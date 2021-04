Hétvégén nyithatunk tovább

Feliratkozás a Reggel 4 hírlevélre Ha minden hétköznap reggel tudni akarod, amit aznap tudni kell, add meg az e-mail címed!

COVID-21

Fotó: EMMANUEL DUNAND/AFP

A szerdai járványadatok szerint tíz százalék alá csökkent a napi teszteken belül a pozitívak aránya. Erre február közepe óta nem volt példa, és egyértelműen a járvány visszaszorulását jelzi. A WHO ajánlása szerint viszont csak akkor lehet beszélni arról, hogy a járvány tényleg kontroll alatt van, ha ezt az arányt 5 százalék alá sikerül vinni. Ez legutóbb tavaly szeptember 3-án fordult elő Magyarországon.



Biztos jele a javuló adatoknak az is, hogy április közepe óta ismét emelkedik a járványban elhunytak átlagéletkora. Ez a szám március elején vészesen csökkenni kezdett, azt jelezve, hogy a vírus egyre inkább pusztít a fiatalabb korosztályokban. A tendencia megfordulása azt mutatja, hogy a járvány ismét az idős, még nem beoltott, vagy nem teljes védettséget élvező fertőzöttekre van a legsúlyosabb hatással.

Bár még mindig többen vannak lélegeztetőgépen, mint a második hullám decemberi csúcsán, valamelyest csökkent az egészségügy terheltsége. Ennek köszönhetően mától újraindulhatnak az onkológiai szűrővizsgálatok, hétfőtől pedig ismét lehet egynapos sebészeti elllátást végezni. Talán néhány hét múlva elérünk oda, hogy a kórházak, háziorvosi rendelők ismét minden beteggel tudnak foglalkozni, nem csak a covidosokkal.

A BRIT HELYZET

Fotó: Stefan Rousseau/AFP

A járvány első évét borzalmasan megszenvedő, viszont az oltási programot gyorsan beindító és felpörgető Nagy-Britannia jól mutatja, hogy milyen lehet máshol is a járvány célegyenese.

Nagy-Britanniában az utóbbi napokban már tíznél is kevesebben haltak meg a járványban, aminek így ha nincs is vége, de már nem az ország legsúlyosabb egészségügyi problémája. A brit statisztikai hivatal becslése szerint a felnőttek 68,3 százalékában lehet jelen a koronavírus elleni antitest, köszönhetően annak, hogy 64,5 százalék már megkapta az első oltást, sokan pedig átestek a betegségen. A 444 becslése szerint nálunk a lakosság 56,4 százalékának lehet antitestje.

Közben a brit kormány 60 millió adag vakcinát rendelt a Pfizertől a hatáserősítő harmadik dózisokhoz. Az egészségügyi miniszter szerint ezeket „más oltóanyagokkal együtt” még az idén használni kezdik egy országos hatáserősítő oltási programban. Ez alapján jó eséllyel a világon mindenhol szükség lesz harmadik oltásra is.

VAKCINAHÍRADÓ

32 éves férfi felveszi a Janssen vakcinát Nyugat-Virginiában. Fotó: STEPHEN ZENNER/Getty Images via AFP

A jelenlegi tendencia szerint valamikor hétvégére meglehet az a 4 millió beoltott, ami után újabb szolgáltatások és intézmények nyithatnak meg. Az újabb lépcső elérésének legbiztosabb jele, hogy Kubatov Gábor már nézőkkel számol a Fradi szombati meccsén.

Ahogy azt a szakértők hónapokkal ezelőtt megjósolták, most már annyi oltóanyag van az országban, hogy tényleg lehet választani az egyes vakcinák közt. Aki azt szeretne, már nem csak Sinopharmra foglalhat időpontot a központi rendszeren keresztül, hanem AstraZenecára is. Bár a legnépszerűbb Pfizerből is érkezett bőven, azzal a fiatalok beoltását tervezik, ami talán hamarosan megkezdődhet.

Ezek jó hírek, de a nyájinmunitástól még messze vagyunk. Szlávik János szerint akár még hárommillió ember beoltásához is szükség lehet arra, hogy egyértelműen csökkenjen a járványveszély. A vakcinabőségnek köszönhetően szerencsére most már olyan marginalizált csoportokat is el tudnak kezdeni oltani, mint a fogvatartottak. 65 százalékuk kért oltást, ők Sinopharmot kapnak.

KELET FELÉ

Szergej Lavrov orosz, és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Moszkvában, 2021 január 22-én. Fotó: Sputnik via AFP

Ahogy az várható volt, a V4-ek közül csak Magyarország nem utasít ki orosz diplomatákat válaszul a 2014-es csehországi robbantásra. Ezt Szjjártó Péter erősítette meg, aki közben azt is állította, hogy Magyarország igenis kiáll Csehország mellett.

