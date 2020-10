Az Innovációs és Technológiai Minisztérium előtt tüntetnek az SZFE hallgatói

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

Hétfőn az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) előtt tartanak tüntetést a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) hallgatói az intézmény autonómiájának visszaállításáért.

Azért az ITM előtt tüntetnek, mert szerintük a kormánynak kellene feloldania az új kuratóriummal kialakult patthelyzetet, hiszen 2022. január 1-ig még a minisztériumnál vannak az alapítói jogok. „Teljesen egyértelmű a helyzet, a minisztériummal kellene leülni, és velük kellene újrakezdeni az egészet. Vissza kellene menni a nullára, és elkezdeni beszélgetni. A kuratóriummal sincs tárgyalnivaló” -mondta a 444-nek Németh Gábor, az SZFE oktatója.

Fotó: Szász Zsófia/444

Mivel a kuratórium felállítását törvénytelennek tartják, pénteken az egyetem oktatói és hallgatói panaszt nyújtottak be az Alkotmánybíróságnak, hogy a testület semmisítse meg az egyetemet üzemeltető alapítványt létrehozó törvényt. Szerintük a Színház- és Filmművészetért Alapítványt létrehozó törvény az egyetemi diákságot teljesen kizárja az egyetemi önkormányzatiság működtetéséből és „így a fenntartói hatáskör önkényes és korlátlan bővítéséhez, az intézményi önállóság megszűnéséhez vezetett”.



Fenyítés

Mióta Vidnyánszky Attila kuratóriuma Szarka Gábort nevezte ki a Színház- és Filmművészeti Egyetem kancellárjának, az egykori katonatiszt többnyire adminisztratív eszközökkel igyekszik ellehetetleníteni a sztrájkot és az egyetemfoglalást. Az egyetem oktatói és halltaói azt mondták a 444-nek, hogy Szarka lépéseiről ők is csak a sajtón keresztül értesülnek, de egyébként nem kommunikált velük. Ahogy arról is csak a sajtón keresztül értesültek, hogy kiket jelölt ki a minisztérium az egyetemet fenntartó kuratórium tagjainak.



Szarka Gábor az SZFE Vas utcai épületénél 2020. október 8-án. Fotó: Szász Zsófia / 444

Először azzal fenyegetőzött, hogy nem utal fizetést, ha nem engedik be az egyetemre. Majd mután ennek ellenére sem engedték be, bejelentette, hogy befejezettnek tekinti az egyetem blokádját, és az intézmény dolgozóinak minden együttműködést megtiltott az egyetemfoglalókkal. Ezután pedig lekapcsoltatta az internetet az SZFE Vas utcai és Szentkirályi utcai épületében is. A hallgatók fórumainak helyet adó Ódry Színpadról pedig kidobatta az egyetemfoglalók cuccait és lecseréltette a zárakat. Végül azzal próbálta meg kiüríttetni az épületet, hogy pénteken előre hozta az őszi szünetet, vagyis a aznap este 6-ig mindenkinek (a kollégium lakóinak is) el kellett volna hagyania az épületet.

A hallgatók ezt az ultimátumot is elutasították, és még aznap birtokvédelmet kértek a VIII. kerületi jegyzőtől, hogy ne dobhassák ki őket. Az egyetem oktatói pedig a bíróságon támadták meg a szünetet elrendelő határozatot. Arra hivatkoznak, hogy a Munka Törvénykönyve szerint a szabadság kiadásását a szabadság kezdete előtt tizenöt nappal közölni kell a munkavállalóval. Ezért semmisnek tartják Szarka vasárnapi bejelentését is, miszerint aki engedély nélkül az egyetemen marad, saját felelősségére cselekszik.

Kitartanak amellett, hogy az őszi szünet a rendes menetrend szerint csak október 22-én kezdődik. Egyébként ez sem jelentené az épületek kiürítését. Az SZFE-n a korábbi években sem állt meg az élet, mivel a szünet alatt is sokan bejártak próbálni vagy utómunkázni.

Törvénytelennek tartják azt is, ahogy Vidnyánszky Attila új rektorhelyetteseket nevezett ki pályázat nélkül. Németh Gábor ezt azzal indokolta, hogy a törvény szerint a kuratórium összesen csak két embernek lehet a munkáltatója: az egyik a kancellár, a másik pedig a rektor. A rektorhelyetteseket a szenátus jóváhagyásával a rektornak kellene kineveznie. Rektora viszont jelenleg nincs az egyetemnek. Eközben Zalán János rektorhelyettes azzal fenyegette meg a hallgatókat, hogy ha nem tárgyalnak, elveszíthetik a félévet.

Az egyetem egyik oktatója, Forgács Péter a 444-nek arról beszélt, hogy a diákokat nem törték meg az új vezetés fenyegetőzései: „Ha a hallgató azt látja, hogy a tanárai is ott vannak és támogatják az egyetemfoglalást, miközben ugyanolyan színvonalom próbálják vinni a tanítást, az ad valamilyen biztonságot. Természetesen ez fordítva is igaz. Már én is rég elmentem volna, ha nincs itt az az osztály, akikért felelősséget vállaltam, és amíg ők itt vannak, azt érezzük, hogy tudjuk folyatatni.”

A sztrájkoló oktatók továbbra is fenntartják a követeléseiket:

A fenntartó állítsa vissza az SZFE Szenátusának 2020. augusztus 1-jén fennálló jogköreit – különös tekintettel a munkáltató munkaszervezetének kialakítására és az Mt. 20. § (1) bek. szerinti munkáltatói jogkör gyakorlás rendjének meghatározására – valamint garantálja jogköreinek sérthetetlenségét határozatlan időre. A fenntartó garantálja, hogy az oktatásban és a művészi alkotómunkában szereplő kérdéseket, továbbá az oktatásban és művészi alkotómunkában alkalmazott módszereket az SZFE Szenátusa (illetve az SZFE annak adott szakmai egysége, illetve az oktató) határozhassa meg. A fenntartó garantálja, hogy belső szervezeti és működési rendjét az SZFE Szenátusa saját maga alakíthassa ki (pl. oktatási vagy alkotó egységek létrehozása – átalakítása, megszüntetése – és SZMSZ megalkotása). A fenntartó garantálja, hogy az intézetvezetőket, osztályvezetőket az SZFE Szenátusa saját maga választhassa meg, illetve a rektor kinevezését megelőzően a pályázati kiírást meghatározhassa, valamint a beérkezett pályázatokat megismerhesse és jelöltet állíthasson, mindezt átlátható és demokratikus eljárásban, pályázatban előre meghatározott szempontok alapján. A fenntartó garantálja, hogy a 2021-es költségvetési évre legalább olyan mértékű pénzbeli forrásokat biztosít az SZFE számára, mint amelyek a 2020-as költségvetési évben rendelkezésre álltak. A fenntartó garantálja, hogy az SZFE Szenátusa önállóan állíthassa össze és nyújthassa be a fenntartónak az SZFE éves költségvetési tervét. Tekintettel arra, hogy az SZFE dolgozóinak foglalkoztatási státusza 2020. szeptember 1-jével megváltozott (a dolgozók közalkalmazotti státusza megszűnt), a munkáltató a státusz megváltoztatásának időpontjától kezdődően biztosítson 10%-os bérfejlesztést a munkavállalók számára. Tekintettel arra, hogy az SZFE állami fenntartású felsőoktatási intézményből nem állami fenntartású intézménnyé vált, az új fenntartó a szervezeti és működési szabályzatban garantálja, hogy az állami fenntartás idején hatályos munkarend a munkavállalók számára továbbiakban is megmaradjon.