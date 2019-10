Conor McGregor bejelentette, hogy januárban visszatér a ketrecbe

Mióta tavaly októberben kikapott Khabib Nurmagomedovtól, az egyre kínosabb ír MMA-sról leginkább csak az egyre kínosabb botrányai miatt lehetett hallani, egyszer még azt is belengette, hogy visszavonul. Conor McGregor most azonban egy moszkvai sajtótájékoztatón hivatalosan is bejelentette, hogy

január 18-án Las Vegasban visszatér a UFC-be. Ugyanakkor arról nem beszélt, hogy ki lesz az ellenfele, az ezt firtató kérdésekre csak annyit mondott: „Kérdezzétek a UFC-t, én leszarom”.

Fotó: Michael Reaves

Korábban Frankie Edgar neve merült fel, de végül nem sikerült összehozni a meccset decemberre. Mindenesetre annak van a legkisebb valószínűsége, hogy ennyi kihagyás után egyből Nurmagomedov ellen léphessen ketrecbe a világbajnoki övért.

McGregor arról is beszélt, hogy kihívná Nate Diaz és Jorge Masvidal most novemberi meccsének győztesét, és utána fordulna rá a világbajnoki öv visszaszerzésére. (IrishMirror/SportBible)