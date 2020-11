Paci meghalt

A 2018-as választás titkos története 84 színes oldalon.

28 éves korában covidban elhunyt Balogh Lajos Paci roma emberi jogi aktivista, önkormányzati képviselő.

Ez volt eddig a járvány leghalálosabb napja Magyarországon.

Olyan sebességgel terjed a járvány, hogy az már az egészségügyi ellátórendszer kapacitásait feszegeti.

Hamarabb fogyhatunk ki orvosból és ápolóból, mint ágyból.

Közben a kormány bő két hónappal a második hullám kezdete után végre kötelezővé tette a maszkviselést a zárt közösségi terekben.

Hetven

Hétfőn megdőlt a rekord, 24 órán belül hetven ember halálát okozta a koronavírus az operatív törzs hivatalos adatai szerint. Sajnos mostanra mindennapossá vált a rekorddöntés, a múlt héten háromszor dőlt meg a rekord, miközben összesen egy nap volt kevesebb a halálozások száma a megelőző hét rekordjánál. Lendületesen nő a kórházi ápolásra szorulók száma is, immár 4417 ápoltat tart nyilván az operatív törzs.

Már ha ezek a számok bármit is jelentenek. Ki tudja. Mármint ez most nem egy lírai sóhaj, hanem tényállítás: az elmúlt két napban a hivatalos adatok szerint Borsodban előbb 4836-ról 6459-re nőtt, majd 5282-re csökkent a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma. Hamarosan pedig talán még ennyire se fogunk tisztán látni. Az aktuális eljárásrendben a hivatalos teszteket a mentősök végzik, ám közülük is egyre többen betegednek meg.

Lélegeztetőgépen 313-an vannak. A fertőzöttek számához mérten ez csekélynek tűnhet, de tegyék hozzá fejben azt, amit Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa mondott: a lélegeztetőgépre kerülő covidosok 40-45 százaléka meghal. Tavasszal ez az arány még 30 százalék körül volt, vagyis az őszi második hullám ebben is rosszabbnak bizonyult.

Most, hogy már a visszafogott, rendre 20 százalék feletti pozitívarányt produkáló teszteléssel is naponta négyezer új fertőzöttet azonosítanak, a kormány is elérkezettnek látta az idejét az intézkedéseknek. Már ha intézkedésnek tekinthetjük, hogy mától elvben minden zárt közösségi térben maszkot kell viselni, kivéve ha éppen étkezik, iszik, vagy asztalnál ül az ember. A maszkviselés amúgy igen hatékony módja a járvány lassításának, nem véletlenül teszik kötelezővé egyre több országban azt, hogy mindenhol viselni kelljen - igen, szabadtéren is. A magyar hatóságok eddig még nem jutottak el, de az első apró lépést megtették.

Jávor Benedek, a főváros brüsszeli képviseletének vezetője a legújabb intézkedésekből azt olvasta ki, hogy amint baj lett, a járvány elszabadulását tétlenül figyelő kormányzat hirtelen az egyéni felelősségvállalásban találta meg a helyzet kulcsát. "[O]ldják meg, ahogy tudják. Kevésbé visszafogott [a kormány], ha arról van szó, hogy kit szeressünk, hány gyerekünk legyen, milyen mesekönyveket olvassunk. Akkor ott liheg a hálószoba, a gyerekszoba ajtajában, perverz bajuszát rezgeti" - írta erről, illetve arról, hogy a világjárvány közepette Orbán Viktor miniszterelnöknek mi mindenre jut ideje foglalkozni nyilvános megszólalásaiban.

Pedig közben már a gazdasági élet képviselői is szigorúbb korlátozásokat akarnak, pedig a kormány pont a gazdaság érdekeire hivatkozva állt ellen eddig bármiféle szigorú korlátozásnak. A Fejér megyei iparkamara elnöke beszélt arról, hogy pont a gazdaság működőképességének fenntartása miatt volna szükség szigorúbb járványügyi intézkedésekre, mert munkások nélkül nem megy a gyár. Mások már nem várnak hivatalos intézkedésekre. A III. kerületi Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium igazgatója önhatalmúlag állt át digitális oktatásra, mivel az őszi szünet alatt már a tanári kar tizede megfertőződött.

28

A járvány kezdete óta nem győztük hangsúlyozni, hogy bár a covid valóban az idősebbekre és a krónikus betegekre a legveszélyesebb, ez korántsem jelenti azt, hogy a fiatalabbakat ne fenyegetné. Mégis megrázó szembesülni azzal, hogy a fiatal kora ellenére már ismert és elismert emberi jogi aktivista és roma népzenész Balogh Lajos Paci, a VIII. kerület önkormányzati képviselője is belehalt a betegségbe. 28 éves volt.

Remek ötlet járvány idején fodbalozni, pláne olyan csapatok ellen, amelyek hétről hétre akár maszknélküli nézőkkel csurig töltött stadionokban is játszhattak. Az oksági összefüggés persze nem bizonyított, de időben mégiscsak egybeesik a Dinamo Kijev budapesti vendégjátéka a hírrel, hogy a csapat hat futbalistája és öt stábtagja is megfertőződött a koronavírussal.

TL:DR

Ritka alkalom, hogy egy, a frontvonalban dolgozó orvos névvel nyilatkozhat. Csilek András is csak azért tehette meg, mert ő a Magyar Orvosi Kamara BAZ-megyei szervezetének az elnöke. Csilek infektológus, maga is covidos betegeket lát el Miskolcon, másrészt szakorvosként segíti a témában kevésbé jártas kollégáit is.

Csileket azért kerestük, mert több megyéből is nagyon aggasztó híreket kaptunk a kórházak leterheltségéről. Érdemes volt beszélni vele, már csak azért is, hogy tisztázza, a covidos betegek javarészét nem intenzív osztályokon ápolják. A cél pont az, hogy ezt elkerüljék, hiszen intenzívre elsősorban azok kerülnek, akik már gépi lélegeztetésre szorulnak, az ő túlélési esélyeikről meg már volt szó a hírlevelünkben.

Ebből pedig következik, hogy a betegek ellátásában nem is az intenzívkapacitás, vagy a lélegeztetőgépek száma, hanem általában az orvosok és ápolók száma a szűk keresztmetszet. Ahogy telnek be a covidos betegek kezelésére kijelölt osztályok, úgy jut egyre kevesebb orvos és ápoló egy-egy betegre, növelve ezzel a hibalehetőséget, aminek eredményeként a beteg később intenzív ellátásra szorulhat.