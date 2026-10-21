A NER működésének sötét titkaiba láthatunk bele, ha tényleg kitálal a volt főügyész

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Délután soron kívül idézik be Fürcht Pál volt főügyészt a parlament végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottságába. A meghallgatástól sokan sokat várnak, hiszen Fürcht vezette a Központi Nyomozó Főügyészséget (KNYF) egy rakás politikailag érzékeny ügyben folyó nyomozás idején, mint például az MNB-alapítványok ügye, Orbán Viktor öccsének vízumügyes botránya, zuglói és újbudai parkolási korrupciós ügy, valamint – és jelen pillanatban ez a legfontosabb – a Schadl–Völner-ügy idején.

Fürcht Pál Fotó: Németh Dániel/444

Mivel a Mi Hazánk elnöke, Toroczkai László által vezetett vizsgálóbizottság a végrehajtási visszaélések feltárásával foglalkozik, jó eséllyel ezzel kapcsolatban hangozhatnak majd el új információk – mivel azonban Fürcht neve azáltal vált ismertté, hogy felmondó levelében a Legfőbb Ügyészségen keresztüli nyomásgyakorlásról írt a 2026-os választási kampány egyik legsúlyosabb, Orbán Viktor felelősségét is felvető ügyében, akár még az ügyészségi rendszer NER alatti működéséről is megtudhatunk egyet s mást.