak.