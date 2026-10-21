A NER sötét titkai, a korrupt egyház szembenézése

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Tudjuk, hogy mindenki remegve várja Fürcht Pál volt főügyész meghallgatását a végrehajtási visszaélések vizsgálóbizottságában, hiszen ha tényleg kitálal, a NER működésének sötét titkaiba láthatunk bele. Ha valaki mégsem lenne egészen képben Fürcht munkásságával, induló cikkünkben összeszedtük, hogyan merült fel az ügyészségi nyomásgyakorlás miatt lemondott főügyész neve a Völner–Schadl-ügyben, az aranykonvojügyben, Magyar telefonos ügyében és Varga Judit lehallgatásának ügyében egyaránt.
A hétvégén Lakiteleken találkozott a volt kormánypárt Digitális Polgári Körökbe szerveződött kemény magja. Ott voltunk a kiscsoportos beszélgetéseken is, meg akkor is, amikor Orbán Viktor egyetlen mondattal csapta agyon az egész mozgolódást.
Kedd reggel írtunk a Tisza 2027-es költségvetéséről, amivel a kormány szakít a haveri kapitalizmussal, a felszabaduló ezermilliárdokból pedig új társadalmi alkut köt. Aztán ott voltunk Magyar Péter és Kármán András közös sajtótájékoztatóján is, ahol egy rakás új részletet megismerhettünk a költségvetésből.
Egyházi ügyekben jártas szerzőnk megírta, hogy a püspökök észrevették, hogy az elmúlt évtizedekben nagy volt itt a korrupció, és egyes egyházi vezetők nem tettek meg mindent a gyerekbántalmazások megelőzéséért – a kérdés az, hogy erre mennyien kíváncsiak egyházon kívül és belül.
Magyar Péter Budapesten fogadta az izraeli elnököt, az ukrán nagykövet pedig azt mondta, a miniszterelnök még idén találkozhat Volodimir Zelenszkij elnökkel.
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„Hogyne tértem volna vissza? Itt van a családom” – bemutattuk, milyen az élet a halál után a városban, ami kétszer is gazdát cserélt. Mihajlo a feleségét, a lányát és három unokáját is elveszítette, amikor 2022 márciusában az oroszok lebombázták a házat, ahol éltek. Miután az oroszok megszállták Izjumot, a férfinak is menekülnie kellett, de a város felszabadítása után visszaköltözött.
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Kedd este írtunk arról, hogy a megélhetési válság miatt Európa-szerte utcára vonulnak az emberek, a tüntetésekre pedig rácsatlakoznak a vandálok és fosztogatók is. A francia diáktüntetések világában jártas Erőss Gábor szociológus a Qubitnak beszélt arról, hogy a rendőri erőszak és a városi lázadások sajátos francia hagyományból táplálkoznak, aminek nincs köze a bevándorláshoz. A Qubit a szociológus képgalériáját is közölte magyarázatokkal.
A Lakmusz kinyomozta, hogy ki az a nő, akire a ledöbbent libsi szerepét osztotta az internet, miután fosztogatókkal szállt szembe egy párizsi utcán. Azzal a történettel terjed egy videó a franciaországi tüntetésekről, hogy egy baloldali aktivista a saját butikját védte a kifosztástól, de a kiszínezett sztorit nem igazolja a felvételt készítő sajtófotós nyilatkozata.
„A keresztapja hozta el hozzám, és azt mondta, íme, egy tiszta teremtés, aki kíváncsi rád!” – mondta 23 éves leendő feleségéről a „klublegenda” Bodnár József.
Jichák Hercog találkozott magyar kollégájával, Baka Andrással is.
Ferenczy Ernő fél éve különböző eszközökkel akadályozza, hogy új választást tarthassanak a településen. A jegyző visszautasította, hogy ő asszisztálna ehhez, de azt is mondta: nem fogja a polgármester kezét hátracsavarni, ha nem veszi napirendre az önfeloszlatást.
