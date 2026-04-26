Ez volt az orbáni kereszténydemokrácia

Amikor Orbán Viktor 2018-ban átkeresztelte az illiberális demokráciát kereszténydemokráciává, 20 pontban magyaráztuk el, mit takar a kifejezés. A ciklus végén, 2022-ben, amikor a NER mottója épp a Magyarország előre megy, nem hátra volt, és a kormány a stratégiai nyugalmat hirdette, megint 20 pontban értelmeztük az orbáni „kereszténydemokrácia” lényegét. A negyedik kétharmados győzelem után, 2025-ben olyan karakteressé vált ez a kereszténydemokratikus rendszer, hogy ismét 20 pontban érzékeltettük, mit adott nekünk a „polgári”, „konzervatív”, „keresztény” jobboldal. Most, hogy a rendszernek vége, a 60 pontot egyben, múlt időben leírva érzékeltetjük, hogy a nagy szavak valójában miféle alakokat és cselekedeteket voltak hivatottak elhazudni.
1. A magyar politikai elit csúcsán eltöltött 30 éve ellenére megtakarítások nélkül élő miniszterelnök falvában élő gázszerelő a kormány nyíltan vállalt céljaként 8 év alatt dollármilliárdos lett, és többek között ő vitte a miniszterelnök telkére épült – az újságírók elől elzárt – stadionban játszó, NB I.-es focicsapatot is, ami a gigantikus közpénz-támogatásoknak hála már kupadöntőt játszhatott.
2. A helikopterezés, külföldi luxusutazások, eltitkolt lakásrészek és gyanúsan olcsón eladott belvárosi önkormányzati ingatlanok miatt a nyilvánosság elől elbújtatott propagandaminiszter felesége a saját igények mentén átszabott választási és pártfinanszírozási törvényeknek köszönhető újabb kétharmados győzelem után a filmügyi kormánybiztos és kaszinómilliárdos állami hitelből vett tévéjében beszélt az Inspiráló Nők Estjével kapcsolatban arról, hogy őt csak férfiak inspirálják.
3. A 260 milliárd forintot alapítványokba kiszervező jegybank elnökének mindkét fia a jegybankelnök unokatestvérétől kapott több 10 milliós hitelből vett rózsadombi villát.
4. A miniszterelnök veje – annak ellenére, hogy az Európai Csalás Elleni Hivatal vizsgálata nyomán már a rendőrség is nyomozott a közbeszerzéseken gyanúsan elnyert, drága energetikai beruházásai miatt – nyilvánosan tárgyalt az ország leggazdagabb emberével, aki a frissen szerzett erőművében a lányát tette meg a felügyelőbizottság elnökének.
5. Az egyik miniszter érintett volt egy csengeri háztartásbeli asszony 1300 milliárd forintos csalásában, de ezzel kapcsolatban semmit sem mondott, ahogy arról sem, hogy miért készült közjegyzői okirat arról, hogy a csaló megajándékozza 800 millió forinttal a miniszter édesanyját, aki 82 éves nyugdíjas óvónő létére megvette egy sertéstelep felét, majd egyből nyert 123 milliót telepfejlesztésre, a miniszter felesége pedig 6 millióért vett meg egy 120 milliós tőkéjű céget, aminek a lányai lettek az ügyvezetői.
6. A fejlesztési miniszterről már a kinevezése előtt kiderült, hogy a rózsadombi lakásán 100 milliós adóhátralékkal eltűnt cégek működtek, és szinte mindegyik a volt férjéhez volt köthető, a fiuk cége pedig úgy tudott 189 millió forintos hitelszerződést kötni az egyik legjelentősebb takarékszövetkezettel, hogy a vállalkozásnak számottevő bevétele vagy értelmezhető vagyona nem volt, a szektort pedig az ekkor még a takarékok integrációját is ellenőrző, postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztosként dolgozó későbbi miniszter felügyelte.
7. A 100 százalékig állami tulajdonban, monopolhelyzetben lévő energiavállalat félmilliárd forint közpénzt adott a folyamatosan a kormánypártok mellett és az ellenzéki pártok ellen kampányoló civil szervezetnek, majd titkolták, mire szánták a közpénzt, amiről az energiaügyi államtitkár nem ismerte el, hogy közpénz.
