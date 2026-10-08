Kaotikus kapcarongy és sávok közti parkoló

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Káosz, kesztyű, kapcarongy – a Fidesz az utolsó rendszerváltó párt, neki is csak feje van már, se teste, se végtagjai. A fej még a hatalomról ábrándozik, de csupán egy lapja van, és az se feltétlenül az övé. Unokázós csalónak lenni most már nem elég.
Rogán Antal feleségének gyémántokkal kirakott 120 milliós luxustáskája megússza a vagyonadót, a volt felesége 18 milliós ékszerei viszont nem. Ahogy egy 12 milliós új Toyota sem. A kormányzati honlapon elolvasható a vagyonadóról és a kata módosításáról szóló törvénytervezet. A kormány számításai szerint 15 ezren 800 milliárd forintnyi vagyonadót fizethetnek jövőre. A katából 60 milliárdos pluszt várnak, de a feketefoglalkoztatás elleni szabályok kizárhatják belőle az influenszereket.
A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) kihallgatta a miniszterelnököt a Dunába dobott telefon kapcsán – Magyar nem ismerte be a bűnösségét. Emellett a KNYF megerősítette, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Seszták Miklóssal szemben, méghozzá jogszerűen.
Miután Magyar bejelentette, hogy a kormány felbontja az autópálya-koncessziót, Vitézy Dávid A közbeszerzési eljárásokból való kizárást lebegtethette meg Mészáros Lőrinc és Szíjj László cégeinél, majd a Diákváros beruházás újraindítását is bejelentette.
Nem tudott kikötni Gödön a szigetmonostori személykomp a Duna extra kicsi vízállása miatt, így haváriahelyzetre hivatkozva kotorni kezdtek. Közben szétdúltak egy természeti szempontból ritkaságnak számító és a helyi lakosok által sokat használt, kivételes partszakaszt. Eközben onnan pár kilométerre végig simán közlekedett egy másik komp.
A legújabb hungarikum az úttest közepére, sávok közé megálmodott mozgáskorlátozott parkoló. A fővárosi víziót tett követte, a még át nem adott újpesti István úton már megnézhető a prototípus. A kerületi önkormányzat a beruházó BKK-ra mutogat, a BKK szerint a kivitelezés az önkormányzat hozzájárulásával indult el.
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Hét férfi diák erőszakolhatott meg egy nőt a rangos Cornell Egyetemen, de évekig kellett várni, mire a hatóságok elkezdtek az esettel foglalkozni. Közben az egyetemi polgárság, valamint az amerikai közvélemény is felbolydult az eset miatt, és az ilyenkor még mindig menetrendszerű áldozathibáztatás és -megszégyenítés is megjelent a közbeszédben.
Elmérgesedett gyerekelhelyezési ügy robbantotta ki a legnagyobb német kémbotrányt a hidegháború óta. Ha nem fajul el egy hamburgi steakházlánc örökösnőjének gyerekelhelyezési ügye, lehet, hogy soha nem derül ki, hogy a német hírszerzés egykori vezetője éveken át államtitkokat szivárogtat ki. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a szövetséges titkosszolgálatok is aggódnak amiatt, hogy az általuk megosztott anyagok is veszélybe kerültek-e.
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„Az első dolog, amit a gyerekemért tehettem, hogy kijózanodtam” – terápiás felépüléstörténetként is értelmezhető dokumentarista albumfilm készült bongor, azaz Berta Csongor EXTÁZIS című lemezéről. A szabadkai, de már jó ideje Budapesten élő rapper nyíltan beszélt személyiségzavaráról, függőségéről, valamint apjával való konfliktusos viszonyáról.
De nem csak a Z generáció, hanem az egész társadalom kétharmada mondta azt, hogy szeretett volna beszélni valakivel az érzéseiről az elmúlt évben, mégsem tette meg.
Alig tudunk még valamit, de az orosz hatóságok titkolózása miatt mindenki aggódik.
