Gázt cserélünk vakcinára

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

Jó reggelt! Ennyi volt a nagyon kemény tél. Már most sincs olyan veszettül hideg, a hét második felében pedig talán fagyni sem fog.

4 legfontosabb cikkünk most

Küldd bátran tovább a Reggel 4-et ismerőseidnek. Itt tudnak feliratkozni rá, ha tetszik.



COVID-21

Utcai tesztelés Aucklandban, 2020 augusztusában Fotó: DAVID ROWLAND/AFP

A folyamatosan romló magyar járványügyi számok már inkább tűnnek egy harmadik hullám kezdetének, mint a második hullám visszaerősődésének.

Az új fertőzöttek száma ezen a héten 23 százalékkal nőtt az előzőhöz képest.

Emelkedett a héten a kórházban kezelt és a lélegeztetőn lévő koronavírusbetegek száma is.

Egy majdnem két hónapos folyamatos csökkenés után az elmúlt két hétben ismét nő a halálos áldozatok száma. Két hete naponta átlagosan 80 áldozatot jelentettek, ezen a héten 88-at.

Nőtt az elvégzett teszteken belül a pozitívak aránya is.

Kevesebb embert oltottak be az elmúlt 7 napban, mint az előző hét napon.

Valószínűleg az a brit variáns tehet erről, ami például Dániában már minden harmadik fertőzésért felelős, de hogy valóban így van-e, azt nem kötik az orrunkra.

De nem csak ezt nem árulják el: miután Szél Bernadett a szociális intézmények járványhelyzetéről kérdezte az illetékeseket, Müller Cecília kivárta a maximális időkeretet, majd gyakorlatilag használhatatlan adatokat adott ki. Kínában megy ez hasonlóan, ahol szintén adatokat tartottak vissza a WHO kutatóitól, akik a koronavírus eredetét vizsgálják.

Máshol:

VAKCINAHÍRADÓ

Hiába tesz meg mindent a kormány, hogy a „brüsszeli vakcinabaszerzés kudarca” üzenet minél hangosabban szóljon, az a helyzet, hogy Magyarországon éppen hogy a brüsszeli vakcinabeszerzésnek köszönhetően halad az oltási program.

A mi számaink szerint eddig 733 855 adag oltóanyag érkezett Magyarországra, aminek 94 százalék jött a közös EU-s beszerzésből. Érdemes rápillantani az alábbi infografikára:

Különösen szembetűnő, hogy az orosz Szputnyik V-ből eddig mindössze 6000 dózis érkezett. Elvileg a héten jön 500 000 adag kínai Sinopharm vakcina is, amit a Nemzeti Népegészsésgügyi Központnak is be kell vizsgálnia, aminek ideje - az orosz vakcina hasonló laborvizsgálatából kiindulva - 2-3 hét lehet.

A különutas magyar beszerzésektől függetlenül az EU-ban úgy számolnak, hogy az eddig engedélyezett három oltóanyagból az első negyedév végéig 100 millió adag áll a tagországok rendelkezésére, a második negyedév végéig 300 millió adag, szeptember végéig pedig már 700 millió adag. Így a teljes EU-s lakosság több mint 70 százalékának lehetne biztosítani a védettséget. Brüsszelben azt is ígérik, hogy gyorsított eljárással engedélyezik a különböző vírusmutációk elleni oltásokat.

GÁZ HELYETT SZPUTNYIK

Fotó: Sputnik via AFP

Miközben a Szputnyik V-t Európában páratlanul lelkesen fogadtuk, egy másik, stratégiailag még fontosabb területen mintha nem sietne ennyire a magyar kormány. Az illetékes hatóság egy évvel elhalasztotta a dél felől érkező, orosz érdekeltségű gázvezeték bővítését, és Szijjártó Péter arról beszélt, hogy ezen azeri gázt hoznánk be, nem pedig oroszt.

A külügyminiszter januárban járt Moszkvában, ahonnan néhány ezer dózis vakcinával tért haza, de a az orosz fél hiába sürgette a vezetéket. A halasztás egyik hangsúlyos indoka világpolitikai szintű: az USA szankcióval fenyegeti azokat a cégeket, amelyek új vezetékeket építenek az Ukrajnát kikerülő orosz gáznak. Mivel e szankciós fenyegetettség egyáltalán nem biztos, hogy a következő évben megoldódik, ezért semmi garancia sincs arra, hogy a vezeték belátható időn belül tényleg zöld utat kap a magyar hatóságtól.