8. Kampányidőszakban a telefonos és e-mailes spamelés mellett a Facebookon és a Youtube-on tömeges, rasszista agymosást folytattak őrjöngő arabok és feketék hamisított videóival, és a bizonyítottan orosz propagandát terjesztő, kormánypárti média párkövetős profilokhoz hasonlóan hirdetett a párt potenciális szavazóit célozva „migránserőszakot” bemutató, magyar című videókat, egy központi irányítású, kormányhű trollhadsereg pedig agyzsibbasztóan idióta mémeket terjesztett, miközben az ellenzék gyakorlatilag ki volt tiltva a közmédiából.
9. A miniszterelnök-helyettes titokban Afrikába és Svédországba járt vadászni, de ezek az utazásai szerinte magánügyek voltak, mert a vadászatokat ajándékba kapta, például egy olyan vállalkozótól, aki 20 évre megkapta a közpénzből felújított, eredetileg a hátrányos helyzetű gyerekeknek szánt noszvaji hotel bérleti jogát.
10. A Miniszterelnökséget vezető miniszter volt tanácsadója szerzett egy vadászkastélyt, ami a miniszter családtagjainak földjei között, a miniszter vadászterületének szomszédságában feküdt, így a miniszter – aki arról is ismert, hogy a 10 éves fia nevére írt egy akkor 60-70 milliós ingatlant – kénytelen volt megfontolni, hogy megvegye a kastélyt.
11. A miniszterelnök nem hivatalos tanácsadója – aki annak ellenére, hogy közpénzekkel kitömött médiabirodalma volt, nem tekintette magát közszereplőnek – pont abban a hongkongi szobában vitt egy céget, amiben a kínai letelepedési kötvényesek is üzleteltek a programban, amivel offshore-cégek 165 milliárd forintot keresve 20 ezer bevándorlót hoztak Magyarországra.
12. Bár nem voltak titkosak, mégsem lehetett megnézni a paksi atomerőmű bővítésről szóló, titokban megkötött, több ezer milliárd forint közpénzről szóló, Oroszországgal kötött paktum részleteit.
13. Egyre több helyen jelentek meg a kormánypárt politikai érdekeit egyengető verőemberek.
14. Egy csecsen férfi fenyegetőzhetett amiatt, hogy egy magyar aktivista az orosz befolyás elleni tiltakozásképp festékkel dobálta meg a Szabadság téri szovjet emlékművet, holott a csecsen férfinek nem is volt érvényes tartózkodási engedélye, és az Alkotmányvédelmi Hivatal is megfigyelte, mégis szabadon járkálhatott Budapesten, példaként szolgálva az orosz titkosszolgálatok alig burkolt magyarországi működésére.
15. Egy nemzetközi körözés alatt álló szaúdi bankár cége gond nélkül vett házat a miniszterelnök otthonának szomszédságában, és annak ellenére, hogy terrorizmus finanszírozásával vádolták, a magyar hatóságok simán beengedték az országba, de emiatt nyomozás sem indul, sőt a férfi üzlettársa, a terrorátvilágításon elhasaló tiszteletbeli jordán konzul a miniszterelnök vejével kávézgatott, és vendégként ott ült az Országgyűlés alakuló ülésén, miközben terrorizmus vádjával állítottak bíróság elé egy arab férfit, aki Röszkénél kövekkel dobálta a kerítést, és kiabált.
16. A monopolhelyzetben lévő állami energiacég az osztrák–magyar vezetéken keresztül éveken át egy svájci központú, a kormány által különleges lehetőségekkel jutalmazott cég földgázát szállíttatta, átengedve neki a hasznot, és ez a különleges, miniszteri rendeletekkel kipárnázott lehetőség több 10 milliárd forintot hozott az orosz és – a miniszterelnök köréhez köthető – magyar tulajdonosoknak.
