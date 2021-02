Fehéroroszországban börtönbüntetésre ítéltek két újságírót, amiért tudósítottak a Lukasenka elleni tüntetésekről

Több 444 videó?

A varsói székhelyű, de Fehéroroszországban sugárzó Belsat két riporterét, a 27 éves Kacjarina Andrejavát és a 23 éves Darja Csulcavát még november 15-én vették őrizetbe, miután közvetítettek egy Lukasenka elleni tüntetésről. Két év börtönbüntetésre ítélték őket.

A két újságírót azért állították bíróság elé, mert élő közvetítésükkel „tömegeket vonzottak az eseményre”, és mert ezzel „súlyosan megsértették a közrendet”.

Andrejava és Csulcava egyik közvetítésén látszódik egy verekedés is az egyik tüntető, a 31 éves Raman Bandarenka és az ellen fellépő hatóságok közt. Bandarenka az ellenzékiek szerint a rendvédelmiek miatt halt meg. A hivatalos jelentés szerint a minszki központi kerületi belügyi igazgatóságról agyi ödémával, koponyaűri vérzéssel, belső agyi sérülésekkel, horzsolásokkal és zúzódásokkal kórházba szállították, ahol meghalt. Ezután felmerült a gyanú, hogy sérüléseit a fogdában szerezte. A nyomozók később azt mondták, hogy Bandarenka ittas volt, de egy független lap egy orvosra hivatkozva közzétette, hogy a férfi szervezetében nem találtak alkoholt.

Utóbbi miatt az orvost és egy másik újságírót is őrizetbe vettek „súlyos titkos következményekkel járó orvosi titkok nyilvánosságra hozatala” miatt.

Andrejavát és Csulcavát eeleinte csak szokásos, hétnapos letartóztatásba helyezték illegális gyülekezésben való részvétel címén, majd büntetőjogi eljárást indítottak ellenük. A nyomozóhatóságok szerint a két újságíró cselekedeteivel akadályozta 13 busz, három troli és három villamos közlekedését.

A két újságíró tagadja bűnösségét, fehérorosz jogvédők politikai foglyoknak tartják őket. Andrzej Duda lengyel elnök tiltakozott csütörtökön a két újságíró elítélése, az állampolgári jogok megsértése miatt Fehéroroszországban.

Az ellenzék szerint Fehéroroszországban az augusztus 9-én tartott elnökválasztáson a 66 éves Lukasenka választási csalással került ismét hatalomra. Azóta rendszeresek voltak a hatodszor is hatalomra került Lukasenka elleni tömeges tüntetések, amiket a hatóságok többször is könyörtelen brutalitással igyekeztek megfékezni, több mint harmincezer embert állítottak elő. Több tiltakozó meghalt, sokan kínzásokról számoltak be a fogva tartás során, és vannak, akik azóta sem kerültek elő, hogy őrizetbe vették őket. Több ellenzéki vezető ellen büntetőjogi eljárások indultak.

