Kaotikus kapcarongy és sávok közti parkoló

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Belföld

Káosz, kesztyű, kapcarongy – a Fidesz az utolsó rendszerváltó párt, neki is csak feje van már, se teste, se végtagjai. A fej még a hatalomról ábrándozik, de csupán egy lapja van, és az se feltétlenül az övé. Unokázós csalónak lenni most már nem elég.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Rogán Antal feleségének gyémántokkal kirakott 120 milliós luxustáskája megússza a vagyonadót, a volt felesége 18 milliós ékszerei viszont nem. Ahogy egy 12 milliós új Toyota sem. A kormányzati honlapon elolvasható a vagyonadóról és a kata módosításáról szóló törvénytervezet. A kormány számításai szerint 15 ezren 800 milliárd forintnyi vagyonadót fizethetnek jövőre. A katából 60 milliárdos pluszt várnak, de a feketefoglalkoztatás elleni szabályok kizárhatják belőle az influenszereket.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) kihallgatta a miniszterelnököt a Dunába dobott telefon kapcsán – Magyar nem ismerte be a bűnösségét. Emellett a KNYF megerősítette, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Seszták Miklóssal szemben, méghozzá jogszerűen.

Magyar Péter 2025. augusztusban Parajdon
Fotó: Kun Zsuzsi/444

Miután Magyar bejelentette, hogy a kormány felbontja az autópálya-koncessziót, Vitézy Dávid A közbeszerzési eljárásokból való kizárást lebegtethette meg Mészáros Lőrinc és Szíjj László cégeinél, majd a Diákváros beruházás újraindítását is bejelentette.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 18-án.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Nem tudott kikötni Gödön a szigetmonostori személykomp a Duna extra kicsi vízállása miatt, így haváriahelyzetre hivatkozva kotorni kezdtek. Közben szétdúltak egy természeti szempontból ritkaságnak számító és a helyi lakosok által sokat használt, kivételes partszakaszt. Eközben onnan pár kilométerre végig simán közlekedett egy másik komp.

A legújabb hungarikum az úttest közepére, sávok közé megálmodott mozgáskorlátozott parkoló. A fővárosi víziót tett követte, a még át nem adott újpesti István úton már megnézhető a prototípus. A kerületi önkormányzat a beruházó BKK-ra mutogat, a BKK szerint a kivitelezés az önkormányzat hozzájárulásával indult el.

Fotó: Wintermantel Zsolt / Facebook

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Külföld

Hét férfi diák erőszakolhatott meg egy nőt a rangos Cornell Egyetemen, de évekig kellett várni, mire a hatóságok elkezdtek az esettel foglalkozni. Közben az egyetemi polgárság, valamint az amerikai közvélemény is felbolydult az eset miatt, és az ilyenkor még mindig menetrendszerű áldozathibáztatás és -megszégyenítés is megjelent a közbeszédben.

Fotó: MELISSA BENDER/NurPhoto via AFP

Elmérgesedett gyerekelhelyezési ügy robbantotta ki a legnagyobb német kémbotrányt a hidegháború óta. Ha nem fajul el egy hamburgi steakházlánc örökösnőjének gyerekelhelyezési ügye, lehet, hogy soha nem derül ki, hogy a német hírszerzés egykori vezetője éveken át államtitkokat szivárogtat ki. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a szövetséges titkosszolgálatok is aggódnak amiatt, hogy az általuk megosztott anyagok is veszélybe kerültek-e.

Fotó: SVEN KAEULER/dpa Picture-Alliance via AFP

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Kultúra

„Az első dolog, amit a gyerekemért tehettem, hogy kijózanodtam” – terápiás felépüléstörténetként is értelmezhető dokumentarista albumfilm készült bongor, azaz Berta Csongor EXTÁZIS című lemezéről. A szabadkai, de már jó ideje Budapesten élő rapper nyíltan beszélt személyiségzavaráról, függőségéről, valamint apjával való konfliktusos viszonyáról.

Fotó: Bankó Gábor/444
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Nem tudott kikötni Gödön a szigetmonostori személykomp a Duna extra kicsi vízállása miatt, így haváriahelyzetre hivatkozva kotorni kezdtek. Közben szétdúltak egy természeti szempontból ritkaságnak számító és a helyi lakosok által sokat használt, kivételes partszakaszt. Miközben onnan pár kilométerre végig simán közlekedett egy másik komp.

Szily László
környezetvédelem

Rogán Antal feleségének gyémántokkal kirakott, 120 milliós luxustáskája megússza a vagyonadót, a volt felesége 18 milliós ékszerei viszont nem

Ahogy egy 12 milliós új Toyota sem. A kormányzati honlapon elolvasható a vagyonadóról és a kata változtatásáról szóló törvénytervezet. A kormány számításai szerint 15 ezren 800 milliárd forintnyi vagyonadót fizethetnek jövőre. A katából 60 milliárdos pluszt várnak, de a feketefoglalkoztatás elleni szabályok kizárhatják belőle az influenszereket.