17. Az állami földárveréseken a miniszterelnök vejétől a kancelláriaminiszterig rengeteg kormányközeli politikus és rokona, illetve kormányközeli üzletember családja nyert, ideértve a földárverések ötletgazdáját, sőt a földművelésügyi miniszter rokona is precíz koreográfiával jutott földhöz, miközben a miniszterelnök barátjáról – aki hatalmas földvagyon fölött gazdálkodott, és a magyar gazdaságtörténet leggyorsabb meggazdagodását produkálta – még ki is derült, hogy éppen akkor ment fel kávézni vidékről a Gresham-palotába, amikor a földárveréseket felügyelő államtitkár is pont ott kávézott.
18. Amikor a dohányárusítást úgy vonták állami monopólium alá – egy olyan törvénnyel, aminek az Európai Bizottságnak elküldött tervezete az új rendszerrel szárnyaló dohányipari cég vezetőjének gépén készült –, hogy amikor hangfelvétel bizonyította egyértelműen, hogy csak a kormánypárthoz hű trafikosok kaphattak koncessziót, az ügyészség pár évig nyomozott, majd megállapította, hogy nem történt semmi.
19. Ez ment.
20. Az Európai Parlament költségvetés-ellenőrzési bizottsága megállapította, hogy Magyarországon – ahol 8 év alatt becslések szerint 2000-3000 milliárd forint tűnt el a közbeszerzéseknél – „a korrupció jelenlegi szintje, illetve az államháztartás elszámoltathatóságának és átláthatóságának hiánya hatással van az uniós források magyarországi felhasználására”, és ez sérthette az EU alapértékeit, ezért indokolt volt az alapszerződés 7-es cikke szerinti eljárás elindítása.
21. A hivatalosan csak pártelnökként és kormányfőként dolgozó miniszterelnöknek – aki szerint semmi más nem számított, csak hogy legyen gyerek – papíron nem volt se hitele, se megtakarítása, miközben a családja egy titkos főúri birtokon József főherceg egykori majorsága helyére milliárdos költséggel lényegében vadonatúj uradalmat épített, ahol a többszintes, mélygarázsos, liftes, tetőtér-beépítéses épületeket juhakolnak hívták.
22. Miközben a külügyminiszter a Facebookon úgy tett, mintha az irodájában dolgozna a fehérorosz politikai válság megoldásán, lebukott, hogy az ország egyik leggazdagabb építési vállalkozójának Lady MRD luxusjachtján nyaralt az Adrián, majd erről nem volt hajlandó mondani semmit.
23. A miniszterelnök falujának dollármilliárdossá feltőkésített polgármestere – akinek egy tévésztárral kötött második esküvőjére állítólag négy kamionnyi élővirágot és dekorációt vittek, és az arborétumban még az aszfaltot is felszedték, hogy ne legyen hepehupás a műfű – megvett egy 5,9 milliárdos erőművet, kivett belőle 11,2 milliárd forint osztalékot, majd a kiürült céget 17,4 milliárdért eladta az államnak.
24. A kormányszóvivő a Baszni fogok című számra készített menekültellenes Tiktok-videót, miközben a férje – akit szinte lehetetlen volt megkerülni, ha valaki a tévében szeretett volna hirdetni – 35 évre kapott kiemelt nemzetgazdasági érdekké nyilvánított koncessziót a kaszinóira.
25. Az 1,3 milliárdos svábhegyi palotában, amit korábban a jegybank alapítványa vett meg javarészt a devizatartalék forintosításával szerzett jövedelemből, a jegybankelnök fia lakott, aki luxusautókat gyűjtött, és a haverjával több mint 100 millió forintos órákat hordtak.
26. Az igazságügyi miniszter, aki menekült a kérdések elől, miután az ügyészség a közvetlen helyettesét korrupcióval gyanúsította, 1,5 milliós karórával a kezén jelentette be, hogy hatósági árat vezetnek be a legszegényebbek által vásárolt csirkehúsokra.
27. Az igazságügyi miniszter helyetteséről – aki engedélyezhette, hogy újságírókat és ellenzékieket figyeljenek meg egy izraeli kémszoftverrel – kiderült, hogy több mint 80 millió forint kenőpénzt vett át a Végrehajtói Kar elnökétől, akiről aztán kiderült, hogy tömegével vette az olcsó ingatlanokat a kormánypárti vezetésű kerületekben, és hogy az egyetemi vizsgáját is elintézte a propagandaminiszter kabinetfőnökének, akinek az apja milliárdos értékű, 3 szintes, úszómedencés házat építtetett Mártonhegyen az évek óta bevétel nélkül, veszteségesen működő cégével.
