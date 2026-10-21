A NER sötét titkai, a korrupt egyház szembenézése

reggel 4

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Belföld

Tudjuk, hogy mindenki remegve várja Fürcht Pál volt főügyész meghallgatását a végrehajtási visszaélések vizsgálóbizottságában, hiszen ha tényleg kitálal, a NER működésének sötét titkaiba láthatunk bele. Ha valaki mégsem lenne egészen képben Fürcht munkásságával, induló cikkünkben összeszedtük, hogyan merült fel az ügyészségi nyomásgyakorlás miatt lemondott főügyész neve a Völner–Schadl-ügyben, az aranykonvojügyben, Magyar telefonos ügyében és Varga Judit lehallgatásának ügyében egyaránt.

Fotó: Németh Dániel/444

A hétvégén Lakiteleken találkozott a volt kormánypárt Digitális Polgári Körökbe szerveződött kemény magja. Ott voltunk a kiscsoportos beszélgetéseken is, meg akkor is, amikor Orbán Viktor egyetlen mondattal csapta agyon az egész mozgolódást.

Fotó: Bankó Gábor/444

Kedd reggel írtunk a Tisza 2027-es költségvetéséről, amivel a kormány szakít a haveri kapitalizmussal, a felszabaduló ezermilliárdokból pedig új társadalmi alkut köt. Aztán ott voltunk Magyar Péter és Kármán András közös sajtótájékoztatóján is, ahol egy rakás új részletet megismerhettünk a költségvetésből.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Egyházi ügyekben jártas szerzőnk megírta, hogy a püspökök észrevették, hogy az elmúlt évtizedekben nagy volt itt a korrupció, és egyes egyházi vezetők nem tettek meg mindent a gyerekbántalmazások megelőzéséért – a kérdés az, hogy erre mennyien kíváncsiak egyházon kívül és belül.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Magyar Péter Budapesten fogadta az izraeli elnököt, az ukrán nagykövet pedig azt mondta, a miniszterelnök még idén találkozhat Volodimir Zelenszkij elnökkel.

Fotó: Magyar Péter Facebook

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Külföld

„Hogyne tértem volna vissza? Itt van a családom” – bemutattuk, milyen az élet a halál után a városban, ami kétszer is gazdát cserélt. Mihajlo a feleségét, a lányát és három unokáját is elveszítette, amikor 2022 márciusában az oroszok lebombázták a házat, ahol éltek. Miután az oroszok megszállták Izjumot, a férfinak is menekülnie kellett, de a város felszabadítása után visszaköltözött.

Fotó: Győri Boldizsár

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Francia sürgöny

Kedd este írtunk arról, hogy a megélhetési válság miatt Európa-szerte utcára vonulnak az emberek, a tüntetésekre pedig rácsatlakoznak a vandálok és fosztogatók is. A francia diáktüntetések világában jártas Erőss Gábor szociológus a Qubitnak beszélt arról, hogy a rendőri erőszak és a városi lázadások sajátos francia hagyományból táplálkoznak, aminek nincs köze a bevándorláshoz. A Qubit a szociológus képgalériáját is közölte magyarázatokkal.

Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

A Lakmusz kinyomozta, hogy ki az a nő, akire a ledöbbent libsi szerepét osztotta az internet, miután fosztogatókkal szállt szembe egy párizsi utcán. Azzal a történettel terjed egy videó a franciaországi tüntetésekről, hogy egy baloldali aktivista a saját butikját védte a kifosztástól, de a kiszínezett sztorit nem igazolja a felvételt készítő sajtófotós nyilatkozata.

Fotó: evribodi
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ÉLET

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külföld

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Ferenczy Ernő fél éve különböző eszközökkel akadályozza, hogy új választást tarthassanak a településen. A jegyző visszautasította, hogy ő asszisztálna ehhez, de azt is mondta: nem fogja a polgármester kezét hátracsavarni, ha nem veszi napirendre az önfeloszlatást.

Zöldi Blanka
POLITIKA

A megélhetési válság miatt Európa-szerte utcára vonulnak az emberek, a tüntetésekre pedig örömmel rácsatlakoznak a vandálok és fosztogatók is

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Benics Márk
külföld

Házkutatást tartott a Petőfi-film ügyében vizsgálódó NAV a Nemzeti Filmintézetben

A kutatás célja a Most vagy soha! című film által igénybe vett támogatások igényléséhez, odaítéléséhez, folyósításához, elszámolásához, valamint a játékfilm megvalósításához kötődő iratok, illetve egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása és lefoglalása.

