A NER működésének sötét titkaiba láthatunk bele, ha tényleg kitálal a volt főügyész

Délután soron kívül idézik be Fürcht Pál volt főügyészt a parlament végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságába. A meghallgatástól sokan sokat várnak, hiszen Fürcht vezette a Központi Nyomozó Főügyészséget (KNYF) egy rakás politikailag érzékeny ügyben folyó nyomozás idején, mint például az MNB-alapítványok ügye, Orbán Viktor öccsének vízumügyes botránya, zuglói és újbudai parkolási korrupciós ügy, valamint – és jelen pillanatban ez a legfontosabb – a Schadl–Völner-ügy idején.
Mivel a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László által vezetett vizsgálóbizottság a végrehajtási visszaélések feltárásával foglalkozik, jó eséllyel ezzel kapcsolatban hangozhatnak majd el új információk – mivel azonban Fürcht neve azáltal vált ismertté, hogy felmondó levelében a Legfőbb Ügyészségen keresztüli nyomásgyakorlásról írt a 2026-os választási kampány egyik legsúlyosabb, Orbán Viktor felelősségét is felvető ügyében, akár még az ügyészségi rendszer NER alatti működéséről is megtudhatunk egyet s mást.
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Hogy Varga mit mondott, Fürcht Pál főügyész nem árulta el a csütörtöki sajtótájékoztatón. „Terhünkre rótták, hogy nem tudjuk, ki az a Tóni, Barbara és Ádám. De igen, tudjuk, hogy kik. Azok, akikről önök is tudnak” - hangzott el.
A kormányhivatal megkeresésünkre elárulta: kirúgták a megkörnyékezett ügyintézőt.
Jeney Orsolya az igazságügyi minisztériumban foglalkozott a bírósági végrehajtás törvényi szabályozásával. Aztán nyitott egy jól jövedelmező saját végrehajtói irodát.
Honnan kaptuk a dossziét, és kinek állhatott érdekében, hogy nyilvánosságra kerüljön? Mi hiányzik a nyomozati iratokból? És mit nem írtunk meg, pedig benne van?
A Frizbiben érkezik a válaszcsapás.
Toroczkai László azt mondta a 444-nek, hogy tervezi a volt főügyész beillesztését az eddigi névsorba. Molnár Zoltán tiszás bizottsági tag közölte: a Tisza egyelőre nem tartja relevánsnak a volt miniszterelnökök meghívását, de ez nem kőbe vésett döntés.
Hátráltatja-e az előző rendszer ügyeinek feltárását, ha szétesik a bűnüldöző szervezet? Erről beszélgettünk a Helyzet: van! legújabb adásában.
Orbán az ellenfeleit, Magyar Orbánékat fenyegette a beszédében, és mindketten konzultációra hívták a híveiket. Poloska, Bocskai, sípoló ellentüntetők, béketank és ágyúlövés. Ha nincs ideje vagy idege végigolvasni és végignézni mindent, íme ünnepi összefoglaló kalauzunk.
„A nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, függetlenül attól, hogy kit és mely szervezeteket érint” – közölte pénteken a KNYF.
Eredetileg tiszás elnöke lett volna ennek a vizsgálóbizottságnak is, de két hete Magyar Péter gondolt egyet, és megadta Toroczkainak a lehetőséget.
A jogi diplomához hosszú és gyötrelmes út vezet, legendásan sokat kell biflázni. Aki jóban volt Schadl Györggyel, a végrehajtói kamara elnökével, annak viszont minimális tudás is elég volt. Vagy oda se kellett ballagnia. És még a vizsgára jelentkezést is elintézték neki.
A kormányfő parlamenti felszólalásában jelentette be, hogy Fürcht Pál tanúskodni fog arról, hogy a hírhedt 2024-es telefonügyben és a Völner-Schadl-ügyben is politikai utasítást kapott, hogy mit kell csinálnia.
A házaspár Rogán Antal érintettségéről beszél.
