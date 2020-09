Új alaptantervvel, iskolaőrökkel és járvánnyal kezdődik az iskola

Új idők új Szerdája Uj Pétertől.

1,2 millió diák kezdi az új tanévet kedden reggel, egyelőre a szokásos oktatási rend szerint, bár egy győrújfalui általános iskolában máris az egész tantestületnek karanténba kellett vonulnia.

Az iskolák két héttel az iskolakezdés előtt kapták meg a minisztérium és a Nemzeti Népegészségügyi Központ által kidolgozott nyolcoldalas járványügyi protokollt. Ez tartalmazza a távolságtartásról, fertőtlenítésről, étkeztetésről szóló ajánlásokat, amiket a szakszervezetek betarthatatlannak minősítettek, sőt Gulyás Gergely miniszter is életszerűtlennek nevezte a csomag egy részét. Az iskoláknak saját eljárásrendet kell összeállítani, részben a központi protokollra támaszkodva.

Hétfőn több iskolából érkeztek hírek, ahol takarítók híján szülőknek és tanároknak kellett fertőtleníteniük. A kormány azt kérte a szülőktől, hogy a legenyhébb tünetek jelentkezése esetén se engedjék közösségbe a gyermeket, és hogy a már nagyobb gyerekekben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok megjelenése esetén ők is jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak.

A pedagógusokat és az iskolai, óvodai dolgozókat is arra kérik, hogy ha a tünetek bármelyikét észlelik magukon ne menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény vezetésének, az osztályfőnöknek és vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal.

Akkor is különleges lenne az új tanév, ha nem lenne járvány, hiszen most lép életbe a módosított Nemzeti alaptanterv (Nat), ami ellen iskolák százaiban, köztük számos egyháziban tiltakoztak tavasszal. Később, a digitális oktatás idején szakszervezetek és civilek kérték az alaptanterv bevezetésének elhalasztását, hiába. Az új Nathoz új tankönyvek is járnak.

Munkába állnak az iskolaőrök is, akik a kormány szándéka szerint biztonságosabbá teszik majd az iskolákat a diákok és a tanárok számára. Július végén azt mondták, végül 473 intézményben lesz iskolaőr, de a jelentkezők kétharmada már az előszűrőn lemorzsolódott. Az eredeti ígéret szerint olyan iskolák kaptak volna iskolaőröket, amelyek direkt kérik, aztán több helyen meglepve látták, hogy felkerültek a minisztériumi listára.

Tanévkezdés a mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvodában Fotó: Krizsán Csaba/MTI/MTVA

A Budapesti Közlekedési Központ azt ígérte, keddtől a forgalmasabb útvonalakon reggel nyolc után is biztosítják majd a csúcsidei kapacitást. Ez a teljes metróhálózatot, a nagykörúti, kiskörúti és budai fonódó villamosokat, valamint a Rákóczi úti buszjáratokat érinti.

A maszk használatát az ellenőrök, illetve a metróbejáratoknál ellenőrzést végző utaskoordinátorok ellenőrzik, és ha szükséges, felhívják az utasok figyelmet a szabály betartására. „Aki a kötelezettséget ezek után is figyelmen kívül hagyja, ezzel utastársai egészségét veszélyezteti, az utazási feltételek szerint akár ki is zárható a közösségi közlekedési szolgáltatásból” - írja a BKK közleménye. (via MTI)