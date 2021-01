Minden negyedik magyarnak jut majd Orbán kedvenc vakcinájából

Feliratkozás a Járvány hírlevélre Minden hétköznap elküldjük, amit a járványról tudni érdemes. Iratkozz fel, és vigyázzunk egymásra!

Pénteken az AstraZeneca az Európai Unió mércéjét ugrotta meg az oltóanyagával, miközben a kínai Sinopharm a kormány által nyitott kiskapun jött be Magyarországra.

Az AstraZenecát már csak rá kell szorítani, hogy le is szállítsa az oltóanyagot, ebben eltökéltnek tűnik az EU.

Orbán belengette, hogy húsvétig nem lesz lazítás.

A háziorvosok jövő héten már megkezdik a legidősebbek oltását a regisztrációs listáról.

Péntek van, vagyis ma reggel Orbán Viktor árult el a magyaroknak fontos részleteket a járványról. De kiderült az is, hogy Nagy Katalin műsorvezető továbbra is radikálisabb - csupán a „kérdéseivel” - a miniszterelnöknél („A brüsszeli beszerzésekről azért egy-két szót ejtsünk, mert azért az elég érdekes, és mutatja az Európai Unió érdekérvényesítési gyengeségét, hogy most itt a gyógyszergyártókkal leült nagy hirtelen, hogy valamit javítsanak a helyzeten, és az AstraZeneca már le sem ül az Európai Bizottsággal. Szóval ez azért nagyon sok mindent elárul arról, hogy hol tart ez a nagy unió”.)

Amit Orbán árult el:

legfeljebb húsvétkor lehet szó lazításról, ami elég messze van még, idén április 5-e.

természetesen van egy táblázat, hogy melyik héten mennyi vakcina érkezik az országba az EU-ból, ez ott is volt Orbánnál, de mégsem hozzák nyilvánosságra.

hiába mondta azt korábban Orbán a Pfizer-BioNTech vakcinájáról, hogy „kis túlzással, de nyugodtan mondhatjuk, hogy ez egy magyar vakcina, amerikai pénz és magyar ész van benne”, név szerint is megemlítve Karikó Katalin „kisújszállási asszonyságot”, a miniszterelnöknek nem ez, hanem a kínai vakcina a kedvence, mert „úgy vagyok vele, hogy ezt a vírust a kínaiak ismerik legrégebb óta, ezért abból indulok ki, hogy valószínűleg ők is tudják róla a legtöbbet, úgyhogy én megvárom a soromat, és ha választhatok majd, akkor kínai vakcinát kérek”.

Orbán beoltásának a pillanata viszonylag hamar eljöhet, mert alig egy nap alatt óriási fordulat történt a kínai vakcinákkal Magyarországon. Orbán már két hete, szintén egy rádiós interjúban jelezte, hogy türelmetlen a gyógyszereket engedélyező Országos Gyógyszerészeti és Élelmezési-egészségügyi Intézettel szemben, és pár napon belül már várná a pecsétes papírt, hogy jöhessenek az EU-ban eddig sehol sem engedélyezett vakcinák. Az engedély nem jött meg, sőt az orosz oltónanyag esetében is aggályoskodtak külsős szakértők, ezért a kormány egy rendelettel megkönnyítette a kínai vakcina útját, megkerülve a magyar hatóság ellenőrzési feladatát.

Így aztán mára, a rendelet megjelenésének másnapján hamar meg is lett az engedély, (a lazítás némi aggodalommal töltötte el a Magyar Orvosi Kamarát), pár órán belül pedig Szijjártó Péter be is jelentette, hogy szerződést írtak alá a Sinopharmmal 5 millió adag vakcinára. Ezzel két körben 2,5 millió magyart, vagyis a teljes lakosság negyedét be lehet oltani.

Négy szakaszban, négy hónap alatt jön ennyi kínai vakcina. Az oroszból három hónap alatt jön 1 millió. Orbán táblázatát ugyan nem ismerjük, de az EU-s szállítás is fel fog pörögni áprilisra, különösen, hogy Pfizer és a Moderna után az AstraZeneca is megkapta az EU-s engedélyt ma. (És további jó hírek érkeztek a Johnson & Johnson és a Novavax vakcináról is.) Már csak rá kell venni az AstraZenecát, hogy szállítsa is le a szerződésben vállalt mennyiséget. Ennek érdekében a jelek szerint keményebb módszerekkel is fellép az EU, exporttilalmat rendelve el az oltóanyagokra.

A magyar kormány 3,2 millió ember beoltásához elég vakcinát jegyzett elő az AstraZeneca szeréből. (Hasonló mennyiség jön összesen a Pfizertől, 1,7 millió a Modernától. A Johnson & Johnsonéból 4 milliót rendeltünk, ebből lehet, hogy nem kell két oltás, csak egy.)

A Qubit készített egy nagy táblázatot arról, hogy melyik oltóanyag mit tud. Ez megkönnyítheti a választást, merthogy elvileg válaszható lesz, hogy melyik vakcinával akarja beoltatni magát az ember, bár Orbán erről most így beszélt: „ha olyan pont nincs, ami neki kellene, akkor majd a sor végére írjuk, és amikor majd lesz, akkor értesíteni fogjuk őt”. Egyelőre jóval kevesebben, 2 millió körül regisztráltak, mint ahány vakcina lesz az országban három hónap múlva. (Szingapúrban azzal igyekeznek a lakosok bizalmát erősíteni, hogy több ezer dollárt fizetnek, ha valakinek súlyos mellékhatásokat okozna a vakcina. Ott Pfizer/BioNTechet használnak.)

A több milliós vakincakészletnél még messze nem tartunk, most egyelőre azzal is rekordot lehetett dönteni itthon, hogy 14 ezer embert oltottak be egyetlen nap alatt. (Összesen eddig 175 ezer magyar kapta meg legalább az első vakcinát.) Az egészségügyi dolgozók után az idősotthon lakóin és dolgozóin van most a sor, a hétvégén ki is pipálnák ezt a feladatot, de ehhez az ambíciót nem nélkülöző tervhez kevésnek tűnik a rendelkezésre álló vakcina. Jövő héten pedig a háziorvosok már a regisztráció alapján kezdhetnék meg a legidősebbek beoltását. (Oldalvízen őket beelőzik az olimpikonok.)

A válság által legjobb sújtott szektor szereplői közül ezúttal a fesztiválszervezők jelezték a hangjukat, köztük is a Sziget főszervezője, aki Ákost és Laposát felhozva példának sürgetett kormányzati segítséget.

A vendéglátósok ugyanakkor a rendőrségtől kaptak egy nehezen értelmezhető választ arra, hogy miért záratták be a Madách téri Központot, ami előtt sokan verődtek össze a múlt héten. Az indoklás szerint csak ételt lehet elvinni a nyitva tartó helyekről, italt nem. Ami - ha így lenne - komoly fejfájást okozna a kávézóknak is.

És aligha nyugtatta meg őket Kósa Lajos megszólalása szerint, aki szerint a magyar emberek márciusban is nagyon éhesek lesznek és szeretnének sört inni.

Addig is a járvány eddigi pusztításáról jelentek meg újabb adatok. A Központi Statisztikai Hivatal legfrisebb száma szerint a tavaly november és december volt az elmúlt 20 év leghalálosabb két hónapja. A Belügyminisztérium kicsit másként számol, de ott is kiugróan sok halálesetet jelentettek decemberre.

Kutatók közben arra keresik a választ, hogy miért a skizofrénia az egyik legveszélyesebb, a koronavírus-fertőzés lefolyását súlyosbító alapbetegség.