Magukra maradtak az iskolák a koronavírus elleni harcban

Szakemberek szerint Franciaország mögött már második helyen áll Magyarország Európában a lakosságra vetített járványterjedési számokban.

Ezért a halálesetek számának jelentős emelkedésére számítanak.

Egyre több iskolából jelentenek koronavírusos eseteket, de nincs joguk lépéseket hozni, a központ pedig lassan reagál.

A fociban és a rendőrségen is terjed a vírus.

De Németország jól áll, Svédországban pedig rekordalacsony a napi fertőzöttek száma.

Azok az adatok sem mutatnak jól, amiket hivatalosan tesz közzé napi jelentésében az operatív törzs (24 óra alatt újabb 726 koronavírus fertőzöttet regisztráltak, ami a harmadik legmagasabb napi adat, újabb rekordot döntött az aktív esetek száma, 9103 jelenlegi fertőzöttet tart nyilván a rendszer és elhunyt 4 újabb beteg is), az ezekből leszűrt következtetések pedig kemény őszt ígérnek.

Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportjának vezetője kedden délután egy online konferencián arra hívta fel a figyelmet, hogy „Magyarország Franciaország után a második helyre zárkózott fel a lakosságra vetített járványterjedési számokban. Megelőzve ezzel Spanyolországot, és messze megelőzve Olaszországot. Magyarországon Európához képest brutálisan tombol a járvány a lakosságra vetített számok alapján”. Elemzéseket végezve arra jutott, hogy „ha a szimpla adatokat nézzük, már lehet látni, hogy a halálesetek a következő hetekben nagyon meg fognak emelkedni.”

A központi utasításra kell várni az iskolákban

Egyre rosszabbnak tűnik a helyzet az alapján is, amiről nem kommunikálnak hivatalosan. Napról napra nő azoknak az oktatási intézményeknek a száma, ahol megjelent a vírus. Erről nincs publikus és hivatalos adatbázis, az intézmények maguk jelentik be, hogy van koronavírusos esetük vagy kiszivárog az információ. Pár példa: digitális oktatásra állt át a fővárosi Kölcsey Gimnázium 8 osztálya, a ferencvárosi Politechnikum 3 osztálya is. A Lauderben úgy találtak 30 fertőzöttet, hogy az intézmény maga kezdett szűrésbe, a soltvadkerti óvoda is bezárt.

Hogy mennyire nem sikerült felkészíteni az iskolákat a második hullámra, azt jól mutatja a miskolci Kaffka Margit Általános és Alapfokú Művészeti Iskola esete. Az intézmény vezetése szokatlanul dühös és kétségbeesett levelet tett közé, amiben azt írják, hogy hiába terjed a vírus, napok óta nem kapnak segítséget. Négy tanár bizonyult eddig koronavírusosnak, és bár az összes kontaktot leadták a kormányhivatal népegészségügyi osztályának, napok óta semmilyen utasítást nem kaptak, hogy mit kellene csinálniuk.

A Kölcsey Gimnáziumban is már a múlt hét óta lehetett tudni, hogy tíz fertőzött van, de az iskolavezetés nem léphet semmit. A központi protokoll szerint a minisztérium és a Nemzeti Népegészségügyi Központ közösen dönti el, hogy egy fertőzéssel érintett iskolában át kell-e állni digitális oktatásra. Ennek bevezetéséről csak az operatív törzs dönthet.

Egy hónap előnyt kapott a vírus

Orbán Viktor szombaton jelentette be, hogy október elsejétől kötelező lázmérés lesz az iskolákban. Ennek hatékonysága eleve megkérdőjelezhető, pont egy hónappal az iskolakezdés után pláne. Maruzsa Zoltán államtitkár kedden a közrádióban azt mondta, hogy nemcsak a diákoknak, de a tanároknak is kötelező lesz a lázmérés. Ezt egyesével, kézi digitális lázmérővel tervezik megoldani, „azokban az iskolákban, ahol nagy a létszám, akár hőkamerák elhelyezése is indokolt”, bár ehhez még meg kell venni az eszközöket. Gyakori tesztelést továbbra sem terveznek.

A gyerekek fele nem jár iskolába a világon

Az Unicef adatai szerint 872 millió gyerek, vagyis a diákkorú fiatalok fele nem jár iskolába a járvány miatt. 463 millió gyerek esetében a távokotatást sem tudják megoldani.