28. Egy 17 milliárd forintos vadászati kiállítás után a miniszterelnök-helyettes a kormánypárt vezető publicistájával a Bibliában írottakból teológiai érvekkel vezette le, hogy a Teremtés valódi célja, vagyis az élet értelme a vadászat, és az ember az Úr explicit akarata ellenére tesz, ha nem vadászik.
29. A kormánypárt korrupcióval megalapozottan gyanúsított képviselők segítségével hozott kétharmados törvényeket.
30. Az Alaptörvény szövegezőjét, az évek óta tudatosan homofóbiát és rasszizmust szító kormánypárt egyik alapítóját és európai parlamenti vezetőjét a legszigorúbb járványkorlátozások közepén egy meztelen férfiakkal teli orgiából menekülve, vérző kézzel, az ereszcsatornán lógva, ecstasyval a hátizsákjában találta meg a belga rendőrség.
31. A világjárvány idején, kirívó halálozási adatok mellett az egészségügyért felelős államtitkár szinte teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, a felelős miniszter pedig inkább egy középkori király csontjainak vizsgálatával volt elfoglalva.
32. A miniszterelnök családostól Marbellára költöző vejének cége feltűnően drágán szerződött önkormányzatokkal a közvilágítás korszerűsítésére EU-s pénzekből, és a cég körüli emberek feltűntek a közbeszerzések előkészítésénél is, majd miután az Európai Csalás Elleni Hivatal súlyos szabálytalanságokat talált, a magyar hatóságok nem piszkálták a projektet, végül a kormány ki is vette a programot az EU-s pénzekből finanszírozott beruházások közül, és inkább kifizette az egészet saját forrásból, hogy az EU ne szabhasson ki büntetést.
33. A köztévében az ment, hogy miközben az ellenzék arra akarja kényszeríteni az embereket, hogy éhezzenek és fázzanak, azt is jó drágán, a kormánynak hála áldott, békés, gondtalan ünnepünk lehet, és a választáson biztosíthatjuk, hogy ne kerüljön olyan pártok kezébe a kormányzás, akik gyűlölnek mindent, ami magyar.
34. A kormány emojikkal hergelt az ellenzék ellen tájékoztatási kampány címén.
35. A kormánypártok olyan homofób törvényt hoztak, ami miatt akkora botrány lett, hogy a futballfanatikus miniszterelnök nem ment el Németországba a magyar válogatott legfontosabb Eb-mérkőzésére, majd a kormány népszavazást tartott arról, hogy meg kell védeni a gyerekeket a homoszexuális propagandától.
36. A kereszténydemokrata kormány az előzetes tervekkel szemben a fővárosba tervezett Diákváros helyett egy kínai egyetem campusát építette volna meg kb. 540 milliárd forintból, amit jórészt Kína hitelezett volna, és a keresztényüldözés-ügyi államtitkárt is foglalkoztató kormányoldal felháborodott, amikor a beruházást ellenzők felhozzák, hogy a kommunista diktatúrában tömegével üldözik a keresztényeket.
37. Az embereket az ellenzéket lejárató rémhírekkel hívogatta egy ál-közvéleménykutató.
38. A minden törvényt aláíró, plagizálásba belebukó kormánypárti államfőt követő kormánypárti elnök – aki szintén majdnem minden törvényét aláírja a kormánypártnak – főleg a nem is az ő hatáskörébe tartozó környezetvédelemmel foglalkozott, az utódja pedig a kormánypárt addigi alelnöke lett a nemzet egységét kifejezni hivatott tisztségben.
39. Állami cégek olyan sok pénzzel szponzorálták miniszterek feleségeinek kommunikációs, fitneszrendezvény-szervező, divattal foglalkozó és luxusautókat lízingelő cégeit, hogy a profit a forgalom több mint 80 százalékát tette ki, és a több száz millió forintokat osztalékként ki is vették.
