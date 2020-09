Orbán csatája: A nyunyóka visszavág

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Szuperkupa

Futballal kezdünk, de kérem, az se görgessen tovább, aki gyűlöli a műfajt. Nem arról lesz szó, ami a pályán történik, hanem ami körülötte. Elsősorban arról, hogy egészen egyszerűen nem tudom elhinni, hogy csütörtökön Budapesten a Puskás Arénában nézők előtt rendezik meg a Sevilla-Bayern München UEFA-szuperkupa-meccset. Nem csak én nem értem, Hansi Flick, a németek fiatal sztáredzője is csak a fejét vakarja. Igen, bent a stadionban lesz – legalábbis elvileg – valamiféle távolságtartás, de a Puskásig el kell jutni, például zsúfolt tömegközlekedéssel, és valami azt súgja, hogy sorbanállásnál, a sörre várva és a piszoárnál nem lesz ám olyan nagy a fegyelem. Mindez egy olyan országban, ahol hétvégén három kupameccs is elmaradt a koronavírus miatt.

Nyilván mindannyian tudjuk, hogy kinek a futballbolondériája miatt nem rendeltük még el a zárt kaput, de azért az is abszurd, hogy a meccset szervező UEFA semmit sem lép, vagy hogy Karácsony Gergelynek sincs egy szava sem a dologhoz, pedig az esetleges súlyos járványügyi következményeket majd Budapest kapja a nyakába. A legfelháborítóbb persze az lenne, ha a csütörtöki meccs után, mondjuk a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában Orbán Viktor bejelentené, hogy a hétvégén már csak zárt kapuk mögött lehet magyar bajnokit játszani.

Orbán csatába hív

És ha már Miniszterelnök Úr: a hétfői Magyar Nemzetben maga Orbán Viktor publikált borzasztóan hosszú cikket. A teljes cikket tényleg csak elvakult rajongóknak tudom ajánlani, elég a mi kivonatunk. A lényeg:

Soros György hat említést kap.

„Brüsszel” bűnei között említi az „abszurditásig emelt klímacélokat”.

Van benne egy TGM-et parodizáló közbevetés: „- itt nem részletezendő, Kantig visszanyúló filozófiai megfontolásból –”.

Az enyhén hagymázas helyzetelemzés kevésbé érdekes, mint a jóslat: „láthattuk, hogy mi történt a lengyel elnökválasztási kampányban”, hogy a baloldali-liberális jelölt majdnem megverte a keresztény-konzervatívot. Orbán itthon is erre számít 2022-ben: „a többszörösen bukott baloldal, amelynek vezére Gyurcsány Ferenc, ifjúsági szervezete a Momentum, dollármilliárdos szponzora pedig Soros György”, majd megpróbálja őt legyőzni.

Orbánt is utolérte az internetes nyelvi kultúra egyik érdekes fejleménye, ahol a mondat végi pont az új felkiáltójel. A cikk utolsó mondata nem „Készüljetek!”, hanem „Készüljetek.”

A legszomorúbb hír Magyarországon

Mondok József

Vasárnap időközi polgármester-választást tartottak Izsákon. A 4803 választópolgárból 2548-an mentek el a szavazni, közülük 1491-en szavaztak Mondok Józsefre. Az akkori polgármester Mondokról mi írtuk meg még 2017-ben, hogy EU-s támogatásból vadászpanziót épített a település határában, majd beköltözött, de ezen kívül más bűncselekményekkel is megvádolták. A Miniszterelnökséget akkor vezető Lázár János azt mondta, Mondoknak vissza kell fizetnie a panzióért kapott 35 millió forint EU-s pénzt, ezt elvileg azóta meg is tette. Más retorzió pedig nem érte.

Mondok 2019-ben is indult, akkor mindössze 35 szavazattal kapott ki attól a Kutas Tibortól, aki idén júniusban lemondott, miután valakik megrongálták az autóját. A Fidesz most ismét Mondokot támogatta.

A mi hullámunk

Négy hónapja nem volt olyan sok áldozata a koronavírusnak Magyarországon, mint a múlt héten, és a hétvégén a számok csak tovább emelkedtek. Szombaton hat halálos áldozatot és 809 új fertőzöttet regisztráltak, vasárnap pedig 8 halott mellett 1070 új fertőzés volt a hivatalos számok szerint. Nem csak nálunk romlanak a kilátások, négy európai országban is rekordot döntött a napi esetszám, Csehországban pedig annyira rossz a helyzet, hogy Prágában már az egyetemek is bezárnak.

