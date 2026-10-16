Beindult a Fidesz körüli mozgolódás, Partos Bence helyett a felesége próbálja életre kelteni a Digitális Polgári Köröket

A földcsuszamlásszerű áprilisi választási vereség után úgy tűnt, vége mindannak, amivel a Fidesz éveken át tisztességtelen előnyhöz jutott a politikai kommunikációban. A jól bejáratott influenszerkeltetőnek-propagandagyárnak befellegzett, a hagyományos médiában kiépített erődítmények is meggyengültek, új vevőre talált a NER-es megrendelésekből nagyra nőtt médiaügynökség, de lehúzta a rolót az a trollgyár is, amelyhez a kampány számos szürkezónás, morálisan megkérdőjelezhető műveletét kiszervezték. A szétesés odáig jutott, hogy már az utóbbinak otthont adó irodaházban sem volt magától értetődő a maradásuk. Igaz, addigra nem is nagyon volt, aki ott dolgozzon.
Aztán elmúlt a szeptember is, és az Index vezérigazgató-váltásával úgy tűnt, Orbán mégsem hagyja teljesen elpusztulni korábbi médiaérdekeltségeit. Ezzel párhuzamosan mintha a hátországban is megmozdult volna valami. Bár tavasszal még kevesen vették komolyan a bukott miniszterelnök szavait, amikor egy hírlevélben arról írt, hogy a digitális szervezkedést összefogó, addigra teljes kudarcnak bizonyult Digitális Polgári Köröknek (DPK) kulcsszerepük lesz a nemzeti oldal újjászervezésében, az ezeket működtető cégeknél ősszel mégis újra kitehették a táblát: „we are hiring”.
A készülődésnek több jelét is találtuk.
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