Először jött viszont nyilvános jelzés Washingtontól azzal kapcsolatban, hogy Budapesten épülhet fel a Fudan egyetem első európai kampusza. A budapesti amerikai nagykövetség szerint

„aggodalomra ad okot a Fudan Egyetem első európai campusának lehetséges megnyitása, mert Peking bizonyítottan kártékony befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit.”

Most már azt is tudjuk, hogy a Fudan budapesti lerakatát is egy vagyonkezelői alapítványba szerveznék ki. Ez az alapítvány kapja majd meg kezelésbe a kínai egyetemnek felajánlott 26 hektárnyi területet, az azon felépülő kampuszt minden kapcsolódó épületével és infrastruktúrájával együtt. Mindezt a kínaiaktól felvett hitelből finanszírozza majd a költségvetés, vagyis újra közvagyon áramlik majd alapítványi tulajdonba

TRUMP KÖRÜL A HUROK

Fotó: JIM WATSON/AFP

Januári távozása óta Donald Trump viszonylagos nyugalomban élhette az exelnökök életét, ez azonban most megváltozott. Szerdán szövetségi nyomozók kutatták át Rudy Giuliani manhattani lakását és irodáját. A volt new york-i polgármester és Donald Trump ügyvédje ellen azért folyik nyomozás, mert felmerült a gyanú, hogy megszegte a lobbizásra vonatkozó törvényeket.

A választási kampányban Joe Bident lejáratni igyekvő Trump csapatából Giuliani vállalta a feladatot, hogy terhelő bizonyítékokat szerez ukrán kormánytisztviselőktől és üzletemberektől. Cserébe pedig, legalábbis az amerikai ügyészség és az FBI gyanúja szerint, közbenjárt az érdekükben az elnöknél. Ez bűncselekmény lehet.

Máshol:

NAGY PÁLYA

Illusztráció: Tbg

Magyarországon viszonylag ritka súlyú bűnügyben hoztak ítéletet szerdán. Tizenhat vádlottat ítéltek első fokon, nem jogerősen letöltendő szabadságvesztésre egy többmilliárdos pénzmosási ügyben. A vádlottak egy vietnámi illetőségű, később az USA-ban elfogott és elítélt ember irányítása alapján 2013-ban és 2014-ben több mint 18 milliárd forint értékű pénz eredetének elleplezésében vettek részt.

Az ítélet szerint a vádlottak bűnszervezetet hoztak létre, hogy kolumbiai kábítószer-kereskedelemből származó, jelentős összegű készpénzt (eurót, dollárt) autóba rejtve Magyarországra szállítsanak Hollandiából és Spanyolországból.A bűnszervezet vezetői által felkért emberek Magyarországon és Szlovákiában bankszámlákat nyitottak, amikre a Magyarországra hozott készpénzt befizették, majd onnan kínai cégek számláira utalták át.

KÉT MOZGÓKÉP

Minari Fotó: A24

Lee Isaac Chung díjnyertes filmje, a Minari különös érzékenységgel mutatja be, hogy mi mindenen küzdi át magát egy koreai bevándorló család, ha új életet kezd Amerikában. Kidolgozod a beled az amerikai álomért, de lehet, hogy rámegy a családod

Véletlenül lett járványkompatibilis a reality, ami szórakoztatóvá teszi a netes átveréseket. A Circle úgy mutatja be a jelenlegi nyomorunkat, hogy közben mégis ki tud szakítani a valóságból azzal, hogy a világ legtökéletesebb, saját bevallása szerint is buta reality-szereplőjének drukkolunk.

ÉS EGY HŐS

Egy unatkozó vásárló kósza ötleteként indult, de mostanra az interneten is nagyon sokan felkapták Gareth Wild projektjét: a brit férfi 2015-ben kezdett el odafigyelni arra, hogy a London külső kerületében, Bromley-ban lévő Sainsbury's áruház összes parkolóhelyén megálljon legalább egyszer, amikor vásárolni megy,

Az előrehaladását folyamatosan vezette egy táblázatban, és mint kiderült, egyáltalán nem ment gyorsan, hogy mind a 211 helyre beállhasson legalább egyszer. Volt, amikor látta, hogy egy, a listájáról hiányzó parkolóhelyről hamarosan kiállhat valaki, ilyenkor hajlandó volt a kocsiban várakozni egy darabig, gyerekei nem túl nagy örömére.

Azzal kapcsolatban, hogy mi a következő terve, elmondta, hogy nemrég nyílt egy Lidl a környéken, gondolkozik azon, hogy átszokik oda.