Haász János
gazdaság

A legújabb hungarikum: az úttest közepére, sávok közé álmodott mozgáskorlátozott parkolót a főváros

A víziót tett követte, a még át nem adott újpesti István úton már megnézhető a prototípus. A kerületi önkormányzat a beruházó BKK-ra mutogat, a BKK szerint a kivitelezés az önkormányzat hozzájárulásával indult el.

Haász János
belföld

Heten erőszakolhattak meg egy nőt, de mögöttük állt az amerikai elitegyetemek férfiklubkultúrája

Hét férfi diák erőszakolhatott meg egy nőt a rangos Cornell Egyetemen, de évekig kellett várni, mire a hatóságok elkezdtek az esettel foglalkozni. Közben az egyetemi polgárság, valamint az amerikai közvélemény is felbolydult az eset miatt, és az ilyenkor még mindig menetrendszerű áldozathibáztatás és -megszégyenítés is megjelent a közbeszédben.

Mohos Máté
külföld

Nyomoz a rendőrség az augusztus 20-i rendezvénysorozat szervezése miatt

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Mészáros Juli
belföld

Több mint 1600 embert és szervezetet vesz fel az EU az Oroszország elleni szankciós listára

Ezzel együtt 4500-ra nő a szankcionált személyek és szervezetek listája.

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külföld

A közbeszerzési eljárásokból való kizárást lebegtethette meg Mészáros és Szíjj cégeinél Vitézy Dávid

Legalábbis arról beszélt, hogy vannak olyan, a korábbi kormányzathoz kötődő szereplők, akiknél súlyos szabálytalanságra utaló gyanút látnak a korábbi közbeszerzéseknél.

Mészáros Juli
gazdaság

A Központi Nyomozó Főügyészség megerősítette, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Seszták Miklóssal szemben, méghozzá jogszerűen

A 444-nek küldött válaszlevelükben hangsúlyozták, hogy Seszták ügyvédjének esetében nem alkalmaztak „leplezett eszközt”, „rejtett figyelés dr. Papp Gáborra nem irányult”.

Herczeg Márk
bűnügy

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Terápiás felépüléstörténetként is értelmezhető dokumentarista albumfilm készült bongor, azaz Berta Csongor EXTÁZIS című lemezéről. A szabadkai, de már jó ideje Budapesten élő rapper nyíltan beszél személyiségzavaráról, függőségéről, valamint apjával való konfliktusos viszonyáról.

Szabó Eszter Judit
ZENE

Vitézy Dávid: „Újraindítjuk a Diákváros projektet”

A hazahozott uniós pénzekből tudnak rá forrást biztosítani.

Székely Sarolta
gazdaság

Újraválasztották az MMA elnökének Turi Attilát

Nincs mindenhol rendszerváltás.

Urfi Péter
KULTÚRA

A Központi Nyomozó Főügyészség kihallgatta a miniszterelnököt

„Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt” – közölte Magyar Péter a mobiltelefonügyről.

Herczeg Márk
POLITIKA

Felbontják a 23 ezer milliárd forintos autópálya-koncessziót

Mészáros Lőrinc és Szíjj László konzorciuma már nem akadályozza a kormány szándékát, megkezdődhet 35 évre szóló, 23 ezer milliárdos megállapodás felbontása.

Mészáros Juli
belföld

Elmérgesedett gyerekelhelyezési ügy robbantotta ki a legnagyobb német kémbotrányt a hidegháború óta

Ha nem fajul el egy hamburgi steakházlánc örökösnőjének gyerekelhelyezési ügye, lehet, hogy soha nem derül ki, hogy a német hírszerzés egykori vezetője éveken át államtitkokat szivárogtat ki. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a szövetséges titkosszolgálatok is aggódnak amiatt, hogy az általuk megosztott anyagok is veszélybe kerültek-e.

Inkei Bence
külföld

J.D. Vance szerint Iránnak csökkentenie kell az urándúsítást a háború befejezéséhez

Az amerikai alelnök feltette a kérdés, hogy ha Irán valóban nem akar atomfegyvereket, akkor miért van szüksége 60 százalékos dúsítású uránra.

Mészáros Juli
külföld

Az EU Orbán miatt 15 éves próbaidőt tervez az új tagállamok számára

A próbaidős országoktól megvonhatnák a szavazati jogot vagy az uniós forrásokat, amennyiben megsértik az alapvető demokratikus értékeket.

Mészáros Juli
eu

Káosz, kesztyű, kapcarongy – Magyarország összeomlására ácsingózva kecmeregne ki a holtak közül a Fidesz

A Fidesz az utolsó rendszerváltó párt, neki is csak feje van már, se teste, se végtagjai. A fej még a hatalomról ábrándozik, de csupán egy lapja van, és az se feltétlenül az övé. Unokázós csalónak lenni most már nem elég.

Gazda Albert
vélemény