Kizárnák a Momentumból, mert visszalépett egy másik ellenzéki javára

„A visszalépést a Momentum vezetősége is támogatja, és kiáll Galgóczi Péter döntése mellett. A Momentum vezetősége ismét leszögezte: mindent megteszünk a kormányváltásért, és addig fogjuk ütni a rendszert, amíg össze nem roppan.”



A fenti közlemény március 27-én jelent meg az MTI-ben, és szemlézte többek közt a HVG és (az akkor még létező) Magyar Nemzet is. Az is áll benne, hogy Galgóczi évek óta ismert aktivista, akit a kormányváltás érdekében támogatnak döntésében.

Galgóczi ellen most mégis eljárás zajlik a párton belül, és ha a vizsgálat megalapozottnak találja, ki fogják zárni a Momentumból. A hétvégén zajlott vizsgálat első napja után két héttel várható végső döntés az ügyben.

Fotó: Galgóczi Péter / FB

Galgóczi Pest megye 11. számú választókerületében lépett vissza az MSZP-Párbeszéd közös jelöltje, Kücsön Sándor javára. Úgy tudjuk, hogy mellette három másik jelölt ellen is kezdeményeztek eljárást, de más okokból. Galgóczi bűne az volt, hogy elnökségi engedély nélkül lépett vissza a helyi esélyesebb ellenzéki javára. A civil aktivistából lett politikus most azt mondja, a pártban sokan árulónak tartják, de ő csak nevet ezen. A visszalépésnek a mandátum szempontjából nem volt jelentősége: a fideszes Pánczél Károly simán hozta a körzetet.

A Momentum még ősszel hozott közgyűlési határozatot arról, hogy nem lépnek vissza egyetlen egyéni jelölt javára sem, és mind a 106 egyéni választókerületben indítanak saját embert. Ebből februárra az lett, hogy Fekete-Győr András elnök három feltételhez kötötte a visszalépéseket és többen vissza is léptek - köztük a pártelnök maga és Soproni Tamás kampányfőnök is. A párt végül összesen tizenhárom helyen - öt fővárosi, nyolc vidéki helyen - léptette vissza a jelöltjeit és 93 körzetben indított egyéni jelölteket.

Galgóczi elmondása szerint több mint 50 párttag támogatta a kizáratási indítványát, így tanúk meghallgatásával vizsgálat indult ellene. Azt mondja, nem a párttagsághoz ragaszkodik, hanem a hozzáállás zavarja.

„Problematikusnak, sőt tűrhetetlennek tartom azt, hogy olyan embereket megbüntessenek, bármilyen pártban, akik annak szellemében cselekedtek, hogy a Fidesznek ne legyen kétharmada”

- utalt arra Galgóczi, hogy az LMP-ben is zajlanak eljárások, többek közt Kassai Dániel és Hadházy Ákos társelnök ellen; előbbi öt évig, utóbbi két évig nem vállalhat tisztséget a pártban.

„Az én kizárási indítványom vitája arról szól, hogy mi a fontosabb: a párt, vagy a választói állampolgárok érdeke” - mondja Galgóczi, aki szerint a Momentum, amely XXI. századi pártnak mondja magát, rossz választ ad erre a kérdésre.

Galgóczi azt mondja, volt vita az ő visszaléptetéséről a pártban, de a nyilvánosságban a Momentum mögé állt. Egy másik momentumos elbeszélése szerint a visszalépést nem hagyták jóvá, és az egykori aktivistát több belső fórumon is kritizálták döntése miatt.

A pártvezetés állítólag aggódott amiatt is, hogy ha egy-két ember az elnökség hozzájárulása nélkül visszalép, még többen követik a példát és veszélybe kerülhet a Momentum támogatása. 447 milliót kaptak kampányra, de 79 egyéni jelölt után már csak 297 milliót vehetett volna fel a párt.

Megint más párttagok szerint viszont Galgóczi nyilvánvalóan és szándékosan ment szembe a párt szándékaival, bár ez esetben felmerül a kérdés, nyilvánosan miért álltak mégis mellé.

„Kutyát nem érdekel, hogy kizárnak engem, miután kétharmadot kapott a Fidesz. Két mandátumon múlt a kétharmad, ez ténykérdés”



- mondta még Galgóczi, aki szerint egy még szélesebb körű koordinációval akár megakadályozható lett volna az alkotmányozó többség.

A 444-nek az aktivista utalt rá, hogy Budapesten még több kerület nyerhető lett volna, és volt olyan körzet is (Simicskó Istváné, Bp. 2. sz. egyéni vk.), ahol már egyedüli momentumos visszalépéssel is lett volna esély megverni a Fideszt. Galgóczi említette a borsodi 1. számú egyéni kerületet is, ahol ledolgozható lett volna Csöbör Katalin 127 szavazatos előnye a jobbikos Jakab Péter támogatásával.

Az ügyben kerestük sajtóosztályán keresztül a Momentum elnökségét is. Azt kérdeztük a párt vezetőitől, milyen esetekben indítható fegyelmi eljárás, és miért állította a nagy nyilvánosság előtt a párt, hogy támogatja Galgóczi visszalépését, ha emiatt később felelősségre vonják. Amint válaszol a Momentum, frissítünk.

Frissítés: Kedd reggel a párt elismerte, hogy az etikai bizottság vizsgálja Galgóczi ügyét, de az titkosított, csak a végső határozat lesz a tagság számára megismerhető. Sejtetően annyit írtak még, hogy „önmagában a visszalépés ténye nem von maga után következményeket a parton belül, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy nincs folyamatban ilyen eljárás az összes visszalépett jelöltünkkel szemben.” Ilyen eljárást egyébként a Momentumban a tagok 5 százaléka indítványozhat.