Kőkemény nyílt levélben szól vissza a köztársasági elnöknek a lemondott nyomozó főügyész , akit az aranykonvojügy kapirgálása miatt szorítottak ki a vezetésből. Megkapja a magáét Baka bukott legfőbbügyész-jelöltjének a testvére és az ideiglenes vezető is.
Fürcht Pál júniusban mondott le a Központi Nyomozó Főügyészség vezetéséről. A 444 megszerezte a döntésének az írásos indoklását: a volt főügyész informális, azaz írásban visszakövethetetlen nyomásgyakorlásról, III/III-as módszerekről, a Tanú című filmbe illő történetről ír, elsősorban az aranykonvojügyet és a „Gundalf-ügyet” illetően.
A döntést azzal indokolták, hogy Fürcht „egyoldalú értelmezése alapján hozott nyilvánosságra a közvélemény számára ellenőrizhetetlen információkat egy folyamatban lévő büntetőügyben tett ügyészi intézkedésekről”.
Hadházy Ákos azt írta, már papírjuk van arról, hogy „nem is nyomoztak, hiszen ha akár a kisujjukat is mozdították volna, akkor hivatalosan is tudniuk kellene, hogy Rogánról van szó”.
Schadl György egy útjában lévő bíró kicsinálásával is megpróbálkozott. A Völner-iratokat feldolgozó sorozatunkban most azt mutatjuk meg, milyen messze sikerült eljutnia.
Kinevezhette volna államtitkárnak Magyart, de fel sem merült benne, hogy alkalmas lenne a feladatra, állítja a miniszter.
A vád szerint a Völner Pál segítségével kinevezett végrehajtóknak százmilliókat kellett visszaosztaniuk Schadl Györgynek, aki amolyan modern hűbérúrként rendelkezett velük. A vallomások családi drámákra is utalnak.
„Ez a dupla nulla sohasem bocsátja meg, hogy nem lett belőle senki, míg a felesége vitte valamire.”
A 444 podcastjában a Schadl-Völner ügyet feltáró újságírókkal beszélgetünk arról, mi derült ki az 1700 oldalas nyomozati anyagból az elmúlt évek talán legjelentősebb korrupciós ügyéről, és mi az, ami gyanúsan hiányzik.
A miniszterelnök szerint Fürcht a Fidesz megbízásából próbált súlyosabb bűncselekményt csinálni az Ötkertben történt incidensből, hogy megakadályozza a választási indulását.
Völner Pál és Schadl György olyan nyíltan egyeztettek telefonon a kenőpénzről és az üzletekről, mintha egyáltalán nem féltek volna a lebukástól. Volt, hogy Schadl egyenesen a minisztériumhoz, máskor Völner ügyvédi irodájába vitte a pénzt, egy ital kíséretében. Sorozatunk második része.
Zászló- után szekértábor-bontásra készül a NER-ből kipattant tisztviselő, aki több ezer ember előtt jelentette be a Talpra Magyarok Mozgalom megalakulását.
A Völner-ügy kulcsfigurája, Schadl György a lehallgatott beszélgetéseiben akkor tűnt a legmérgesebbnek, amikor belefutott egy közúti ellenőrzésbe, és kiderült, hogy jogtalanul használja a kék villogót. Ezt eleve egy magán-mentőszolgálat ügyvezetőjével összejátszva rakta fel a kocsira, és minden követ megmozgatott, hogy a buszsáv királya maradhasson.
Négy miniszter és több államtitkár, félvilági figurák és tekintélyes professzorok is felbukkannak Schadl György és a többi gyanúsított ügyében keletkezett nyomozati anyagban. Segítünk eligazodni.
Varga Judit volt férje azt írja, a rogáni propagandagépezet szemében egyszerre lesz áruló, bűnöző, bosszúálló, pszichopata, drogos, gyerekverő, brüsszelita, Soros-bérenc, háborúpárti stb.
Fürcht Pál a Schadl–Völner-ügyben arról is tanúskodhat, hogyan befolyásolták a nyomozásokat.