40. Az egész kormány egy évtizeden át hangosan szidta a szövetséges országokat és uniós szerveket, miközben látványos gesztussal segítette Moszkvát a birodalmi törekvéseiben, és amikor az orosz diktátor – atomháborúval fenyegetve a világot – lerohant egy országot, a közmédiából és a kormánypárti orgánumokból akadálytalanul ömlött az orosz dezinformáció, a kormányoldal pedig igyekezett az egész EU-ban a legnagyobb jóindulattal viseltetni az agresszor iránt.
41. Miután a fajkeveredés-ellenes miniszterelnök a nemzeti ünnepen eltakarítandó rovarokhoz hasonlította a politikai ellenfeleit, a kormány az egészet letagadta, az internetceleb-államfő pedig azzal védte a hallgatását, hogy őt is lehet egy szatyor fingnak nevezni, és különben is, az ellenzék vezetője is becsmérelt embereket egy szűk körben folytatott, lehallgatott beszélgetésben.
42. A kormánypárt egykori falusi polgármestere, akit közbeszerzésekkel előbb az ország leggazdagabb emberévé, majd a világ 1000 leggazdagabb embereinek egyikévé tettek, 27 milliárd forintos szuperjachton nyaralt a feleségével, aki egy 120 milliós Bentley-ből 1 millió forintos nadrágban szállt ki, de még a pólója is 600 ezer forintba került.
43. Kilenc évvel azután, hogy a kormánypártok – a tiltakozásokat félresöpörve – lehetővé tették a jegybanknak, hogy alapítványokba szervezzen ki több száz milliárd forintnyi közvagyont, kiderült, hogy – miközben a jegybankelnök családja és haveri köre milliárdosokká válva nyíltan élte a nemzetközi luxuséletét – eltűnt 460 milliárd forint, és a kormány ezen teljesen meg volt lepődve, pedig a sajtóban évekig lehetett a gigantikus lopásról olvasni.
44. A kormány csendben eladta 50 milliárd forintért a főváros 100 hektáros területét, hogy az arab befektetők és a kormányfőhöz közel álló milliárdosok lényegében azt csináljanak vele, amit akarnak, majd amikor kiderült, hogy a fővárosnak elővásárlási joga van, hirtelen elengedték a projektet.
45. A kormány azzal büszkélkedett, hogy néhány hetente tart egy meglepetésvendégek időhúzásával és elérés nélküli kormánypárti orgánumok alákérdezéseivel elrepülő, önkényes szempontok szerint levezényelt sajtótájékoztatót, amin az igazi sajtó kérdéseire rendszeresen nem jutott idő, és ha esetleg mégis, általában akkor sem érkezett rájuk értelmes válasz.
46. A 15 éve kétharmaddal uralkodó kormánypárt – aminek a képviselői titokban járták az országot, hogy válogatott embereknek adjanak elő – előbb elkezdett lepukkant kórházakat mutogatni, mondván, az egy éve létező ellenzéki kihívója miatt nem voltak fejlesztések, majd az egyik kórházban inkább már örömmel mutatták be, hogy a mosdóban van szappan és vécépapír.
47. A kormánypárt kommunikációs igazgatója azzal a szöveggel állt bele a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjének az arcába, hogy: „Kicsi! Kicsi! Már reszketsz. Már reszketsz, Kicsi. Ennyit tudsz? Ennyit tudsz? Ennyit tudsz?”, majd a miniszterelnök Harcosok Klubja című trollfarmszervező rendezvényén elítélt pedofil bűnözőt és náci posztokat megosztó képviselőt ültettek a válogatott közönségbe.
48. Miközben a legfőbb kormánypárti szócsőben a történelem „legembertelenebb zsarnokságának” és a gonosz birodalmának nevezték az Európai Uniót, a legtöbbet az országa saját szövetségi rendszereit támadó miniszterelnök legfőbb politikai partnere egy háborúskodó, fasiszta diktátor volt, illetve egy olyan elnök, aki arról híres, hogy átverte az üzletfeleit, az államot – ami ellen egy puccskísérlettel is próbálkozott –, elárulta a leghűségesebb embereit, az ügyvédjét és a saját minisztereit, de becsapta még a legközelebbi családtagjait is.