A focisták között is terjed

Visszatérve Magyarországra, nemcsak a diákokat és a tanárokat támadja a vírus: 34 koronavírus fertőzöttet találtak a rendőröknél, és tovább terjed a fociban is a járvány. Debrecen mindkét csapatánál több fertőzöttet is találtak, a DVSC-nél nem árultak el pontos számot, a DEAC-nél két fertőzött van. Pozitív lett a tesztje az Európa-liga selejzetőre készülő Fehérvár egyik játékosának, Márton Gábor vezetőedző eredménye pedig „kétes minősítést kapott a laboratóriumban”, ezért ő sem utazik a csapattal a kupameccsre.

A kézilabdásoknál a Szegednél öt fertőzöttet is találtak. A csapatnak el is marad a PSG elleni BL-meccse. Elég szigorú a sportorvosi protokoll: a Sportkórház álláspontja szerint a tünetet nem produkáló kézilabdázóknak legalább kettő, legfeljebb négy hetet, a tünetet produkálóknak pedig hat hetet kell kihagyniuk, ennyi ideig edzeniük sem szabad. A hokisoknál is elmarad a szombati Fehérvári Titánok – Opten Vasas HC mérkőzés.

Tömegközlekedés csak maszkban

Eddig is ez volt a szabály, de mától a félrenézés vagy az enyjebenye helyett leszállíthatják a maszk nélkül utazókat a buszról vagy a vonatról.

Politikusokat sem kímél a vírus

Soroksár polgármestere, Bese Ferenc jelentette be Facebookon, hogy fertőzött. Hétfőn délelőtt rosszul érezte magát, keddre már meg is volt a teszt eredménye, ami pozitív lett. Ilyen példás gyorsasággal mehetne másoknál is.

Szijjártó lemaradt az egyeztetésről

A környékbeli országok (Szlovénia, Ausztria, Csehország és Szlovákia) külügyminiszterei egyeztetést tartottak kedden, ahol megállapodtak arról, hogy összehangolják a koronavírus-járvány megfékezésre hozott intézkedéseiket. A Washingtonban tárgyaló Szijjártó Péter kihagyta a megbeszélést, bár nehéz is lett volna egyetértésre jutni, mert a másik 4 ország nem akarja a határait lezárni (miközben azért Szlovákia vörös kategóriába rakta a járványtól most nálunk is jobban sújtott Csehországot.)

Holland csúcs, svéd negatív rekord

Hollandiában 1 379 új esettel megdőlt az eddigi csúcs, Dániában is 1,5-re nőtt a járvány reprodukciós rátája (vagyis egy fertőzött átlagosan másfél embernek adja tovább a vírust), emiatt a fővárosban az éttermek, bárok, kávézók este tíz után bezárnak majd (hasonló intézkedést fontolgat a magyar kormány is). Ugyanakkor a tavaszi laza intézkedések miatt korábban sokat bírált Svédországban rekordalacsony volt a napi fertőzöttek száma. A svéd helyzetről itt írtunk bővebben.

Van ahol viszont lazításra készülnek

Persze nem most, hanem másfél hónap múlva. A 16 német tartomány közül elsőként Szász-Anhaltban jelentették be, hogy újra kinyithatnak a zenés-táncos szórakozóhelyeket novembertől. Zárt térben addig 500, novembertől már 1000 főben maximalizálják a résztvevők számát, akiket regisztrálni kell. Szász-Anhalt az egyik legkevésbé fertőzött tartomány, de egész Németországban alacsony a fertőzöttek száma, egy nap alatt mindössze 1407 új fertőzöttet regisztráltak. A mintegy 30 ezer intenzív ellátási ágy közül csupán 236-on kezelnek Covid-19-ben szenvedő beteget - írja az MTI. A Bundesligában viszont már most kísérleti jelleggel elkezdik visszaengedni a nézőket. A hathetes próbaidőszakban egyelőre a székeknek csak húsz százalékát használhatják a szurkolók, miközben szigorú higiéniai előírásokat kell betartaniuk. És nem árulhaznak alkoholos italokat sem a stadionokban. Nálunk sem létszámkorlátozás, sem alkoholtilalom nincs a stadionokban.

A nap leghíresebb koronavírus áldozata

Koronavírusban halt meg a háborús bűnökért elítélt egykori szerb házelnök, Momcilo Krajisnik