A mi egyre lehangolóbb számainkat elég jól megmagyarázza Szurovecz Illés cikke arról, hogy a híresen laza svéd járványkezelés az első hullám idején szigorúbb volt a mostani magyarnál. A mentők már annyira nem bírják tartani a lépést az igényelt tesztelések számával, hogy a kormány úgy döntött, felállítanak 17 mobil mintavételi pontot. Meglátjuk, ez mire lesz elég, mindenesetre a hétvégén a szakemberek folyamatosan kongatták a vészharangot:

Máté-Horváth Nóra szerint nem a lélegeztetőgépek száma szab gátat a súlyos betegek gyógyításának, hanem az, ami a világ minden pénzéért sem szerezhető be azonnal: a megfelelő szakszemélyzet alacsony száma.

Szlávik János szerint ma már szinte mindenkinek a környezetében vannak fertőzöttek.

Kunetz Zsombor pedig arról írt, hogy nem haditerv, hanem kétségbeesett kapkodás jellemzi a hazai egészségügyi irányítást.

R B G

Amerika hat hét múlva elnököt választ, ahogy közeledik a november 3-i nagy nap, úgy érdemes egyre jobban figyelni rájuk. A hétvége legfontosabb eseménye egyértelműen a 87 éves Ruth Bader Ginsburg halála volt, aki akkora legenda volt az egyik politikai térfélen, hogy máris szobrot emelnek neki. Az amerikai Legfelsőbb Bíróság megveszekedetten liberális bírájának halála még kiélezettebbé tette a választási kampányt. Trump és a republikánusok gyorsan jelölnének valakit a helyére, aki aztán évtizedekig a konzervatív értékrend felé billentheti a bíróság ítéleteit, különös tekintettel az abortusz szigorítására. A demokraták pedig tombolnak, mert négy éve a republikánusok négy éve azért nem fogadták el a jelöltjüket, mert szerintük választási évben ezzel meg kell várni az voksolást.

Innét messziről a leginkább azon érdemes elgondolkodni, hogy egy jól működő demokráciában talán mégsem jó ötlet, ha egyetlen személy, vagy annak halála határozhatja meg annak működését évtizedekre. Ja és mindenki olvassa el két bulvárba hajló, de valójában nagyon komoly amerikai témájú cikkünket: azt, amelyik a Trump elleni legújabb zaklatási vádakat mutatja be, és a másikat, amely arról szól, hogy lett véres trashfilm a befolyásos vallási vezető közhelyes pornójából. A „hülye amerikaiak”-műfaj számos magyar rajongójának pedig leginkább ezt a hölgyet ajánlom, aki az eddigi legjobb érvet dobta be a maszkviselés ellen.

Müller Cecília 2: Nyunyóka visszavág

Három hónapos szünet után szombat kora délután visszatért az operatív törzs online sajtótájékoztatója, ami egyúttal azzal járt, hogy Müller Cecília is visszatért a képernyőkre. Mülller a tavaszi első hullámban szépen bebizonyította, hogy bármilyen fontos kérdés helyett tud agyzsibbasztó terjedelemben beszélni kézmosásról és a gyerekek nyunyókájáról, így érthető, hogy most, amikor megint van miről elterelni a figyelmet, ismét aktiválták.

Szombati visszatérése parádésan hozta azt, amit azon munkaadói várnak tőle, akik ismét gondoskodtak arról, hogy Müllernek ne kelljen olyan élő újságíróval találkoznia, aki egy visszakérdezéssel esetleg porszemet repíthetne az operatív törzs gépezetébe. Magyarországon ma, szemben a tavaszi veszélyhelyzettel, lehet focimeccre menni és iskolába járni, de a minden magyar embert joggal érdeklő pandémiás helyzetről tartott nyilvános tájékoztatásnak újságíró nem mehet a közelébe. Kérdéseinket emailben kell küldeni, aztán Müllerék vagy válaszolnak, vagy nem. Tavaszi tapasztalataink szerint alapvetően nem. Nyilván nem fogjuk tudni megállni, meg hát ez is a dolgunk, hogy most is folyamatosan küldjük a kérdéseket, de illúzióink nincsenek, és ne legyenek olvasóinknak sem.

3 hétvégi sztorink, amiről talán lemaradtál

Fölösleges a Skynetre várni, már most is a mesterséges intelligencia irányítja az életünket – Sarkadi Zsolt megnézte a Netflix súlyos új dokumentumfilmjét. A The Social Dilemma minden eddiginél érthetőbben mutatja meg, hogyan veri szét az emberi civilizációt a közösségi média és a megfigyelési kapitalizmus.

Csak sok pénzt akartak csinálni, végül az európai gyarmatosítás előfutárai lettek – Horváth Bence elolvasta Andrew Phillips és J. C. Sharman könyvét, amely a vállalat-államok történetét mutatja be, a sima kalózkodástól a kapitalizmus megalapozásáig.

„Az opera számomra mágikus tapasztalat” – A legnagyobb élő brit zeneszerzők egyike, George Benjamin október elején Budapestre látogatott volna. A vírushelyzet miatt nem tud jönni, interjút viszont szívesen adott nekünk.