A magyar félnek most kifejezetten kapóra jön, hogy elő tudja adni azt az érvelést, hogy az új amerikai kormány megtorlásától jobban tart, mint a Trump-adminisztrációtól.

DIKTATÓRIKUS HUMOR

Alekszej Navalnij a moszkvai Babusinszkij bíróságon, 2021. február 2-án. Fotó: HANDOUT/AFP

Hogy Oroszország, mint minden diktatúra, milyen abszurd hely, arra Alekszej Navalnij aktuális bírósági tárgyalása igazán meggyőző bizonyíték volt. A csúcspont talán az volt, amikor a bíró megkérdezte a vádlottat, hogy van-e krónikus betegsége, mire Navalnij azt válaszolta: ha ennek a bíróságnak a súlyos utálata annak számít, akkor igen, van. Jó vicc, de Putyinnak is van humora. Szerinte Oroszország túl sikeres és erős, ezért használják fel ellenfelei Navalnijt

Máshol:

HÉTPECSÉTES TURIZMUS

Az adatvédelmi hatóságnak sem árulta el a Magyar Turisztikai Ügynökség, hogy kik adnak tanácsot a milliárdos támogatások megítélésénél. Péterfalvi Attila hivatala hiába kérte többször is az MTÜ-től, hogy adják ki a neveket, a turisztikai ügynökség személyiségi jogokra hivatkozik, és szerintük 10 évig titkos a lista.

Az a lista, amelynek résztvevői az utóbbi hónapokban leginkább NER-közeli milliárdosok turisztikai befektetéseinek juttattak a szektort megmenteni hivatott állami segítségből.

A HÚSEVŐK BŰNE

Illegális erdőirtás helyszíne Kolumbiában Fotó: RAUL ARBOLEDA/AFP

Egy friss kutatás szerint 2001 és 2015 között hét árucikk miatt két németországnyi erdő tűnt el a Földről. Műholdképek elemzésével azt is sikerült megállapítani, hogy ezek közül is messze a marhahús felelős a leginkább az erdőirtásokért. Az összes irtás 16 százalékáért, több mint 45 millió hektárért felelős a marhatenyésztés. Ez nagyjából egy Svédország méretű területet jelent.

További hírek a tudomány világából:

4! CIKKÜNK, AMIRŐL A HÉTVÉGÉN TALÁN LEMARADTÁL

Az utolsó Elfstedentocht 1997 január 4-én, Sloten városkában Fotó: COR MULDER/AFP

23 éven át a klímaváltozás, most a koronavírus teheti tönkre a fríz nemzeti korcsolyaünnepet – A 200 kilométeres Elfstedentocht megrendezéséhez 15 centi vastagságú jég kell Északnyugat-Hollandia csatornáin. Idén lenne rá esély, de több millió embert akkor sem lehet összeereszteni.

Emberi csontok vannak a törmelékben, amivel egy szigetszentmiklósi telket töltenek fel – A területen gyeptéglaüzem lesz. A rendőrség vizsgálja az ügyet.

A pornón keresztül mászik az ágyunkba a piac – A nemzetközi egyenlőtlenségek és a válságok tették Magyarországot a pornó- és szexkameraipar összeszerelő üzemévé. Dés Fanni és Csányi Gergely szociológusokkal beszélgettünk arról, hogy miért épült hamis narratívára a magyar pornóipar, és mi köze a nemzetközi versenynek az anális szexhez.



Médiumokat és mágneses gyógyítókat figyelve jöttek rá a lélek működésére az első pszichológusok – A 20. század elején még javában virágzott a spiritiszta színtér Európában és Magyarországon is, és kíváncsi orvosok, mágnesező grófok, delejes asszonyok és veszélyes csalók között formálódott egy új tudományterület. Interjú Gyimesi Júliával, a pszichológiatörténet kutatójával.

ÉS KÉT PODCAST

Osztrák biotech kutatócég magyar vezetője válaszol az oltásokkal kapcsolatos kérdéseinkre – A Pozitív legújabb adásában Nagy Eszter orvoskutató-vakcinafejlesztő szakemberrel beszélgettünk az oltások és az új mutációk összefüggéseiről.

Pápaszemes diktátorok, négerezés a világ körül, feketék között egy európai – Dumcsizgatós vasárnapi podcastsorozatunk a rasszizmus és a píszí problémakörével kerül szembe. Szerencsére gyorsan eljutunk Keith Richards vélt vagy valós drogfüggőségéig.