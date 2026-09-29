Magyar Péter közzétette győzelmi jelentését

„Egy méltatlan bújócskázás és az eddigi legszánalmasabb orbáni élőzés után, a Tisztítótűz művelet első komoly napjának végére két volt miniszter van a hatóságok kezén” – sommázta röviden és tömören Magyar Péter az igencsak sűrű és eseménydús hétfői napot.
Hétfőn ugyanis a parlament felfüggesztette Hankó Balázs és Seszták Miklós mentelmi jogát: Hankót a 17 milliárdos NKA-s pénzosztás ügyében gyanúsíthatják hűtlen kezeléssel, Sesztákot pedig összesen 12,6 milliárd forint értékű kenőpénz zsebre rakásával. (Az ún. Volánbusz-ügyben közel 3 milliárd forintnyi vagyontárgyat foglaltak le az egyik gyanúsítottnál.) Sesztákot már délelőtt őrizetbe vették az NVVH utasítására, előtte még egy interjúban azt mondta, ekkora pénzmennyiség „fizikai értelemben is értelmezhetetlen”. Mellette még a KDNP-s frakciótársai sem álltak ki.
Magyar Péter a posztjában is említett méltatlan bújócskázás kifejezéssel arra utalhat, hogy Hankó Balázs először úgy döntött, addig a Parlamentben marad, amíg el nem viszik a hatóságok. Végül estig a Fidesz-frakció irodájában várta, hogy érte menjenek a rendőrök, pedig a rendőrség már délután közölte, hogy sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz székházában nem intézkedik.
Miután 19:20-kor megkapta az idézését, este – kissé nehézkesen – elindult vallomást tenni, és kiderült, hogy a fideszes képviselőt a NAV Bűnügyi Főigazgatósága Központi Nyomozó Főosztályra, a III. kerületbe idézték be. Mielőtt Hankó 20:15-kor bement vallomást tenni, Bóka Jánossal, a Fidesz frakcióvezetőjével ölelkezett. Nem sokkal később őrizetbe vették.
Magyar a „legszánalmasabb orbáni élőzés”-sel arra utalhat, amit több laptársunk is megírt, miszerint Orbán Viktor Facebook-oldala is élőzte Hankó parlamenti kivonulását, mindeközben egy olvasói fotó alapján többen is arra következtettek, hogy Belfastban nézhette a magyar labdarúgó-válogatott Nemzetek Ligája-meccsét – legalábbis készült egy fotó az Észak-Írországba tartó Orbánról a reptéren. A képet a 444-nek is elküldték, arról azonban, hogy a fotó valóban hétfőn készült, és Orbán valóban Belfastban volt-e, és ott valóban megnézte a meccset, egyelőre nem tudtunk meggyőződni.
139 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelést követhetett el, amit öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.
Pénzfutárok vitték az ügyészség indítványa szerint a korrupciós pénzt Sesztáknak, akit azzal vádolnak, hogy az MNV vezérével védelmi pénzt szedtek a hatalmi pozíciójukból, egy már létező vesztegetési rendszer átvételével, továbbá buszbeszerzések után is jogtalan előnyt kértek.
Különösen jelentős vagyoni hátrány, kenőpénz elfogadása és telefonlopás volt ma terítéken, és bár a mentelmi bizottság egyik esetben sem támogatta a politikusok kiadását, a Tisza és a Mi Hazánk egyetértésben szavazott.
A mentelmi jogának felfüggesztése után nem sokkal sétált be az ügyészségre.
Seszták hétfőn bement a Központi Nyomozó Főügyészség épületébe, és ott találkozott Tasnádi Katalinnal, aki reggel bement az ügyészségre elvinni annak a három ügynek a saját hatáskörbe vonó határozatát, amelyet az NVVH átvesz. Ha már Seszták ott volt, őrizetbe is vették.
A párt szerint koncepciós eljárás folyik. A Fidesz és a KDNP frakcióvezetője is kiállt Hankó Balázs mellett. Seszták Miklósról nem beszéltek.
„A rendőrök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felkérésére vidéken intézkednek.”
A KDNP-s képviselő az őrizetbe vétele előtt azt mondta, „annyira felfokozott a közhangulat, hogy a vágyott elszámoltatás miatt szerintem bármi megtörténhet”.
Az ügyben korábban letartóztatott két gyanúsított Jellinek Dániel üzletember, az Indotek Group vezérigazgatója és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. volt vezérigazgatója.
Bár Hankó azt várja, hogy elvigyék, a fő szabály szerint neki kell bemennie a Központi Nyomozó Főügyészségre, amikorra berendelik.
A volt kulturális és innovációs miniszter egykori államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították.
A képviselő Bóka Jánost, a Fidesz frakcióvezetőjét ölelte meg, mielőtt bement vallomást tenni.
A volt miniszter nélkül indult el a kocsi, Leslie Nielsen büszke lenne.
A közössége teljesen magára hagyta az Orbán-kormány volt miniszterét, aki az ügyészség szerint több milliárdos kenőpénzt fogadott el.