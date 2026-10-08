Kaotikus kapcarongy és sávok közti parkoló

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Belföld

Káosz, kesztyű, kapcarongy – a Fidesz az utolsó rendszerváltó párt, neki is csak feje van már, se teste, se végtagjai. A fej még a hatalomról ábrándozik, de csupán egy lapja van, és az se feltétlenül az övé. Unokázós csalónak lenni most már nem elég.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Rogán Antal feleségének gyémántokkal kirakott 120 milliós luxustáskája megússza a vagyonadót, a volt felesége 18 milliós ékszerei viszont nem. Ahogy egy 12 milliós új Toyota sem. A kormányzati honlapon elolvasható a vagyonadóról és a kata módosításáról szóló törvénytervezet. A kormány számításai szerint 15 ezren 800 milliárd forintnyi vagyonadót fizethetnek jövőre. A katából 60 milliárdos pluszt várnak, de a feketefoglalkoztatás elleni szabályok kizárhatják belőle az influenszereket.

A Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) kihallgatta a miniszterelnököt a Dunába dobott telefon kapcsán – Magyar nem ismerte be a bűnösségét. Emellett a KNYF megerősítette, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Seszták Miklóssal szemben, méghozzá jogszerűen.

Magyar Péter 2025. augusztusban Parajdon Fotó: Kun Zsuzsi/444

Miután Magyar bejelentette, hogy a kormány felbontja az autópálya-koncessziót, Vitézy Dávid A közbeszerzési eljárásokból való kizárást lebegtethette meg Mészáros Lőrinc és Szíjj László cégeinél, majd a Diákváros beruházás újraindítását is bejelentette.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. június 18-án. Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Nem tudott kikötni Gödön a szigetmonostori személykomp a Duna extra kicsi vízállása miatt, így haváriahelyzetre hivatkozva kotorni kezdtek. Közben szétdúltak egy természeti szempontból ritkaságnak számító és a helyi lakosok által sokat használt, kivételes partszakaszt. Eközben onnan pár kilométerre végig simán közlekedett egy másik komp.

A legújabb hungarikum az úttest közepére, sávok közé megálmodott mozgáskorlátozott parkoló. A fővárosi víziót tett követte, a még át nem adott újpesti István úton már megnézhető a prototípus. A kerületi önkormányzat a beruházó BKK-ra mutogat, a BKK szerint a kivitelezés az önkormányzat hozzájárulásával indult el.

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Külföld

Hét férfi diák erőszakolhatott meg egy nőt a rangos Cornell Egyetemen, de évekig kellett várni, mire a hatóságok elkezdtek az esettel foglalkozni. Közben az egyetemi polgárság, valamint az amerikai közvélemény is felbolydult az eset miatt, és az ilyenkor még mindig menetrendszerű áldozathibáztatás és -megszégyenítés is megjelent a közbeszédben.

Fotó: MELISSA BENDER/NurPhoto via AFP

Elmérgesedett gyerekelhelyezési ügy robbantotta ki a legnagyobb német kémbotrányt a hidegháború óta. Ha nem fajul el egy hamburgi steakházlánc örökösnőjének gyerekelhelyezési ügye, lehet, hogy soha nem derül ki, hogy a német hírszerzés egykori vezetője éveken át államtitkokat szivárogtat ki. Az ügy súlyosságát jelzi, hogy a szövetséges titkosszolgálatok is aggódnak amiatt, hogy az általuk megosztott anyagok is veszélybe kerültek-e.

Fotó: SVEN KAEULER/dpa Picture-Alliance via AFP

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Kultúra

„Az első dolog, amit a gyerekemért tehettem, hogy kijózanodtam” – terápiás felépüléstörténetként is értelmezhető dokumentarista albumfilm készült bongor, azaz Berta Csongor EXTÁZIS című lemezéről. A szabadkai, de már jó ideje Budapesten élő rapper nyíltan beszélt személyiségzavaráról, függőségéről, valamint apjával való konfliktusos viszonyáról.