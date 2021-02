Mészáros Lőrinc ügyvédje megvette a salgótarjáni focicsapatot

Járvány hírlevél A koronavírus és a küzdelem ellene. A helyzet itthon és a világban.

A Mészáros Lőrinchez köthető ügyvéd, Vörös József lett a salgótarjáni SBTC focicsapat többségi tulajdonosa - írja az Mfor.hu. A csapat korábban a Leisztinger Tamáshoz tartozó Borsodsport Invest Kft. többségi tulajdonában volt, tőle a Sportzal Kft.-hez került, amelynek egy ügyvédi iroda volt a tulajdonosa. Ezt a céget vásárolta meg Vörös, és lett így az SBTC Sport Kft. többségi tulajdonosa. A kisebbségi tulajdonos az MSZP-s vezetésű salgótarjáni önkormányzat.

Vörös azzal került be korábban a hírekbe, hogy ő vásárolta meg Simicska Lajos több cégét, amelyek aztán Mészáros Lőrincnél landoltak, így volt olyan időpillanat, amikor az ő nevén volt többek között a Publimont, a Lánchíd Rádió, és a Pro-Ráta Holding, de ő szerezte meg például a Heti Válasz újságírói elől a bedarált hetilap teljes archívumát is (Mészáros Lőrinc pert indított a Heti Válasz korábbi újságírói ellen ellen, amiért Vöröst hozzá kötötték, de a Kúria Válasz Online-nak adott igazat). Vörös József emellett képviselte Mészáros Lőrincet földárveréseken és Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány jogi képviselője is.

Nem ez az első focicsapat, amely Leisztinger Tamás tulajdonából kormányközeli körökbe kerül. A Borsodsport Invest Kft. volt a DVTK tulajdonosa is, a cég viszont Szijj László tulajdonába került, így Szijjártó Pétert jachtján vendégül látó milliárdos lett a Diósgyőr új tulajdonosa.