49. Az iparkamara kormánypárti elnöke nyíltan lobbizott azért, hogy gyorsan és egyeztetés nélkül szüntessenek meg egy adónemet, ami több száz ezer olyan adózónak okozott válságot, akiknek kötelező kamarai tagdíjat fizetniük.
50. A kormánypárt legfőbb politikusainak családjai milliárdosokká váltak, az elit magángéppel járt BL-döntőkre és luxusvadászatokra.
51. Miközben a miniszterelnök fia Csádban segítette a honvédség katonai műveletét, a külügyminiszter a világ egyik legnagyobb tolvajával tárgyalt Egyenlítői-Guineában.
52. A népirtásokat relativizáló, bel- és külföldi dezinformációs kampányokat folytató kormány lejárató plakátokra rakta a szomszédos, egy agresszor nagyhatalom által megtámadott ország elnökét – akit még a támadó országban sem tettek kormányzati plakátra –, és amíg a kormány informatikai rendszerébe is behatoló agresszor országot mint megbízható partnert ott segítette, ahol tudta, addig bármiféle bizonyíték nélkül azzal vádolta a megtámadott országot – aminek a polgáraival riogatott, és aminek minél rosszabb, nekünk annál jobb –, hogy a titkosszolgálatával meg akarja buktatni a kormányt.
53. A volt igazságügyi miniszter az ügyészségen azt mondta, fogalma sincs arról, mit jelent az az – egyébként a volt férje által felvett és nyilvánosságra hozott hangfelvételen tett – állítása, hogy a milliárdos, nagyhatalmú propagandaminiszter kihúzatta magát, rokonát és bizalmi emberét az egyik legsúlyosabb kormányzati korrupciós ügy irataiból.
54. Az építési és közlekedési miniszter műemlékké nyilváníttatta azt a turulszobrot, amit 2005-ben a jelenlegi kormánypárt akkori polgármestere emelt az egykori nyilasközpont közelében, és ami az áldozatok helyett inkább a gyilkosoknak állított emlékműnek számít.
55. A kormány megállapodást kötött, hogy a kínai diktatúra rendőrei intézkedjenek az országában.
56. A miniszterelnök családi ügyvédje védte egy gyerekotthon pedofil igazgatóját, akinek a bűntársának az államfő titokban kegyelmet adott, majd amikor ez kiderült, az elnököt és a kegyelmet ellenjegyző igazságügyi minisztert lemondatták, és teljesen eltüntették a nyilvánosság elől, semmiféle magyarázatot nem adva a történtekre.
57. A kormánypártok a gyerekek védelmére hivatkozva betiltották a melegfelvonulásokat, és az esetleges részvevőket arcfelismerő kamerák felvételei alapján tervezték százezrekre bírságolni (ezért a felháborodott emberek sosem látott méretben tartották meg a demonstrációt).
58. A háború rémétől rettegve sikoltozó gyerekekkel előadott kampányzáró színdarab után az országot évek óta háborús pszichózisban tartó miniszterelnök a színpadon a krokodilkönnyeivel küzdött, majd – a háború szót 33 perc alatt 47-szer kimondva – arról beszélt, hogy nem számít már, hogyan élünk, csak hogy ne haljunk meg.
59. Tahóterror volt, a kormánypárti elit rendszeresen fiatalokat alázott, és egyre sűrűbben fenyegetett erőszakkal, a végén pedig már egy náci portál AI-mulatósára ünnepeltek bűnözőkkel és celebekkel a Mátyás-templom mellett, miközben a tömegben huligánok őrjöngtek.
60. A kormány felállított egy – egykori kommunista ügynököt is alkalmazó – hatóságot, ami egyértelműen EU-s alapjogokat sértve, bármiféle jogorvoslat nélkül feketelistázhatott volna bárkit, akiről azt állítja, hogy külföldről pénzelik, és megnyilatkozik közügyekben, majd ezt a személyt vagy szervezetet brutális bírsággal vegzálhatták és betilthatták volna.
+1. Ez ellen a 16 évig tomboló „kereszténydemokrácia” ellen rekordszámú szavazó (kb. 3,4 millió ember) lázadt fel, és az alig kétéves ellenzéki pártot jócskán kétharmados parlamenti többséggel felruházva véget vetettek neki.
