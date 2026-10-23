Amikor Orbánra poloska szállt: tavaly nagyon más volt a Fidesz nemzeti ünnepe

Nagyot fordult velünk a világ 365 nap alatt, érdemes hát felidézni, milyen bődületesen felfokozott hangulatban telt a nemzeti ünnep egy évvel ezelőtt.
De indítsuk még egy évvel korábbról a dolgot. Orbán Viktor 2024. október 23-án nevén ugyan nem nevezte Magyar Pétert, de egyértelműen üzent neki:
„Ők valahogy mindig Góliát oldalára állnak, de egyet mindig elfelejtenek. A történet végét. Mert ennek a történetnek mindig ugyanaz a vége. Góliát veszít, Dávid győz. Aztán lehet pakolni és elhúzni a csíkot. Kun Béláék Bécsbe, Rákosiék Moszkvába, a mostaniak pedig Brüsszelbe.”
Aztán valahogy úgy alakult, hogy másfél évvel később ő pakolhatott, és elhúzhatta a csíkot.
A kettő között viszont volt még egy október 23-i ünnepség, ahol a Fidesz már teljes erővel támadta a Tiszát, mint legerősebb kihívóját. Őrületesre tekerték a hangerőt.
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