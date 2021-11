A magyar történelem legbénább kormányzati kampányplakátja

„Hát ez tényleg… A világon nincs ilyen!” (Hajdú B. István)

Ki hitte volna, amikor öt éve brüsszelezős, majd sorosozós és migránsozós kormányzati hirdetésekkel plakátolták tele az országot, hogy egyszer eljön ez a pillanat is? Jó ideje láthatók a jelei annak, hogy Arthur J. Finkelstein 2017-es halálával valami nagyon fontos alkotóelemet veszített el a kormánypárti kommunikáció. Elég csak megnézni, hogy két éve milyen semmitmondó stockfotókkal hirdették a magukat komolynak képzelő fideszes lapokat:

Fotó: Bede Márton

Amióta pedig nyáron emojikkal plakátolták tele az országot, nem lennénk annyira meglepve, ha hamarosan már nem is lenne emberi szöveg, csak rajzolt csontok a hirdetőoszlopokon, amikből esetleg kutyaugatás szólna. De ott még nem tartunk.

Hanem éppen ott, hogy „Kormány Információ” felirattal ezt üzeni a népnek az ország legnagyobb hirdetője, a magyar állam:

„Magyarország előre megy! Nem hátra.”

A háttérben látható Budapest is, abból is leginkább a Lánchíd, ami olyannyira nem megy sehova, hogy éppen felújítják Fotó: Botos Tamás/444

Magasabbról, erősebben, büdösebbet

Nem ismerem a magyar történelem összes kormányzati plakátját, és szinte biztos, hogy a Horthy-korszakban és a szocializmusban voltak ennél durvábbak, de bénább, ostobább plakát valószínűleg akkor sem, demokratikus korban pedig biztosan nem.

Hiszen mit állít ez a plakát? Hogy Magyarország előre megy! (Üvöltve Európába .) Szó szerint természetesen semmi értelme a mondatnak, hiszen az ország nem megy sehová. Átvitt értelemben viszont az üzenet az országot egy géphez hasonlító „Magyarország működik” szlogen továbbgondolása. A gép forog, az alkotó megyen…

A magát folyton konzervatívnak nevező kormány – aminek a képviselői épp azon méltatlankodnak, hogy az ellenzékiek nem tisztelik az adventet – ennél balosabb, progresszívebb jelszót ki sem találhatott volna. Jó, hogy nem „Gyorsabban, magasabbra, erősebben!”, „A végtelenbe és tovább!” vagy „Húzzatok már a picsába ezzel. Gyerünk előre!” az új szöveg.

Az állampolgárok ebből már tényleg semmilyen információt nem tudnak kinyerni, esetleg valami olyasmit leszámítva, hogy: „Nem néz jobbra-balra, előre megy, nem pofázik!”, de erre talán nem kell külön emlékeztetni senkit.

Ment a hűtlen kezelés nehéz fejjel

Ez első látásra még csak nem is olyan pofátlan húzás, mint az, hogy kormányzati tájékoztatásnak álcázva, mindent magasról leszarva uszítanak a legnagyobb ellenzéki párt vezetője ellen, de azért itt is felmerül a hűtlen kezelés gyanúja. (Emlékeztetőül: 2006-ban az MSZP is azzal kampányolt, hogy „ne forduljunk vissza”, csakhogy az választási kampány volt, és az MSZP finanszírozta, nem pedig a központi költségvetésből ment. Egy párt pedig akár azzal is kampányolhat, hogy „Megcsináltuk”, sőt azzal is, hogy „IGEN”, de azt az állam legalább nem nevezi pártoktól független tájékoztató plakátnak.)

A kampányhoz kapcsolódó videóból persze még világosabban kiderül, hogy ez megint a fideszes mitológiában az egyszemélyes ellenzéknek számító Gyurcsány Ferenc ellen készült, és egészen látványosan fideszes kampányvideó:

A Nemzeti Nyomozó Iroda korábban elutasította Hadházy Ákos feljelentését, szerintük a kormány gyurcsányozós plakátjain „egyszerűen megfogalmazott kérdések szerepelnek, a nyilvánosság véleményének felmérése céljából”.

Természetesen nem kell félteni Rogán Antalékat, a gazdasági világválság közepén is biztosan telik majd ennél karakteresebb kampányra rasszista őrjöngéssel és habzó szájú buzizással.