Franciaország mellett Spanyolországban, Olaszországban, Portugáliában és Albániában is hetek óta tömegek tüntetnek. Az elégedetlenség hátterében országonként más-más sérelmek állnak, de az iskolák állapota, a lakhatás és az élelmiszerek drágulása, az alacsony bérek és a közszolgáltatásokra nehezedő nyomás több helyen is közös ügy.
A kutatás célja a Most vagy soha! című film által igénybe vett támogatások igényléséhez, odaítéléséhez, folyósításához, elszámolásához, valamint a játékfilm megvalósításához kötődő iratok, illetve egyéb tárgyi bizonyítási eszközök felkutatása és lefoglalása.
Parlamenti tényfeltáró bizottságba várják délután Fürcht Pált, az egykor fontos ügyekben nyomozó, azóta azonban politikai nyomásgyakorlásról beszélő volt főügyészt. A Völner-Schadl-ügyről és Magyar Péter telefonos ügyéről is beszél a várakozások szerint, előbbi ráadásul Magyar Péter politikai felemelkedésének egyik fontos mozzanata volt, felmerült benne Rogán Antal neve, és erről beszélt Varga Judit is a hírhedt diktafonos felvételen is.
Az Európai Unió kérésére mindkét vezető rábólintott a találkozóra.
A megsérült állomás fogadja, tárolja, szivattyúzza és szállítja az olajat és a kőolajtermékeket, napi 300 000 tonna kapacitással.
A hétvégén Lakiteleken találkozott a volt kormánypárt Digitális Polgári Körökbe szerveződött kemény magja. A Hungarikum Ligetben tartott tábor hivatalos programjai mellett a kiscsoportos beszélgetéseken került igazán elő a kérdés: hogyan tovább a választási vereség után? Aztán megérkezett Orbán Viktor, és egyetlen mondattal agyoncsapta az egész mozgolódást.
Erőss Gábor szociológus az október 8-án a párizsi Bastille téren tartott tüntetésen és az azt követő napokban a város egyetemeinek környékén fotózta a szellemesebbnél szellemesebb üzeneteket.
A magyar katolikus elöljárók pontokba szedték, milyen ez a mai társadalom szerintük. Számtalan témában vannak árnyalt gondolataik – a kérdés az, hogy erre mennyien kiváncsiak egyházon kívül és belül.
Magyar Péter konkrét intézkedéscunamit jelentett be hétfőn a parlamentben, ezek alapján a kormány nem kisebb államot akar, hanem másként működőt. A hamarosan nyilvánosságra kerülő dokumentum az átcsoportosítás és a paradigmaváltás költségvetése is lesz, nemcsak az igazságosságé és a fejlődésé.
A menopauzás színjátékkal kapcsolatban fogyasztói panasz érkezett az Önszabályozó Reklám Testülethez is.
Viszont rövidesen új frekvenciapályázatot hirdet a Médiatanács, amire a Klubrádió is pályázhat.
Az állam 1465 milliárd forintot spórol meg magán, csak a koncessziós szerződéseken 246 milliárdot. A közmédia 61 milliárddal kap kevesebbet. Az adóemelések és lakossági adócsökkentések egyenlege 665 milliárd forinttal növeli a bevételeket. A nyugdíjasok 3%-os emelést és 25-50 ezres SZÉP kártyát kapnak.
Franciaország nem a tüntetések és nem is a bevándorlás, hanem a jóléti állam maradékának felszámolása miatt vágtat a vesztébe – mondja Erőss Gábor szociológus, aki 36 éve jár francia diáktüntetésekre.
Új jogköröket kapott a vagyonvisszaszerzési hivatal.
Azzal a történettel terjed egy videó a franciaországi tüntetésekről, hogy egy baloldali aktivista a saját butikját védte a kifosztástól, de a kiszínezett sztorit nem igazolja a felvételt készítő sajtófotós nyilatkozata.
A Google vizsgálja a problémát.
Mihajlo a feleségét, a lányát és három unokáját is elveszítette, amikor 2022 márciusában az oroszok lebombázták a házat, ahol éltek. Miután az oroszok megszállták Izjumot, a férfinak is menekülnie kellett, de a város felszabadítása után visszaköltözött.
Hétvégére újabb tüntetéseket jelentettek be.