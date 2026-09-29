Magyar Péter közzétette győzelmi jelentését

„Egy méltatlan bújócskázás és az eddigi legszánalmasabb orbáni élőzés után, a Tisztítótűz művelet első komoly napjának végére két volt miniszter van a hatóságok kezén” – sommázta röviden és tömören Magyar Péter az igencsak sűrű és eseménydús hétfői napot.

Hétfőn ugyanis a parlament felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát: Hankót a 17 milliárdos NKA-s pénzosztás ügyében gyanúsíthatják hűtlen kezeléssel, Sesztákot pedig összesen 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával. (Az ún. Volánbusz-ügyben közel 3 milliárd forintnyi vagyontárgyat foglaltak le az egyik gyanúsítottnál.) Sesztákot már délelőtt őrizetbe vették az NVVH utasítására, előtte még egy interjúban azt mondta, ekkora pénzmennyiség „fizikai értelemben is értelmezhetetlen”. Mellette még a KDNP-s frakciótársai sem álltak ki.

Magyar Péter a posztjában is említett méltatlan bújócskázás kifejezéssel arra utalhat, hogy Hankó Balázs először úgy döntött, addig a Parlamentben marad, amíg el nem viszik a hatóságok. Végül estig a Fidesz-frakció irodájában várta, hogy érte menjenek a rendőrök, pedig a rendőrség már délután közölte, hogy sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházában nem intézkedik.

Miután 19:20-kor megkapta az idézését, este – kissé nehézkesen – elindult vallomást tenni, és kiderült, hogy a fideszes képviselőt a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályra, a III. kerületbe idézték be. Mielőtt Hankó 20:15-kor bement vallomást tenni, Bóka Jánossal, a Fidesz frakcióvezetőjével ölelkezett. Nem sokkal később őrizetbe vették.

Hankó Balázs és Bóka János Fotó: RTL

Magyar a „legszánalmasabb orbáni élőzés”-sel arra utalhat, amit több laptársunk is megírt, miszerint Orbán Viktor Facebook-oldala is élőzte Hankó parlamenti kivonulását, mindeközben egy olvasói fotó alapján többen is arra következtettek, hogy Belfastban nézhette a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-meccsét – legalábbis készült egy fotó az Észak-Írországba tartó Orbánról a reptéren. A képet a 444-nek is elküldték, arról azonban, hogy a fotó valóban hétfőn készült, és Orbán valóban Belfastban volt-e, és ott valóban megnézte a meccset, egyelőre nem tudtunk meggyőződni.