A NER sötét titkai, a korrupt egyház szembenézése

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Belföld

Tudjuk, hogy mindenki remegve várja Fürcht Pál volt főügyész meghallgatását a végrehajtási visszaélések vizsgálóbizottságában, hiszen ha tényleg kitálal, a NER működésének sötét titkaiba láthatunk bele. Ha valaki mégsem lenne egészen képben Fürcht munkásságával, induló cikkünkben összeszedtük, hogyan merült fel az ügyészségi nyomásgyakorlás miatt lemondott főügyész neve a Völner–Schadl-ügyben, az aranykonvojügyben, Magyar telefonos ügyében és Varga Judit lehallgatásának ügyében egyaránt.

Fotó: Németh Dániel/444

A hétvégén Lakiteleken találkozott a volt kormánypárt Digitális Polgári Körökbe szerveződött kemény magja. Ott voltunk a kiscsoportos beszélgetéseken is, meg akkor is, amikor Orbán Viktor egyetlen mondattal csapta agyon az egész mozgolódást.

Fotó: Bankó Gábor/444

Kedd reggel írtunk a Tisza 2027-es költségvetéséről, amivel a kormány szakít a haveri kapitalizmussal, a felszabaduló ezermilliárdokból pedig új társadalmi alkut köt. Aztán ott voltunk Magyar Péter és Kármán András közös sajtótájékoztatóján is, ahol egy rakás új részletet megismerhettünk a költségvetésből.

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI/MTVA

Egyházi ügyekben jártas szerzőnk megírta, hogy a püspökök észrevették, hogy az elmúlt évtizedekben nagy volt itt a korrupció, és egyes egyházi vezetők nem tettek meg mindent a gyerekbántalmazások megelőzéséért – a kérdés az, hogy erre mennyien kíváncsiak egyházon kívül és belül.

Fotó: Lakatos Péter/MTI/MTVA

Magyar Péter Budapesten fogadta az izraeli elnököt, az ukrán nagykövet pedig azt mondta, a miniszterelnök még idén találkozhat Volodimir Zelenszkij elnökkel.

Fotó: Magyar Péter Facebook

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Külföld

„Hogyne tértem volna vissza? Itt van a családom” – bemutattuk, milyen az élet a halál után a városban, ami kétszer is gazdát cserélt. Mihajlo a feleségét, a lányát és három unokáját is elveszítette, amikor 2022 márciusában az oroszok lebombázták a házat, ahol éltek. Miután az oroszok megszállták Izjumot, a férfinak is menekülnie kellett, de a város felszabadítása után visszaköltözött.

Fotó: Győri Boldizsár

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Francia sürgöny

Kedd este írtunk arról, hogy a megélhetési válság miatt Európa-szerte utcára vonulnak az emberek, a tüntetésekre pedig rácsatlakoznak a vandálok és fosztogatók is. A francia diáktüntetések világában jártas Erőss Gábor szociológus a Qubitnak beszélt arról, hogy a rendőri erőszak és a városi lázadások sajátos francia hagyományból táplálkoznak, aminek nincs köze a bevándorláshoz. A Qubit a szociológus képgalériáját is közölte magyarázatokkal.

Fotó: JEFF PACHOUD/AFP

A Lakmusz kinyomozta, hogy ki az a nő, akire a ledöbbent libsi szerepét osztotta az internet, miután fosztogatókkal szállt szembe egy párizsi utcán. Azzal a történettel terjed egy videó a franciaországi tüntetésekről, hogy egy baloldali aktivista a saját butikját védte a kifosztástól, de a kiszínezett sztorit nem igazolja a felvételt készítő sajtófotós nyilatkozata.