Inkei Bence
bűnügy

A NER működésének sötét titkaiba láthatunk bele, ha tényleg kitálal a volt főügyész

Parlamenti tényfeltáró bizottságba várják délután Fürcht Pált, az egykor fontos ügyekben nyomozó, azóta azonban politikai nyomásgyakorlásról beszélő volt főügyészt. A Völner-Schadl-ügyről és Magyar Péter telefonos ügyéről is beszél a várakozások szerint, előbbi ráadásul Magyar Péter politikai felemelkedésének egyik fontos mozzanata volt, felmerült benne Rogán Antal neve, és erről beszélt Varga Judit is a hírhedt diktafonos felvételen is.

Bódog Bálint
belföld

Az ukrán nagykövet szerint még idén találkozik Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij

Az Európai Unió kérésére mindkét vezető rábólintott a találkozóra.

Molnár Kristóf
POLITIKA

Eltalálhatták az ukránok a Druzsba olajvezetéket Oroszországban

A megsérült állomás fogadja, tárolja, szivattyúzza és szállítja az olajat és a kőolajtermékeket, napi 300 000 tonna kapacitással.

Székely Sarolta
külföld

„Hogyha lesz egy csettintés, legyünk, akik erre válaszolunk. De fog-e valaki csettinteni?” – ilyen volt az első DPK-tábor

A hétvégén Lakiteleken találkozott a volt kormánypárt Digitális Polgári Körökbe szerveződött kemény magja. A Hungarikum Ligetben tartott tábor hivatalos programjai mellett a kiscsoportos beszélgetéseken került igazán elő a kérdés: hogyan tovább a választási vereség után? Aztán megérkezett Orbán Viktor, és egyetlen mondattal agyoncsapta az egész mozgolódást.

Német Szilvi, Bankó Gábor
ÉLET

Szóviccek, rímek, rigmusok – kevesen tudnak olyan kreatívan tüntetni, mint a francia diákok

Erőss Gábor szociológus az október 8-án a párizsi Bastille téren tartott tüntetésen és az azt követő napokban a város egyetemeinek környékén fotózta a szellemesebbnél szellemesebb üzeneteket.

Qubit.hu
oktatás

A püspökök észrevették, hogy az elmúlt évtizedekben nagy volt itt a korrupció, és egyes egyházi vezetők nem tettek meg mindent a gyerekbántalmazások megelőzéséért

A magyar katolikus elöljárók pontokba szedték, milyen ez a mai társadalom szerintük. Számtalan témában vannak árnyalt gondolataik – a kérdés az, hogy erre mennyien kiváncsiak egyházon kívül és belül.

Urfi Péter
egyház

A Tisza költségvetése szakít a haveri kapitalizmussal, a felszabaduló ezermilliárdokból új társadalmi alkut kötnek

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Székely Sarolta
gazdaság

Vizsgálja a GVH az RTL, a DM és Gryllus Dorka médiahekkjét

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Molnár Kristóf
Média

1465 milliárddal kevesebb kiadás, 665 milliárddal több bevétel – Magyar Péter és Kármán András megmutatta, hogyan faragják le a hiányt, és osztanak szét közben ezermilliárdokat

Az állam 1465 milliárd forintot spórol meg magán, csak a koncessziós szerződéseken 246 milliárdot. A közmédia 61 milliárddal kap kevesebbet. Az adóemelések és lakossági adócsökkentések egyenlege 665 milliárd forinttal növeli a bevételeket. A nyugdíjasok 3%-os emelést és 25-50 ezres SZÉP kártyát kapnak.

Haász János
gazdaság

A rendőri erőszak és a városi lázadások sajátos francia hagyományból táplálkoznak, aminek nincs köze a bevándorláshoz

Franciaország nem a tüntetések és nem is a bevándorlás, hanem a jóléti állam maradékának felszámolása miatt vágtat a vesztébe – mondja Erőss Gábor szociológus, aki 36 éve jár francia diáktüntetésekre.

Kende Ágnes
társadalom

Elfogatóparancsot adhat ki és DNS-mintákhoz is hozzáférhet ezentúl az NVVH

Új jogköröket kapott a vagyonvisszaszerzési hivatal.

Székely Sarolta
belföld

Ki ez a nő, akire a ledöbbent libsi szerepét osztotta az internet, miután fosztogatókkal szállt szembe egy párizsi utcán?

Azzal a történettel terjed egy videó a franciaországi tüntetésekről, hogy egy baloldali aktivista a saját butikját védte a kifosztástól, de a kiszínezett sztorit nem igazolja a felvételt készítő sajtófotós nyilatkozata.

Dezső Annamari
Nemzetközi

A Google Cloud meghibásodása miatt halt le a Revolut

​A Google vizsgálja a problémát.

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„Hogyne tértem volna vissza? Itt van a családom” – ilyen az élet a halál után a városban, ami kétszer is gazdát cserélt

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Győri Boldizsár
háború

Ötszáz katonát vezényel Milánóba az olasz kormány a napok óta tartó tüntetések és fosztogatások után

Hétvégére újabb tüntetéseket jelentettek be.

Inkei Bence
külföld