A nem orbánista akadémia felhúzta magát, hogy még mindig nem tudni, mi lesz az orbánisták akadémiájával, márpedig szerintük „az átalakulásnak része kell, hogy legyen” a „miniszteriális feladatokkal felruházott Magyar Művészeti Akadémia közhatalmi szerepének megszüntetése”.
Nem tudott kikötni Gödön a szigetmonostori személykomp a Duna extra kicsi vízállása miatt, így haváriahelyzetre hivatkozva kotorni kezdtek. Közben szétdúltak egy természeti szempontból ritkaságnak számító és a helyi lakosok által sokat használt, kivételes partszakaszt. Miközben onnan pár kilométerre végig simán közlekedett egy másik komp.
Ahogy egy 12 milliós új Toyota sem. A kormányzati honlapon elolvasható a vagyonadóról és a kata változtatásáról szóló törvénytervezet. A kormány számításai szerint 15 ezren 800 milliárd forintnyi vagyonadót fizethetnek jövőre. A katából 60 milliárdos pluszt várnak, de a feketefoglalkoztatás elleni szabályok kizárhatják belőle az influenszereket.
A víziót tett követte, a még át nem adott újpesti István úton már megnézhető a prototípus. A kerületi önkormányzat a beruházó BKK-ra mutogat, a BKK szerint a kivitelezés az önkormányzat hozzájárulásával indult el.
Hét férfi diák erőszakolhatott meg egy nőt a rangos Cornell Egyetemen, de évekig kellett várni, mire a hatóságok elkezdtek az esettel foglalkozni. Közben az egyetemi polgárság, valamint az amerikai közvélemény is felbolydult az eset miatt, és az ilyenkor még mindig menetrendszerű áldozathibáztatás és -megszégyenítés is megjelent a közbeszédben.
A nyomozást „versenyt korlátozó megállapodás közbeszerzési és koncessziós eljárásban bűntettének gyanúja miatt” indították.
Ezzel együtt 4500-ra nő a szankcionált személyek és szervezetek listája.
Legalábbis arról beszélt, hogy vannak olyan, a korábbi kormányzathoz kötődő szereplők, akiknél súlyos szabálytalanságra utaló gyanút látnak a korábbi közbeszerzéseknél.
A 444-nek küldött válaszlevelükben hangsúlyozták, hogy Seszták ügyvédjének esetében nem alkalmaztak „leplezett eszközt”, „rejtett figyelés dr. Papp Gáborra nem irányult”.
Terápiás felépüléstörténetként is értelmezhető dokumentarista albumfilm készült bongor, azaz Berta Csongor EXTÁZIS című lemezéről. A szabadkai, de már jó ideje Budapesten élő rapper nyíltan beszél személyiségzavaráról, függőségéről, valamint apjával való konfliktusos viszonyáról.
A hazahozott uniós pénzekből tudnak rá forrást biztosítani.
Nincs mindenhol rendszerváltás.
„Rövid vallomást tettem, nem ismertem el a terhemre rótt bűncselekményt” – közölte Magyar Péter a mobiltelefonügyről.
Mészáros Lőrinc és Szíjj László konzorciuma már nem akadályozza a kormány szándékát, megkezdődhet 35 évre szóló, 23 ezer milliárdos megállapodás felbontása.
Ha nem fajul el egy hamburgi steakházlánc örökösnőjének gyerekelhelyezési ügye, lehet, hogy soha nem derül ki, hogy a német hírszerzés egykori vezetője éveken át államtitkokat szivárogtat ki. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a szövetséges titkosszolgálatok is aggódnak amiatt, hogy az általuk megosztott anyagok is veszélybe kerültek-e.
Az amerikai alelnök feltette a kérdés, hogy ha Irán valóban nem akar atomfegyvereket, akkor miért van szüksége 60 százalékos dúsítású uránra.
A próbaidős országoktól megvonhatnák a szavazati jogot vagy az uniós forrásokat, amennyiben megsértik az alapvető demokratikus értékeket.
A Fidesz az utolsó rendszerváltó párt, neki is csak feje van már, se teste, se végtagjai. A fej még a hatalomról ábrándozik, de csupán egy lapja van, és az se feltétlenül az övé. Unokázós csalónak lenni most már nem elég.